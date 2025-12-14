Conflict în sistemul de sănătate: Școala de Management în Sănătate Publică anunță grevă japoneză
Noi.md, 14 decembrie 2025 13:30
Școala de Management în Sănătate Publică anunță declanșarea grevei japoneze începînd cu 15 decembrie 2025, acuzînd o tentativă de lichidare ilegală a instituției prin interpretarea abuzivă a actelor normative și decizii administrative contestate.Potrivit unui comunicat al membrilor titulari ai Școlii, forma de protest este una pașnică și presupune continuarea activității didactice, astfel încî
La Otaci se construiește noul Sector al Poliției de Frontieră, un proiect strategic destinat modernizării infrastructurii de securitate la frontiera de nord a Republicii Moldova și creșterii calității serviciilor oferite cetățenilor.Noul sediu va deservi Direcția regională Nord a Poliției de Frontieră și este conceput pentru a funcționa în conformitate cu standardele europene și cerințele acqu
Sistemul public de asigurări sociale: Precizări pentru pentru persoanele ce activează în domeniul justiției # Noi.md
Potrivit prevederilor Legii nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale, toate persoanele care practică activitate în sectorul justiției – avocați, notari, executori judecătorești, administratori autorizați, mediatori – sînt obligate să se înregistreze, în termen de 10 zile lucrătoare de la data obţinerii dreptului de a desfăşura o anumită activitate, ca plătitori de contribuţii de a
Stanislav Pavlovschi avertizează: dosarul Plahotniuc riscă să ducă la o nouă condamnare la CEDO # Noi.md
Fostul judecător al Curții Europene a Drepturilor Omului, Stanislav Pavlovschi, avertizează că modul în care este instrumentat dosarul penal în care este vizat Vladimir Plahotniuc ar putea conduce Republica Moldova la o nouă condamnare la Curtea de la Strasbourg.Potrivit juristului, procesul ridică semne serioase de întrebare privind respectarea procedurilor legale, transparența ședințelor și
Republica Moldova traversează cel mai bun sezon din istorie la exportul de rapiță, devenind în sezonul 2025–2026 al doilea cel mai mare exportator către Uniunea Europeană, după Ucraina.Concluzia reiese din analiza economistului Iurie Rija, care constată o creștere fără precedent atît a volumelor exportate, cît și a veniturilor generate de această cultură strategică, informează Noi.md cu referi
„Pensiile mici sînt o consecință a situației economice”. Mesajul lui Ion Chicu despre buget și economie # Noi.md
Fostul prim-ministru și deputat Ion Chicu afirmă că nivelul pensiilor din Republica Moldova este determinat direct de performanța economiei și că, în lipsa unei creșteri economice consistente, discuțiile despre majorarea acestora rămîn pur declarative.Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni de la Exclusiv TV, informează Noi.md cu referire la Unimedia. {{853767}}„Pensiile sînt o
Relațiile dintre salariații și angajatorii din sistemul medical vor fi reglementate de Convenția colectivă la nivel de ramură pentru anii 2026–2030, semnată la 12 decembrie, de reprezentanții Ministerului Sănătății, Companiei Naționale de Asigurări în Medicină și ai Federației Sindicale „Sănătatea” din Moldova.Documentul stabilește principiile generale privind relațiile de muncă, mecanismele d
Kazuyuki Takeuchi va deveni noul Ambasador al Japoniei în Republica Moldova. Yoichiro Yamada, care și-a încheiat misiunea diplomatică la Chișinău, a anunțat acest lucru pe rețelele de socializare.„La întoarcerea la Tokyo, l-am vizitat pe ministrul Afacerilor Interne și Telecomunicațiilor, Yoshimasa Hayashi, președintele Grupului Parlamentar de Prietenie Japonia-Moldova. Am discutat despre vinu
Moldova și România își unesc eforturile în lupta contra criminalității organizate transfrontaliere # Noi.md
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a semnat un Acord de Cooperare cu Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) din cadrul Parchetului de pe lîngă Înalta Curte de Casație și Justiție din Romînia.Documentul a fost semnat în cadrul unei ceremonii solemne desfășurate la Procuratura Generală a Republicii
Liceul „Igor Vieru” din capitală ar putea fi redeschis din 2026. MEC și Primăria caută soluții comune # Noi.md
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) și Primăria Chișinău au inițiat deja discuții privind preluarea clădirii Liceului Teoretic „Igor Vieru” din sectorul Rîșcani și blocului Centrului de Excelență în Electronică și Energetică din sectorul Ciocana.Reprezentanții Primăriei au vizitat joi sediul liceului, iar vineri discuțiile au continuat la minister, fiind abordate calendarul și procedurile
CFM lansează o licitație de 5 milioane de lei pentru stabilizarea liniei Cahul–Giurgiulești # Noi.md
Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” a anunțat inițierea unei proceduri de achiziție publică pentru servicii de proiectare, vizînd asigurarea stabilității terasamentului liniei de cale ferată Cahul–Giurgiulești, tronsonul Colibaș–Giurgiulești.Potrivit informațiilor comunicate, lucrările de proiectare vor viza mai multe poziții kilometrice ale tronsonului respectiv, inclusiv segmen
Elevi pe drum, profesori fără loc de muncă: reacții după decizia de reorganizare a școlilor mici # Noi.md
Reorganizarea școlilor mici din Republica Moldova, unde învață mai puțin de 35 de elevi, provoacă nemulțumiri puternice în rîndul părinților, profesorilor și elevilor din comunitățile vizate.Oamenii se tem că reforma va duce la drumuri zilnice mai lungi pentru copii, pierderea locurilor de muncă pentru cadrele didactice și, pe termen lung, la depopularea satelor. „Cu lacrimi în ochi și cu emoț
Duminică, 14 decembrie, vremea va fi instabilă pe teritoriul Republicii Moldova. Meteorologii anunță ploi slabe, iar cerul va fi mai mult noros.Temperatura maximă va atinge +6°C, iar minima va coborî pînă la +2°C. Vîntul va sufla din nord-vest, slab, cu o viteză de aproximativ 9 km/h. Umiditatea aerului va fi ridicată, ajungînd la 80%.
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei de 14 decembrie sînt:14 decembrie — a 349-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 17 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe:1 14 Sf. Prooroc Naum. Sf. Cuv. Filaret MilostivulCe se sărbăt
Petruți avertizează: „Avem o bombă socială amorsată” și guvernanții trebuie să o „dezamorseze” # Noi.md
Directorul general al IMAS, Doru Petruți, avertizează că dincolo de reacțiile politice la rezultatele ultimului barometru sociopolitic, Republica Moldova se confruntă cu o stare socială tensionată, care „nu mai suportă amînare”.Potrivit lui, datele sondajului reflectă acumularea unor probleme profunde, care riscă să se transforme într-o criză socială dacă nu sînt abordate în mod serios și grad
Președinta Moldovei, Maia Sandu, începe treptat să-și asume puterea și să creeze în jurul său un centru de influență reală prin înființarea Consiliului Național de Securitate, controlat de ea, cu competențe care depășesc prevederile Constituției, precum și prin numirea în calitate de emisari speciali a fostului ministru al Afacerilor Externe Nicu Popescu și a fostului Prim-ministru Dorin Recean.
Oamenii care locuiesc la sud de Paris au acum la dispoziție un nou mijloc de transport pentru a face naveta în oraș, folosind cel mai lung și cel mai nou traseu de teleferic urban, cu o lungime de 4,5 kilometri, informează sîmbătă DPA.Noua instalație include cinci stații și va conecta un număr estimat de 20.000 de rezidenți și muncitori din mai multe comunități cu rețeaua de metrou din Paris,
Oamenii de știință din Statele Unite și Canada au propus o modalitate de a scăpa de grăsimea viscerală folosind condimente picante, ghimbir sau ardei iute, scrie Express.Eforturile de a scăpa de grăsimea viscerală, grăsimea albă din abdomen care se acumulează în jurul organelor, cel mai adesea se rezumă la o dietă și evitarea anumitor tipuri de alimente.{{526807}}Dar oamenii de știință și
Atenție, un nou tip de atac phishing: site-urile băncilor și platformelor financiare sînt copiate perfect # Noi.md
Un nou tip de atac phishing, denumit Spiderman, este folosit de către infractori pentru a copia perfect site-urile zecilor de bănci și platforme financiare din Europa, prin care sînt furate parole, coduri 2FA și date de card, transmite Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC).Potrivit sursei citate, kit-ul este modular și permite adăugarea rapidă de noi bănci și metode de autenti
Cea mai frecventă greșeală pe care o comit oamenii de vîrstă medie, - faptul că ei continuă să mănînce la fel ca douăzeci de ani.Nutriționiștii susțin că cu vîrsta organismul nostru are nevoie de mai puțină energie: consumul de energie începe să scadă după 30 de ani.Și pentru a evita tot felul de probleme, este necesar ca după 40 de ani să introduceți în regimul alimentar următoarele produ
Furie, tristete, deziluzie... Emotii negative pe care multi dintre noi le ocolesc din motive serioase. Prea multa furie duce la ura. Prea mult ego duce la autosuficienta.Insa aceste emotii rele au si o parte buna. Iata explicatiile doctorului Bernardo Carducci, profesor de psihologie si directorul Shyness Research Institute, de la Universitatea din Indiana, Statele Unite.1. FuriaIn pri
Ploaia de meteori Geminide, una dintre cele mai spectaculoase din calendarul celest, va atinge apogeul în acest weekend, iar astronomii spun că, dacă vremea va permite, condițiile ar putea crea un spectacol deosebit de impresionant, informează bbc.com.Meteorii sînt vizibili în întreaga lume, însă cei din emisfera nordică vor avea cea mai bună vizibilitate.Ne bucurăm de ploi de meteori atun
Refuzul de a duce un mod activ de viaţă nu este o simplă lene, ci o manifestare a bolii sedentarismului, susţin medici de la clinica Mayo din SUA, potrivit portalului MedDaily.Este cunoscut faptul ca un stil sedentar de viaţă duce la obezitate, creşte riscul de boli cardiovasculare, boli articulare, diabet zaharat. Însă procesele negative din organism asociate cu lipsa de mişcare încep indepen
Arheologii au găsit fresca cu Iisus reprezentat ca „Păstorul cel bun” într-un mormînt subteran lîngă orașul Iznik, unde Crezul de la Niceea a fost adoptat în anul 325 d.Hr.Mormîntul datează din secolul al III-lea, cînd zona era încă sub stăpînirea Imperiului Roman și creștinii erau persecutați, informează Noi.md cu referire la Mediafax. {{852696}}Fresca îl înfățișează pe Iisus tînăr, bărbi
Știm cît de spornice putem fi după un somn bun! Odihna ne face mai dinamice, mai eficiente și ne menține sănătatea psihică și mentală, dar ce facem pentru a ne asigura că dormim bine? Ce ar trebui să mănînci seara pentru a dormi mai bine?Un aspect important este alimentația, hrana din cursul zilei și alimentele consumate seara, înainte de culcare. Cel puțin, e ceva ce putem controla! Crearea u
Un fotbalist moldovean a înscris sub privirile lui Lionel Messi. Atacantul de 14 ani, Alexandru Grigorii, membru al academiei Atletico Madrid, a marcat la Cupa superstarului argentinian, care a lansat în premieră competiția pentru copii.Alexandru Grigorii a deschis scorul în minutul 41 al confruntării cu Newell’s Old Boys, prima echipă a lui Lionel Messi, care a urmărit partida din tribune. Ar
Cercetătorii canadieni au arătat în experimentele pe șoareci că limitarea consumului de alimente poate fi utilă organismului atunci cînd în el se dezvoltă infecții bacteriene. Lucrarea oamenilor de știință este publicată în revista PLOS Pathogens.Pierderea poftei de mîncare este un simptom răspîndit în bolile infecțioase. Cu toate acestea, nu este clar dacă înfometarea protejează împotriva inf
FIFA este acuzată de „trădare monumentală” după ce a publicat treptat prețurile pentru bilete la Cupa Mondială 2026. Acestea dezvăluie sume fără precedent pentru microbiștii care doresc să urmărească turneul din Statele Unite, Mexic și Canada.Cel mai ieftin bilet pentru finală, din categoria dedicată suporterilor, pornește de la 3 119 lire. În 2022 costa 450 de lire, ceea ce înseamnă o creșter
O bătrînă, care se deplasa cu greu, a fost ajutată de un polițist să traverseze strada. Poliția de patrulare a observat-o întîmplător trecînd pe lîngă un vehicul.Unul dintre polițiști a mers să o ajute, iar colegul său a întors mașina de patrulare astfel încît să blocheze toate benzile de circulație.În imagini se vede cum polițistul o sprijină de braț pe femeie și o ajută să traverseze bul
Combinația între stresul provocat de sezonul sărbătorilor și reflecția intensă asupra propriei vieți care are loc de obicei în această perioadă a anului poate afecta pe oricine. Iată ce recomandă nutriționiștii consultați de sporteluxe.com pentru a avea o bună dispoziție în timpul sărbătorilor și a lupta împotriva tristeții care își face uneori simțită prezența în special în perioada Crăciunului.
Comisia Europeană: Bulgaria se va alătura zonei euro la 1 ianuarie 2026 indiferent de situația politică # Noi.md
Bulgaria se va alătura zonei euro la 1 ianuarie 2026 indiferent de situația politică, a anunțat vineri un purtător de cuvînt al Comisiei Europene, la o conferință de presă, informează site-ul de știri sofiaglobe.com, transmite Agerpres.Declarația vine la cîteva ore după ce Parlamentul Bulgariei a acceptat demisia Guvernului premierului Rossen Zhelyazkov. Din 26 noiembrie, țara a fost cuprinsă
Cafeaua reduce riscul de diabet zaharat, după cum au stabilit savanții de la Universitatea de Ştiinţă şi Tehnologie Huazhong în China. Cercetatorii chinezi au descoperit trei componente-cheie în cafea, care blocheaza formarea de proteine toxice în organism, care pe termen lung duc la dezvoltarea diabetului zaharat de tip II.Acest diabet se dezvoltă atunci cînd organismul nu poate produce suf
Directorul IMAS, Doru Petruți, afirmă că rezultatele celui mai recent barometru sociopolitic ar trebui analizate cu maximă atenție nu doar de partidul de guvernare, ci mai ales de opoziție, pe care o acuză de lipsă de strategie și de incapacitatea de a construi o alternativă credibilă axată pe agenda internă.Potrivit lui Petruți, aparenta incongruență dintre nemulțumirea profundă a populației
Venirea primaverii si vremea capricioasa de afara ne da tuturor batai de cap. Nu stii cum sa te mai imbraci, ce sa mai pui, ce sa mai scoti si, astfel, nu-i de mirare ca apar simptome precum nasul infundat, tuse, gat inflamat. Iata un bun motiv sa incepi sa-ti pregatesti organismul si sistemul imunitar pentru schimbarea sezoanelor.Vezi aici lista remediilor naturale care ar trebui sa exista in
În urma unui experiment, cercetătorii britanici au ajuns la concluzia că pentru oamenii, care au grijă de silueta lor, nu este important ce mănîncă, ci cum o fac, relatează The Daily Mail. Mestecarea fiecărei bucăţi cel puţin 30 de secunde reduce considerabil apetitul.Potrivit psihologilor, motivul reducerii poftei de mîncare după o mestecare îndelungată ar putea consta în faptul că informaţia
Fiecare al cincilea salariat din Moldova are o leafă mai mică de 7 mii de lei pentru o normă întreagă de muncă. sînt datele Biroului Național de Statistică pentru luna septembrie, în unitățile cu patru și mai mulți angajați și în toate instituțiile bugetare.Potrivit BNS, cîștigul salarial mediu lunar brut în luna septembrie a constituit 14 692 de lei, iar 5% dintre angajați au avut salarii min
Alexandru Muravschi: „Nu există premise pentru creșterea prețurilor la energia electrică, iar tarifele la gaz și căldură ar trebui să scadă” # Noi.md
Mod de preparare:Puiul întreg pregătit se taie pe stern, se îndepărtează coastele şi coloana vertebrală, păstrîndu-se aripile şi picioarele. Sărăm şi piperăm puiul pe ambele părţi, lăsăm pe 2-3 ore la rece. Sarmalele se pregătesc fără carne şi se lasă să se răcească semigata. Se distribuie sarmalele uniform pe carnea de pui marinată, plasată cu pielea în jos, marginile se unesc, şi se fixează
Circa 100 de companii vor participa la Expoziția „GIFT EXPO-2025”, care va fi organizată în perioada 18-21 decembrie la Centrul Moldexpo din capitală.Tîrgul va fi precedat de o acțiune desfășurată în premieră, numită „Bradul – Mîndria Moldovei”, care va deveni unicul pom de Crăciun din Moldova, împodobit de producători autohtoni, informează Noi.md cu referire la Moldpres.{{835512}}Tîrgul s
Alerta de minare a trenului de pe ruta București–Kiev, semnalată astăzi la ieșirea din Republica Moldova prin Punctul de Trecere a Frontierei Vălcineț, s-a dovedit a fi falsă.Informația despre presupusa amenințare a fost recepționată de poliție în jurul orei 12:57, moment în care autoritățile au activat imediat procedurile de securitate prevăzute pentru astfel de situații. La fața locului s-au
Femeile cu dizabilități din Republica Moldova pot solicita, de acum, ajutor juridic și informațional printr-o linie gratuită de WhatsApp.Lansată de Asociația „Abilități Europene Fără Limite” (AEFL Moldova), linia +373 67 777 380 oferă răspunsuri rapide, confidențiale și concrete pentru victimele violenței fizice, psihologice, economice sau instituționale, facilitînd accesul la protecție și ser
De sărbători, dorințele copiilor nu se rezumă doar la gadgeturi sau jocuri video, ci includ și lucruri simple, precum sănătatea, pacea și prezența celor dragi.În ajunul Crăciunului, un grup de elevi de la un liceu din Chișinău a adus la sediul Poșta Moldovei zeci de scrisori adresate lui Moș Crăciun, marcînd astfel startul campaniei tradiționale „Poșta lui Moș Crăciun”.Copiii spun că lista
Pe 11 decembrie, odată cu publicarea listei concurenților admiși la audițiile live ale Selecției Naționale Eurovision, Televiziunea Națională a făcut publice și piesele celor 37 de participanți. Printre acestea, o situație rar întîlnită a stîrnit rapid reacții și controverse în rîndul publicului și al fanilor concursului.Două artiste – Dana Markitan și Katy Rain – s-au înscris în competiție cu
Sectorul industrial al Moldovei a înregistrat o evoluție pozitivă în primele nouă luni ale anului # Noi.md
Producția industrială din Republica Moldova a înregistrat o creștere cu 3% în primele nouă luni ale anului curent, față de aceeași perioadă a anului precedent.Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării menționează că această evoluție reflectă impactul pozitiv al investițiilor realizate de companiile autohtone în modernizare și extindere, transmite Noi.md cu referire la Radio Chisinau.
Patrimoniul cultural, sub protecția Vămii: instruiri speciale pentru combaterea traficului ilicit # Noi.md
Patru funcționari ai Serviciului Vamal au participat, pe parcursul a trei săptămîni, la Programul de Microcalificare în Managementul Patrimoniului Cultural Mobil – Ediția II, o inițiativă de formare profesională menită să consolideze capacitățile instituționale în prevenirea și combaterea traficului ilicit de bunuri culturale.În cadrul sesiunilor de instruire au fost abordate subiecte esențial
Mesajul privind presupusa minare a trenului București – Kiev, recepționat de Poliția de Frontieră la stația Vălcineț, a declanșat un val de informații alarmante despre posibile amenințări la adresa altor rute feroviare care tranzitează Ucraina.Pe acest fundal, pe rețelele de socializare și în unele surse au apărut informații privind presupusa minare a trenurilor de pe alte direcții, în special
Tarifele la gaz, amînate intenționat? Slusari vorbește despre devieri ascunse și jocuri politice # Noi.md
Fostul deputat Alexandr Slusari acuză Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) de manipulare și tergiversare intenționată a ajustării tarifelor la gaze, pe fondul devierilor tarifare negative acumulate de Moldovagaz.Slusari susține că ANRE evită să spună deschis că procesul de ajustare a tarifelor este întins artificial din cauza devierilor tarifare negative ale Moldovagaz, c
Val de nemulțumiri pe rețelele de socializare după ce sute de cetățeni au fost declarați neeligibili pentru compensațiile la energie oferite prin programul „Ajutor la contor”.Mai mulți beneficiari potențiali afirmă că, deși au copii mici, cheltuieli mari sau venituri modeste, au fost excluși din lista celor care primesc sprijinul statului pentru sezonul rece, transmite Noi.md cu referire la Un
Coletele cu o valoare sub 150 de euro care vor intra pe teritoriul Uniunii Europene începînd cu 1 iulie 2026 vor fi taxate cu cîte trei euro.Decizia a fost adoptată vineri de miniștrii de finanțe ai statelor membre ale blocului comunitar. Măsura ar putea afecta retailerii online din China, precum Shein, Temu și AliExpress, transmite Noi.md cu referire la Radio Chisinau.{{853101}}Comisia Eu
