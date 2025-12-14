Stele căzătoare în plină iarnă: ce trebuie să știi despre Geminidele 2025
Noi.md, 14 decembrie 2025 02:30
Ploaia de meteori Geminide, una dintre cele mai spectaculoase din calendarul celest, va atinge apogeul în acest weekend, iar astronomii spun că, dacă vremea va permite, condițiile ar putea crea un spectacol deosebit de impresionant, informează bbc.com.Meteorii sînt vizibili în întreaga lume, însă cei din emisfera nordică vor avea cea mai bună vizibilitate.Ne bucurăm de ploi de meteori atun
• • •
Refuzul de a duce un mod activ de viaţă nu este o simplă lene, ci o manifestare a bolii sedentarismului, susţin medici de la clinica Mayo din SUA, potrivit portalului MedDaily.Este cunoscut faptul ca un stil sedentar de viaţă duce la obezitate, creşte riscul de boli cardiovasculare, boli articulare, diabet zaharat. Însă procesele negative din organism asociate cu lipsa de mişcare încep indepen
Arheologii au găsit fresca cu Iisus reprezentat ca „Păstorul cel bun” într-un mormînt subteran lîngă orașul Iznik, unde Crezul de la Niceea a fost adoptat în anul 325 d.Hr.Mormîntul datează din secolul al III-lea, cînd zona era încă sub stăpînirea Imperiului Roman și creștinii erau persecutați, informează Noi.md cu referire la Mediafax. {{852696}}Fresca îl înfățișează pe Iisus tînăr, bărbi
Știm cît de spornice putem fi după un somn bun! Odihna ne face mai dinamice, mai eficiente și ne menține sănătatea psihică și mentală, dar ce facem pentru a ne asigura că dormim bine? Ce ar trebui să mănînci seara pentru a dormi mai bine?Un aspect important este alimentația, hrana din cursul zilei și alimentele consumate seara, înainte de culcare. Cel puțin, e ceva ce putem controla! Crearea u
Un fotbalist moldovean a înscris sub privirile lui Lionel Messi. Atacantul de 14 ani, Alexandru Grigorii, membru al academiei Atletico Madrid, a marcat la Cupa superstarului argentinian, care a lansat în premieră competiția pentru copii.Alexandru Grigorii a deschis scorul în minutul 41 al confruntării cu Newell’s Old Boys, prima echipă a lui Lionel Messi, care a urmărit partida din tribune. Ar
Cercetătorii canadieni au arătat în experimentele pe șoareci că limitarea consumului de alimente poate fi utilă organismului atunci cînd în el se dezvoltă infecții bacteriene. Lucrarea oamenilor de știință este publicată în revista PLOS Pathogens.Pierderea poftei de mîncare este un simptom răspîndit în bolile infecțioase. Cu toate acestea, nu este clar dacă înfometarea protejează împotriva inf
FIFA este acuzată de „trădare monumentală” după ce a publicat treptat prețurile pentru bilete la Cupa Mondială 2026. Acestea dezvăluie sume fără precedent pentru microbiștii care doresc să urmărească turneul din Statele Unite, Mexic și Canada.Cel mai ieftin bilet pentru finală, din categoria dedicată suporterilor, pornește de la 3 119 lire. În 2022 costa 450 de lire, ceea ce înseamnă o creșter
O bătrînă, care se deplasa cu greu, a fost ajutată de un polițist să traverseze strada. Poliția de patrulare a observat-o întîmplător trecînd pe lîngă un vehicul.Unul dintre polițiști a mers să o ajute, iar colegul său a întors mașina de patrulare astfel încît să blocheze toate benzile de circulație.În imagini se vede cum polițistul o sprijină de braț pe femeie și o ajută să traverseze bul
Combinația între stresul provocat de sezonul sărbătorilor și reflecția intensă asupra propriei vieți care are loc de obicei în această perioadă a anului poate afecta pe oricine. Iată ce recomandă nutriționiștii consultați de sporteluxe.com pentru a avea o bună dispoziție în timpul sărbătorilor și a lupta împotriva tristeții care își face uneori simțită prezența în special în perioada Crăciunului.
Comisia Europeană: Bulgaria se va alătura zonei euro la 1 ianuarie 2026 indiferent de situația politică
Bulgaria se va alătura zonei euro la 1 ianuarie 2026 indiferent de situația politică, a anunțat vineri un purtător de cuvînt al Comisiei Europene, la o conferință de presă, informează site-ul de știri sofiaglobe.com, transmite Agerpres.Declarația vine la cîteva ore după ce Parlamentul Bulgariei a acceptat demisia Guvernului premierului Rossen Zhelyazkov. Din 26 noiembrie, țara a fost cuprinsă
Cafeaua reduce riscul de diabet zaharat, după cum au stabilit savanții de la Universitatea de Ştiinţă şi Tehnologie Huazhong în China. Cercetatorii chinezi au descoperit trei componente-cheie în cafea, care blocheaza formarea de proteine toxice în organism, care pe termen lung duc la dezvoltarea diabetului zaharat de tip II.Acest diabet se dezvoltă atunci cînd organismul nu poate produce suf
Directorul IMAS, Doru Petruți, afirmă că rezultatele celui mai recent barometru sociopolitic ar trebui analizate cu maximă atenție nu doar de partidul de guvernare, ci mai ales de opoziție, pe care o acuză de lipsă de strategie și de incapacitatea de a construi o alternativă credibilă axată pe agenda internă.Potrivit lui Petruți, aparenta incongruență dintre nemulțumirea profundă a populației
Venirea primaverii si vremea capricioasa de afara ne da tuturor batai de cap. Nu stii cum sa te mai imbraci, ce sa mai pui, ce sa mai scoti si, astfel, nu-i de mirare ca apar simptome precum nasul infundat, tuse, gat inflamat. Iata un bun motiv sa incepi sa-ti pregatesti organismul si sistemul imunitar pentru schimbarea sezoanelor.Vezi aici lista remediilor naturale care ar trebui sa exista in
În Republica Moldova nu există, deocamdată, premise pentru majorarea prețurilor la energia electrică pentru consumatorii finali, iar tarifele la gazele naturale și energia termică ar trebui să scadă, lucru care s-ar putea întîmpla în februarie 2026.Opinia aparține fostului viceprim-ministru, ex-ministru al Economiei al Republicii Moldova, actualmente expert independent, Alexandru Muravschi, și
În urma unui experiment, cercetătorii britanici au ajuns la concluzia că pentru oamenii, care au grijă de silueta lor, nu este important ce mănîncă, ci cum o fac, relatează The Daily Mail. Mestecarea fiecărei bucăţi cel puţin 30 de secunde reduce considerabil apetitul.Potrivit psihologilor, motivul reducerii poftei de mîncare după o mestecare îndelungată ar putea consta în faptul că informaţia
Fiecare al cincilea salariat din Moldova are o leafă mai mică de 7 mii de lei pentru o normă întreagă de muncă. sînt datele Biroului Național de Statistică pentru luna septembrie, în unitățile cu patru și mai mulți angajați și în toate instituțiile bugetare.Potrivit BNS, cîștigul salarial mediu lunar brut în luna septembrie a constituit 14 692 de lei, iar 5% dintre angajați au avut salarii min
Alexandru Muravschi: „Nu există premise pentru creșterea prețurilor la energia electrică, iar tarifele la gaz și căldură ar trebui să scadă"
În Republica Moldova nu există, deocamdată, premise pentru majorarea prețurilor la energia electrică pentru consumatorii finali, iar tarifele la gazele naturale și energia termică ar trebui să scadă, lucru care s-ar putea întîmpla în februarie 2026.Opinia aparține fostului viceprim-ministru, ex-ministru al Economiei al Republicii Moldova, actualmente expert independent, Alexandru Muravschi, și
Mod de preparare:Puiul întreg pregătit se taie pe stern, se îndepărtează coastele şi coloana vertebrală, păstrîndu-se aripile şi picioarele. Sărăm şi piperăm puiul pe ambele părţi, lăsăm pe 2-3 ore la rece. Sarmalele se pregătesc fără carne şi se lasă să se răcească semigata. Se distribuie sarmalele uniform pe carnea de pui marinată, plasată cu pielea în jos, marginile se unesc, şi se fixează
Circa 100 de companii vor participa la Expoziția „GIFT EXPO-2025”, care va fi organizată în perioada 18-21 decembrie la Centrul Moldexpo din capitală.Tîrgul va fi precedat de o acțiune desfășurată în premieră, numită „Bradul – Mîndria Moldovei”, care va deveni unicul pom de Crăciun din Moldova, împodobit de producători autohtoni, informează Noi.md cu referire la Moldpres.{{835512}}Tîrgul s
Alerta de minare a trenului de pe ruta București–Kiev, semnalată astăzi la ieșirea din Republica Moldova prin Punctul de Trecere a Frontierei Vălcineț, s-a dovedit a fi falsă.Informația despre presupusa amenințare a fost recepționată de poliție în jurul orei 12:57, moment în care autoritățile au activat imediat procedurile de securitate prevăzute pentru astfel de situații. La fața locului s-au
Femeile cu dizabilități din Republica Moldova pot solicita, de acum, ajutor juridic și informațional printr-o linie gratuită de WhatsApp.Lansată de Asociația „Abilități Europene Fără Limite” (AEFL Moldova), linia +373 67 777 380 oferă răspunsuri rapide, confidențiale și concrete pentru victimele violenței fizice, psihologice, economice sau instituționale, facilitînd accesul la protecție și ser
De sărbători, dorințele copiilor nu se rezumă doar la gadgeturi sau jocuri video, ci includ și lucruri simple, precum sănătatea, pacea și prezența celor dragi.În ajunul Crăciunului, un grup de elevi de la un liceu din Chișinău a adus la sediul Poșta Moldovei zeci de scrisori adresate lui Moș Crăciun, marcînd astfel startul campaniei tradiționale „Poșta lui Moș Crăciun”.Copiii spun că lista
Pe 11 decembrie, odată cu publicarea listei concurenților admiși la audițiile live ale Selecției Naționale Eurovision, Televiziunea Națională a făcut publice și piesele celor 37 de participanți. Printre acestea, o situație rar întîlnită a stîrnit rapid reacții și controverse în rîndul publicului și al fanilor concursului.Două artiste – Dana Markitan și Katy Rain – s-au înscris în competiție cu
Sectorul industrial al Moldovei a înregistrat o evoluție pozitivă în primele nouă luni ale anului
Producția industrială din Republica Moldova a înregistrat o creștere cu 3% în primele nouă luni ale anului curent, față de aceeași perioadă a anului precedent.Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării menționează că această evoluție reflectă impactul pozitiv al investițiilor realizate de companiile autohtone în modernizare și extindere, transmite Noi.md cu referire la Radio Chisinau.
Patrimoniul cultural, sub protecția Vămii: instruiri speciale pentru combaterea traficului ilicit
Patru funcționari ai Serviciului Vamal au participat, pe parcursul a trei săptămîni, la Programul de Microcalificare în Managementul Patrimoniului Cultural Mobil – Ediția II, o inițiativă de formare profesională menită să consolideze capacitățile instituționale în prevenirea și combaterea traficului ilicit de bunuri culturale.În cadrul sesiunilor de instruire au fost abordate subiecte esențial
Mesajul privind presupusa minare a trenului București – Kiev, recepționat de Poliția de Frontieră la stația Vălcineț, a declanșat un val de informații alarmante despre posibile amenințări la adresa altor rute feroviare care tranzitează Ucraina.Pe acest fundal, pe rețelele de socializare și în unele surse au apărut informații privind presupusa minare a trenurilor de pe alte direcții, în special
Tarifele la gaz, amînate intenționat? Slusari vorbește despre devieri ascunse și jocuri politice
Fostul deputat Alexandr Slusari acuză Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) de manipulare și tergiversare intenționată a ajustării tarifelor la gaze, pe fondul devierilor tarifare negative acumulate de Moldovagaz.Slusari susține că ANRE evită să spună deschis că procesul de ajustare a tarifelor este întins artificial din cauza devierilor tarifare negative ale Moldovagaz, c
Val de nemulțumiri pe rețelele de socializare după ce sute de cetățeni au fost declarați neeligibili pentru compensațiile la energie oferite prin programul „Ajutor la contor”.Mai mulți beneficiari potențiali afirmă că, deși au copii mici, cheltuieli mari sau venituri modeste, au fost excluși din lista celor care primesc sprijinul statului pentru sezonul rece, transmite Noi.md cu referire la Un
Coletele cu o valoare sub 150 de euro care vor intra pe teritoriul Uniunii Europene începînd cu 1 iulie 2026 vor fi taxate cu cîte trei euro.Decizia a fost adoptată vineri de miniștrii de finanțe ai statelor membre ale blocului comunitar. Măsura ar putea afecta retailerii online din China, precum Shein, Temu și AliExpress, transmite Noi.md cu referire la Radio Chisinau.{{853101}}Comisia Eu
Anatolie Dubrovschi: „Moldova trebuie să-și găsească nișa în actuala diviziune geopolitică a lumii, pentru a nu avea de suferit"
Moldova ar trebui să se orienteze nu numai către Occident, dar și către Orient, care nu este format doar din Federația Rusă, ci și din China, India, Arabia Saudită și alte țări arabe, care în prezent pur și simplu nu au unde să-și investească fondurile.Moldova trebuie să-și găsească nișa în actuala diviziune geopolitică a lumii, pentru a nu avea de suferit, iar cea mai bună opțiune pentru acea
Moldova are o capacitate instalată de energie regenerabilă de aproximativ 1.000 MW și toți acești producători sînt potențiali vînzători de energie electrică pe bursa de energie.Acest lucru a fost declarat de directorul Agenției Naționale pentru Reglementarea Energiei, Constantin Borosan. Acesta a menționat că bursa de energie electrică este un loc în care toți vînzătorii, producătorii și furni
Republica Moldova continuă să dezbată intens parcursul european și perspectivele soluționării conflictului transnistrean. În spațiul public apar tot mai des mesaje optimiste, potrivit cărora integrarea în Uniunea Europeană ar reprezenta cheia tuturor problemelor strategice ale statului.Portalul Noi.md vă propune să priviți aceste realități și promisiuni prin prisma umorului și a satirei politi
Alertă de securitate la frontiera de nord a Republicii Moldova. Poliția de Frontieră a activat astăzi, 13 decembrie, la ora 12:57, semnalul „Exploziv BRAVO” la Sectorul Poliției de Frontieră Otaci, după recepționarea unei informații privind o posibilă minare a unui tren internațional.Potrivit Poliției de Frontieră, alerta a fost declanșată în urma unei informații transmise prin Centrul Regiona
Ministerul Apărării pregătește un proiect de lege privind instruirea militară voluntară pentru cetățeni
Republica Moldova ar putea introduce, în premieră, programe de instruire militară voluntară pentru civili – atît femei, cît și bărbați.Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, a anunțat, în cadrul emisiunii „Cabinetul din umbră” de la Jurnal TV, că instituția pregătește modificări la legislația privind rezerva și mobilizarea, astfel încît persoanele care doresc să contribuie la apărarea țării să
Condițiile, în care o persoană terță poate ridica actul de identitate al unei alte persoane
Există anumite condiții, cînd o persoană terță poate ridica actul de identitate al unei alte persoane.Cartea de identitate se înmînează, contra semnătură, fie personal titularului, fie reprezentantului lui legal ori reprezentantului împuternicit prin procură autentificată de notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcție sau prin împuternicire de reprezentare în baza semnă
Artistul și rapperul moldovean Vlad Sabajuc, cunoscut sub numele de scenă Satoshi, a lansat oficial piesa cu care participă la selecția națională pentru Eurovision Song Contest 2026.Melodia, intitulată „Viva, Moldova”, a fost publicată pe YouTube și a atras deja atenția internauților prin energia și mesajul puternic.Cîntecul cu care Satoshi s-a înscris în competiția Eurovision Song Contest
Valul de viroze din această perioadă pune o presiune tot mai mare pe sistemul medical pediatric din capitală. Spitalul Clinic de Copii nr. 1 din Chișinău funcționează la capacitate maximă, pe fondul unei creșteri semnificative a internărilor cu pneumonii și bronșiolite, în special în rîndul copiilor cu vîrste de pînă la trei ani.Potrivit conducerii instituției, situația este mai gravă comparat
Parlamentul a votat în prima lectură unele modificări de legislație care să faciliteze activitatea economică și să asigure o aplicare mai echitabilă a legislației fiscale. Inițiativa legislativă a fost susținută de 60 de deputați.Documentul prevede elimininarea unor discrepanțe legislative, clarifică prevederi și stimulează unele sectoare ale economiei prin ajustări fiscale, informează Noi.md
Portalul Noi.md vă prezintă o nouă serie de fotografii din cadrul proiectului „Trecut-prezent”, care demonstrează în mod evident cum s-a schimbat orașul Chișinău de-a lungul timpului.În ciuda dezvoltării arhitecturii urbane, elementele nostalgice păstrate în clădirile vechi ne amintesc de istoria capitalei.Astăzi ne îndreptăm atenția spre bulevardul Decebal (fosta stradă Timoșenko) pentru
Sporuri de 40% pentru lupta cu dezinformarea: noul proiect care a stîrnit controverse în Parlament
Parlamentul a aprobat în prima lectură un proiect de lege care prevede acordarea unui spor salarial de pînă la 40% pentru angajații instituțiilor statului implicați în monitorizarea informațională, comunicarea strategică, contracararea dezinformării și managementul crizelor.Inițiativa, elaborată de ministerul Finanțelor, vizează personalul cu atribuții directe din cadrul Centrului Național de
Ucraina ar putea deveni stat membru al Uniunii Europene pînă la 1 ianuarie 2027, potrivit unei propuneri incluse în proiectul de acord de pace negociat între SUA și Ucraina, cu sprijinul Bruxelles-ului, scrie Financial Times.Măsura, aflată în discuție în cadrul negocierilor pentru stoparea războiului declanșat de Rusia, ar accelera semnificativ procedurile de aderare ale UE și ar modifica prin
Și acest weekend vine la pachet cu o serie de evenimente culturale, pe care ar fi păcat să le ratezi.Echipa portalului de știri Noi.md a făcut o listă și îți recomandă să o răsfoiești.Diverse: Orășelul de Crăciun - 14 Decembrie 2025, 15:50, Scuarul Teatrului de Opera si Balet Troleibuzul turistic - 6 Decembrie 2025 - 4 Ianuarie 2026, Piaţa Marii Adunări Naţionale Orășelul de Crăc
Legislativul a votat bugetul asigurărilor sociale pentru 2026: Cu cît vor fi indexate pensiile și care va fi alocația la naștere
Parlamentul a votat în prima lectură proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2026 (BASS).Documentul a fost elaborat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale și prevede că pensiile și prestațiile sociale vor fi indexate cu 6,8% de la 1 aprilie 2026. În 2026, peste 665 000 de persoane vor beneficia de pensii, informează Noi.md cu referire la Unimedia.{{852150}}Al
Bugetul asigurărilor medicale pentru 2026, votat în Parlament. Cît va costa polița obligatorie
Proiectul legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2026, a fost votat de Parlament, în prima lectură, la miez de noapte.Astfel, documentul a fost susținut cu votul a 87 de deputați, informează Noi.md cu referire la Unimedia.{{853166}}„Documentul prevede că în comparație cu anul 2025, anul viitor vor fi alocați mai mulți bani pentru asistența medicală și pentru
Unul dintre cei mai renumiți și influenți economiști din lume, arhitectul miracolului economic polonez și omul recunoscut în Statele Unite drept arhitectul celor mai inovatoare reforme, Jeffrey Sachs, profesor și director al Centrului pentru Dezvoltare Durabilă de la Universitatea Columbia, și-a exprimat opinia despre războiul dintre Rusia și Ucraina într-un interviu pe canalul de YouTube Panchenk
Noapte cu sirene în centrul Chișinăului: un incendiu puternic a izbucnit în noaptea de 12 decembrie pe bulevardul Gavriil Bănulescu-Bodoni.Martorii au publicat imagini video pe rețelele sociale, în care se vede coloana de fum, iar pe fundal se aud sirenele echipajelor de pompieri.Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, focul a izbucnit într-un fost magazin părăsit, sit
Bugetul de stat pentru anul 2026 a fost votat în prima lectură de Parlament, după aproape cinci ore de dezbateri intense în plen, aproape de ora 22:00. Documentul a fost susținut de 54 de deputați ai Partidului Acțiune și Solidaritate.Bugetul pentru 2026, numit generic „Bugetul investițiilor responsabile”, este construit pe o prognoză de creștere economică de 2,4%, cu un PIB nominal estimat la
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei de 13 decembrie sînt:13 decembrie — a 348-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 18 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe:30 13 Sf. Ap. Andrei cel întîi chematCe se sărbătorește în lum
Directorul IMAS, Doru Petruți, explică aparenta „contradicție” dintre percepția larg răspândită că nivelul de trai s-a deteriorat și faptul că partidul de guvernare rămâne pe primul loc în intențiile de vot prin modul în care alegătorii și-au fundamentat decizia electorală.Potrivit acestuia, votul nu a fost determinat în primul rând de problemele interne, sociale sau economice, ci de așa-numit
Sîmbătă, 13 decembrie, vremea va fi variabilă pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Cerul va fi parțial noros, fără precipitații semnificative.Temperatura maximă va ajunge pînă la +7°C, iar minima va coborî la +4°C. Vîntul va sufla din nord-vest, cu o viteză de pînă la 18 km/h. Umiditatea aerului va fi de 75%.
