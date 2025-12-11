Lansare de carte. „Prețul zâmbetului” de Ionela Hadârcă
Agro TV, 11 decembrie 2025 13:40
Cu emoție și aplauze din partea publicului, a fost lansată cartea, „Prețul Zâmbetului" de Ionel Hadârcă, o carte care promite să atingă sufletele cititorilor prin sinceritate, vulnerabilitate și puterea transformatoare a poveștilor de viață autentice. Autorul dezvăluie în paginile sale un univers construit din trăiri profunde, momente de cumpănă și forța interioară de a merge
• • •
Acum 30 minute
13:40
Acum 2 ore
12:40
Partidul „Acțiune și Solidaritate" și Partidul Socialiștilor din Republica Moldova vor avea candidați pentru primăriile orașelor Orhei și Taraclia, declarația a fost făcută de deputatul PAS, Dorian Istratii și deputatul PSRM, Adrian Lebedinskii în timpul emisiunii „Sfatul Țării" de la AGRO TV Moldova. Oficialii au spus că e prematur să vină cu numele candidaților, dar
12:30
Șase persoane și patru companii au ajuns pe banca acuzaților într-un dosar de contrabandă cu vin moldovenesc exportat fraudulos în Statele Unite ale Americii. Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), valoarea totală a loturilor de vin implicate depășește 3,6 milioane de lei. Schema ar fi fost pusă în practică în perioada
12:30
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru data de 12 decembrie. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 23 de lei și 12 de bani, cu 4 bani mai puțin. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 19 lei și 60 de
12:20
La data de 11 decembrie, pompierii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au fost alertați despre un incendiu izbucnit pe acoperișul unui bloc de locuit cu 15 etaje de pe bulevardul Renașterii Naționale, nr. 6. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 08:57, iar primele echipe de intervenție au fost direcționate conform nivelului
12:10
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor participă, în perioada 8-10 decembrie 2025, la reuniunea trilaterală România – Ucraina – Republica Moldova, găzduită de ANSVSA România. Evenimentul reunește autoritățile responsabile de siguranța alimentelor și sănătatea animalelor, cu obiectivul de a consolida cooperarea regională și de a moderniza mecanismele de control la frontieră. Delegația ANSA, condusă de directorul
Acum 4 ore
11:00
Fostul prim-ministru al Republicii Moldova, Dorin Recean, a fost numit în funcția de emisar special pentru dezvoltare și reziliență, prin decretul semnat de președinta Maia Sandu. Documentul a fost publicat în Monitorul Oficial și a intrat în vigoare pe 10 decembrie. Potrivit autorităților, emisarul special va avea misiunea de a promova eforturile interinstituționale orientate spre
Acum 6 ore
09:50
Valoarea compensațiilor la căldură pentru sezonul rece 2025–2026 va fi anunțată vineri, 12 decembrie, la ora 09:00. Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, va prezenta informații detaliate despre numărul cererilor depuse pe platforma compensatii.gov.md, gospodăriile eligibile, precum și alte aspecte importante ce țin de implementarea Programului „Ajutor la contor". Datele vor fi comunicate în
Acum 24 ore
17:00
Mâine, cerul va fi predominant noros în întreaga țară. Meteorologii au anunțat cod galben de ceață pe arii extinse, cu vizibilitatea de 200 m și mai puțin. Codul galben va fi valabil până la data de 11 decembrie, ora 11:00. În Nordul țării, maximele vor ajunge până la +5 grade, iar minimele vor coborî la
17:00
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru data de 11 decembrie. Astfel, euro urcă la valoarea de 19 lei și 81 de bani, cu 3 bani mai mult. Dolarul american urcă la valoarea de 17 lei și 03 bani, cu 5 bani mai puțin. Leul românesc va avea valoarea de 3
16:40
Sărbătorile de iarnă au adus magia în centrul Chișinăului, însă pentru cei care vor să se bucure de luminițele de pe Pomul de Crăciun și de atmosfera Târgului de Crăciun, există și o întrebare importantă: cât va trebui să scoată din buzunar pentru mâncare, băuturi calde și atracțiile de la fața locului? Comparativ cu anul
16:30
Fermierii ies la proteste! Ministra Agriculturii anunță soluții „pentru a evita falimente în lanț” # Agro TV
Zeci de agricultori din sudul țării au protestat astăzi în fața clădirii Guvernului, nemulțumiți de lipsa de sprijin în fața secetei din acest an. Fermierii solicită aplicarea unui moratoriu la executările silite, rambursarea TVA și accizei la motorină, precum și plata subvențiilor agricole direct pe hectar. Președintele Asociației „Forța Fermierilor" avertizează că, dacă autoritățile refuză
14:20
Cetățenii Republicii Moldova care au muncit în Canada și Quebec vor avea acces la diverse prestații sociale. Decizia Executivului prevede inițierea negocierilor și aprobarea semnării Aranjamentului Administrativ între Ministerul Muncii și Protecției Sociale din Moldova și Departamentul de Ocupare a Forței de Muncă și Dezvoltare Socială al Canadei, în baza Acordului privind securitatea socială. DUMITRU
14:10
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru data de 11 decembrie. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 23 de lei și 16 de bani, cu un ban mai puțin. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 19 lei și 66 de
14:10
Sărbătorile de iarnă aduc lumină și bucurie, dar și riscuri neașteptate. Specialiștii avertizează că bradul, decorațiunile și artificiile pot provoca incendii dacă nu respectăm câteva reguli simple de siguranță, declarația fost făcută în cadrul emisiunii „Neața Națiune" de la AGRO TV Moldova. ȘTEFAN GUZUN, șef secția apărare împotriva incendiilor, IGSU: ,,Dacă vorbim de cauzele frecvente
Ieri
12:30
Un nou radar va fi procurat la începutul anului 2026 din banii oferiți de partenerii europeni, declarația a fost făcută de către deputatul Fracțiunii parlamentare „Partidul Acțiune și Solidaritate" Dorian Istratii, în timpul emisiunii „Sfatul Țării" de la AGRO TV Moldova. Potrivit oficialului, Republica Moldova nu are echipamentul necesar ca să poată contracara dronele rusești.
11:40
Studenții marchează Ziua Internațională a Anticorupție cu un flashmob pentru integritate academică # Agro TV
Studenți din mai multe universități au marcat Ziua Internațională Anticorupție printr-un flashmob dedicat promovării integrității academice. Evenimentul a avut loc în cadrul campaniei naționale Aleg să fiu onest. Aleg să fiu onestă! Integritatea începe cu mine, lansată de Ministerul Educației și Cercetării. Acțiunea a reunit câteva zeci de tineri care au transmis un mesaj clar
10:50
Guvernul a aprobat majorarea plăților compensatorii pentru angajații cu salarii mici din sectorul bugetar, în contextul creșterii salariului minim până la 6300 de lei. Noua măsură va intra în vigoare la 1 ianuarie 2026 și urmărește să asigure un venit minim garantat pentru categoriile vulnerabile din sistemul public. ANDRIAN GAVRILIȚĂ, ministrul Finanțelor: „Este un proiect
10:20
Europa traversează o situație alarmantă din cauza unui nou val de gripă aviară înalt patogenă, care afectează fermele comerciale și populațiile de păsări sălbatice. Până în prezent, au fost confirmate 327 de focare în spațiul comunitar, ceea ce ridică îngrijorări privind impactul asupra sectorului avicol și a comerțului cu produse de origine animală. Cele mai
10:10
Târgul Inovației în Agricultură 2025: Tehnologii, idei și soluții pentru fermierii din Moldova # Agro TV
Agrotek Arena găzduiește a doua ediție a Târgului Inovației în Agricultură, un eveniment dedicat soluțiilor moderne care transformă agricultura Republicii Moldova. Ediția din acest an reunește universități, fermieri, companii și inițiative tehnologice într-un spațiu comun de dialog și dezvoltare. Agrotek Arena devine, în această iarnă, punctul central al inovației agricole, odată cu desfășurarea celei de-a
09:40
Din anul 2027, Republica Moldova va implementa Sistemul de Depozit pentru Ambalaje, un mecanism modern prin care sticlele și dozele de băuturi vor fi returnate și reciclate, nu aruncate la gunoi. La cumpărarea unei băuturi, consumatorii vor achita o garanție care va fi recuperată integral atunci când ambalajul este predat la un punct de colectare,
9 decembrie 2025
17:00
Prin proiectul „EmpowerHer – Reziliență climatică pentru femei", participantele din diferite regiuni ale țării dobândesc cunoștințe practice și soluții ecologice pentru agricultură durabilă. De la rotația culturilor și protejarea solului, până la crearea micro-ecosistemelor în grădină, femeile sunt instruite să transforme provocările climatice în oportunități reale pentru gospodăriile lor. Proiectul continuă cu noi activități și
16:10
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru data de 10 decembrie. Astfel, euro coboară la valoarea de 19 lei și 78 de bani, cu 2 bani mai puțin. Dolarul american coboară la valoarea de 16 lei și 98 de bani, cu 2 bani mai puțin. Leul românesc va avea valoarea de
15:50
Cea de-a X-a ediție a Conferinței Anuale a Asociațiilor Utilizatorilor de Apă pentru Irigații a reunit fermieri, oficiali și parteneri internaționali, pentru a discuta soluții eficiente împotriva secetei și proiecte de modernizare a infrastructurii hidrotehnice. Evenimentul a evidențiat importanța asigurării apei pentru agricultură și noile politici ale Ministerului Agriculturii, care vizează extinderea și modernizarea
15:50
Piața EcoLocal: Succesul produselor ecologice și artizanale în Moldova care atrag turiști și sprijină afacerile locale # Agro TV
Asociația EcoLocal marchează un an de creștere și rezultate pozitive pentru piața produselor ecologice și artizanale din Republica Moldova. Platforma, care conectează direct consumatorii cu micii producători locali, a devenit un spațiu de colaborare, schimb de experiență și promovare a afacerilor de familie, atrăgând totodată turiști și vizitatori interesați de autenticitatea produselor autohtone. NICOLAE COJOCARU,
Mai mult de 2 zile în urmă
13:40
Mâine, cerul va fi predominant noros în întreaga țară. În nord și centru sunt așteptate ploi slabe, iar în sud cerul va rămâne doar înnorat. În Nordul țării, maximele vor ajunge până la +6 grade, iar minimele vor coborî la +1 grad. Cerul va fi noros, izolat va ploua slab. În Centrul țării, temperaturile vor
12:50
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru data de 10 decembrie. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 23 de lei și 17 de bani, cu 3 bani mai puțin. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 19 lei și 74 de
12:10
Asociația „Forța Fermierilor" organizează miercuri, 10 decembrie, la ora 10:30, un protest preventiv în fața Guvernului, pe strada Pușkin. Acțiunea vine ca reacție a agricultorilor din sudul țării, puternic afectați de secetele din ultimii ani, care avertizează asupra unei situații critice în sectorul agricol. Organizatorii acuză Executivul de lipsă de reacție în fața problemelor acute
11:50
Prețurile alimentelor scad la nivel mondial. Cerealele sunt singura categorie care se scumpește – raport FAO # Agro TV
Prețurile globale la alimente au înregistrat o scădere pentru a treia lună consecutivă, potrivit Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO). Indicele FAO a coborât la 125,1 puncte în noiembrie, cu 1,2% mai puțin decât în octombrie și cu 2,1% sub nivelul din aceeași lună a anului trecut. Diminuările au fost cauzate de cotațiile
11:50
Serviciile de catering câștigă tot mai multă popularitate în Republica Moldova, fiind preferate pentru aniversări, mese de să
11:40
Doi copii, de 2 și 6 ani, din satul Șoltoaia, raionul Fălești, au fost internați la spital după ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon emanat de la o coloană pe gaz propan-butan, instalată în baia locuinței. Incidentul a avut loc pe 8 decembrie, iar apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 20:45. […] Articolul Doi copii din raionul Fălești, internați după intoxicare cu monoxid de carbon apare prima dată în AgroTV.
10:50
Noi medicamente compensate din 2026: Beneficii pentru pacienții cu diabet și boli cardiovasculare # Agro TV
Moldovenii vor beneficia, din 1 ianuarie 2026, de noi medicamente compensate din fondurile de asigurare medicală obligatorie. Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) a anunțat completarea listei cu trei preparate destinate persoanelor cu diabet zaharat, hipertensiune arterială și afecțiuni care necesită tratament anticoagulant. Pentru pacienții cu diabet zaharat de tip 2, va fi disponibil […] Articolul Noi medicamente compensate din 2026: Beneficii pentru pacienții cu diabet și boli cardiovasculare apare prima dată în AgroTV.
10:40
Femeile din mediul rural învață practici ecologice și soluții de adaptare la schimbările climatice prin proiectul „EmpowerHer – Reziliență climatică pentru femei” # Agro TV
Zeci de participante din diferite regiuni ale țării sunt instruite cum să aplice practici ecologice, cum să planifice culturile în funcție de sezon și cum să-și protejeze familiile și recoltele prin metode prietenoase mediului. Activitățile fac parte din proiectul „EmpowerHer – Reziliență climatică pentru femei”. Proiectul este implementat de EcoVisio și își propune să ofere […] Articolul Femeile din mediul rural învață practici ecologice și soluții de adaptare la schimbările climatice prin proiectul „EmpowerHer – Reziliență climatică pentru femei” apare prima dată în AgroTV.
09:50
Anul în care „Vinul Moldovei. Uimitor de bun” a strălucit pe scena mondială se încheie cu o ediție specială a Vernisajului Vinului, organizată pe 12 decembrie, la Palatul Republicii. Evenimentul marchează performanțele istorice ale industriei vitivinicole, după găzduirea Congresului Mondial OIV și a competiției Concours Mondial de Bruxelles în Republica Moldova. Ediția a XXIV-a aduce […] Articolul Vinul Moldovei, celebrat la Vernisajul Vinului de iarnă apare prima dată în AgroTV.
8 decembrie 2025
16:10
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru data de 09 decembrie. Astfel, euro coboară la valoarea de 19 lei și 80 de bani, cu un ban mai puțin. Dolarul american coboară la valoarea de 17 lei, cu un ban mai puțin. Leul românesc va avea valoarea de 3 lei și 89 […] Articolul Curs valutar: 09 decembrie 2025 apare prima dată în AgroTV.
15:30
Prognoza meteo pentru ziua de 9 decembrie arată că vremea se va menține rece și predominant înourată în toate regiunile Republicii Moldova. Nu sunt așteptate precipitații, însă temperaturile vor rămâne modeste, caracteristice perioadei de început de iarnă. În Nordul țării, maximele vor urca până la +3 grade Celsius, iar minimele vor coborî la -1 grad. […] Articolul Prognoza meteo pentru 9 decembrie: Vreme rece și cer noros în toată Moldova apare prima dată în AgroTV.
15:20
Președinta Maia Sandu retrage distincțiile de stat acordate președintelui Federației de Judo și unui antrenor # Agro TV
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a luat o decizie de a retrage distincțiile de stat acordate recent președintelui Federației de Judo și antrenorului Grigore Postica. Măsura vine după ce acțiunile unuia dintre aceștia au stârnit controverse în societate. Distincțiile de stat, care recunosc meritele excepționale în domeniul sportului și promovarea valorilor pozitive, au fost anulate […] Articolul Președinta Maia Sandu retrage distincțiile de stat acordate președintelui Federației de Judo și unui antrenor apare prima dată în AgroTV.
15:00
Ion Ceban a recunoscut că evenimentul a creat disconfort în trafic și a explicat că scopul a fost să ofere o experiență plăcută pentru copii, părinți și vizitatori. Acesta a menționat că organizatorii au încercat să gestioneze fluxurile mari de oameni, dar cererea ridicată a depășit așteptările. ION CEBAN, primarul municipiului Chișinău: „Am văzut toate […] Articolul Ion Ceban și-a cerut scuze pentru ambuteiajele de la Târgul de Crăciun apare prima dată în AgroTV.
14:50
Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, cere demisia persoanelor responsabile care au permis defrișarea ilegală a unor copaci dintr-o pădure din Strășeni. Reacția vine după apariția pe rețelele sociale a unor imagini video în care se observă tăierea unui arbore smuls din rădăcini în mijlocul pădurii. Ministrul s-a deplasat la fața locului pentru a inspecta zona. GHEORGHE […] Articolul Ministrul Mediului cere demisii după tăieri ilegale de copaci la Strășeni apare prima dată în AgroTV.
14:50
Modificările Legii privind informarea consumatorilor stabilesc reguli stricte pentru etichetarea produselor care conțin doar arome. Operatorii trebuie să indice pe ambalaj sau etichetă mențiuni precum „cu gust de…”, „cu aromă de…” sau „cu gust și lizibilitatea aromă de…”, urmate de denumirea aromei respective, în câmpul vizual principal și respectând și vizibilitatea obligatorii. ANSA interzice complet […] Articolul ANSA interzice imaginile de fructe și legume pe produsele cu arome apare prima dată în AgroTV.
14:40
Piața îngrășămintelor din Europa a rămas surprinzător de calmă la începutul lunii decembrie 2025, după turbulențele din noiembrie, când prețurile la uree, azotat de amoniu și soluții lichide AHL au crescut puternic din cauza restricțiilor logistice și incertitudinilor legislative. În decembrie, prețurile au stagnat: uree – 530 €/tonă, AHL – 335 €/tonă, KAS – 380 […] Articolul Se așteaptă creșteri majore la îngrășăminte în 2026 apare prima dată în AgroTV.
12:10
Chișinău a dat oficial startul sărbătorilor de iarnă. În centrul capitalei a fost inaugurat un brad impresionant de 15 metri, în jurul căruia a fost amenajat tradiționalul târg de Crăciun. Vizitatorii se pot bucura de vin fiert, plăcinte și alte bunătăți, iar atmosfera festivă a atras numeroși chișinăuieni și turiști. În căsuțele de lemn amenajate […] Articolul În capitală a fost dat startul sărbătorilor de iarnă. Bradul din acest an are 15 metri apare prima dată în AgroTV.
12:10
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru data de 09 decembrie. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 23 de lei și 20 de bani, cu 2 bani mai puțin. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 19 lei și 83 de […] Articolul Carburanți mai ieftini apare prima dată în AgroTV.
11:20
Utilizarea abuzivă a termenilor „eco”, „bio” și „organic” a devenit tot mai frecventă pe piață, inducând în eroare consumatorii care aleg produse ce nu respectă standardele agriculturii ecologice. Fenomenul afectează atât încrederea în sectorul agroalimentar, cât și competiția corectă dintre producători. Pentru a combate această practică, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a convocat o ședință […] Articolul Abuzul termenilor „eco” și „bio”, analizat de autorități: Măsuri mai dure în pregătire apare prima dată în AgroTV.
11:00
Imagini spectaculoase au fost surprinse în Marea Neagră de scafandri români, unde mii de meduze plutesc în valurile neobișnuit de calde pentru această perioadă. Fenomenul este vizibil în toate stațiunile de pe litoral, iar specialiștii spun că temperaturile ridicate ale apei influențează comportamentul faunei marine. Biologii atrag atenția că, în mod normal, în luna decembrie […] Articolul Meduze în Marea Neagră: Explicația fenomenului din luna decembrie apare prima dată în AgroTV.
10:50
Cererile pentru compensațiile „Ajutor la contor” trec printr-un proces amplu de verificare în 11 baze de date și sisteme informaționale. Autoritățile compară datele declarate de solicitanți cu informațiile oficiale pentru a calcula compensarea într-un mod transparent și corect pentru fiecare gospodărie. Procesul a fost prezentat public printr-un video informativ lansat de Ministerul Muncii și Protecției […] Articolul Verificări în 11 baze de date pentru cererile „Ajutor la contor” apare prima dată în AgroTV.
10:40
Republica Moldova își propune să majoreze cu 60% valoarea anuală a exporturilor de struguri de masă – echivalentul a aproximativ 38 de milioane de dolari – într-un scenariu optimist care ar putea atrage investiții totale de circa 98 de milioane de dolari până în anul 2036. Obiectivele sunt incluse în noua strategie națională și Planul […] Articolul Moldova vizează o creștere de 60% a exporturilor de struguri de masă până în 2036 apare prima dată în AgroTV.
5 decembrie 2025
20:00
Dacă acum 5 ani, moldovenii achitau pentru distribuirea gazelor un leu, în prezent achită cu 7 lei mai mult pentru un metru cub de gaz, declarația a fost făcută în timpul emisiunii „Sfatul Țării” de la AGRO TV Moldova de președintele Fracțiunii parlamentare „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc. Potrivit acestuia, moldovenii ar rămâne șocați dacă ar […] Articolul V. Costiuc: „13 miliarde de lei au fost furați din schemele cu gazul” apare prima dată în AgroTV.
15:10
Salariul minim va crește anul viitor de la 5500 la 6300 de lei, iar valoarea de referință folosită în calcularea salariilor bugetarilor va fi majorată de la 2200 la 2400 de lei. Anunțul a fost făcut astăzi de premierul Alexandru Munteanu, care a precizat că Executivul lucrează la o nouă lege a salarizării ce va […] Articolul Alexandru Munteanu anunță creșteri salariale și noua lege a salarizării pentru 2026 apare prima dată în AgroTV.
15:10
Peste 20 000 de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă au fost încadrate în câmpul muncii de la începutul anului datorită sprijinului oferit de subdiviziunile Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. Dintre acestea, 6 372 sunt șomeri, iar 764 au fost angajați ca șomeri-zilieri sau pentru perioade de până la trei luni. […] Articolul Peste 20 000 de persoane, au fost angajate cu sprijinul ANOFM în 2025 apare prima dată în AgroTV.
