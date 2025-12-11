Ministrul Apărării: „R. Moldova se confruntă cu acțiuni hibride, atacuri cibernetice și campanii de dezinformare care încetinesc reformele democratice și afectează obiectivele strategice ale țării”
Veridica.md, 11 decembrie 2025 18:10
În cadrul reuniunii anuale cu diplomați europeni și euroatlantici, Anatolie Nosaîi a subliniat că R. Moldova reușește să-și consolideze capacitățile de apărare prin cooperare externă.
Acum 6 ore
14:00
Kievul a trimis administrației Trump răspunsul său la cel mai recent proiect al planului de pace american.
13:50
320 provin din Republica Moldova.
Acum 8 ore
12:40
Un om a murit, 12 au fost spitalizați.
12:20
București: premierul Ilie Bolojan îi cere USR să desemneze un personaj calificat la ministerul Apărării # Veridica.md
Domeniul (trebuie) să fie cât mai bine gestionat – a spus el.
11:50
Autostrada Belgrad-Timişoara ar urma să conecteze cele două oraşe prin călătorii de numai o oră.
11:30
Locotenent-colonelul Dorthe Sørensen va coordona activitățile de cooperare militară dintre Danemarca și R. Moldova.
11:10
Autoritățile de la Chișinău iau decizii unilaterale, fără a-și coordona acțiunile cu Tiraspolul, deși sunt obligate să o facă în procesul de reglementare a conflictului transnistrean, iar aceste decizii, distrug economia Transnistriei și obligă cetățenii și mediul de afaceri să se conformeze regulilor impuse, susțin simpatizanții regimului separatist din stânga Nistrului.
11:00
Podul care traversează râul Tisa între România şi Ucraina a trecut cu succes testele de rezistenţă – anunță autoritățile din județul Maramureș # Veridica.md
Traficul rutier a crescut odată cu declanșarea invaziei rusești.
Acum 12 ore
09:50
Aleksandr Mațegora a decedat „în mod subit” pe 6 decembrie.
09:50
Maia Sandu, în vizită oficială în Cipru pentru discuții privind aderarea R. Moldova la UE # Veridica.md
Ciprul se pregătește să preia președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene în prima jumătate a anului 2026.
09:30
Garda Națională trebuie să revină sub controlul guvernatorului Californiei.
09:20
„Cum n-o dai!” este un serial animat (stop-motion) creat de Micleușanu M. & Diafragma Studio, conceput ca o radiografie crudă a realității social-politice și culturale în care trăim. Fiecare episod încearcă să surprindă o temă la zi, în plan internațional sau local, pe principiul unei dezbateri între cei doi protagoniști, care se află cel mai des în antiteză.
09:20
Laureata din acest an a premiului Nobel pentru pace a petrecut aproape un an de clandestinitate.
09:10
Zeci de zboruri au fost anulate, întârziate sau deviate către alte aeroporturi, din cauza atacurilor care vizau Moscova.
Acum 24 ore
20:50
Dosarul a fost depus de România împreună cu Republica Moldova.
19:30
Avocații lui Dodon spun că demersul procurorilor este neîntemeiat
Ieri
18:30
Emisarul special pentru dezvoltare și reziliență are misiunea de a contribui la consolidarea capacității statului de a preveni și combate amenințările de tip hibrid la adresa securității naționale.
13:50
Se estimează că sectorul transporturilor va fi cel mai puternic afectat.
13:30
Iniţiatorii afirmă că lipsa apei şi efectele în lanţ au pus în pericol sănătatea publică, sistemul energetic naţional şi serviciile esenţiale pentru comunităţile afectate din sudul ţării.
13:10
Viktor Orbán a mai spus că ţara sa nu va respecta Pactul pentru migraţie şi azil al UE.
11:10
Ce ascund așa zisele alegeri din localitățile separatiste ale Republicii Moldova, cum se explică participarea atât de anemică - 102 mii de alegători (26,01%) din circa 394 mii de alegători înscriși în listele electorale?
10:30
Chișinăul cere respectarea drepturilor elevilor și școlilor cu predare în limba română din regiunea transnistreană # Veridica.md
Funcționarea instituțiilor de învățământ cu predare în limba română din regiunea transnistreană, respectarea drepturilor elevilor și soluționarea problemei sediilor școlilor au fost discutate în cadrul ședinței grupului de lucru pentru educație.
09:40
Sunt două târguri importante pe piața de carte românească. Ambele au loc la București. Bookfestul de la începutul verii și Gaudeamusul de la începutul iernii. În mod obișnuit la ambele participă 2-3 edituri din Republica Moldova. Acoperindu-și singuri costurile.
09:40
Raportul privind executarea Programului de repartizare a mijloacelor Fondului rutier pentru drumurile publice naționale, în 2025, prezentat la ședința Consiliului Fondului rutier.
09:10
Situația presei din R. Moldova rămâne fragilă, iar atacurile asupra jurnaliștilor, presiunile politice și vulnerabilitatea în fața dezinformării s-au accentuat în ultimul an, potrivit Rezoluției adoptate la Forumul Mass-Media 2025
08:10
Solicitarea ajutorului de avarie a fost determinată de dezechilibrul sistemului electroenergetic ca urmare a capacității limitate pe interconexiunea cu România și abaterile de la valorile prognozate a consumului și generării pe piața energiei electrice.
05:30
Florida desemnează Consiliul pentru Relații Americano-Islamice drept organizație teroristă # Veridica.md
În virtutea ordinului executiv, CAIR va fi exclusă de la primirea de contracte de stat, personal și finanțare.
05:20
Liderul ucrainean a mai spus că speră să transmită azi Statelor Unite un plan actualizat pentru rezolvarea conflictului cu Rusia.
05:20
Dronele sunt utilizate pe scară largă pe frontul din Ucraina.
Mai mult de 2 zile în urmă
18:00
Un fost comunist care a făcut o avere colosală, el conduce conglomeratul alimentar și chimic Agrofert.
18:00
Alianța Nord-Atlantică a donat R. Moldova căști, costume CBRN și tehnică de sprijin, destinate modernizării armatei și creșterii siguranței militarilor.
17:20
Un bărbat din Republica Moldova, căutat pentru infracţiunea de act sexual cu un minor, a fost descoperit în Punctul de Trecere a Frontierei Albiţa # Veridica.md
S-a prezentat pentru efectuarea formalităţilor de control, pasager într-un autocar.
16:20
Rusia acuză liderii europeni de lipsă de respect și „prostie totală”.
15:10
Unu-i rus, unu-i ucrainean și unu-i armean.
14:30
Premierul Alexandru Munteanu s-a întâlnit cu Secretarul General Adjunct al NATO, Boris Ruge, pentru a analiza sprijinul alianței în contextul regional de securitate.
13:40
Președinta Maia Sandu a convocat, pe 2 decembrie a.c., Consiliul Național de Securitate (CNS), la care a fost discutat și aprobat un plan de consolidare a rezilienței democratice pentru anii 2026-2027. Cu o zi mai devreme, oligarhul fugar Ilan Șor anunța, într-un mesaj video, că își susăendă toate proiectele sociale în Republica Moldova din cauza pretinsei persecutări a angajaților săi și a blocării fondurilor de către autoritățile de la Chișinău.
13:20
Poliția de Frontieră a Republicii Moldova a destructurat o rețea specializată în migrația ilegală.
12:30
După mai bine de un sfert de secol de la semnarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse privind înființarea și funcționarea centrelor culturale, diplomația de la Chișinău a anunțat, pe 5 decembrie a.c., că și-a notificat colegii de la Moscova despre încheierea tuturor procedurilor interne necesare pentru denunțarea documentului.
11:10
Poliția a desfășurat o campanie de prevenire și combatere a traficului de droguri, concentrându-se în special pe implicarea minorilor și tinerilor în consumul și distribuția de substanțe narcotice.
10:40
R. Moldova a cumpărat energie de avarie scumpă din România pentru a evita întreruperile # Veridica.md
După atacurile care au afectat producția și transportul energiei în Ucraina, R. Moldova a activat importul de avarie din România, pentru a menține stabilitatea sistemului, a explicat Ministrul Energiei, Dorin Junghietu.
10:10
Regimul separatist din regiunea transnistreană a anunțat înăsprirea reglementărilor privind utilizarea banilor publici, vizând în special procedurile și proiectele de investiții.
10:00
PROPAGANDĂ DE RĂZBOI: Kievul ratează șansa de pace prin neacceptarea cedărilor teritoriale # Veridica.md
Ucraina compromite șansa de pace prin refuzul de a accepta cedări teritoriale la negocieri și se expune pierderii inevitabile a unor orașe importante, potrivit presei pro-Kremlin.
10:00
Uniunea Europeană „lucrează pe multe fronturi” pentru a stabiliza rețelele energetice ale R. Moldova și Ucrainei și pentru a preveni o criză umanitară.
09:40
„Europa merge în direcții greșite, este foarte rău, foarte rău pentru oameni.”
09:00
Liderul ucrainean a confirmat și prezența unor drone lângă avionul său, în Irlanda.
08:40
Premierul israelian ar urma să întreprindă o vizită în SUA în perioada 28 decembrie - 4 ianuarie.
8 decembrie 2025
17:00
Seară literară cu scriitoarea basarabeană Tatiana Țîbuleac la Institutul Cultural Român de la Paris # Veridica.md
Ultimul său roman povestește destinele cetățenilor Republicii Moldova care au imigrat în Franța în anii 1990.
16:20
Se va întâlni și cu românii din diaspora.
15:40
Un autoturism de lux, Porsche Panamera, care era radiat din circulaţie de autorităţile din Letonia, a fost descoperit în Punctul de Trecere a Frontierei Stânca # Veridica.md
Maşina era condusă de un bărbat cu dublă cetăţenie, Portugalia şi Republica Moldova.
