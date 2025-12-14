REŢETA ZILEI: Raţă coaptă în bostan

04:00

Cea mai frecventă greșeală pe care o comit oamenii de vîrstă medie, - faptul că ei continuă să mănînce la fel ca douăzeci de ani.Nutriționiștii susțin că cu vîrsta organismul nostru are nevoie de mai puțină energie: consumul de energie începe să scadă după 30 de ani.Și pentru a evita tot felul de probleme, este necesar ca după 40 de ani să introduceți în regimul alimentar următoarele produ