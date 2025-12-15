SBU anunță distrugerea primului submarin rusesc în portul Novorossiisk

10:10

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, și Kremlinul au intrat într-un schimb dur de replici, după ce liderul Alianței a avertizat public, la Berlin, că Rusia ar putea viza statele NATO dacă nu este oprită în Ucraina. Moscova a calificat declarațiile drept „iresponsabile” și l-a acuzat pe Rutte că nu înțelege amploarea distrugerilor provocate de un război de proporții, transmite Reuters.