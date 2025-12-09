Curs valutar: 10 decembrie 2025
Agro TV, 9 decembrie 2025 16:10
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru data de 10 decembrie. Astfel, euro coboară la valoarea de 19 lei și 78 de bani, cu 2 bani mai puțin. Dolarul american coboară la valoarea de 16 lei și 98 de bani, cu 2 bani mai puțin. Leul românesc va avea valoarea de […] Articolul Curs valutar: 10 decembrie 2025 apare prima dată în AgroTV.
• • •
Alte ştiri de Agro TV
Acum 30 minute
16:10
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru data de 10 decembrie. Astfel, euro coboară la valoarea de 19 lei și 78 de bani, cu 2 bani mai puțin. Dolarul american coboară la valoarea de 16 lei și 98 de bani, cu 2 bani mai puțin. Leul românesc va avea valoarea de […] Articolul Curs valutar: 10 decembrie 2025 apare prima dată în AgroTV.
Acum o oră
15:50
Cea de-a X-a ediție a Conferinței Anuale a Asociațiilor Utilizatorilor de Apă pentru Irigații a reunit fermieri, oficiali și parteneri internaționali, pentru a discuta soluții eficiente împotriva secetei și proiecte de modernizare a infrastructurii hidrotehnice. Evenimentul a evidențiat importanța asigurării apei pentru agricultură și noile politici ale Ministerului Agriculturii, care vizează extinderea și modernizarea […] Articolul Investiții în irigare: Moldova accelerează accesul la apă pentru agricultură și fermieri apare prima dată în AgroTV.
15:50
Piața EcoLocal: Succesul produselor ecologice și artizanale în Moldova care atrag turiști și sprijină afacerile locale # Agro TV
Asociația EcoLocal marchează un an de creștere și rezultate pozitive pentru piața produselor ecologice și artizanale din Republica Moldova. Platforma, care conectează direct consumatorii cu micii producători locali, a devenit un spațiu de colaborare, schimb de experiență și promovare a afacerilor de familie, atrăgând totodată turiști și vizitatori interesați de autenticitatea produselor autohtone. NICOLAE COJOCARU, […] Articolul Piața EcoLocal: Succesul produselor ecologice și artizanale în Moldova care atrag turiști și sprijină afacerile locale apare prima dată în AgroTV.
Acum 4 ore
13:40
Mâine, cerul va fi predominant noros în întreaga țară. În nord și centru sunt așteptate ploi slabe, iar în sud cerul va rămâne doar înnorat. În Nordul țării, maximele vor ajunge până la +6 grade, iar minimele vor coborî la +1 grad. Cerul va fi noros, izolat va ploua slab. În Centrul țării, temperaturile vor […] Articolul Ploi slabe în nord și centru, cer noros în sud apare prima dată în AgroTV.
12:50
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru data de 10 decembrie. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 23 de lei și 17 de bani, cu 3 bani mai puțin. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 19 lei și 74 de […] Articolul Carburanți mai ieftini apare prima dată în AgroTV.
Acum 6 ore
12:10
Asociația „Forța Fermierilor” organizează miercuri, 10 decembrie, la ora 10:30, un protest preventiv în fața Guvernului, pe strada Pușkin. Acțiunea vine ca reacție a agricultorilor din sudul țării, puternic afectați de secetele din ultimii ani, care avertizează asupra unei situații critice în sectorul agricol. Organizatorii acuză Executivul de lipsă de reacție în fața problemelor acute […] Articolul Fermierii anunță un protest preventiv la Guvern apare prima dată în AgroTV.
11:50
Prețurile alimentelor scad la nivel mondial. Cerealele sunt singura categorie care se scumpește – raport FAO # Agro TV
Prețurile globale la alimente au înregistrat o scădere pentru a treia lună consecutivă, potrivit Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO). Indicele FAO a coborât la 125,1 puncte în noiembrie, cu 1,2% mai puțin decât în octombrie și cu 2,1% sub nivelul din aceeași lună a anului trecut. Diminuările au fost cauzate de cotațiile […] Articolul Prețurile alimentelor scad la nivel mondial. Cerealele sunt singura categorie care se scumpește – raport FAO apare prima dată în AgroTV.
11:50
Serviciile de catering câștigă tot mai multă popularitate în Republica Moldova, fiind preferate pentru aniversări, mese de sărbătorea sau evenimente corporative. Comoditatea și rapiditatea reprezintă principalele avantaje, însă specialiștii avertizează că alegerea necorespunzătoare poate pune în pericol sănătatea participanților. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor recomandă consumatorilor să verifice reputația firmei, autorizarea oficială și respectarea normelor […] Articolul Ce trebuie să verifice consumatorii când aleg un serviciu de catering apare prima dată în AgroTV.
11:40
Doi copii, de 2 și 6 ani, din satul Șoltoaia, raionul Fălești, au fost internați la spital după ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon emanat de la o coloană pe gaz propan-butan, instalată în baia locuinței. Incidentul a avut loc pe 8 decembrie, iar apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 20:45. […] Articolul Doi copii din raionul Fălești, internați după intoxicare cu monoxid de carbon apare prima dată în AgroTV.
10:50
Noi medicamente compensate din 2026: Beneficii pentru pacienții cu diabet și boli cardiovasculare # Agro TV
Moldovenii vor beneficia, din 1 ianuarie 2026, de noi medicamente compensate din fondurile de asigurare medicală obligatorie. Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) a anunțat completarea listei cu trei preparate destinate persoanelor cu diabet zaharat, hipertensiune arterială și afecțiuni care necesită tratament anticoagulant. Pentru pacienții cu diabet zaharat de tip 2, va fi disponibil […] Articolul Noi medicamente compensate din 2026: Beneficii pentru pacienții cu diabet și boli cardiovasculare apare prima dată în AgroTV.
10:40
Femeile din mediul rural învață practici ecologice și soluții de adaptare la schimbările climatice prin proiectul „EmpowerHer – Reziliență climatică pentru femei” # Agro TV
Zeci de participante din diferite regiuni ale țării sunt instruite cum să aplice practici ecologice, cum să planifice culturile în funcție de sezon și cum să-și protejeze familiile și recoltele prin metode prietenoase mediului. Activitățile fac parte din proiectul „EmpowerHer – Reziliență climatică pentru femei”. Proiectul este implementat de EcoVisio și își propune să ofere […] Articolul Femeile din mediul rural învață practici ecologice și soluții de adaptare la schimbările climatice prin proiectul „EmpowerHer – Reziliență climatică pentru femei” apare prima dată în AgroTV.
Acum 8 ore
09:50
Anul în care „Vinul Moldovei. Uimitor de bun” a strălucit pe scena mondială se încheie cu o ediție specială a Vernisajului Vinului, organizată pe 12 decembrie, la Palatul Republicii. Evenimentul marchează performanțele istorice ale industriei vitivinicole, după găzduirea Congresului Mondial OIV și a competiției Concours Mondial de Bruxelles în Republica Moldova. Ediția a XXIV-a aduce […] Articolul Vinul Moldovei, celebrat la Vernisajul Vinului de iarnă apare prima dată în AgroTV.
Ieri
16:10
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru data de 09 decembrie. Astfel, euro coboară la valoarea de 19 lei și 80 de bani, cu un ban mai puțin. Dolarul american coboară la valoarea de 17 lei, cu un ban mai puțin. Leul românesc va avea valoarea de 3 lei și 89 […] Articolul Curs valutar: 09 decembrie 2025 apare prima dată în AgroTV.
15:30
Prognoza meteo pentru ziua de 9 decembrie arată că vremea se va menține rece și predominant înourată în toate regiunile Republicii Moldova. Nu sunt așteptate precipitații, însă temperaturile vor rămâne modeste, caracteristice perioadei de început de iarnă. În Nordul țării, maximele vor urca până la +3 grade Celsius, iar minimele vor coborî la -1 grad. […] Articolul Prognoza meteo pentru 9 decembrie: Vreme rece și cer noros în toată Moldova apare prima dată în AgroTV.
15:20
Președinta Maia Sandu retrage distincțiile de stat acordate președintelui Federației de Judo și unui antrenor # Agro TV
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a luat o decizie de a retrage distincțiile de stat acordate recent președintelui Federației de Judo și antrenorului Grigore Postica. Măsura vine după ce acțiunile unuia dintre aceștia au stârnit controverse în societate. Distincțiile de stat, care recunosc meritele excepționale în domeniul sportului și promovarea valorilor pozitive, au fost anulate […] Articolul Președinta Maia Sandu retrage distincțiile de stat acordate președintelui Federației de Judo și unui antrenor apare prima dată în AgroTV.
15:00
Ion Ceban a recunoscut că evenimentul a creat disconfort în trafic și a explicat că scopul a fost să ofere o experiență plăcută pentru copii, părinți și vizitatori. Acesta a menționat că organizatorii au încercat să gestioneze fluxurile mari de oameni, dar cererea ridicată a depășit așteptările. ION CEBAN, primarul municipiului Chișinău: „Am văzut toate […] Articolul Ion Ceban și-a cerut scuze pentru ambuteiajele de la Târgul de Crăciun apare prima dată în AgroTV.
14:50
Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, cere demisia persoanelor responsabile care au permis defrișarea ilegală a unor copaci dintr-o pădure din Strășeni. Reacția vine după apariția pe rețelele sociale a unor imagini video în care se observă tăierea unui arbore smuls din rădăcini în mijlocul pădurii. Ministrul s-a deplasat la fața locului pentru a inspecta zona. GHEORGHE […] Articolul Ministrul Mediului cere demisii după tăieri ilegale de copaci la Strășeni apare prima dată în AgroTV.
14:50
Modificările Legii privind informarea consumatorilor stabilesc reguli stricte pentru etichetarea produselor care conțin doar arome. Operatorii trebuie să indice pe ambalaj sau etichetă mențiuni precum „cu gust de…”, „cu aromă de…” sau „cu gust și lizibilitatea aromă de…”, urmate de denumirea aromei respective, în câmpul vizual principal și respectând și vizibilitatea obligatorii. ANSA interzice complet […] Articolul ANSA interzice imaginile de fructe și legume pe produsele cu arome apare prima dată în AgroTV.
14:40
Piața îngrășămintelor din Europa a rămas surprinzător de calmă la începutul lunii decembrie 2025, după turbulențele din noiembrie, când prețurile la uree, azotat de amoniu și soluții lichide AHL au crescut puternic din cauza restricțiilor logistice și incertitudinilor legislative. În decembrie, prețurile au stagnat: uree – 530 €/tonă, AHL – 335 €/tonă, KAS – 380 […] Articolul Se așteaptă creșteri majore la îngrășăminte în 2026 apare prima dată în AgroTV.
12:10
Chișinău a dat oficial startul sărbătorilor de iarnă. În centrul capitalei a fost inaugurat un brad impresionant de 15 metri, în jurul căruia a fost amenajat tradiționalul târg de Crăciun. Vizitatorii se pot bucura de vin fiert, plăcinte și alte bunătăți, iar atmosfera festivă a atras numeroși chișinăuieni și turiști. În căsuțele de lemn amenajate […] Articolul În capitală a fost dat startul sărbătorilor de iarnă. Bradul din acest an are 15 metri apare prima dată în AgroTV.
12:10
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru data de 09 decembrie. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 23 de lei și 20 de bani, cu 2 bani mai puțin. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 19 lei și 83 de […] Articolul Carburanți mai ieftini apare prima dată în AgroTV.
11:20
Utilizarea abuzivă a termenilor „eco”, „bio” și „organic” a devenit tot mai frecventă pe piață, inducând în eroare consumatorii care aleg produse ce nu respectă standardele agriculturii ecologice. Fenomenul afectează atât încrederea în sectorul agroalimentar, cât și competiția corectă dintre producători. Pentru a combate această practică, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a convocat o ședință […] Articolul Abuzul termenilor „eco” și „bio”, analizat de autorități: Măsuri mai dure în pregătire apare prima dată în AgroTV.
11:00
Imagini spectaculoase au fost surprinse în Marea Neagră de scafandri români, unde mii de meduze plutesc în valurile neobișnuit de calde pentru această perioadă. Fenomenul este vizibil în toate stațiunile de pe litoral, iar specialiștii spun că temperaturile ridicate ale apei influențează comportamentul faunei marine. Biologii atrag atenția că, în mod normal, în luna decembrie […] Articolul Meduze în Marea Neagră: Explicația fenomenului din luna decembrie apare prima dată în AgroTV.
10:50
Cererile pentru compensațiile „Ajutor la contor” trec printr-un proces amplu de verificare în 11 baze de date și sisteme informaționale. Autoritățile compară datele declarate de solicitanți cu informațiile oficiale pentru a calcula compensarea într-un mod transparent și corect pentru fiecare gospodărie. Procesul a fost prezentat public printr-un video informativ lansat de Ministerul Muncii și Protecției […] Articolul Verificări în 11 baze de date pentru cererile „Ajutor la contor” apare prima dată în AgroTV.
10:40
Republica Moldova își propune să majoreze cu 60% valoarea anuală a exporturilor de struguri de masă – echivalentul a aproximativ 38 de milioane de dolari – într-un scenariu optimist care ar putea atrage investiții totale de circa 98 de milioane de dolari până în anul 2036. Obiectivele sunt incluse în noua strategie națională și Planul […] Articolul Moldova vizează o creștere de 60% a exporturilor de struguri de masă până în 2036 apare prima dată în AgroTV.
Mai mult de 2 zile în urmă
20:00
Dacă acum 5 ani, moldovenii achitau pentru distribuirea gazelor un leu, în prezent achită cu 7 lei mai mult pentru un metru cub de gaz, declarația a fost făcută în timpul emisiunii „Sfatul Țării” de la AGRO TV Moldova de președintele Fracțiunii parlamentare „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc. Potrivit acestuia, moldovenii ar rămâne șocați dacă ar […] Articolul V. Costiuc: „13 miliarde de lei au fost furați din schemele cu gazul” apare prima dată în AgroTV.
15:10
Salariul minim va crește anul viitor de la 5500 la 6300 de lei, iar valoarea de referință folosită în calcularea salariilor bugetarilor va fi majorată de la 2200 la 2400 de lei. Anunțul a fost făcut astăzi de premierul Alexandru Munteanu, care a precizat că Executivul lucrează la o nouă lege a salarizării ce va […] Articolul Alexandru Munteanu anunță creșteri salariale și noua lege a salarizării pentru 2026 apare prima dată în AgroTV.
15:10
Peste 20 000 de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă au fost încadrate în câmpul muncii de la începutul anului datorită sprijinului oferit de subdiviziunile Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. Dintre acestea, 6 372 sunt șomeri, iar 764 au fost angajați ca șomeri-zilieri sau pentru perioade de până la trei luni. […] Articolul Peste 20 000 de persoane, au fost angajate cu sprijinul ANOFM în 2025 apare prima dată în AgroTV.
15:00
Guvernul a aprobat un pachet de modificări ce va facilita accesul pacienților la medicamente și dispozitive medicale compensate. Noile reguli extind termenul de valabilitate a rețetelor compensate pentru maladiile acute de la 10 la 15 zile, oferind mai multă flexibilitate pacienților care nu pot ajunge imediat la farmacie, în special persoanelor în vârstă, celor din […] Articolul Guvernul simplifică accesul pacienților la medicamente compensate apare prima dată în AgroTV.
15:00
Guvernul a aprobat proiectul fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală (AOAM) pentru anul 2026, care prevede venituri de 18,83 miliarde de lei și cheltuieli de 19,21 miliarde de lei, generând un deficit de 385,2 milioane de lei. Documentul a fost prezentat în ședință de ministrul Sănătății, Emil Ceban, care a anunțat că prețul poliței medicale […] Articolul Bugetul asigurării medicale pentru 2026, aprobat: polița rămâne neschimbată apare prima dată în AgroTV.
13:40
Pentru perioada de 06-07 decembrie, vremea se va menține rece în toată Republica Moldova, cu cer predominant noros. În Nordul țării, maximele vor ajunge până la +3 grade, iar minimele vor coborî la -1 grade. Cerul va fi noros, iar vântul va sufla moderat din nord-est, cu o viteză de 18 km/h. În Centrul țării, […] Articolul Prognoza meteo pentru perioada de 06-07 decembrie apare prima dată în AgroTV.
13:20
La data de 5 decembrie marcăm Ziua Mondială a Solului, inițiativă a FAO menită să atragă atenția asupra rolului esențial al solului în agricultură, ecosisteme și securitatea alimentară. Tema din acest an, „Soluri sănătoase pentru orașe sănătoase”, subliniază importanța protejării și gestionării responsabile a solurilor urbane. Republica Moldova este recunoscută pentru solurile sale fertile, cu […] Articolul Ziua Mondială a Solului: ,,Soluri sănătoase pentru orașe sănătoase” apare prima dată în AgroTV.
13:10
„Nu am avut așa ceva de peste 40 de ani” – recolta de miere 2025, afectată de condițiile meteo # Agro TV
Anul 2025 se dovedește a fi unul dificil pentru apicultorii din Republica Moldova. Condițiile meteo extreme și cheltuielile neprevăzute au afectat producția de miere, iar fermierii se confruntă cu pierderi financiare semnificative. ION MAXIM, director executiv al Asociației Naționale a Apicultorilor din Republica Moldova, ANARM: ,, Avem o situație fără precedent, nu am avut practic […] Articolul „Nu am avut așa ceva de peste 40 de ani” – recolta de miere 2025, afectată de condițiile meteo apare prima dată în AgroTV.
13:00
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru perioada de 06-08 decembrie. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 23 de lei și 21 de bani, cu un ban mai puțin. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 19 lei și 94 de […] Articolul Carburanți mai ieftini apare prima dată în AgroTV.
11:30
Deputații PAS Radu Marian și Victoria Belous au prezentat un nou pachet de măsuri fiscale care ar urma să intre în vigoare până la 1 ianuarie 2026, vizând stimularea companiilor și eliminarea discrepanțelor legislative. În proiectul de lege se mai regăseşte şi măsura privind amânarea includerii TVA la importul autovehiculelor, până la găsirea unui mecanism […] Articolul Măsuri fiscale noi pentru 2026: Cota zero la profitul nedistribuit și prag TVA majorat apare prima dată în AgroTV.
11:30
Datoriile la plata subvențiilor pentru agricultori au ajuns la 1,3 miliarde de lei, însă acest lucru reflectă investițiile masive făcute de fermieri în sector, afirmă ministra Agriculturii, Ludmila Catlabuga. În pofida restanțelor acumulate, ministra a dat asigurări că Guvernul își va onora integral obligațiile față de producătorii agricoli, urmând să fie stabilit un grafic clar […] Articolul Datorii la subvenții de 1,3 miliarde lei – Guvernul promite achitări etapizate apare prima dată în AgroTV.
10:50
Femeile din mediul rural lansează prima platformă pentru agricultură rezilientă din Moldova # Agro TV
Republica Moldova face un pas important în consolidarea rezilienței agricole prin lansarea Platformei FAR – prima inițiativă națională dedicată femeilor din mediul rural implicate în agricultură. Anunțul a fost făcut în cadrul unui dialog național și a reunit peste 100 de femei agro-producătoare, autorități, experți și parteneri de dezvoltare. Evenimentul a abordat principalele provocări climatice […] Articolul Femeile din mediul rural lansează prima platformă pentru agricultură rezilientă din Moldova apare prima dată în AgroTV.
4 decembrie 2025
18:30
12 oenologi și profesori universitari din 10 țări au evaluat calitatea vinurilor noastre la cea de a IV-a ediție a Concursului Național „Vinul Moldovei”. Competiția se desfășoară în conformitate cu reglementărilor Organizației Internaționale a Viei și Vinului, iar printre jurați se află jurnaliști străini și somelieri cu reputație de talie internațională. Mai mulți viticultori din […] Articolul Mai multe vinării participă la Concursul „Vinul Moldovei” apare prima dată în AgroTV.
16:20
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru perioada de 05-07 decembrie. Astfel, euro urcă la valoarea de 19 lei și 80 de bani, cu 4 bani mai mult. Dolarul american urcă la valoarea de 16 lei și 95 de bani, cu un ban mai mult. Leul românesc va avea valoarea de […] Articolul Curs valutar: 05-07 decembrie 2025 apare prima dată în AgroTV.
16:10
Mâine, 5 decembrie, vremea se va menține rece în toată Republica Moldova, cu cer predominant noros. În Nordul țării, maximele vor ajunge până la +5 grade, iar minimele vor coborî la +3 grade. Cerul va fi noros, iar vântul va sufla slab din partea de sud-est, cu o viteză de 18 km/h. În Centrul țării, […] Articolul Prognoza meteo pentru 5 decembrie apare prima dată în AgroTV.
15:50
133 de noi proiecte pentru drumurile locale vor fi finanțate prin Programul „Europa este aproape” # Agro TV
Un nou lot de 133 de proiecte pentru modernizarea drumurilor locale va fi finanțat prin Programul „Europa este aproape”, fondat din bugetul de stat. Odată cu acest pachet nou, programul ajunge la 353 de proiecte aflate în execuție sau pregătire, din totalul celor 579 selectate. Primarii localităților incluse vor fi invitați în zilele următoare să […] Articolul 133 de noi proiecte pentru drumurile locale vor fi finanțate prin Programul „Europa este aproape” apare prima dată în AgroTV.
15:50
Guvernul a aprobat un pachet de modificări ce va facilita accesul pacienților la medicamente și dispozitive medicale compensate. Noile reguli extind termenul de valabilitate a rețetelor compensate pentru maladiile acute de la 10 la 15 zile, oferind mai multă flexibilitate pacienților care nu pot ajunge imediat la farmacie, în special persoanelor în vârstă, celor din […] Articolul Guvernul simplifică accesul pacienților la medicamente compensate apare prima dată în AgroTV.
15:50
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare lansează campania „Cumpăr BUN de-acasă”, menită să încurajeze cetățenii să aleagă produse locale, atât pentru mesele festive, cât și pentru consumul zilnic. Inițiativa urmărește sprijinirea producătorilor autohtoni și promovarea produselor agricole și alimentare de origine locală, subliniind impactul pozitiv asupra economiei: păstrarea valorii adăugate în țară, menținerea locurilor de muncă, […] Articolul Campania „Cumpăr BUN de-acasă” încurajează consumul de produse locale apare prima dată în AgroTV.
15:40
Agricultorii din Republica Moldova vor putea combina producerea energiei regenerabile cu activitățile agricole datorită primului ghid dedicat sistemelor agrivoltaice, lansat de Ministerul Energiei. Documentul explică modul în care panourile solare pot fi instalate pe terenurile agricole fără schimbarea categoriei de folosință, permițând utilizarea dublă a aceleiași suprafețe. Ghidul oferă agricultorilor informații tehnice esențiale: înălțimea optimă […] Articolul Moldova lansează primul ghid pentru sisteme agrivoltaice apare prima dată în AgroTV.
12:30
Din aprilie 2026, pensiile ar putea fi indexate cu 6,8%, potrivit proiectului bugetului asigurărilor sociale pentru anul viitor. Documentul, ce urmează să fie discutat în ședința Guvernului, prevede un buget total de 51,45 miliarde de lei, cu o alocare majoritară pentru pensiile de limită de vârstă, dar și pentru pensiile de urmaș și alte ajutoare […] Articolul Pensiile ar putea fi indexate cu 6,8% din aprilie 2026 apare prima dată în AgroTV.
12:30
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru data de 05 decembrie. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 23 de lei și 23 de bani, cu 2 bani mai puțin. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 20 lei și 12 de […] Articolul Carburanți mai ieftini apare prima dată în AgroTV.
11:30
Usturoiul românesc devine tot mai greu de găsit în piețele și supermarketurile din România, în timp ce produsele de import, în special din China și Spania, domină consumul intern. Românii aleg aceste produse mai atractive și mai ieftine, deși provin din străinătate, din lipsă de alternative locale. Legumicultorii renunță treptat la cultivarea usturoiului autohton, deoarece […] Articolul Usturoiul românesc, în pericol de dispariție apare prima dată în AgroTV.
11:30
Asociația „Moldova Fruct”, care reunește peste 290 de producători și exportatori, a solicitat Ministerului Finanțelor și Serviciului Vamal intervenție imediată pentru a rezolva întârzierile la punctele de trecere a frontierei. Problemele recente readuc în prim-plan vulnerabilitățile care pun în pericol livrările către partenerii europeni. Producătorii semnalează că transporturile de fructe așteaptă la frontieră peste două […] Articolul Blocajele la frontieră afectează exporturile de fructe apare prima dată în AgroTV.
11:10
AIPROM își lansează sucursala în Republica Moldova: Începe gestionarea modernă a ambalajelor de pesticide # Agro TV
Asociația Industriei de Protecția Plantelor din România (AIPROM) și-a lansat oficial sucursala în Republica Moldova, cu scopul de a sprijini fermierii și de a implementa un sistem sigur și responsabil de gestionare a ambalajelor de pesticide. Proiectul SCAPA-MD, prezentat în cadrul evenimentului, aduce bunele practici europene și creează un mecanism predictibil pentru colectarea și reciclarea […] Articolul AIPROM își lansează sucursala în Republica Moldova: Începe gestionarea modernă a ambalajelor de pesticide apare prima dată în AgroTV.
10:00
Sistemul medical din Republica Moldova funcționează cu un deficit major de personal, depășind 1.200 de specialiști lipsă. Cele mai multe posturi neacoperite sunt în rândul asistenților medicali – 847, urmați de medicii de familie, unde mai sunt necesari încă 259 de specialiști. Conform ANSP, la începutul anului activau în sectorul medical public și privat 12.424 […] Articolul Criză acută de personal medical: peste 1.200 de specialiști lipsă în Moldova apare prima dată în AgroTV.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.