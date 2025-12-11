Kremlinul este încrezător în victoria în războiul împotriva Europei – [PROFILAKTIKA]

09:20

„Cum n-o dai!” este un serial animat (stop-motion) creat de Micleușanu M. & Diafragma Studio, conceput ca o radiografie crudă a realității social-politice și culturale în care trăim. Fiecare episod încearcă să surprindă o temă la zi, în plan internațional sau local, pe principiul unei dezbateri între cei doi protagoniști, care se află cel mai des în antiteză.