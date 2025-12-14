Sfaturi de îngrijire a tenului în perioada rece a anului

23:00

O bătrînă, care se deplasa cu greu, a fost ajutată de un polițist să traverseze strada. Poliția de patrulare a observat-o întîmplător trecînd pe lîngă un vehicul.Unul dintre polițiști a mers să o ajute, iar colegul său a întors mașina de patrulare astfel încît să blocheze toate benzile de circulație.În imagini se vede cum polițistul o sprijină de braț pe femeie și o ajută să traverseze bul