Friedrich Merz îl compară pe Putin cu Hitler
Veridica.md, 14 decembrie 2025 05:50
Cancelarul german crede că epoca de "Pax Americana" aproape s-a încheiat.
Acum 30 minute
05:50
Cancelarul german crede că epoca de "Pax Americana" aproape s-a încheiat.
05:40
Atacul a avut loc într-o zonă necontrolată de forțele președintelui interimar sirian, Ahmed al-Sharaa.
Acum 24 ore
15:00
Țara, cea mai săracă din Uniunea Europeană, a organizat șapte rânduri de alegeri anticipate în ultimii câțiva ani.
13:50
Traficul rutier între Giurgiu (România) și Ruse (Bulgaria) va fi reluat în ambele sensuri pe durata sărbătorilor de iarnă # Veridica.md
Lucrările de reabilitare desfăşurate de partea bulgară reîncep pe 8 ianuarie 2026.
13:10
Dictatura comunistă de la Phenian recunoaște că nouă soldați nord-coreeni au murit în timp ce curățau minele din regiunea Kursk, în Rusia aliată # Veridica.md
Coreea de Nord a participat activ la efortul de război al Moscovei contra Ucrainei.
12:00
Orașul e situat pe malul râului Volga, vizavi de Engels, care găzduiește o importantă bază militară rusă.
09:50
Aceasta se afla în libertate provizorie, din motive de sănătate.
09:40
„Pedepsele” variază între trei și cincisprezece ani de închisoare.
Ieri
19:40
Mitropolitul pro-rus al românilor din Ucraina, Longhin Jar, acuzat de abuzuri împotriva copiilor # Veridica.md
În urma vizitelor, un raport arată că „În timpul conversației cu copiii, grupul de monitorizare a observat că aceștia erau pregătiți pentru vizită. În timpul conversației, călugărițele intrau periodic în camerele copiilor. Organizarea vieții și a îngrijirii seamănă mai mult cu un internat, cu control strict din partea adulților. Se remarcă natura instituțională a condițiilor: ierarhie strictă, controlul timpului liber, libertate de mișcare limitată”
18:10
Moldelectrica a achiziționat, în perioada 6–10 decembrie, aproximativ 930 MWh energie de avarie din România.
17:50
Președintele Volodimir Zelenski anunță că și-a vizitat trupele din zona Kupiansk.
17:30
Acord de cooperare între PCCOCS și DIICOT în combaterea criminalității organizate transfrontaliere # Veridica.md
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale a semnat un Acord de Cooperare cu Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism din România.
17:00
Autoritățile, despre situația din regiunea transnistreană: „Nu vedem motive de îngrijorare” # Veridica.md
Autoritățile de la Chișinău susțin că situația din regiunea transnistreană este atent monitoriză și că Rusia nu ar avea cum să-și extindă prezența militară dincolo de Nistru.
15:20
Fotbal, Europa League: campioana României, FCSB, i-a învins pe olandezii de la Feyenoord Rotterdam cu 4-3, după ce a fost condusă cu 3-1 # Veridica.md
Presa sportivă de la București califică victoria drept senzaţională.
14:30
Maia Sandu: Pentru noi, aderarea la UE nu este doar un obiectiv strategic, este o strategie de supraviețuire. # Veridica.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a efectuat vineri, 12 decembrie, o vizită oficială în Cipru, care va prelua Președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene pe 1 ianuarie 2026.
13:00
Presa regională a relatat săptămâna trecută, citând o investigație a publicației Zona de Securitate, despre sancțiunile aplicate de către autoritățile ucrainene unor companii care aparțin oligarhului transnistrean Viktor Gușan, cel care controlează regimul separatist pro-rus de la Tiraspol.
10:10
Alegerea s-a finisat și mizeria a revenit acasă la dânsa, cum ar zice într-un oarecare interviu nacealnicul Academiei Române, Ioan Aurel Pop, de pildă. Nu știu ce simțăminte trăiți voi, dar pe mine mă doare inima să vociferez, românește grăind, că culcușul mizeriei universale se cheamă Țara Moldovei a lui Ștefan cel Mare, ca să fim istoric corecți.
09:50
Un nou radar, achiziționat de R. Moldova. În prima jumătate a anului viitor va fi operațional # Veridica.md
R. Moldova va dispune, începând cu prima jumătate a anului viitor, de un al doilea radar modern pentru monitorizarea spațiului aerian, a anunțat ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi. Echipamentul este procurat din fondurile Uniunii Europene și va completa capacitățile radar deja existente în dotarea Armatei Naționale.
09:40
Deochiul la basarabeni este o putere magică atribuită unor oameni care ar putea îmbolnăvi pe cei asupra cărora își fixează privirea cu răutate, invidie etc. În imaginarul basarabenilor, această putere magică nu se oprea (sau nu se oprește) asupra unor oameni și animale, ci trecea de limitele vieții de pe pământ, ajungând până la fenomene ale naturii.
Mai mult de 2 zile în urmă
05:40
Directorul general al organizaţiei a făcut un ultim apel către SUA să nu se retragă din rândurile sale.
05:20
Liderul american s-a arătat "extrem de frustrat" atât de atitudinea Rusiei, cât și de cea a Ucrainei față de procesul de pace.
11 decembrie 2025
21:50
Pe 1 ianuarie 2026, țara urmează să intre în zona euro.
19:20
Putin amenință din nou Europa cu distrugerea – și, în mod surprinzător, diplomații ruși sunt complet convinși de acest scenariu, practic lăsând jocul șantajului Kremlinului. Între timp, regimul lui Lukașenko demonstrează încă un eșec: propaganda sa își demonstrează încă o dată incompetența completă.
18:10
Ministrul Apărării: „R. Moldova se confruntă cu acțiuni hibride, atacuri cibernetice și campanii de dezinformare care încetinesc reformele democratice și afectează obiectivele strategice ale țării” # Veridica.md
În cadrul reuniunii anuale cu diplomați europeni și euroatlantici, Anatolie Nosaîi a subliniat că R. Moldova reușește să-și consolideze capacitățile de apărare prin cooperare externă.
14:00
Kievul a trimis administrației Trump răspunsul său la cel mai recent proiect al planului de pace american.
13:50
320 provin din Republica Moldova.
12:40
Un om a murit, 12 au fost spitalizați.
12:20
București: premierul Ilie Bolojan îi cere USR să desemneze un personaj calificat la ministerul Apărării # Veridica.md
Domeniul (trebuie) să fie cât mai bine gestionat – a spus el.
11:50
Autostrada Belgrad-Timişoara ar urma să conecteze cele două oraşe prin călătorii de numai o oră.
11:30
Locotenent-colonelul Dorthe Sørensen va coordona activitățile de cooperare militară dintre Danemarca și R. Moldova.
11:10
Autoritățile de la Chișinău iau decizii unilaterale, fără a-și coordona acțiunile cu Tiraspolul, deși sunt obligate să o facă în procesul de reglementare a conflictului transnistrean, iar aceste decizii, distrug economia Transnistriei și obligă cetățenii și mediul de afaceri să se conformeze regulilor impuse, susțin simpatizanții regimului separatist din stânga Nistrului.
11:00
Podul care traversează râul Tisa între România şi Ucraina a trecut cu succes testele de rezistenţă – anunță autoritățile din județul Maramureș # Veridica.md
Traficul rutier a crescut odată cu declanșarea invaziei rusești.
09:50
Aleksandr Mațegora a decedat „în mod subit” pe 6 decembrie.
09:50
Maia Sandu, în vizită oficială în Cipru pentru discuții privind aderarea R. Moldova la UE # Veridica.md
Ciprul se pregătește să preia președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene în prima jumătate a anului 2026.
09:30
Garda Națională trebuie să revină sub controlul guvernatorului Californiei.
09:20
„Cum n-o dai!” este un serial animat (stop-motion) creat de Micleușanu M. & Diafragma Studio, conceput ca o radiografie crudă a realității social-politice și culturale în care trăim. Fiecare episod încearcă să surprindă o temă la zi, în plan internațional sau local, pe principiul unei dezbateri între cei doi protagoniști, care se află cel mai des în antiteză.
09:20
Laureata din acest an a premiului Nobel pentru pace a petrecut aproape un an de clandestinitate.
09:10
Zeci de zboruri au fost anulate, întârziate sau deviate către alte aeroporturi, din cauza atacurilor care vizau Moscova.
10 decembrie 2025
20:50
Dosarul a fost depus de România împreună cu Republica Moldova.
19:30
Avocații lui Dodon spun că demersul procurorilor este neîntemeiat
18:30
Emisarul special pentru dezvoltare și reziliență are misiunea de a contribui la consolidarea capacității statului de a preveni și combate amenințările de tip hibrid la adresa securității naționale.
13:50
Se estimează că sectorul transporturilor va fi cel mai puternic afectat.
13:30
Iniţiatorii afirmă că lipsa apei şi efectele în lanţ au pus în pericol sănătatea publică, sistemul energetic naţional şi serviciile esenţiale pentru comunităţile afectate din sudul ţării.
13:10
Viktor Orbán a mai spus că ţara sa nu va respecta Pactul pentru migraţie şi azil al UE.
11:10
Ce ascund așa zisele alegeri din localitățile separatiste ale Republicii Moldova, cum se explică participarea atât de anemică - 102 mii de alegători (26,01%) din circa 394 mii de alegători înscriși în listele electorale?
10:30
Chișinăul cere respectarea drepturilor elevilor și școlilor cu predare în limba română din regiunea transnistreană # Veridica.md
Funcționarea instituțiilor de învățământ cu predare în limba română din regiunea transnistreană, respectarea drepturilor elevilor și soluționarea problemei sediilor școlilor au fost discutate în cadrul ședinței grupului de lucru pentru educație.
09:40
Sunt două târguri importante pe piața de carte românească. Ambele au loc la București. Bookfestul de la începutul verii și Gaudeamusul de la începutul iernii. În mod obișnuit la ambele participă 2-3 edituri din Republica Moldova. Acoperindu-și singuri costurile.
09:40
Raportul privind executarea Programului de repartizare a mijloacelor Fondului rutier pentru drumurile publice naționale, în 2025, prezentat la ședința Consiliului Fondului rutier.
09:10
Situația presei din R. Moldova rămâne fragilă, iar atacurile asupra jurnaliștilor, presiunile politice și vulnerabilitatea în fața dezinformării s-au accentuat în ultimul an, potrivit Rezoluției adoptate la Forumul Mass-Media 2025
08:10
Solicitarea ajutorului de avarie a fost determinată de dezechilibrul sistemului electroenergetic ca urmare a capacității limitate pe interconexiunea cu România și abaterile de la valorile prognozate a consumului și generării pe piața energiei electrice.
