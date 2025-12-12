OMS reafirmă că nu există nicio legătură între vaccinuri și autism

Veridica.md, 12 decembrie 2025 05:40

Directorul general al organizaţiei a făcut un ultim apel către SUA să nu se retragă din rândurile sale.

Acum 2 ore
05:40
OMS reafirmă că nu există nicio legătură între vaccinuri și autism Veridica.md
Directorul general al organizaţiei a făcut un ultim apel către SUA să nu se retragă din rândurile sale.
05:20
Trump presează Rusia şi Ucraina să facă pace Veridica.md
Liderul american s-a arătat "extrem de frustrat" atât de atitudinea Rusiei, cât și de cea a Ucrainei față de procesul de pace.
Acum 12 ore
21:50
Bulgaria: a mai căzut un guvern Veridica.md
Pe 1 ianuarie 2026, țara urmează să intre în zona euro.
19:20
Kremlinul este încrezător în victoria în războiul împotriva Europei – [PROFILAKTIKA] Veridica.md
Putin amenință din nou Europa cu distrugerea – și, în mod surprinzător, diplomații ruși sunt complet convinși de acest scenariu, practic lăsând jocul șantajului Kremlinului. Între timp, regimul lui Lukașenko demonstrează încă un eșec: propaganda sa își demonstrează încă o dată incompetența completă.
18:10
Ministrul Apărării: „R. Moldova se confruntă cu acțiuni hibride, atacuri cibernetice și campanii de dezinformare care încetinesc reformele democratice și afectează obiectivele strategice ale țării” Veridica.md
În cadrul reuniunii anuale cu diplomați europeni și euroatlantici, Anatolie Nosaîi a subliniat că R. Moldova reușește să-și consolideze capacitățile de apărare prin cooperare externă.
Acum 24 ore
14:00
Sergei Lavrov spune că nu mai există neînțelegeri cu SUA în privința Ucrainei Veridica.md
Kievul a trimis administrației Trump răspunsul său la cel mai recent proiect al planului de pace american.
13:50
România: 2.341 de cetățeni străini depistați în situaţii ilegale Veridica.md
320 provin din Republica Moldova.
12:40
O ambarcațiune cu migranți s-a răsturnat la granița dintre Bosnia și Croația Veridica.md
Un om a murit, 12 au fost spitalizați.
12:20
București: premierul Ilie Bolojan îi cere USR să desemneze un personaj calificat la ministerul Apărării Veridica.md
Domeniul (trebuie) să fie cât mai bine gestionat – a spus el.
11:50
Convorbire telefonică între președinții român, Nicuşor Dan, și sârb, Aleksandar Vucic Veridica.md
Autostrada Belgrad-Timişoara ar urma să conecteze cele două oraşe prin călătorii de numai o oră.
11:30
Danemarca a prezentat oficial primul său atașat militar în R. Moldova Veridica.md
Locotenent-colonelul Dorthe Sørensen va coordona activitățile de cooperare militară dintre Danemarca și R. Moldova.
11:10
DEZINFORMARE: Chișinăul distruge economia Transnistriei Veridica.md
Autoritățile de la Chișinău iau decizii unilaterale, fără a-și coordona acțiunile cu Tiraspolul, deși sunt obligate să o facă în procesul de reglementare a conflictului transnistrean, iar aceste decizii, distrug economia Transnistriei și obligă cetățenii și mediul de afaceri să se conformeze regulilor impuse, susțin simpatizanții regimului separatist din stânga Nistrului.
11:00
Podul care traversează râul Tisa între România şi Ucraina a trecut cu succes testele de rezistenţă – anunță autoritățile din județul Maramureș Veridica.md
Traficul rutier a crescut odată cu declanșarea invaziei rusești.
09:50
Kim Jong Un, omagii pentru fostul ambasador rus la Phenian Veridica.md
Aleksandr Mațegora a decedat „în mod subit” pe 6 decembrie.
09:50
Maia Sandu, în vizită oficială în Cipru pentru discuții privind aderarea R. Moldova la UE Veridica.md
Ciprul se pregătește să preia președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene în prima jumătate a anului 2026.
09:30
Un judecător federal ordonă retragerea Gărzii Naționale din Los Angeles Veridica.md
Garda Națională trebuie să revină sub controlul guvernatorului Californiei.
09:20
Cum n-o dai! (14) - Lumina! Veridica.md
„Cum n-o dai!” este un serial animat (stop-motion) creat de Micleușanu M. & Diafragma Studio, conceput ca o radiografie crudă a realității social-politice și culturale în care trăim. Fiecare episod încearcă să surprindă o temă la zi, în plan internațional sau local, pe principiul unei dezbateri între cei doi protagoniști, care se află cel mai des în antiteză.
09:20
Opozanta venezueleană Maria Corina Machado, apariție surpriză la Oslo Veridica.md
Laureata din acest an a premiului Nobel pentru pace a petrecut aproape un an de clandestinitate.
09:10
Rusia susține că a doborât în cursul nopții 287 de drone ucrainene Veridica.md
Zeci de zboruri au fost anulate, întârziate sau deviate către alte aeroporturi, din cauza atacurilor care vizau Moscova.
Ieri
20:50
Cobza devine parte a Patrimoniului Cultural Imaterial al UNESCO Veridica.md
Dosarul a fost depus de România împreună cu Republica Moldova.
19:30
Procurorii cer audierea lui Plahotniuc și Iaralov în dosarul „kuliok” Veridica.md
Avocații lui Dodon spun că demersul procurorilor este neîntemeiat
18:30
Dorin Recean, numit emisar special pentru dezvoltare și reziliență Veridica.md
Emisarul special pentru dezvoltare și reziliență are misiunea de a contribui la consolidarea capacității statului de a preveni și combate amenințările de tip hibrid la adresa securității naționale.
13:50
Grevă generală în Portugalia Veridica.md
Se estimează că sectorul transporturilor va fi cel mai puternic afectat.
13:30
Senatul României: moţiune AUR contra ministrului USR de la Mediu, Diana Buzoianu Veridica.md
Iniţiatorii afirmă că lipsa apei şi efectele în lanţ au pus în pericol sănătatea publică, sistemul energetic naţional şi serviciile esenţiale pentru comunităţile afectate din sudul ţării.
13:10
Ungaria anunţă că nu va primi niciun migrant Veridica.md
Viktor Orbán a mai spus că ţara sa nu va respecta Pactul pentru migraţie şi azil al UE.
11:10
Problema transnistreană: oportunitate sau iluzie Veridica.md
Ce ascund așa zisele alegeri din localitățile separatiste ale Republicii Moldova, cum se explică participarea atât de anemică - 102 mii de alegători (26,01%) din circa 394 mii de alegători înscriși în listele electorale?
10:30
Chișinăul cere respectarea drepturilor elevilor și școlilor cu predare în limba română din regiunea transnistreană Veridica.md
Funcționarea instituțiilor de învățământ cu predare în limba română din regiunea transnistreană, respectarea drepturilor elevilor și soluționarea problemei sediilor școlilor au fost discutate în cadrul ședinței grupului de lucru pentru educație.
09:40
Editorii moldoveni la Gaudeamus Veridica.md
Sunt două târguri importante pe piața de carte românească. Ambele au loc la București. Bookfestul de la începutul verii și Gaudeamusul de la începutul iernii. În mod obișnuit la ambele participă 2-3 edituri din Republica Moldova. Acoperindu-și singuri costurile.
09:40
Peste 200 km de drumuri regionale, reparați în 2025 Veridica.md
Raportul privind executarea Programului de repartizare a mijloacelor Fondului rutier pentru drumurile publice naționale, în 2025, prezentat la ședința Consiliului Fondului rutier.
09:10
Jurnaliștii cer mecanisme reale de protecție Veridica.md
Situația presei din R. Moldova rămâne fragilă, iar atacurile asupra jurnaliștilor, presiunile politice și vulnerabilitatea în fața dezinformării s-au accentuat în ultimul an, potrivit Rezoluției adoptate la Forumul Mass-Media 2025
08:10
R. Moldova a solicitat din nou energie electrică de avarie din România Veridica.md
Solicitarea ajutorului de avarie a fost determinată de dezechilibrul sistemului electroenergetic ca urmare a capacității limitate pe interconexiunea cu România și abaterile de la valorile prognozate a consumului și generării pe piața energiei electrice.
Mai mult de 2 zile în urmă
05:30
Florida desemnează Consiliul pentru Relații Americano-Islamice drept organizație teroristă Veridica.md
În virtutea ordinului executiv, CAIR va fi exclusă de la primirea de contracte de stat, personal și finanțare.
05:20
Zelenski spune că este pregătit pentru alegeri Veridica.md
Liderul ucrainean a mai spus că speră să transmită azi Statelor Unite un plan actualizat pentru rezolvarea conflictului cu Rusia.
05:20
Finlanda își consolidează sistemul de apărare împotriva dronelor Veridica.md
Dronele sunt utilizate pe scară largă pe frontul din Ucraina.
9 decembrie 2025
18:00
Miliardarul populist Andrej Babis a fost numit, din nou, prim-ministru al Cehiei Veridica.md
Un fost comunist care a făcut o avere colosală, el conduce conglomeratul alimentar și chimic Agrofert.
18:00
R. Moldova primește un nou lot de asistență militară din partea NATO Veridica.md
Alianța Nord-Atlantică a donat R. Moldova căști, costume CBRN și tehnică de sprijin, destinate modernizării armatei și creșterii siguranței militarilor.
17:20
Un bărbat din Republica Moldova, căutat pentru infracţiunea de act sexual cu un minor, a fost descoperit în Punctul de Trecere a Frontierei Albiţa Veridica.md
S-a prezentat pentru efectuarea formalităţilor de control, pasager într-un autocar.
16:20
Kremlinul susține că Putin nu vrea să restabilească URSS sau să atace NATO Veridica.md
Rusia acuză liderii europeni de lipsă de respect și „prostie totală”.
15:10
Trei bărbați judecați în Germania, pentru spionaj în beneficiul Moscovei Veridica.md
Unu-i rus, unu-i ucrainean și unu-i armean.
14:30
R. Moldova întărește cooperarea cu NATO pentru securitate și apărare Veridica.md
Premierul Alexandru Munteanu s-a întâlnit cu Secretarul General Adjunct al NATO, Boris Ruge, pentru a analiza sprijinul alianței în contextul regional de securitate.
13:40
Rusia își schimbă tactica în raport cu Republica Moldova Veridica.md
Președinta Maia Sandu a convocat, pe 2 decembrie a.c., Consiliul Național de Securitate (CNS), la care a fost discutat și aprobat un plan de consolidare a rezilienței democratice pentru anii 2026-2027. Cu o zi mai devreme, oligarhul fugar Ilan Șor anunța, într-un mesaj video, că își susăendă toate proiectele sociale în Republica Moldova din cauza pretinsei persecutări a angajaților săi și a blocării fondurilor de către autoritățile de la Chișinău.
13:20
Doi moldoveni reținuți pentru organizarea migrației ilegale către România Veridica.md
Poliția de Frontieră a Republicii Moldova a destructurat o rețea specializată în migrația ilegală.
12:30
„Russkii Dom” la Chișinău sau atunci când cultura este transformată în armă Veridica.md
După mai bine de un sfert de secol de la semnarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse privind înființarea și funcționarea centrelor culturale, diplomația de la Chișinău a anunțat, pe 5 decembrie a.c., că și-a notificat colegii de la Moscova despre încheierea tuturor procedurilor interne necesare pentru denunțarea documentului.
11:10
Droguri de peste un milion de lei confiscate în R. Moldova Veridica.md
Poliția a desfășurat o campanie de prevenire și combatere a traficului de droguri, concentrându-se în special pe implicarea minorilor și tinerilor în consumul și distribuția de substanțe narcotice.
10:40
R. Moldova a cumpărat energie de avarie scumpă din România pentru a evita întreruperile Veridica.md
După atacurile care au afectat producția și transportul energiei în Ucraina, R. Moldova a activat importul de avarie din România, pentru a menține stabilitatea sistemului, a explicat Ministrul Energiei, Dorin Junghietu.
10:10
Tiraspol introduce noi restricții bugetare pe fondul deteriorării situației economice Veridica.md
Regimul separatist din regiunea transnistreană a anunțat înăsprirea reglementărilor privind utilizarea banilor publici, vizând în special procedurile și proiectele de investiții.
10:00
PROPAGANDĂ DE RĂZBOI: Kievul ratează șansa de pace prin neacceptarea cedărilor teritoriale Veridica.md
Ucraina compromite șansa de pace prin refuzul de a accepta cedări teritoriale la negocieri și se expune pierderii inevitabile a unor orașe importante, potrivit presei pro-Kremlin.
10:00
Bruxellesul promite sprijin sporit pentru Chișinău și Kiev în urma atacurilor rusești Veridica.md
Uniunea Europeană „lucrează pe multe fronturi” pentru a stabiliza rețelele energetice ale R. Moldova și Ucrainei și pentru a preveni o criză umanitară.
09:40
Donald Trump, noi critici la adresa Europei Veridica.md
„Europa merge în direcții greșite, este foarte rău, foarte rău pentru oameni.”
09:00
Zelenski spune că nu are dreptul de a ceda teritorii Rusiei Veridica.md
Liderul ucrainean a confirmat și prezența unor drone lângă avionul său, în Irlanda.
Mai multe ştiri
