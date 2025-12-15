SUA promit Ucrainei garanții de securitate „extrem de puternice”. Trump mulțumit de negocierile de la Berlin

12:00

Doi frați din raionul Ștefan Vodă au plantat o livadă modernă, convinși că doar inovațiile îi vor ajuta să facă față provocărilor actuale: schimbările climatice, deficitul forței de muncă și standardele piețelor europene. În timp ce suprafațele ocupate de livezi se reduc semnificativ în acest an, fermierii au decis să schimbe câmpurile de cereale pe pomi fructiferi. Au pariat pe soluții moderne și au toate șansele să câștige.