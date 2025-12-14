Sub insulele Bermude a fost descoperită o anomalie care schimbă geologia Pământului.
Noi.md, 15 decembrie 2025 00:30
O descoperire de-a dreptul neașteptată a fost făcută sub arhipelagul Bermudelor. Este vorba despre o structură geologică uriașă, complet unică față de alte descoperiri făcute de-a lungul lumii.Experții spun că această descoperire ar putea explica un mister vechi legat de acest arhipelag, informează Noi.md cu referire la Click.{{685564}}Sub arhipelagul Bermudelor a fost făcută o descoperire
Acum 30 minute
00:30
Acum o oră
00:00
Planta medicinala cunoscuta, radacina de nap, cu miez dulce-picand, contine peste 80% apa si este foarte bogata in saruri minerale, de la calciu, fosfor, si potasiu, la sulf si magneziu. Nu lipsesc, de asemenea, vitaminele A, B si C, iodul si zaharuri.Prezenta vitaminei C, un puternic antioxidant se previne aparitia diferitelor forme de cancer, precum cel de stomac, de pancreas sau vezica urin
Acum 2 ore
23:30
Un fenomen spectaculos a avut loc în Parcul Național Valea Morții, California: un lac antic, dispărut de secole, a reapărut temporar. Cunoscut neoficial ca Lake Manly, această întindere de apă s-a format pe fundul Badwater Basin, cel mai jos punct de pe continentul nord-american, situat la aproximativ 86 de metri sub nivelul mării, scrie The Guardian.Reapariția lacului este rezultatul direct a
23:00
Boala Alzheimer ar putea fi prevenită sau încetinită în drumul ei dacă am fi mai dispuși să vorbim cu cei dragi mai mult și să îi ascultăm. Relațiile sociale sînt foarte importante pentru funcția cognitivă, arată un nou studiu publicat în jurnalul JAMA Network Open.Cercetătorii au descoperit că discuțiile zilnice cu părinții sau bunicii noștri – aspect care presupune și ascultarea lor cu atenț
Acum 4 ore
22:30
Imaginile cu un raton care a pătruns într-un magazin de băuturi alcoolice din Virginia, SUA, în weekendul de Ziua Recunoștinței, au făcut înconjurul lumii. Acum, micul „panda gunoier” este suspectat de o serie mai amplă de „lovituri”, spun autorităţile locale, citate de BBC.Un ofițer de control al animalelor din comitatul Hanover crede că același raton găsit beat și leșinat în toaleta magazinu
22:00
Ceaiurile pentru slăbit conțin substanțe care au efecte diuretice și laxative asupra organismului. Cu toate acestea, atunci cînd sînt consumate, din organism este eliminată apa, nu grăsimea, a spus nutriționistul Svetlana Fus pe Instagram.Specialistul a explicat că o astfel de băutură poate dăuna sănătății, deoarece dieta zilnică a majorității oamenilor nu conține cantitatea necesară de lichid
21:30
IMAS: Confuzie și contradicții – „90% percep criză economică, dar peste 50% cred că vor veni investitori” # Noi.md
În cadrul interviului, directorul IMAS, Doru Petruți, a atras atenția asupra contradicțiilor majore din percepțiile publice, evidențiate de datele celui mai recent sondaj sociologic. Potrivit acestuia, barometrul surprinde simultan un nivel ridicat de pesimism economic și existența unor așteptări „salvatoare”, care nu sînt însă susținute de comportamente concrete.Petruți a subliniat că aproape
21:00
Schimbările bruşte de temperatură sau trecerea de la mediul cald al casei sau biroului, la aerul rece de afară, nu fac decât să ne usuce şi să ne irite pielea, transmite publika.md.Specialiştii ne recomandă să avem mai multă grijă de pielea noastră în această perioadă, începând de la hidratarea corectă și menținerea elasticității.Deşi e trecută de prima tinereţe, Margarita Damașcan, are ma
Acum 6 ore
20:30
Floretista moldoveană Adelina Senic a a cucerit medalia de aur la etapa Cupei Mondiale de scrimă pentru juniori (U-20), care a avut loc între 28 și 30 noiembrie în orașul Samorin, Slovacia.Sportiva în vîrstă de 18 ani, născută și stabilită în SUA, a parcurs cu încredere distanța turneului, obținînd victorii asupra adversarelor din China, SUA, Italia și Rusia. În finala, Adelina Senic a învins-
20:00
Cel mai potrivit este să începeți practica înfometării prin înfometarea de o zi. Înfometarea de o zi vă va ajuta sa va aflați fără hrană măcar un anumit timp, fapt ce pentru majoritatea oamenilor de pe planeta noastră este o minune.Desigur, puteți sa tineți foame o perioadă mai îndelungată, însă fără experiență și o monitorizare din partea medicului nu trebuie sa faceți acest lucru. Înfometare
19:30
Moldova intenționează să modifice Ghidul de recomandări pentru detectarea și combaterea CLI Spoofing – o practică frauduloasă ce presupune falsificarea numărului de telefon afișat la apelurile primite.Anunțul a fost făcut de Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice, care a lansat o consultare publică pe acest subiect.{{848729}}Consultarea are loc în perioada 12 dece
19:00
Mod de preparare:Raţa pregătită se taie bucăţi mari (8-10 bucăţi), se sară, se piperează, se prăjeşte în ulei încins pînă se rumeneşte bine. Bostanul se spală, se taie capacul, se curăţă de seminţe, se înlătură o parte din pulpă astfel ca să rămînă destul loc pentru ingrediente.Curăţaţi merele de seminţe şi cotor, gutuia de coji şi de cotor, tăiaţi lămîia felii.Puneţi raţa în bostan, împ
Acum 8 ore
18:30
Moldova a preluat președinția Consiliului Miniștrilor Culturii din Europa de Sud-Est în 2026 # Noi.md
Republica Moldova a preluat vineri, 12 decembrie, la Ohrid, Macedonia de Nord, președinția Consiliului Miniștrilor Culturii din Europa de Sud-Est (CoMoCoSEE) pentru anul 2026, în cadrul Conferinței interministeriale UNESCO „Modele culturale sustenabile pentru viitor”.Evenimentul marchează un moment semnificativ pentru diplomația culturală a țării și deschide un nou capitol în cooperarea region
18:00
Selecționata Moldovei de polo pe apă a evoluat cu succes la turneul internațional „EU NATIONS MEN 2025”, care a avut loc în perioada 11-14 decembrie la Brno (Cehia).În meciurile din grupa B, echipa antrenată de Jovan Popovic a obținut două victorii convingătoare, informează Noi.md cu referire la Media Sport.{{852921}}Vaterpolistii moldoveni au învins echipa Arabiei Saudite cu scorul de 23:
18:00
Producătorii de zahăr din Republica Moldova anunță o reducere a prețului la zahărul produs local, în contextul existenței unor stocuri suficiente pentru acoperirea consumului intern, chiar dacă recolta de sfeclă din acest an se desfășoară în condiții dificile.Potrivit estimărilor Uniunii Producătorilor de Zahăr, în prezent există în stoc aproximativ 71 de mii de tone de zahăr. După finalizarea
17:30
Republica Moldova se află pe lista neagră a transportatorilor navali, din cauza nealinierii legislației naționale la standardele europene și internaționale în domeniul siguranței și securității maritime. Declarațiile au fost făcute de Mircea Păscăluță, secretar de stat în domeniul Transporturilor.Potrivit oficialului, Republica Moldova nu are în prezent nave care să opereze efectiv sub pavilio
17:30
Primii brazi naturali au apărut în vînzare la Chișinău. Prețurile diferă în funcție de înălțime, specie și proveniență: de la aproximativ 700 de lei pentru un brad mic de un metru pînă la 3 500 de lei pentru un pom de trei metri.Comercianții spun că, dacă brazii sînt îngrijiți corect, își păstrează aspectul proaspăt între două și patru săptămîni.{{852999}}Cei mai solicitați sînt brazii de
17:00
Traficul rutier pe Podul Prieteniei Giurgiu–Ruse, care asigură legătura dintre Bulgaria și România, va fi reluat în ambele sensuri începînd cu 18 decembrie 2025, pe tronsonul aflat în reparații, în direcția către România.Anunțul a fost făcut de către Poliția de Frontieră a României, în baza informării transmise de autoritățile de frontieră din Bulgaria.{{853407}}Potrivit sursei citate, măs
Acum 12 ore
16:30
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina e pregătită să renunțe la cererile privind aderarea la NATO, în schimbul garanțiilor de securitate din partea SUA și a Europei. Mișcarea Ucrainei reprezintă o tentativă de a depăși blocajul negocierilor și avansarea acestora, în condițiile în care negocierile de pace au loc azi la Berlin, alături de americani și europeni, informea
16:30
Seceta și alte fenomene climatice extreme au generat pierderi economice semnificative pentru Republica Moldova în ultimii 25 de ani, afectînd în special agricultura, sectorul energetic și infrastructura, iar aceste riscuri au devenit o amenințare directă la adresa stabilității financiare.Concluzia se regăsește în Foaia de parcurs pentru finanțare durabilă 2024–2028, elaborată de Banca Național
16:00
Ministerul Mediului anunță că, în anul 2026, va fi reabilitat evacuatorul de ape mari al barajului lacului de acumulare Ghidighici, o investiție menită să sporească siguranța municipiului Chișinău în fața riscului de inundații.Potrivit ministrului Mediului, Gheorghe Hajder, lucrările vizează remedierea fisurilor existente și reabilitarea pragului de deversare, astfel încît evacuarea apelor să
16:00
Ministerul Educației și Cercetării pornește o nouă campanie de informare despre integritatea academică și promite o discuție „pe date, cifre și evidențe” despre ce se întîmplă, în realitate, în universitățile din Republica Moldova.Anunțul a fost făcut de ministrul Dan Perciun, în cadrul conferinței sale săptămînale, după un flashmob organizat în fața Guvernului, cu implicarea organizațiilor st
15:30
Metalferos SA, cea mai mare companie din Republica Moldova specializată în colectarea, prelucrarea și exportul materialelor reciclabile, se confruntă cu dificultăți financiare persistente și riscuri sporite din perspectivă fiscală, arată un test de stres realizat de Ministerul Finanțelor.Evaluarea vizează capacitatea societății de a face față scenariilor macroeconomice de bază și adverse în pe
15:00
Doi operatori de servicii de televiziune, sancționați pentru plasarea incorectă a canalelor „must carry” # Noi.md
Consiliul Audiovizualului (CA) a amendat doi distribuitori de servicii media pentru nerespectarea obligațiilor legale privind retransmisia posturilor de televiziune din lista „must carry”. Decizia a fost luată în ședința din 12 decembrie.În urma unui control, CA a constatat că distribuitorul „TV-BOX” SRL, care utilizează rețeaua „StarNet” SRL, retransmite posturile de televiziune „must carry”,
14:30
Judocanul moldovean, medaliat la Jocurile Olimpice de la Paris, Denis Vieru, a vizitat Ucraina, unde a organizat o serie de masterclass-uri pentru tinerii sportivi, la invitația Federației de Judo din Ucraina.Prima sesiune a avut loc pe 11 decembrie, la Lviv, la baza complexului sportiv „Locomotiva”. La antrenament au participat peste 100 de tineri judocani. Timp de două ore și jumătate, sport
14:30
Datoria externă totală a Republicii Moldova a atins 10,49 miliarde de dolari în 2024, arată raportul actualizat al Băncii Mondiale privind finanțarea externă.Nivelul datoriei continuă să crească și este echivalent cu 153% din exporturile țării și 57% din venitul național brut, ceea ce indică o vulnerabilitate macroeconomică accentuată.{{848501}}Potrivit datelor, structura creditorilor arat
14:00
La Otaci se construiește noul Sector al Poliției de Frontieră, un proiect strategic destinat modernizării infrastructurii de securitate la frontiera de nord a Republicii Moldova și creșterii calității serviciilor oferite cetățenilor.Noul sediu va deservi Direcția regională Nord a Poliției de Frontieră și este conceput pentru a funcționa în conformitate cu standardele europene și cerințele acqu
13:30
Conflict în sistemul de sănătate: Școala de Management în Sănătate Publică anunță grevă japoneză # Noi.md
Școala de Management în Sănătate Publică anunță declanșarea grevei japoneze începînd cu 15 decembrie 2025, acuzînd o tentativă de lichidare ilegală a instituției prin interpretarea abuzivă a actelor normative și decizii administrative contestate.Potrivit unui comunicat al membrilor titulari ai Școlii, forma de protest este una pașnică și presupune continuarea activității didactice, astfel încî
13:30
Sistemul public de asigurări sociale: Precizări pentru pentru persoanele ce activează în domeniul justiției # Noi.md
Potrivit prevederilor Legii nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale, toate persoanele care practică activitate în sectorul justiției – avocați, notari, executori judecătorești, administratori autorizați, mediatori – sînt obligate să se înregistreze, în termen de 10 zile lucrătoare de la data obţinerii dreptului de a desfăşura o anumită activitate, ca plătitori de contribuţii de a
13:00
Stanislav Pavlovschi avertizează: dosarul Plahotniuc riscă să ducă la o nouă condamnare la CEDO # Noi.md
Fostul judecător al Curții Europene a Drepturilor Omului, Stanislav Pavlovschi, avertizează că modul în care este instrumentat dosarul penal în care este vizat Vladimir Plahotniuc ar putea conduce Republica Moldova la o nouă condamnare la Curtea de la Strasbourg.Potrivit juristului, procesul ridică semne serioase de întrebare privind respectarea procedurilor legale, transparența ședințelor și
12:30
Republica Moldova traversează cel mai bun sezon din istorie la exportul de rapiță, devenind în sezonul 2025–2026 al doilea cel mai mare exportator către Uniunea Europeană, după Ucraina.Concluzia reiese din analiza economistului Iurie Rija, care constată o creștere fără precedent atît a volumelor exportate, cît și a veniturilor generate de această cultură strategică, informează Noi.md cu referi
12:30
„Pensiile mici sînt o consecință a situației economice”. Mesajul lui Ion Chicu despre buget și economie # Noi.md
Fostul prim-ministru și deputat Ion Chicu afirmă că nivelul pensiilor din Republica Moldova este determinat direct de performanța economiei și că, în lipsa unei creșteri economice consistente, discuțiile despre majorarea acestora rămîn pur declarative.Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni de la Exclusiv TV, informează Noi.md cu referire la Unimedia. {{853767}}„Pensiile sînt o
12:00
Relațiile dintre salariații și angajatorii din sistemul medical vor fi reglementate de Convenția colectivă la nivel de ramură pentru anii 2026–2030, semnată la 12 decembrie, de reprezentanții Ministerului Sănătății, Companiei Naționale de Asigurări în Medicină și ai Federației Sindicale „Sănătatea” din Moldova.Documentul stabilește principiile generale privind relațiile de muncă, mecanismele d
12:00
Kazuyuki Takeuchi va deveni noul Ambasador al Japoniei în Republica Moldova. Yoichiro Yamada, care și-a încheiat misiunea diplomatică la Chișinău, a anunțat acest lucru pe rețelele de socializare.„La întoarcerea la Tokyo, l-am vizitat pe ministrul Afacerilor Interne și Telecomunicațiilor, Yoshimasa Hayashi, președintele Grupului Parlamentar de Prietenie Japonia-Moldova. Am discutat despre vinu
Acum 24 ore
11:30
Moldova și România își unesc eforturile în lupta contra criminalității organizate transfrontaliere # Noi.md
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a semnat un Acord de Cooperare cu Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) din cadrul Parchetului de pe lîngă Înalta Curte de Casație și Justiție din Romînia.Documentul a fost semnat în cadrul unei ceremonii solemne desfășurate la Procuratura Generală a Republicii
11:00
Liceul „Igor Vieru” din capitală ar putea fi redeschis din 2026. MEC și Primăria caută soluții comune # Noi.md
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) și Primăria Chișinău au inițiat deja discuții privind preluarea clădirii Liceului Teoretic „Igor Vieru” din sectorul Rîșcani și blocului Centrului de Excelență în Electronică și Energetică din sectorul Ciocana.Reprezentanții Primăriei au vizitat joi sediul liceului, iar vineri discuțiile au continuat la minister, fiind abordate calendarul și procedurile
11:00
CFM lansează o licitație de 5 milioane de lei pentru stabilizarea liniei Cahul–Giurgiulești # Noi.md
Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” a anunțat inițierea unei proceduri de achiziție publică pentru servicii de proiectare, vizînd asigurarea stabilității terasamentului liniei de cale ferată Cahul–Giurgiulești, tronsonul Colibaș–Giurgiulești.Potrivit informațiilor comunicate, lucrările de proiectare vor viza mai multe poziții kilometrice ale tronsonului respectiv, inclusiv segmen
10:30
Elevi pe drum, profesori fără loc de muncă: reacții după decizia de reorganizare a școlilor mici # Noi.md
Reorganizarea școlilor mici din Republica Moldova, unde învață mai puțin de 35 de elevi, provoacă nemulțumiri puternice în rîndul părinților, profesorilor și elevilor din comunitățile vizate.Oamenii se tem că reforma va duce la drumuri zilnice mai lungi pentru copii, pierderea locurilor de muncă pentru cadrele didactice și, pe termen lung, la depopularea satelor. „Cu lacrimi în ochi și cu emoț
10:00
Duminică, 14 decembrie, vremea va fi instabilă pe teritoriul Republicii Moldova. Meteorologii anunță ploi slabe, iar cerul va fi mai mult noros.Temperatura maximă va atinge +6°C, iar minima va coborî pînă la +2°C. Vîntul va sufla din nord-vest, slab, cu o viteză de aproximativ 9 km/h. Umiditatea aerului va fi ridicată, ajungînd la 80%.
10:00
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei de 14 decembrie sînt:14 decembrie — a 349-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 17 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe:1 14 Sf. Prooroc Naum. Sf. Cuv. Filaret MilostivulCe se sărbăt
09:00
Petruți avertizează: „Avem o bombă socială amorsată” și guvernanții trebuie să o „dezamorseze” # Noi.md
Directorul general al IMAS, Doru Petruți, avertizează că dincolo de reacțiile politice la rezultatele ultimului barometru sociopolitic, Republica Moldova se confruntă cu o stare socială tensionată, care „nu mai suportă amînare”.Potrivit lui, datele sondajului reflectă acumularea unor probleme profunde, care riscă să se transforme într-o criză socială dacă nu sînt abordate în mod serios și grad
06:30
Președinta Moldovei, Maia Sandu, începe treptat să-și asume puterea și să creeze în jurul său un centru de influență reală prin înființarea Consiliului Național de Securitate, controlat de ea, cu competențe care depășesc prevederile Constituției, precum și prin numirea în calitate de emisari speciali a fostului ministru al Afacerilor Externe Nicu Popescu și a fostului Prim-ministru Dorin Recean.
05:30
Oamenii care locuiesc la sud de Paris au acum la dispoziție un nou mijloc de transport pentru a face naveta în oraș, folosind cel mai lung și cel mai nou traseu de teleferic urban, cu o lungime de 4,5 kilometri, informează sîmbătă DPA.Noua instalație include cinci stații și va conecta un număr estimat de 20.000 de rezidenți și muncitori din mai multe comunități cu rețeaua de metrou din Paris,
05:00
Oamenii de știință din Statele Unite și Canada au propus o modalitate de a scăpa de grăsimea viscerală folosind condimente picante, ghimbir sau ardei iute, scrie Express.Eforturile de a scăpa de grăsimea viscerală, grăsimea albă din abdomen care se acumulează în jurul organelor, cel mai adesea se rezumă la o dietă și evitarea anumitor tipuri de alimente.{{526807}}Dar oamenii de știință și
04:30
Atenție, un nou tip de atac phishing: site-urile băncilor și platformelor financiare sînt copiate perfect # Noi.md
Un nou tip de atac phishing, denumit Spiderman, este folosit de către infractori pentru a copia perfect site-urile zecilor de bănci și platforme financiare din Europa, prin care sînt furate parole, coduri 2FA și date de card, transmite Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC).Potrivit sursei citate, kit-ul este modular și permite adăugarea rapidă de noi bănci și metode de autenti
04:00
Cea mai frecventă greșeală pe care o comit oamenii de vîrstă medie, - faptul că ei continuă să mănînce la fel ca douăzeci de ani.Nutriționiștii susțin că cu vîrsta organismul nostru are nevoie de mai puțină energie: consumul de energie începe să scadă după 30 de ani.Și pentru a evita tot felul de probleme, este necesar ca după 40 de ani să introduceți în regimul alimentar următoarele produ
03:00
Furie, tristete, deziluzie... Emotii negative pe care multi dintre noi le ocolesc din motive serioase. Prea multa furie duce la ura. Prea mult ego duce la autosuficienta.Insa aceste emotii rele au si o parte buna. Iata explicatiile doctorului Bernardo Carducci, profesor de psihologie si directorul Shyness Research Institute, de la Universitatea din Indiana, Statele Unite.1. FuriaIn pri
02:30
Ploaia de meteori Geminide, una dintre cele mai spectaculoase din calendarul celest, va atinge apogeul în acest weekend, iar astronomii spun că, dacă vremea va permite, condițiile ar putea crea un spectacol deosebit de impresionant, informează bbc.com.Meteorii sînt vizibili în întreaga lume, însă cei din emisfera nordică vor avea cea mai bună vizibilitate.Ne bucurăm de ploi de meteori atun
02:00
Refuzul de a duce un mod activ de viaţă nu este o simplă lene, ci o manifestare a bolii sedentarismului, susţin medici de la clinica Mayo din SUA, potrivit portalului MedDaily.Este cunoscut faptul ca un stil sedentar de viaţă duce la obezitate, creşte riscul de boli cardiovasculare, boli articulare, diabet zaharat. Însă procesele negative din organism asociate cu lipsa de mişcare încep indepen
01:30
Arheologii au găsit fresca cu Iisus reprezentat ca „Păstorul cel bun” într-un mormînt subteran lîngă orașul Iznik, unde Crezul de la Niceea a fost adoptat în anul 325 d.Hr.Mormîntul datează din secolul al III-lea, cînd zona era încă sub stăpînirea Imperiului Roman și creștinii erau persecutați, informează Noi.md cu referire la Mediafax. {{852696}}Fresca îl înfățișează pe Iisus tînăr, bărbi
