TrumPutin sau pseudo Ribbentrop-Molotov redivivus [ISTORIA DEZINFORMĂRII]
Veridica.md, 15 decembrie 2025 16:10
Cum Trump și Putin folosesc pretextul negocierilor de pace privind Ucraina pentru a tranzacționa ceea ce nu dețin: Europa.
Acum 5 minute
16:30
UE ar putea avansa negocierile tehnice cu Republica Moldova înaintea unei decizii politice # Veridica.md
R. Moldova ar putea primi undă verde pentru demararea negocierilor tehnice de aderare la Uniunea Europeană, a declarat luni comisara pentru extindere Marta Kos, înaintea reuniunii Consiliului Afaceri Externe.
Acum 15 minute
16:20
Ghosting continental: SUA dă „cancel” - Spărgătorii de fake news, cu Zaiafet și Geminschi # Veridica.md
Zaiafet și Geminschi au aflat că rețeaua președintelui Donald Trump, Truth Social, vrea să devină vocea rațiunii, iar Casa Albă crede că Europa riscă să dispară ca civilizație.
16:20
Maia Sandu spune la Atena că R. Moldova vrea să devină rută energetică regională și să atragă capital grec # Veridica.md
Șefa statului a discutat președintele Greciei, Konstantinos Tasoulas, și cu premierul Kyriakos Mitsotakis, despre parcursul european al R. Moldova, relațiile bilaterale și extinderea cooperării economice și comerciale.
Acum 30 minute
16:10
Acum o oră
15:50
Spania, Islanda, Olanda, Irlanda şi Slovenia s-au retras, în semn de protest față de prezența Israelului, după măcelul din Fâșia Gaza.
Acum 4 ore
14:30
Sunt preconizate perturbări ale traficului rutier şi ale transportului feroviar, precum şi în funcţionarea altor servicii publice.
13:30
2025 a fost un an diferit pentru vinul Moldovei. Nu neapărat mai ușor, nu neapărat mai spectaculos în sticlă, dar cu siguranță mai vizibil, mai asumat și mai greu de ignorat. A fost anul în care Republica Moldova nu s-a mai limitat la a participa la marile conversații ale lumii vinului, ci le-a și găzduit.
13:00
Transnistria declară stare de urgență în economie din cauza blocajelor în livrarea gazelor # Veridica.md
Lucrătorii a trei mari întreprinderi, trimiși în șomaj tehnic.
Acum 6 ore
12:30
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, se pregătește pentru a soluționa pe cale militară problema transnistreană, iar Parlamentul de la Chișinău ar fi adoptat un buget de război cu scopul de a pune în aplicare acest plan, potrivit deputatei ruse, Alena Arșinova, care conduce organizația „Eurasia”, aflată sub sancțiuni internaționale.
Acum 8 ore
09:40
Maia Sandu se va afla astăzi în Grecia pentru discuții cu liderii de la Atena privind integrarea europeană a R. Moldova, securitatea energetică și relațiile bilaterale.
09:40
Cetățenii R. Moldova aflați în Rusia sunt îndemnați să dea dovadă de prudență, după ce autoritățile ruse au modificat regulile aplicabile străinilor care solicită drept de ședere sau cetățenie.
08:40
Ieri, după cinci ore de discuții, au fost făcute „multe progrese”.
Acum 12 ore
08:30
Acesta a obținut aproximativ 58,3% din voturi, contra 41,7% pentru Jeannette Jara, reprezentanta coaliției de stânga.
Ieri
14:20
Ne dorim că creăm o punte sportivă între cele state – declară președintele federației române de specialitate, Cătălin Sprinceană.
14:00
Ministerul de Externe de la București îi avertizează pe cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Cambodgia asupra riscului ridicat în cazul deplasărilor în zona de frontieră cu Thailanda # Veridica.md
Ei pot solicita asistenţă consulară la numărul de telefon al Ambasadei României la Hanoi, în Vietnam.
12:10
Cel puțin zece aeroporturi rusești, inclusiv la Moscova și Sankt Petersburg, au impus restricții temporare de zbor.
05:50
Cancelarul german crede că epoca de "Pax Americana" aproape s-a încheiat.
05:40
Atacul a avut loc într-o zonă necontrolată de forțele președintelui interimar sirian, Ahmed al-Sharaa.
Mai mult de 2 zile în urmă
15:00
Țara, cea mai săracă din Uniunea Europeană, a organizat șapte rânduri de alegeri anticipate în ultimii câțiva ani.
13:50
Traficul rutier între Giurgiu (România) și Ruse (Bulgaria) va fi reluat în ambele sensuri pe durata sărbătorilor de iarnă # Veridica.md
Lucrările de reabilitare desfăşurate de partea bulgară reîncep pe 8 ianuarie 2026.
13:10
Dictatura comunistă de la Phenian recunoaște că nouă soldați nord-coreeni au murit în timp ce curățau minele din regiunea Kursk, în Rusia aliată # Veridica.md
Coreea de Nord a participat activ la efortul de război al Moscovei contra Ucrainei.
12:00
Orașul e situat pe malul râului Volga, vizavi de Engels, care găzduiește o importantă bază militară rusă.
09:50
Aceasta se afla în libertate provizorie, din motive de sănătate.
09:40
„Pedepsele” variază între trei și cincisprezece ani de închisoare.
12 decembrie 2025
19:40
Mitropolitul pro-rus al românilor din Ucraina, Longhin Jar, acuzat de abuzuri împotriva copiilor # Veridica.md
În urma vizitelor, un raport arată că „În timpul conversației cu copiii, grupul de monitorizare a observat că aceștia erau pregătiți pentru vizită. În timpul conversației, călugărițele intrau periodic în camerele copiilor. Organizarea vieții și a îngrijirii seamănă mai mult cu un internat, cu control strict din partea adulților. Se remarcă natura instituțională a condițiilor: ierarhie strictă, controlul timpului liber, libertate de mișcare limitată”
18:10
Moldelectrica a achiziționat, în perioada 6–10 decembrie, aproximativ 930 MWh energie de avarie din România.
17:50
Președintele Volodimir Zelenski anunță că și-a vizitat trupele din zona Kupiansk.
17:30
Acord de cooperare între PCCOCS și DIICOT în combaterea criminalității organizate transfrontaliere # Veridica.md
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale a semnat un Acord de Cooperare cu Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism din România.
17:00
Autoritățile, despre situația din regiunea transnistreană: „Nu vedem motive de îngrijorare” # Veridica.md
Autoritățile de la Chișinău susțin că situația din regiunea transnistreană este atent monitoriză și că Rusia nu ar avea cum să-și extindă prezența militară dincolo de Nistru.
15:20
Fotbal, Europa League: campioana României, FCSB, i-a învins pe olandezii de la Feyenoord Rotterdam cu 4-3, după ce a fost condusă cu 3-1 # Veridica.md
Presa sportivă de la București califică victoria drept senzaţională.
14:30
Maia Sandu: Pentru noi, aderarea la UE nu este doar un obiectiv strategic, este o strategie de supraviețuire. # Veridica.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a efectuat vineri, 12 decembrie, o vizită oficială în Cipru, care va prelua Președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene pe 1 ianuarie 2026.
13:00
Presa regională a relatat săptămâna trecută, citând o investigație a publicației Zona de Securitate, despre sancțiunile aplicate de către autoritățile ucrainene unor companii care aparțin oligarhului transnistrean Viktor Gușan, cel care controlează regimul separatist pro-rus de la Tiraspol.
10:10
Alegerea s-a finisat și mizeria a revenit acasă la dânsa, cum ar zice într-un oarecare interviu nacealnicul Academiei Române, Ioan Aurel Pop, de pildă. Nu știu ce simțăminte trăiți voi, dar pe mine mă doare inima să vociferez, românește grăind, că culcușul mizeriei universale se cheamă Țara Moldovei a lui Ștefan cel Mare, ca să fim istoric corecți.
09:50
Un nou radar, achiziționat de R. Moldova. În prima jumătate a anului viitor va fi operațional # Veridica.md
R. Moldova va dispune, începând cu prima jumătate a anului viitor, de un al doilea radar modern pentru monitorizarea spațiului aerian, a anunțat ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi. Echipamentul este procurat din fondurile Uniunii Europene și va completa capacitățile radar deja existente în dotarea Armatei Naționale.
09:40
Deochiul la basarabeni este o putere magică atribuită unor oameni care ar putea îmbolnăvi pe cei asupra cărora își fixează privirea cu răutate, invidie etc. În imaginarul basarabenilor, această putere magică nu se oprea (sau nu se oprește) asupra unor oameni și animale, ci trecea de limitele vieții de pe pământ, ajungând până la fenomene ale naturii.
05:40
Directorul general al organizaţiei a făcut un ultim apel către SUA să nu se retragă din rândurile sale.
05:20
Liderul american s-a arătat "extrem de frustrat" atât de atitudinea Rusiei, cât și de cea a Ucrainei față de procesul de pace.
11 decembrie 2025
21:50
Pe 1 ianuarie 2026, țara urmează să intre în zona euro.
19:20
Putin amenință din nou Europa cu distrugerea – și, în mod surprinzător, diplomații ruși sunt complet convinși de acest scenariu, practic lăsând jocul șantajului Kremlinului. Între timp, regimul lui Lukașenko demonstrează încă un eșec: propaganda sa își demonstrează încă o dată incompetența completă.
18:10
Ministrul Apărării: „R. Moldova se confruntă cu acțiuni hibride, atacuri cibernetice și campanii de dezinformare care încetinesc reformele democratice și afectează obiectivele strategice ale țării” # Veridica.md
În cadrul reuniunii anuale cu diplomați europeni și euroatlantici, Anatolie Nosaîi a subliniat că R. Moldova reușește să-și consolideze capacitățile de apărare prin cooperare externă.
14:00
Kievul a trimis administrației Trump răspunsul său la cel mai recent proiect al planului de pace american.
13:50
320 provin din Republica Moldova.
12:40
Un om a murit, 12 au fost spitalizați.
12:20
București: premierul Ilie Bolojan îi cere USR să desemneze un personaj calificat la ministerul Apărării # Veridica.md
Domeniul (trebuie) să fie cât mai bine gestionat – a spus el.
11:50
Autostrada Belgrad-Timişoara ar urma să conecteze cele două oraşe prin călătorii de numai o oră.
11:30
Locotenent-colonelul Dorthe Sørensen va coordona activitățile de cooperare militară dintre Danemarca și R. Moldova.
11:10
Autoritățile de la Chișinău iau decizii unilaterale, fără a-și coordona acțiunile cu Tiraspolul, deși sunt obligate să o facă în procesul de reglementare a conflictului transnistrean, iar aceste decizii, distrug economia Transnistriei și obligă cetățenii și mediul de afaceri să se conformeze regulilor impuse, susțin simpatizanții regimului separatist din stânga Nistrului.
11:00
Podul care traversează râul Tisa între România şi Ucraina a trecut cu succes testele de rezistenţă – anunță autoritățile din județul Maramureș # Veridica.md
Traficul rutier a crescut odată cu declanșarea invaziei rusești.
09:50
Aleksandr Mațegora a decedat „în mod subit” pe 6 decembrie.
09:50
Maia Sandu, în vizită oficială în Cipru pentru discuții privind aderarea R. Moldova la UE # Veridica.md
Ciprul se pregătește să preia președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene în prima jumătate a anului 2026.
