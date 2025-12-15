R. Moldova începe discuții tehnice cu UE pe primele capitole de aderare

10:10

Alegerea s-a finisat și mizeria a revenit acasă la dânsa, cum ar zice într-un oarecare interviu nacealnicul Academiei Române, Ioan Aurel Pop, de pildă. Nu știu ce simțăminte trăiți voi, dar pe mine mă doare inima să vociferez, românește grăind, că culcușul mizeriei universale se cheamă Țara Moldovei a lui Ștefan cel Mare, ca să fim istoric corecți.