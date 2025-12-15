Infrastructura petrolieră de la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” Chișinău revine statului. Expert: „E o decizie strategică”

12:50

Învață o profesie pe care să o transforme în propria afacere. Elevii Colegiului Tehnic Agricol din Soroca au parte de o oportunitate unică. În cadrul unei întreprinderi sociale, ei confecționează obiecte din fier pe care ulterior le vând. Tinerii s-au convins deja că pentru a câștiga bine, nu au nevoie să plece peste hotare.