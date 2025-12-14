Moldova și România își unesc eforturile în lupta contra criminalității organizate transfrontaliere

15:30

Moldova ar trebui să se orienteze nu numai către Occident, dar și către Orient, care nu este format doar din Federația Rusă, ci și din China, India, Arabia Saudită și alte țări arabe, care în prezent pur și simplu nu au unde să-și investească fondurile.Moldova trebuie să-și găsească nișa în actuala diviziune geopolitică a lumii, pentru a nu avea de suferit, iar cea mai bună opțiune pentru acea