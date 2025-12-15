Doliu în medicina moldovenească: Profesorul Grigore Bivol s-a stins din viață la 82 de ani
Moldova1, 15 decembrie 2025 21:40
Profesorul Grigore Bivol cunoscut ca și părintele medicinei de familie din Republica Moldova, s-a stins din viață la vârsta de 82 de ani. De-a lungul vieții a format și ghidat zeci de mii de medici de familie din întreaga țară. Este autorul a peste 140 de lucrări științifice și al numeroaselor invenții în domeniul medicinei. Mitingul de doliu și ceremonia de rămas-bun vor avea loc marți, 16 decembrie, la ora 11:00, la Cimitirul Central din capitală.
• • •
Infrastructura petrolieră de la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” Chișinău revine statului. Expert: „E o decizie strategică” # Moldova1
Decizia Guvernului de a prelua controlul asupra infrastructurii petroliere de la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” Chișinău, deținută de Lukoil-Moldova, este una „strategică”, într-un context regional cu riscuri de securitate, afirmă experta în energie din România, Eugenia Gusilov.
Infrastructura petrolieră de la Aeroportul Internațional Chișinău revine statului. Expert: „E o decizie strategică” # Moldova1
Într-un context regional cu riscuri de securitate, decizia Guvernului de a prelua controlul asupra infrastructurii petroliere de la Aeroportul Internațional Chișinău, deținută de „Lukoil-Moldova”, este calificată drept una „strategică” de experta în energie din România, Eugenia Gusilov.
Ucraina anunță lovirea Uzinei de Procesare a Gazelor din Astrahan, obiectiv strategic al Rusiei # Moldova1
Statul Major General și Forțele pentru Operațiuni Speciale ale armatei ucrainene au anunțat lovirea Uzinei de Procesare a Gazelor din Astrahan, relatează publicația Astra.
SUA promit Ucrainei garanții de securitate „extrem de puternice”. Trump mulțumit de negocierile de la Berlin # Moldova1
Președintele SUA, Donald Trump, este mulțumit de rezultatele negocierilor dintre delegațiile ucraineană și americană de la Berlin, informează Sky News, BBC și The Guardian, citând oficiali americani care au dorit să rămână anonimi. Potrivit acestora, „90% dintre probleme au fost rezolvate”, scrie Meduza Live.
Igor Grosu: Autoritățile caută soluții pentru detectarea dronelor care zboară la joasă altitudine # Moldova1
Republica Moldova trebuie să-și consolideze apărarea aeriană, deoarece incidentele cu drone reprezintă o mare provocare de securitate, a declarat președintele Parlamentului, Igor Grosu, în emisiunea „La 360 de grade” de la Radio Moldova. Potrivit șefului Legislativului, autoritățile încearcă să identifice soluții pentru detectarea și contracararea dronelor care zboară la altitudini joase pentru care sunt necesare tehnologii speciale.
Tot mai multe fabrici din Republica Moldova aleg să investească în modernizarea proceselor tehnologice și în soluții sustenabile. De la prelucrarea materiilor prime până la gestionarea consumului de energie și a apelor uzate, întreprinderile își optimizează activitatea pentru a reduce impactul asupra mediului.
Statul recuperează activele Lukoil-Moldova de la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” - Chișinău # Moldova1
Activele companiei Lukoil-Moldova de la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” - Chișinău urmează să revină în termen de 20 de zile în proprietatea statului, așa cum era până în anul 2005. Decizia a fost luată, pe 15 decembrie, de Consiliul pentru examinarea investițiilor în domeniile de importanță pentru securitatea statului, care a refuzat aprobarea activității investiționale a Lukoil-Moldova pe teritoriul Republicii Moldova.
Prim-ministrul Greciei, Kyriakos Mitsotakis, a reafirmat sprijinul ferm al Atenei pentru parcursul european al Republicii Moldova, subliniind că progresele țării în procesul de aderare la Uniunea Europeană sunt „incontestabile” și trebuie recunoscute de instituțiile europene. În cadrul întâlnirii cu președinta Maia Sandu la Palatul Maximos, Mitsotakis a declarat că Grecia va continua să ofere asistență tehnică și expertiză pentru integrarea Moldovei în spațiul comunitar și că aderarea acesteia constituie o prioritate strategică la nivel european.
Republica R. Moldova continuă negocierile tehnice cu UE pe trei capitole-cheie și va primi recomandări clare pentru următoarele etape # Moldova1
Republica Moldova va continua procesul de aderare la Uniunea Europeană prin avansarea negocierilor la nivel tehnic pe trei capitole esențiale, în pofida blocajelor politice care întârzie deschiderea formală a clusterelor de negociere. Anunțul a fost făcut de ministra daneză pentru Afaceri Europene, Marie Bjerre, și de comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, la o reuniune desfășurată pe 15 decembrie la Bruxelles, dedicată parcursului european al Chișinăului.
The assets of "Lukoil-Moldova" at the airport will be returned to state ownership within 20 days, as they were prior to 2005. On Monday, the Council for the Examination of Investments in Areas of Importance for State Security voted to deny approval for SRL "Lukoil-Moldova" 's investment activities in the Republic of Moldova. The authorities in Chisinau justified their decision by stating that "Lukoil-Moldova" failed to meet several requirements set by the Council since May 2024, according to Prime Minister Alexandru Munteanu.
Controale fără notificare prealabilă: diferențe de opinie dintre autorități și mediul de afaceri # Moldova1
Autoritățile și reprezentanții mediului de afaceri nu împărtășesc o viziune comună privind propunerile de ajustare a legislației privind controlul de stat. Dezbaterile organizate luni, 15 decembrie, de Comisia parlamentară pentru protecție socială, sănătate și familie au evidențiat diferențe semnificative de opinii între cele două părți.
Dor țesut în lână, la Edineț: „Tot ce este făcut de mâinile gospodinelor trebuie transmis din generație în generație” # Moldova1
Inclus în Patrimoniul UNESCO acum aproape zece ani, covorul a fost vedeta Festivalului „Covorul Dorului”, organizat în satul Viișoara, raionul Edineț. Toate covoarele aduse la festival au povești transmise, cu dor, din generație în generație, iar pe unele le-am aflat din prima sursă.
Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU), în cadrul unei operațiuni comune cu Forțele Navale ale Ucrainei, a aruncat în aer, cu ajutorul dronelor subacvatice Sub Sea Baby, un submarin rusesc diesel-electric din clasa 636.3 „Varșavianka” (clasificare NATO — Kilo), se arată într-un comunicat al instituției.
Eurovision 2026 | Organizatorii salută revenirea a trei țări, inclusiv R. Moldova, în timp ce alte cinci state boicotează ediția de la Viena # Moldova1
Uniunea Europeană de Radiodifuziune (EBU) a confirmat luni, 15 decembrie, lista radiodifuzorilor care vor participa la cea de-a 70-a ediție a concursului Eurovision. Astfel, 35 de țări, inclusiv Republica Moldova, își vor trimite reprezentanții la Viena între 12 și 16 mai 2026, în timp ce cinci state au anunțat boicotul competiției de anul viitor.
O companie chineză, interesată să construiască o fabrică de jante auto în Republica Moldova # Moldova1
O companie din China ar putea construi o fabrică de producere a jantelor auto în Republica Moldova. Reprezentanții acesteia au participat la un forum economic dedicat consolidării relațiilor dintre cele două țări. Schimburile comerciale au ajuns la 1.14 miliarde de dolari, dar creșterea se datorează importurilor. Scopul antreprenorilor moldoveni este să și exporte în China, una dintre cele mai mari și competitive economii din lume.
Cinci vieți au fost salvate în doar 48 de ore prin intervenții de transplant realizate la Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” din Chișinău. Potrivit instituției, este vorba despre două transplanturi de ficat și trei transplanturi renale, realizate pe parcursul săptămânii trecute.
Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului României Ilie Bolojan, a fost respinsă, luni, 15 decembrie. pentru că nu a întrunit numărul necesar de voturi. Moțiunea de cenzură a fost inițiată de Grupul PACE și semnată și de parlamentari AUR, iar parlamentarii PSD au stat în bănci și nu au votat, scrie mediafax.ro.
Ministerul Sănătății, despre greva de la Școala de Sănătate Publică: Schimbările nu afectează drepturile angajaților și studenților # Moldova1
Școala de Management în Sănătate Publică (ȘMSP) nu va fi lichidată, iar acțiunile Ministerului Sănătății urmăresc clarificarea statutului acestei instituții și garantarea transparenței administrative și academice în cadrul Universității de Stat de Medicină și Farmacie (USFM) „Nicolae Testemițanu”. Astfel, Ministerul Sănătății respinge acuzațiile privind o presupusă „lichidare ilegală” a ȘMSP, angajații căreia au declanșat, pe 15 decembrie, o grevă japoneză.
Șapte persoane, condamnate la până la 11 ani de închisoare pentru trafic de droguri: un inculpat a încercat să mituiască polițiștii cu 85.000 de lei # Moldova1
Șapte persoane au fost condamnate la închisoare pentru trafic de droguri, în urma a patru sentințe pronunțate recent de instanțele de judecată, unul dintre inculpați fiind găsit vinovat și de tentativă de corupere a polițiștilor cu 85.000 de lei, pentru a scăpa de răspundere penală. Informația a fost comunicată de Procuratura municipiului Chișinău și Procuratura Căușeni, Oficiul Anenii Noi.
Protest simbolic înainte de votarea bugetului: profesorii vor ridica o foaie albă – „simbol al demnității și al viitorului încă nescris” # Moldova1
Cadrele didactice și științifice din întreaga țară vor ridica o foaie albă, curată – „simbol al demnității și al viitorului încă nescris” – și vor citi cu voce tare prevederile din Constituția Republicii Moldova privind dreptul la muncă și la un salariu echitabil. Acțiunea se va desfășura pe 16 decembrie, în ziua în care comisiile parlamentare vor examina proiectul Legii bugetului pentru anul viitor.
Spiritul Jocurilor Olimpice a fost readus la viață în orașul italian Milano. Cel mai mare magazin oficial dedicat Jocurilor Olimpice de iarnă Milano/Cortina 2026 a fost deschis în Piazza del Duomo. Acesta are o suprafață de 1200 de metri pătrați, iar cei interesați pot cumpăra tricouri, pulovere, traininguri sau jucării pentru copii, toate conținând simbolurile Olimpiadei Albe de anul viitor. Nu puteau lipsi mascotele oficiale: Tina și Milo, două hermine jucăușe. Magazinul va activa până pe 21 martie 2026.
Bursa de Investiții a Moldovei, înregistrată oficial: Fostul premier Dorin Recean, reprezentant al APP în Consiliul de Administrație # Moldova1
Bursa Internațională a Moldovei (BIM) a fost înregistrată oficial la Agenția Servicii Publice. Agenția Proprietății Publice (APP), care reprezintă statul și este unul dintre acționarii acesteia, susține că Bursa intră într-o nouă etapă de funcționare: are bază legală și poate începe pregătirile concrete pentru dezvoltarea pieței de capital din R. Moldova.
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a solicitat Radei Supreme să elaboreze un proiect de lege privind posibilitatea desfășurării alegerilor în condiții de lege marțială, au declarat pentru „RBC-Ucraina” surse informate de la Kiev. Potrivit acestora, săptămâna trecută a avut deja loc o reuniune de lucru dedicată acestui subiect. Se presupune că votarea ar urma să se desfășoare pe parcursul mai multor zile și să aibă loc în termen de 60 de zile de la anunțare, similar alegerilor prezidențiale anticipate.
Anul 2025 a fost unul dintre cei mai prolifici pentru relațiile moldo-israeliene – „un an istoric”, potrivit ambasadorului Republicii Moldova în Statul Israel, Alex Roitman. Într-un interviu acordat lui Anatol Caciuc pentru Radio Moldova, diplomatul a declarat că intensitatea dialogului politic s-a manifestat la toate nivelurile și în majoritatea domeniilor de interes reciproc.
Dramatism în finala play-off-ului campionatului mexican de fotbal, Apertura. Deportivo Toluca a cucerit titlul după ce a învins la penalty-uri pe Tigres-UANL din orașul Monterrey. S-au executat, în total, nu mai puțin de... 24 de penalty-uri!
Fotografii și mărturii cutremurătoare care evidențiază impactul foametei din anii 1946-1947 în localitățile din autonomia găgăuză fac subiectul unei expoziții care va fi prezentată în toate localitățile din regiune. Vizitatorii vor putea studia și documente de arhivă publicate în premieră.
Internazionale Milano, cu antrenorul român Cristian Chivu la timonă, a învins duminică în deplasare pe Genoa-1893 și este noul lider al clasamentului primei divizii italiene de fotbal, Serie A. Victoria „nerazzurrilor” s-a conturat încă din prima repriză, iar la finalul partidei Interul a devenit lider solitar. Yann Bisseck a deschis scorul în minutul 6, după o pasă superbă primită de la Lautaro Martinez. Argentinianul a majorat diferența o jumătate de oră mai târziu.
Vladimir Plahotniuc va depune declarații ca martor în dosarul „kuliok”, în care Igor Dodon este judecat pentru corupție # Moldova1
Fostul lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, a confirmat că va depune declarații în calitate de martor în dosarul cunoscut drept „kuliok” (sacoșa neagră - n.r.), în care fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, este acuzat de corupere pasivă și acceptarea finanțării ilegale a partidului.
Clădirile a nouă spitale din R. Moldova vor fi reabilitate: „Condiții mai sigure și mai confortabile pentru tratamente” # Moldova1
Paisprezece clădiri a nouă instituții medicale din R. Moldova, preponderent spitale raionale, vor fi reabilitate energetic în cadrul proiectului „Inițiativa pentru Dezvoltarea Infrastructurii Publice Durabile prin Renovări de Eficiență Energetică” (INSPIREE). Directorii instituțiilor beneficiare au semnat, pe 15 decembrie, acordurile de elaborare a documentației, iar lucrările de reabilitare sunt planificate pentru perioada 2028 – 2030. Clădirile vizate au o suprafață totală de peste 34 de mii de metri pătrați.
Uniunea Europeană a inclus pe lista de sancțiuni încă cinci persoane fizice și patru organizații. Printre cei sancționați se numără oameni de afaceri care sunt direct sau indirect legați de marile companii petroliere de stat din Rusia – „Rosneft” și „Lukoil”, transmite DW.
Afacere socială la Colegiul Agricol din Soroca: elevii confecționează și vând obiecte de fier # Moldova1
Învață o profesie pe care să o transforme în propria afacere. Elevii Colegiului Tehnic Agricol din Soroca au parte de o oportunitate unică. În cadrul unei întreprinderi sociale, ei confecționează obiecte din fier pe care ulterior le vând. Tinerii s-au convins deja că, pentru a câștiga bine, nu au nevoie să plece peste hotare.
VIDEO | Imagini exclusive de la Ciorescu, acolo unde s-a produs o explozie, iar fratele lui Teodor Cârnaț a decedat # Moldova1
Un bărbat a decedat, iar altul a ajuns în stare gravă la spital, după ce în locuința victimelor a avut loc o explozie cauzată de schimbătorul de căldură instalat în sobă.
Producătorii autohtoni evită materialul săditor local, deși acesta este sigur și adaptat condițiilor climatice, susține președintele Asociației Nucicultorilor, Oleg Tîrsînă. Într-un interviu acordat emisiunii „Aurora” de la Radio Moldova, el a declarat că, în ultimii ani, se constată un fenomen îngrijorător pentru sectorul nucifer din țară: tot mai mulți producători locali optează pentru material săditor de import, în special din Turcia.
Maia Sandu, la Atena: „R. Moldova este în curs de a deveni o rută de tranzit pentru fluxurile energetice regionale” # Moldova1
Republica Moldova mizează pe sprijinul Greciei în parcursul său de aderare la Uniunea Europeană și își dorește aprofundarea relațiilor bilaterale în domenii precum energia regenerabilă, infrastructură, agrobusiness, servicii digitale și dezvoltarea turismului.
Situație incertă în Găgăuzia: Autonomia pierde sprijinul UE și al Turciei, iar proiectele sociale dispar # Moldova1
Situația din autonomia găgăuză s-a deteriorat semnificativ pe parcursul acestui an. Găgăuzia nu a ieșit din izolare, relațiile cu Chișinăul nu au fost restabilite, iar controlul politic este în continuare exercitat de fugarul Ilan Șor, chiar dacă acesta și-a redus majoritatea proiectelor sociale. În 2026, ar urma să aibă loc alegerile pentru Adunarea Populară, legislativul local, însă rezultatele și chiar desfășurarea acestora rămân sub semnul întrebării.
BNM va conduce în următorul an Grupul Supraveghetorilor Bancari din Europa Centrală și de Sud-Est # Moldova1
Banca Națională a Moldovei (BNM) va prelua, începând cu 16 decembrie 2025, președinția Grupului Supraveghetorilor Bancari din Europa Centrală și de Sud-Est (BSCEE), una dintre cele mai importante platforme regionale de cooperare între autoritățile de supraveghere bancară, mandatul urmând să fie exercitat timp de un an de viceguvernatorul BNM, Constantin Șchendra.
Locatarii blocurilor vechi pot beneficia de sprijin din partea statului pentru reabilitarea clădirilor, în cadrul unui proiect implementat de Centrul Național pentru Energie Durabilă (CNED). Lucrările includ izolarea termică a pereților și acoperișului, schimbarea ferestrelor vechi, precum și instalarea de panouri fotovoltaice. Printre beneficiari sunt și 21 de familii din Ceadîr-Lunga, care locuiesc într-un bloc cu trei etaje construit acum mai bine de 40 de ani.
Primăria Chișinău cere reparații și consultări publice înainte de preluarea celor două clădiri propuse de MEC # Moldova1
Primăria municipiului Chișinău propune Ministerului Educației și Cercetării (MEC) să își asume reproiectarea și reparația ulterioară a blocului Centrului de Excelență în Electronică și Energetică din sectorul Ciocana – unul dintre cele două imobile pe care ministerul este dispus să le transmită în comodat municipalității pentru a crea mai multe locuri pentru elevi.
Mărturii din ultimii ani de surghiun: scrierile lui Nicolai Costenco, lansate la Biblioteca Națională # Moldova1
Scrisorile din Gulag ale regretatului scriitor Nicolai Costenco au văzut în premieră lumina zilei într-un volum antologic de proză, poezie, publicistică, scrise în ultima perioadă de surghiun: 1955-1957. Creațiile reprezintă o mărturie zguduitoare a crimelor regimului totalitar, a presiunilor politice și a rezistenței umane. Volumul a fost lansat la Biblioteca Națională.
Elveția, un nou sprijin financiar pentru R. Moldova: 2.1 miliarde de lei până în 2028, pentru a combate efectele războiului din Ucraina # Moldova1
Elveția alocă R. Moldova încă 2.1 miliarde de lei până în anul 2028, noul program de cooperare urmărind sprijinirea statului nostru să depășească crizele suprapuse din ultimii ani. Potrivit directorul Biroului de Cooperare al Elveției în Republica Moldova, Guido Beltrani, noul sprijin va fi concentrat pe proiecte de coeziune socială, guvernare și servicii publice, precum și pe creșterea rezilienței Republicii Moldova.
Dinamo București a obținut o victorie categorică în fața debutantei și concitatinei Metaloglobus, scor 4:0, iar grație acestui succes, discipolii antrenorului croat Zeljko Kopic s-au apropiat la doar un singur punct de liderul clasamentului Superligii românești de fotbal - Rapid București. Dinamo o depășește pe FC Botoșani la golaveraj și a urcat pe locul secund. Metaloglobus a pus probleme doar în primele 20 de minute, după care Dinamo a defilat în fața „lanternei roșii” a clasamentului, înscriind prin spaniolul Alberto Soro, Cristian Mihai, Stipe Perița și Cătălin Cîrjan.
Maia Sandu, întrevedere cu premierul Greciei: sprijin pentru parcursul european al Republicii Moldova # Moldova1
Președinta Maia Sandu a avut o întrevedere cu prim-ministrul elen, Kyriakos Mitsotakis. Discuțiile s-au axat pe avansarea parcursului european al Republicii Moldova, consolidarea relațiilor bilaterale moldo-elene și dezvoltarea cooperării economice. Un accent deosebit a fost pus pe securitatea energetică, precum și pe extinderea colaborării în alte domenii considerate strategice pentru Chișinău. Președinta Maia Sandu a menționat că exemplul Greciei demonstrează că, prin determinare, reforme și unitate, o țară poate depăși dificultățile și poate deveni mai puternică și mai rezilientă.
De ce R. Moldova a fost nevoită să procure energie de avarie mai scumpă? Premier Energy dă vina pe Energocom # Moldova1
Ministrul Energiei dă vina pe furnizorii de energie electrică, Premier Energy – pe Energocom, iar ultimul spune că accesarea energiei electrice de avarie la prețuri mult mai mari reprezintă un proces „normal”. Republica Moldova a fost nevoită să acceseze, inclusiv pe 8 și 9 decembrie, energie electrică de avarie pentru a acoperi consumul intern, una mult mai scumpă decât cea cumpărată în baza contractelor bilaterale. Acest lucru ar putea duce la majorarea tarifelor, anticipează autoritățile.
„Vindem ieftin și cumpărăm scump”. Creșteri mai accentuate la exporturi și deficit comercial în creștere: 5.8 miliarde de dolari în 10 luni # Moldova1
Exporturile Republicii Moldova au înregistrat în luna octombrie o creștere mai accentuată decât importurile. Totuși, cumulativ de la începutul anului, avansul exporturilor este de doar 2.9% față de aceeași perioadă a anului trecut, în timp ce importurile de mărfuri s-au majorat cu 19.4%. Potrivit experților, în spatele statisticilor oficiale privind comerțul extern al R. Moldova se ascunde o „realitate economică îngrijorătoare” - „vindem ieftin și cumpărăm scump”.
Victorie foarte importantă pentru Real Madrid, care venea după 2 înfrângeri, una în campionat și alta în Liga Campionilor. Trupa lui Xabi Alonso a învins pe Deportivo Alaves cu 2-1 în etapa a 16-a din La Liga.
Aproape trei tone și jumătate de ardei proaspăt au fost nimicite de specialiști, după ce angajații Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) au depistat pesticide în legume. Lotul distrus provenea din import.
