Vindem în UE și cumpărăm din Turcia: fenomen îngrijorător pe piața nucilor
Moldova1, 15 decembrie 2025 14:40
Producătorii autohtoni evită materialul săditor local, deși acesta este sigur și adaptat condițiilor climatice, susține președintele Asociației Nucicultorilor, Oleg Tîrsînă. Într-un interviu acordat emisiunii „Aurora” de la Radio Moldova, el a declarat că, în ultimii ani, se constată un fenomen îngrijorător pentru sectorul nucifer din țară: tot mai mulți producători locali optează pentru material săditor de import, în special din Turcia.
Uniunea Europeană a inclus pe lista de sancțiuni încă cinci persoane fizice și patru organizații. Printre cei sancționați se numără oameni de afaceri care sunt direct sau indirect legați de marile companii petroliere de stat din Rusia – „Rosneft” și „Lukoil”, transmite DW.
Afacere socială la Colegiul Agricol din Soroca: elevii confecționează și vând obiecte de fier # Moldova1
Învață o profesie pe care să o transforme în propria afacere. Elevii Colegiului Tehnic Agricol din Soroca au parte de o oportunitate unică. În cadrul unei întreprinderi sociale, ei confecționează obiecte din fier pe care ulterior le vând. Tinerii s-au convins deja că, pentru a câștiga bine, nu au nevoie să plece peste hotare.
VIDEO | Imagini exclusive de la Ciorescu, acolo unde s-a produs o explozie, iar fratele lui Teodor Cârnaț a decedat # Moldova1
Un bărbat a decedat, iar altul a ajuns în stare gravă la spital, după ce în locuința victimelor a avut loc o explozie cauzată de schimbătorul de căldură instalat în sobă.
Maia Sandu, la Atena: „R. Moldova este în curs de a deveni o rută de tranzit pentru fluxurile energetice regionale” # Moldova1
Republica Moldova mizează pe sprijinul Greciei în parcursul său de aderare la Uniunea Europeană și își dorește aprofundarea relațiilor bilaterale în domenii precum energia regenerabilă, infrastructură, agrobusiness, servicii digitale și dezvoltarea turismului.
Situație incertă în Găgăuzia: Autonomia pierde sprijinul UE și al Turciei, iar proiectele sociale dispar # Moldova1
Situația din autonomia găgăuză s-a deteriorat semnificativ pe parcursul acestui an. Găgăuzia nu a ieșit din izolare, relațiile cu Chișinăul nu au fost restabilite, iar controlul politic este în continuare exercitat de fugarul Ilan Șor, chiar dacă acesta și-a redus majoritatea proiectelor sociale. În 2026, ar urma să aibă loc alegerile pentru Adunarea Populară, legislativul local, însă rezultatele și chiar desfășurarea acestora rămân sub semnul întrebării.
BNM va conduce în următorul an Grupul Supraveghetorilor Bancari din Europa Centrală și de Sud-Est # Moldova1
Banca Națională a Moldovei (BNM) va prelua, începând cu 16 decembrie 2025, președinția Grupului Supraveghetorilor Bancari din Europa Centrală și de Sud-Est (BSCEE), una dintre cele mai importante platforme regionale de cooperare între autoritățile de supraveghere bancară, mandatul urmând să fie exercitat timp de un an de viceguvernatorul BNM, Constantin Șchendra.
Locatarii blocurilor vechi pot beneficia de sprijin din partea statului pentru reabilitarea clădirilor, în cadrul unui proiect implementat de Centrul Național pentru Energie Durabilă (CNED). Lucrările includ izolarea termică a pereților și acoperișului, schimbarea ferestrelor vechi, precum și instalarea de panouri fotovoltaice. Printre beneficiari sunt și 21 de familii din Ceadîr-Lunga, care locuiesc într-un bloc cu trei etaje construit acum mai bine de 40 de ani.
Primăria Chișinău cere reparații și consultări publice înainte de preluarea celor două clădiri propuse de MEC # Moldova1
Primăria municipiului Chișinău propune Ministerului Educației și Cercetării (MEC) să își asume reproiectarea și reparația ulterioară a blocului Centrului de Excelență în Electronică și Energetică din sectorul Ciocana – unul dintre cele două imobile pe care ministerul este dispus să le transmită în comodat municipalității pentru a crea mai multe locuri pentru elevi.
Mărturii din ultimii ani de surghiun: scrierile lui Nicolai Costenco, lansate la Biblioteca Națională # Moldova1
Scrisorile din Gulag ale regretatului scriitor Nicolai Costenco au văzut în premieră lumina zilei într-un volum antologic de proză, poezie, publicistică, scrise în ultima perioadă de surghiun: 1955-1957. Creațiile reprezintă o mărturie zguduitoare a crimelor regimului totalitar, a presiunilor politice și a rezistenței umane. Volumul a fost lansat la Biblioteca Națională.
Elveția, un nou sprijin financiar pentru R. Moldova: 2.1 miliarde de lei până în 2028, pentru a combate efectele războiului din Ucraina # Moldova1
Elveția alocă R. Moldova încă 2.1 miliarde de lei până în anul 2028, noul program de cooperare urmărind sprijinirea statului nostru să depășească crizele suprapuse din ultimii ani. Potrivit directorul Biroului de Cooperare al Elveției în Republica Moldova, Guido Beltrani, noul sprijin va fi concentrat pe proiecte de coeziune socială, guvernare și servicii publice, precum și pe creșterea rezilienței Republicii Moldova.
Dinamo București a obținut o victorie categorică în fața debutantei și concitatinei Metaloglobus, scor 4:0, iar grație acestui succes, discipolii antrenorului croat Zeljko Kopic s-au apropiat la doar un singur punct de liderul clasamentului Superligii românești de fotbal - Rapid București. Dinamo o depășește pe FC Botoșani la golaveraj și a urcat pe locul secund. Metaloglobus a pus probleme doar în primele 20 de minute, după care Dinamo a defilat în fața „lanternei roșii” a clasamentului, înscriind prin spaniolul Alberto Soro, Cristian Mihai, Stipe Perița și Cătălin Cîrjan.
Maia Sandu, întrevedere cu premierul Greciei: sprijin pentru parcursul european al Republicii Moldova # Moldova1
Președinta Maia Sandu a avut o întrevedere cu prim-ministrul elen, Kyriakos Mitsotakis. Discuțiile s-au axat pe avansarea parcursului european al Republicii Moldova, consolidarea relațiilor bilaterale moldo-elene și dezvoltarea cooperării economice. Un accent deosebit a fost pus pe securitatea energetică, precum și pe extinderea colaborării în alte domenii considerate strategice pentru Chișinău. Președinta Maia Sandu a menționat că exemplul Greciei demonstrează că, prin determinare, reforme și unitate, o țară poate depăși dificultățile și poate deveni mai puternică și mai rezilientă.
De ce R. Moldova a fost nevoită să procure energie de avarie mai scumpă? Premier Energy dă vina pe Energocom # Moldova1
Ministrul Energiei dă vina pe furnizorii de energie electrică, Premier Energy – pe Energocom, iar ultimul spune că accesarea energiei electrice de avarie la prețuri mult mai mari reprezintă un proces „normal”. Republica Moldova a fost nevoită să acceseze, inclusiv pe 8 și 9 decembrie, energie electrică de avarie pentru a acoperi consumul intern, una mult mai scumpă decât cea cumpărată în baza contractelor bilaterale. Acest lucru ar putea duce la majorarea tarifelor, anticipează autoritățile.
Afacere socială la Colegiul Agricol din Soroca: elevii confecționează și vând obiecte din fier # Moldova1
„Vindem ieftin și cumpărăm scump”. Creșteri mai accentuate la exporturi și deficit comercial în creștere: 5.8 miliarde de dolari în 10 luni # Moldova1
Exporturile Republicii Moldova au înregistrat în luna octombrie o creștere mai accentuată decât importurile. Totuși, cumulativ de la începutul anului, avansul exporturilor este de doar 2.9% față de aceeași perioadă a anului trecut, în timp ce importurile de mărfuri s-au majorat cu 19.4%. Potrivit experților, în spatele statisticilor oficiale privind comerțul extern al R. Moldova se ascunde o „realitate economică îngrijorătoare” - „vindem ieftin și cumpărăm scump”.
Victorie foarte importantă pentru Real Madrid, care venea după 2 înfrângeri, una în campionat și alta în Liga Campionilor. Trupa lui Xabi Alonso a învins pe Deportivo Alaves cu 2-1 în etapa a 16-a din La Liga.
Aproape trei tone și jumătate de ardei proaspăt au fost nimicite de specialiști, după ce angajații Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) au depistat pesticide în legume. Lotul distrus provenea din import.
Octombrie aduce creșteri mai accentuate la exporturi, însă deficitul comercial continuă să sporească: 5.8 miliarde de dolari în 10 luni # Moldova1
Livadă modernă, soluții inovatoare: cum răspund doi fermieri din Ștefan Vodă provocărilor climatice # Moldova1
Doi frați din raionul Ștefan Vodă au plantat o livadă modernă, convinși că doar inovațiile îi vor ajuta să facă față provocărilor actuale: schimbările climatice, deficitul forței de muncă și standardele piețelor europene. În timp ce suprafațele ocupate de livezi se reduc semnificativ în acest an, fermierii au decis să schimbe câmpurile de cereale pe pomi fructiferi. Au pariat pe soluții moderne și au toate șansele să câștige.
AUR Moldova îl exclude din partid pe un deputat din România și pe alți trei membri. Valeriu Munteanu: „Partidul a fost deturnat” # Moldova1
Deputatul Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) din Parlamentul României, Valeriu Munteanu, a fost exclus din Partidul AUR din Republica Moldova. Decizia a fost luată de Consiliul Politic Național al formațiunii, întrunit pe 14 decembrie. În afară de Munteanu, din același partid au mai fost excluși Veronica Pascal, Crina Harea și Andrian Buga, toți fiind acuzați de încălcări statutare și acțiuni considerate contrare intereselor partidului.
Locatarii blocurilor vechi pot beneficia de sprijin din partea statului pentru reabilitarea clădirilor, în cadrul unui proiect implementat de Centrul Național pentru Energie Durabilă (CNED). Lucrările includ izolarea termică a pereților și acoperișului, schimbarea ferestrelor vechi, precum și instalarea de panouri fotovoltaice. Printre beneficiari sunt și 21 de familii din Ceadâr-Lunga, care locuiesc într-un bloc cu trei etaje construit acum mai bine de 40 de ani.
Fotbalistul moldovean Artur Ioniță are parte de un final de an excelent! Mijlocașul a marcat două goluri pentru echipa sa de club Triestina Calcio # Moldova1
Artur Ioniță a înscris în partida cu AlbinoLeffe din cadrul etapei a 18-a Seriei C, a treia divizie valorică a fotbalului italian. Artur Ioniță a fost căpitanul echipei Triestina Calcio în meciul cu AlbinoLeffe și a deschis scorul în minutul 14 din penalty. Ioniță a marcat și ultimul gol al partidei în minutul 84, stabilind scorul final de 5-2 în favoarea echipei Triestina Calcio.
Octombrie aduce creșteri mai accentuate la exporturi, însă deficitul comercial continuă să sporească: 5.8 miliarde de dolari # Moldova1
Echipa națională de handbal feminin a Norvegiei a câștigat pentru a 5-a oară Campionatul Mondial. În finala disputată la Rotterdam, în Țările de Jos, echipa scandinavă au învins Germania cu 23:20.
BNM va conduce Grupul Supraveghetorilor Bancari din Europa Centrală și de Sud-Est în următorul an # Moldova1
Bunuri confiscate, scoase la vânzare de fisc: porți automate, aspiratoare și ceasuri smart, în lista mărfurilor # Moldova1
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) scoate la vânzare 10 loturi de bunuri confiscate. Printre acestea se regăsesc seturi de deschidere automată pentru porți, ventilatoare portabile, nivelatoare cu laser, aspiratoare compacte, mașini de tuns, precum și o mașină de cusut funcțională.
Marta Kos: Liderii UE ar putea conveni, pe 15 decembrie, deschiderea neoficială a negocierilor pe capitole cu R. Moldova # Moldova1
Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, a declarat că liderii Uniunii Europene ar putea ajunge luni, 15 decembrie, la un acord privind deschiderea neoficială a negocierilor pe capitole cu Republica Moldova, după modelul deja convenit pentru Ucraina, la reuniunea miniștrilor Afacerilor Europene, la Lviv, pe 11 decembrie. Declarațiile au fost făcute în marja Consiliului Afaceri Externe, care se desfășoară la Bruxelles.
Gata cu salariile de milioane pentru o singură funcție și cu primele ascunse. Majoritatea parlamentară propune plafonarea salariilor conducătorilor instituțiilor autonome de reglementare, cu aplicarea legii din februarie anul viitor. Inițiativa a fost prezentată de deputata Partidului Acțiune și Solidaritate, Larisa Novac, în cadrul unei conferințe de presă susținute pe 15 decembrie.
Explozie într-o casă din comuna Ciorescu: o persoană a decedat, alta se află în stare gravă # Moldova1
Sania lui Moș Crăciun, reinventată: tinerii au construit un vehicul autonom pentru livrarea cadourilor # Moldova1
Sania lui Moș Crăciun a fost reinventată de tineri pasionați de tehnologie, care au înlocuit-o cu un vehicul autonom construit și programat chiar de ei. Într-o provocare inedită, 15 adolescenți pasionați de robotică au lucrat în echipe pentru a crea „mașina lui Moș Crăciun”, capabilă să parcurgă un traseu prestabilit și să livreze cadourile fără a confunda destinatarii.
Dmitri Peskov, atac la adresa șefului NATO: „Rutte nu înțelege despre ce vorbește, a uitat ce a fost al Doilea Război Mondial” # Moldova1
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, și Kremlinul au intrat într-un schimb dur de replici, după ce liderul Alianței a avertizat public, la Berlin, că Rusia ar putea viza statele NATO dacă nu este oprită în Ucraina. Moscova a calificat declarațiile drept „iresponsabile” și l-a acuzat pe Rutte că nu înțelege amploarea distrugerilor provocate de un război de proporții, transmite Reuters.
Protest rar la Tomsk: Rușii au protestat față de interzicerea platformei de jocuri Roblox # Moldova1
Zeci de persoane au protestat, pe 14 decembrie, în orașul siberian Tomsk față de decizia Rusiei de a interzice platforma americană de jocuri pentru copii Roblox, o demonstrație rară de nemulțumire publică, pe fondul iritării crescânde a populației cu privire la această interdicție, relatează Reuters.
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) de la Chișinău atenționează cetățenii moldoveni aflați în Federația Rusă asupra riscului impunerii unor obligații militare în cazul solicitării permisului de ședere sau al cetățeniei ruse.
Beneficiarii de compensații la energie își pot ridica banii de la oficiile poștale din întreaga țară. Persoanele care nu pot primi plățile pe card bancar sau social se pot prezenta la oficiul poștal, începând de astăzi, 15 decembrie, unde este necesară prezentarea buletinului de identitate.
Australia a intrat într-o perioadă de doliu după ce un atac armat comis la un eveniment dedicat sărbătorii evreiești Hanuka, pe plaja Bondi Beach din Sydney, s-a soldat cu moartea a 15 persoane. Potrivit poliției, cei doi atacatori sunt tată și fiu, iar autoritățile califică incidentul drept un atac terorist cu motivație antisemită, transmite Reuters.
„Progrese semnificative” după discuțiile de la Berlin dintre Zelenski și emisarii lui Trump # Moldova1
„Progrese semnificative” au fost înregistrate în urma discuțiilor de peste cinci ore desfășurate la Berlin între președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și trimișii președintelui american Donald Trump, a anunțat emisarul special al SUA, Steven Witkoff.
O nouă viață pentru vehiculele cu motorină, sau cum legendele despre birocrația UE nu sunt întotdeauna justificate # Moldova1
Așa cum mulți o sperau, interdicția totală pe care UE căuta să o impună mașinilor noi pe benzină și motorină (Diesel) începând cu 2035 va fi acum făcută uitată, în fața presiunii sociale și a imperativelor economice. Conform legislației europene existente, aprobată acum doi ani, toate mașinile care intră pe piață începând cu 2035 ar trebui să aibă zero emisii de CO2, ceea ce înseamnă sfârșitul drumului pentru vehiculele hibride, precum și pentru cele care funcționează exclusiv cu combustibili fosili.
Lumina Hanuka a fost aprinsă la Chișinău: comunitatea evreiască marchează victoria binelui asupra răului # Moldova1
Hanuka, Sărbătoarea Luminilor, a fost marcată și la Chișinău, printr-o ceremonie publică de aprindere a primei din cele opt lumânări care simbolizează victoria binelui asupra răului. Evenimentul a reunit membri ai comunității evreiești din Republica Moldova, care spun că tradițiile culturale au puterea de a uni oamenii și de a păstra vie identitatea unui popor, dincolo de granițe și generații.
Dmitrii Peskov, atac la adresa șefului NATO: „Rutte nu înțelege despre ce vorbește, a uitat ce a fost al Doilea Război Mondial” # Moldova1
Dmitrii Peskov, atac frontal la adresa șefului NATO: „Rutte nu înțelege despre ce vorbește, a uitat ce a fost Al Doilea Război Mondial” # Moldova1
Barajul de la Ghidighici, reabilitat: investiție pentru protejarea Chișinăului de inundații # Moldova1
Evacuatorul de ape mari al barajului de la Ghidighici, suburbie a capitalei, va fi reabilitat capital în anul 2026, a anunțat ministrul Mediului, Gheorghe Hajder. Oficialul a subliniat că lucrările reprezintă o investiție esențială pentru siguranța municipiului Chișinău și protecția populației împotriva riscului de inundații.
Marta Cartabia, una dintre cele mai respectate voci ale dreptului constituțional european, aleasă președintă a Comisiei de la Veneția # Moldova1
Comisia de la Veneția – Comisia Europeană pentru Democrație prin Drept – are un nou președinte și un nou birou de conducere, în urma alegerilor desfășurate în cadrul celei de-a 145-a sesiuni plenare, care a avut loc în perioada 12–13 decembrie, la Veneția.
Barajul de la Ghidighici intră în reabilitare: investiție majoră pentru protejarea Chișinăului de inundații # Moldova1
Greva japoneză la Școala de Management în Sănătate Publică: cadrele didactice acuză o „lichidare mascată” # Moldova1
Membrii titulari ai Școlii de Management în Sănătate Publică (ȘMSP) anunță declanșarea grevei japoneze începând cu 15 decembrie 2025, ca formă de protest pașnic față de ceea ce ei numesc o tentativă de lichidare ilegală a instituției, realizată prin „manipularea și falsificarea sensului actelor normative”.
Manchester City se menține aproape de liderul clasamentului campionatului Angliei, Arsenal Londra. „Citadinii” au învins pe Crystal Palace în deplasare cu 3:0 într-un meci din etapa a 16-a a primei divizii engleze de fotbal. Și Aston Villa a obținut o nouă victorie și este pe locul 3.
Ucraina este dispusă să renunțe la cererea de aderare la NATO, a declarat, pe 14 decembrie, președintele ucrainean Volodimir Zelenski, dar în anumite condiții. Mai exact, pentru ca acest lucru să se întâmple, SUA și Europa vor trebui să ofere garanții de securitate suficiente în cadrul negocierilor în curs privind un acord de pace propus.
Atac armat la Sydney, în timpul sărbătorii Hanukkah: cel puțin 12 morți. Liderii lumii condamnă un „act de antisemitism pur” # Moldova1
Cel puțin 12 persoane au fost ucise, iar alte 29 rănite în urma unui atac armat produs duminică, 14 decembrie, pe plaja Bondi Beach din Sydney, în timpul unui eveniment dedicat sărbătorii evreiești Hanukkah. Poliția australiană a confirmat că atacul a vizat în mod direct comunitatea evreiască și a fost declarat incident terorist, relatează BBC.
Alice Robinson a devenit prima sportivă din Noua Zeelandă care câștigă o etapă de slalom super-gigant din cadrul Cupei Mondiale de schi alpin. Ea a triumfat la Sankt Moritz, în Elveția.
Biatlonista Alina Stremous a obținut o nouă performanță notabilă în acest sezon! Reprezentanta Republicii Moldova s-a clasat în Top-20 în proba de urmărire de la Hochfilzen # Moldova1
Reprezentanta Republicii Moldova, Alina Stremous, s-a clasat în Top-20 în proba de urmărire din cadrul etapei Cupei Mondiale desfășurate în stațiunea austriacă Hochfilzen. Compatrioata noastră s-a clasat pe locul 18 în proba de urmărire pe distanța de 10 kilometri.
