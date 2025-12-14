Înghețuri și vânt: cum va fi vremea săptămâna viitoare
Nici săptămâna viitoare nu vom avea parte de ninsori. Între 15 și 21 decembrie, conform prognozelor meteorologilor, vom avea parte de înghețuri și vânt. În unele zone minimele vor ajunge până la −3 °C. Сообщение Înghețuri și vânt: cum va fi vremea săptămâna viitoare появились сначала на #diez.
Moldoveanca Evelina Pîntea, despre stagiul la Parlamentul European: „Nu este doar despre politică” # #diez
Evelina Pîntea este din Chișinău și, în prezent, este studentă în anul II la Universitatea Bocconi din Milano, unde urmează programul International Economics and Management. De mai bine de patru luni, Evelina este stagiară în cadrul biroului unui europarlamentar din delegația neerlandeză, astfel a ajuns să lucreze la Parlamentul European, fiind una dintre cele mai tinere angajate de acolo. Сообщение Moldoveanca Evelina Pîntea, despre stagiul la Parlamentul European: „Nu este doar despre politică” появились сначала на #diez.
Tu ce faci săptămâna viitoare? Dacă nu ți-ai făcut încă planurile, acest articol este pentru tine. Iată cinci evenimente la care să mergi. Сообщение Teatru sau recital muzical? Cinci evenimente la care să mergi săptămâna viitoare появились сначала на #diez.
Peste 5.000 de persoane au protestat sâmbătă seara în Piața Victoriei din București și în alte orașe din România. Oamenii au cerut independența justiției și schimbări importante în sistemul judiciar, după dezvăluirile unui documentar Recorder despre presiuni și nereguli din justiție. Protestatarii au afișat bannere cu mesaje împotriva corupției și au scandat lozinci critice la adresa conducerii sistemului judiciar. Ei cer revocarea Liei Savonea din funcția de președintă a Înaltei Curți de Casație și Justiție și demisia altor oficiali considerați responsabili. Сообщение „Justiție, nu corupție!” De ce protestează oamenii din România a patra zi consecutiv появились сначала на #diez.
Protest la Budapesta. Mii de oameni cer demisia lui Viktor Orbán după un scandal privind abuzuri asupra minorilor # #diez
Mii de oameni au ieșit sâmbătă în stradă, la Budapesta, la apelul opoziției proeuropene conduse de Peter Magyar, pentru a cere demisia premierului ungar Viktor Orbán, transmite Agerpres. Manifestația a fost declanșată de un scandal legat de abuzuri comise într-un centru de detenție pentru minori, caz care a reaprins criticile privind modul în care statul protejează copiii aflați în grija instituțiilor publice. Сообщение Protest la Budapesta. Mii de oameni cer demisia lui Viktor Orbán după un scandal privind abuzuri asupra minorilor появились сначала на #diez.
Studenții din România vor avea mai multe oportunități de internship. Parlamentul României a votat și a publicat în Monitorul Oficial modificări importante la Legea privind internshipul, prin care mărește numărul de locuri pe care le pot oferi companiile, de la 5 % la 10 %. Măsura este gândită pentru a susține tinerii la început de cale și pentru a reduce nivelul șomajului din țară. Сообщение România dublează locurile de internship în companii. Ce înseamnă asta pentru tineri появились сначала на #diez.
Studiezi la USM? Aplică la o mobilitate academică și învață timp de un semestru la Școala Internațională de Afaceri din Bulgaria # #diez
Vrei să petreci un semestru la o universitate din Bulgaria? Departamentul de mobilități academice al Universității de Stat din Moldova (USM) invită studenții să depună dosarele. Tinerii vor avea oportunitatea să petreacă cel de-al doilea semestru al anului de studii 2025/2026 la Școala Internațională de Afaceri din orașul Botevgra. Сообщение Studiezi la USM? Aplică la o mobilitate academică și învață timp de un semestru la Școala Internațională de Afaceri din Bulgaria появились сначала на #diez.
Petrece un an în Slovenia și practică voluntariatul la un ONG. Vei crea conținut pentru rețelele sociale și vei lucra cu tinerii # #diez
Te interesează voluntariatul de lungă durată și îți place să creezi conținut pentru rețelele sociale? Organizația neguvernamentală „Zavod Nefiks” din Slovenia recrutează voluntari dornici să lucreze în echipă, să colaboreze cu tinerii și să realizeze materiale digitale pentru platformele online ale asociației. Programul are o durată de 50 de săptămâni și urmează să se desfășoare în perioada 12 ianuarie – 31 decembrie 2026. Сообщение Petrece un an în Slovenia și practică voluntariatul la un ONG. Vei crea conținut pentru rețelele sociale și vei lucra cu tinerii появились сначала на #diez.
Vrei să dezvolți un proiect creativ, dar nu știi cum să începi? Mergi la un eveniment organizat de Artcor și învață de la profesioniști # #diez
Creatorii de conținut, vinificatorii și toți cei care adoră vinul autohton sunt invitați la o nouă ediție Blender – Long Charmant –, care se va desfășura marți, 16 decembrie, începând cu ora 18:00 la Artcor. În cadrul evenimentului se va pune accentul pe modul în care se construiește un proiect creativ cu „rădăcini autentice și rezultat elegant”, inspirat de spumantul Long Charmat Method produs de Radacini Wines. Сообщение Vrei să dezvolți un proiect creativ, dar nu știi cum să începi? Mergi la un eveniment organizat de Artcor și învață de la profesioniști появились сначала на #diez.
The Founder Games: poți câștiga 300.000 de euro dacă ești fondator de start-up și participi într-un serial TV # #diez
Fondatorii de start-upuri din Republica Moldova se pot înscrie într-un accelerator unde ar putea să câștige 300.000 de euro și un bilet spre Silicon Valley. Acceleratorul se numește The Founder Games și este un reality show, unde fondatorii sunt puși în fața unui test de supraviețuire. Сообщение The Founder Games: poți câștiga 300.000 de euro dacă ești fondator de start-up și participi într-un serial TV появились сначала на #diez.
Tinerii moldoveni pot studia gratuit în Suedia pentru unul sau doi ani academici. Care sunt programele de masterat eligibile # #diez
Studenții din Republica Moldova care sunt în căutarea unei experiențe internaționale pot obține o bursă academică la o universitate din Suedia. Oportunitatea este destinată masteranzilor din peste 30 de țări, printre care și Republica Moldova. Institutul Suedez oferă burse cu normă întreagă pentru maximum doi ani academici. Сообщение Tinerii moldoveni pot studia gratuit în Suedia pentru unul sau doi ani academici. Care sunt programele de masterat eligibile появились сначала на #diez.
Alexandru Paraschiv a devenit primul boxer moldovean medaliat cu bronz la Campionatul Mondial de box, rezervat seniorilor # #diez
Alexandru Paraschiv a devenit primul boxer din Republica Moldova care reușește să câștige o medalie de bronz la Campionatul Mondial de box, rezervat seniorilor. Informația a fost confirmată de către Ministerul Educației și Cercetării (MEC) într-o postare pe Facebook. Сообщение Alexandru Paraschiv a devenit primul boxer moldovean medaliat cu bronz la Campionatul Mondial de box, rezervat seniorilor появились сначала на #diez.
Astăzi este sărbătorit Sfântul Andrei. Câte persoane din Republica Moldova poartă acest nume # #diez
Astăzi, 13 decembrie, creștinii ortodocși de stil vechi îl sărbătoresc pe Sfântului Andrei. În acest context, am decis să consultăm datele Agenției Servicii Publice pentru a afla câte persoane din Republica Moldova poartă acest nume. Сообщение Astăzi este sărbătorit Sfântul Andrei. Câte persoane din Republica Moldova poartă acest nume появились сначала на #diez.
(video) Un pilot din Moldova s-a clasat în top 3 într-un concurs organizat de vloggerul MrBeast. A concurat pentru un avion privat # #diez
Andrei, un tânăr originar din Republica Moldova, a reușit să se claseze în top 3 într-un concurs organizat de vloggerul american MrBeast. Alături de alți 99 de piloți, Andrei a concurat pentru un avion privat în valoare de 2,4 milioane de dolari. Marele premiu a fost obținut de pilotul Jabari Brown, originar din Jamaica. Сообщение (video) Un pilot din Moldova s-a clasat în top 3 într-un concurs organizat de vloggerul MrBeast. A concurat pentru un avion privat появились сначала на #diez.
120 de vinuri au fost premiate la Concursul Național „Vinul Moldovei”. Care dintre acestea au obținut Marea Medalie de Aur # #diez
Cea de-a patra ediție a Concursului Național „Vinul Moldovei” a reconfirmat maturitatea și competitivitatea industriei vitivinicole din Republica Moldova. În acest an, competiția a adus un total de 120 de medalii pentru producătorii locali, dintre care nouă reprezintă cea mai înaltă distincție – Marea Medalie de Aur. Сообщение 120 de vinuri au fost premiate la Concursul Național „Vinul Moldovei”. Care dintre acestea au obținut Marea Medalie de Aur появились сначала на #diez.
Moldova și România își unesc forțele împotriva criminalității organizate: PCCOCS și DIICOT au semnat un acord de colaborare # #diez
Procurorii specializați în investigarea infracțiunilor grave din Republica Moldova și România vor începe o colaborare, după ce PCCOCS și DIICOT au semnat un acord oficial care deschide calea pentru schimb rapid de informații, expertiză și coordonare în dosarele transfrontaliere. Сообщение Moldova și România își unesc forțele împotriva criminalității organizate: PCCOCS și DIICOT au semnat un acord de colaborare появились сначала на #diez.
605.538 de gospodării din Republica Moldova s-au calificat pentru programul „Ajutor la contor” în sezonul rece 2025/2026, a anunțat ministra muncii și protecției sociale, Natalia Plugaru. În total, sprijinul va ajunge la mai bine de 1,2 milioane de persoane. Potrivit ministrei, aproape jumătate dintre beneficiari folosesc combustibil solid pentru încălzire, iar restul se bazează pe gaze naturale, energie electrică sau termoficare centralizată. Сообщение Peste 600.000 de gospodării vor primi compensații la energie în acest sezon rece появились сначала на #diez.
Doar trei elevi au obținut punctaj maxim. Rezultatele testării naționale a competențelor digitale # #diez
Peste 3.000 de elevi din clasele a IX-a și a XII-a au participat, pentru prima dată în Republica Moldova, la testarea națională a competențelor digitale. Evaluarea a arătat că 1.928 de elevi au atins un nivel avansat, 810 un nivel intermediar, iar 210 un nivel elementar. Doar 77 de elevi nu au reușit să obțină niciun nivel. Totodată, trei elevi au obținut scorul maxim: 100 de puncte. Сообщение Doar trei elevi au obținut punctaj maxim. Rezultatele testării naționale a competențelor digitale появились сначала на #diez.
Top 15 orașe din lume unde start-upurile din domeniul hardware au cele mai bune condiții de dezvoltare # #diez
San Francisco Bay domină topul mondial al orașelor în care start-upurile din hardware și IoT au cele mai bune condiții de dezvoltare, iar singurul oraș european prezent în clasament, Londra, a înregistrat o creștere de patru poziții în 2025. În același timp în Asia, un oraș a făcut un salt de 40 de poziții și acum se află în top 15. În cadrul unui raport realizat de StartupBlink au fost analizate peste 1.000 de orașe, dintre care 15 au demonstrat cea mai mare performanță la nivel global. Сообщение Top 15 orașe din lume unde start-upurile din domeniul hardware au cele mai bune condiții de dezvoltare появились сначала на #diez.
Asociația „Abilități Europene Fără Limite” (AEFL Moldova), în parteneriat cu Centrul de Suport Juridic, a lansat la nivel național prima linie WhatsApp gratuită de suport juridic pentru femeile cu dizabilități victime ale violenței. Сообщение Femeile cu dizabilități care se confruntă cu violență pot primi suport juridic gratuit появились сначала на #diez.
Inaugurarea sălii „Dumitru Moldovan” – un omagiu adus decanului care a marcat istoria Facultății Relații Economice Internaționale și a stat la temelia formării ei # #diez
Pe 19 noiembrie 2025, comunitatea academică a Facultății Relații Economice Internaționale, ASEM a inaugurat sala „Dumitru Moldovan”, un spațiu dedicat memoriei profesorului universitar, doctor habilitat, membru corespondent al AȘM, Dumitru Moldovan – savant de renume, profesionist de referință și mentor care a inspirat generații întregi de economiști și a lăsat în patrimoniul academic manuale, note de curs și opere artistice, care își arată valoarea și astăzi. Сообщение Inaugurarea sălii „Dumitru Moldovan” – un omagiu adus decanului care a marcat istoria Facultății Relații Economice Internaționale și a stat la temelia formării ei появились сначала на #diez.
„Vinul Moldovei: un an al excelenței vitivinicole.” În 2025, performanțele industriei au devenit motive de mândrie națională # #diez
Sectorul vitivinicol al Republicii Moldova încheie un an cu vizibilitate internațională fără precedent, pe parcursul căruia Vinul Moldovei a devenit unul dintre cele mai puternice simboluri ale țării. 2025 a fost anul în care performanțele industriei au devenit recunoaștere globală și motive reale de mândrie națională. Сообщение „Vinul Moldovei: un an al excelenței vitivinicole.” În 2025, performanțele industriei au devenit motive de mândrie națională появились сначала на #diez.
„Un joc de lumină, inspirat din haosul vieții.” Victoria Braga, despre primul loc la concursul „Cel mai inovativ brad” de la UTM # #diez
Victoria Braga e o studentă din anul III de la Facultatea de Design a Universității Tehnice a Moldovei (UTM). Tânăra a fost premiată cu locul întâi, în valoare de 400 euro, în cadrul concursului universitar „Cel mai inovativ brad”. Сообщение „Un joc de lumină, inspirat din haosul vieții.” Victoria Braga, despre primul loc la concursul „Cel mai inovativ brad” de la UTM появились сначала на #diez.
Am intrat în rolul unei eleve din clasa a 9-a și am participat la un atelier vocațional organizat de Eco-Răzeni. Iată cum a fost experiența # #diez
Săptămâna trecută, mi-am adus aminte de zilele de școală. Am fost în vizită la Liceul Teoretic „Ion Pelivan” din satul Răzeni, raionul Ialoveni. Rolul meu a fost mai puțin de reporteră și mai mult de elevă, fiindcă am participat la un atelier de consiliere vocațională împreună cu mai mulți copii din clasele a 8-a și a 9-a. Atelierul a fost organizat de Asociația Obștească Eco-Răzeni și face parte din proiectul „VIA – Îmbunătățirea integrării pe piața muncii a tinerilor expuși riscului de excluziune socio-profesională”. Acesta este o continuare a proiectului „Persp@ctive”, care a fost implementat de Eco-Răzeni în perioada 2023-2025, cu suportul programului EU4Youth și al Uniunii Europene. Сообщение Am intrat în rolul unei eleve din clasa a 9-a și am participat la un atelier vocațional organizat de Eco-Răzeni. Iată cum a fost experiența появились сначала на #diez.
Laureatul Eurovision 2024 a anunțat că returnează trofeul concursului în semn de protest față de decizia Uniunii Europene de Radio și Televiziune (EBU) de a permite Israelului să participe la ediția din 2026. Anunțul a fost făcut joi, pe Instagram. Сообщение Nemo, câștigătorul Eurovision 2024, renunță la trofeu în semn de protest появились сначала на #diez.
Cercetătorii USMF „Nicolae Testemițanu” au fost apreciați cu numeroase distincții la Salonul „INFOINVENT” # #diez
Inventatorii Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” au fost apreciați cu un număr record de premii în cadrul Expoziției Internaționale Specializate „INFOINVENT”, ediția a XIX-a. În total, cercetătorii au obținut cinci trofee speciale și 26 de medalii, dintre care 10 de aur, cinci de argint și opt de bronz. Сообщение Cercetătorii USMF „Nicolae Testemițanu” au fost apreciați cu numeroase distincții la Salonul „INFOINVENT” появились сначала на #diez.
La USMF „Nicolae Testemițanu” au fost create Grupul coordonator în domeniul gender și Unitatea gender # #diez
În cadrul Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova au fost create Grupul coordonator în domeniul gender și Unitatea gender. În acest sens, a fost emis Ordinul prim-prorectorului nr. 406-A din 1 decembrie 2025, în temeiul prevederilor Regulamentului privind procedura de prevenire, examinare și raportare a cazurilor de hărțuire sexuală în cadrul USMF „Nicolae Testemițanu”, ce a fost aprobat la ședința Senatului din 27 noiembrie 2025. Сообщение La USMF „Nicolae Testemițanu” au fost create Grupul coordonator în domeniul gender și Unitatea gender появились сначала на #diez.
Dacă studiezi în România și vrei să te implici și în alte activități decât cele academice, atunci voluntariatul poate fi soluția potrivită pentru tine. Așadar, dacă ești pasionat(ă) de antreprenoriat, inginerie aerospațială, legislație sau mediu, atunci acest articol este peste tine. Iată 10 asociații unde te poți implica în timpul liber. Сообщение Ești student(ă) în România? 10 asociații unde să faci voluntariat появились сначала на #diez.
Guvernul României a aprobat, în ședința din 11 decembrie, un memorandum care deschide calea aderării țării la Agenția Europeană pentru Cerințe Educaționale Speciale și Educație Incluzivă (EASNIE) începând cu anul 2026. Acest proces ar oferi României acces la expertiză internațională, instrumente moderne și schimburi de bune practici în domeniul educației incluzive. Potrivit documentului, participarea la EASNIE va sprijini dezvoltarea metodologiilor și resurselor necesare adaptării procesului educațional pentru copiii aflați în risc de excluziune școlară. Сообщение România ar putea adera la Agenția Europeană pentru Educație Incluzivă din 2026 появились сначала на #diez.
Ministerul Apărării analizează introducerea unor programe de instruire militară voluntară pentru civili, deschise atât femeilor, cât și bărbaților. Inițiativa a fost anunțată de ministrul Anatolie Nosatîi în cadrul emisiunii „Cabinetul din umbră”, unde a precizat că instituția lucrează la modificarea legislației privind rezerva și mobilizarea. Сообщение Moldova ar putea introduce instruirea militară voluntară pentru civili появились сначала на #diez.
De la idee la afacere E-commerce în două luni: 14 proiecte prezentate pe scena Orange Digital Center # #diez
Pe 6 decembrie, la Orange Digital Center, a avut loc evenimentul de absolvire al programului „Antreprenoriat de la Zero, ediția E-commerce”, marcând finalul unei călătorii intense în lumea afacerilor online, în care au pornit 80 de participanți, selectați din 129 aplicări. Сообщение De la idee la afacere E-commerce în două luni: 14 proiecte prezentate pe scena Orange Digital Center появились сначала на #diez.
Parteneriat pentru formarea specialiștilor în domeniul sănătății și sprijinirea comunităților vulnerabile # #diez
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova și Crucea Roșie din Elveția au semnat un acord de colaborare ce vizează instruirea studenților, medicilor și farmaciștilor rezidenți, și a practicienilor din domeniul sănătății în vederea promovării deciziilor bazate pe dovezi, facilitării accesului grupurilor vulnerabile la servicii medicale și îmbunătățirii managementului calității în sănătate. Сообщение Parteneriat pentru formarea specialiștilor în domeniul sănătății și sprijinirea comunităților vulnerabile появились сначала на #diez.
Eurovision 2026: 33 de artiști s-au calificat pentru audițiile live ale etapei naționale. Satoshi se regăsește în lista participanților # #diez
După o pauză de un an, Republica Moldova va participa în 2026 la competiția muzicală Eurovision Song Contest. Pe 7 decembrie s-a încheiat depunerea pieselor de către artiștii moldoveni și recepționarea dosarelor, iar astăzi, 11 decembrie, Compania „Teleradio-Moldova” a anunțat lista participanților care urmează să concureze pentru a reprezenta țara la Viena. Сообщение Eurovision 2026: 33 de artiști s-au calificat pentru audițiile live ale etapei naționale. Satoshi se regăsește în lista participanților появились сначала на #diez.
În 18 școli din 10 localități examenele de clasa a IX-a au fost fraudate. Un director și-a dat demisia, iar alții au primit mustrări # #diez
Mai multe cazuri de fraudare a examenelor de clasa a IX-a, sesiunea 2025, au fost constatate de Ministerul Educației și Cercetării (MEC) și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare (ANCE). Potrivi autorităților, comisiile școlare de examene au admis copierea în timpul probelor scrise. Сообщение În 18 școli din 10 localități examenele de clasa a IX-a au fost fraudate. Un director și-a dat demisia, iar alții au primit mustrări появились сначала на #diez.
În premieră, Moldova are o bursă pentru energie electrică. Care sunt beneficiile platformei pentru producători și consumatori # #diez
În premieră, Republica Moldova are o bursă pentru energie electrică. Producătorii de energie electrică din țară vor putea vinde energia în intervale orare sau zilnice către doritori, a scris deputatul Radu Marian într-o postare pe Facebook. Până acum, producătorii trebuiau fie să semneze contracte pe termen lung, fie să exporte energia. Сообщение În premieră, Moldova are o bursă pentru energie electrică. Care sunt beneficiile platformei pentru producători și consumatori появились сначала на #diez.
Asociația Moldo-Americană de Logistică și Transport (AMALT) și Universitatea de Stat din Moldova (USM) au semnat un Memorandum de înțelegere care marchează începutul unui parteneriat strategic dedicat dezvoltării profesionale a tinerilor din Republica Moldova. Сообщение Parteneriat strategic între AMALT și USM pentru viitorul profesioniștilor în logistică появились сначала на #diez.
Organizează un Crăciun diferit pentru copilul tău. Tekwill Academy Kids îi invită pe cei mici să descopere prin joc noile tehnologii # #diez
Dacă ești părinte și cauți o activitate de weekend care să îi ofere copilului tău ceva mai mult decât joacă, acest eveniment este pentru tine. Pe 14 decembrie, Tekwill Academy Kids se transformă într-un tărâm de poveste și tehnologie, unde copiii pot explora, pot crea, pot construi și pot învăța într-un mod distractiv. „Salvează Crăciunul la TAK” este evenimentul care aduce împreună magia sărbătorilor și lumea STEM-ului. Сообщение Organizează un Crăciun diferit pentru copilul tău. Tekwill Academy Kids îi invită pe cei mici să descopere prin joc noile tehnologii появились сначала на #diez.
(video) Hai la film! Patru producții cinematografice care vor fi difuzate în premieră la Cineplex în următoarele două săptămâni # #diez
Hai la film! În următoarele două săptămâni, la cinematografele Cineplex din Chișinău, urmează să aibă loc patru premiere, așa că te îndemnăm să nu le ratezi. În acest articol îți spunem care sunt acestea, astfel încât să reușești să cumperi bilete, în cazul în care ți-a atras atenția una dintre ele. Producțiile cinematografice vor fi lansate în zilele de 18 și 25 decembrie. Сообщение (video) Hai la film! Patru producții cinematografice care vor fi difuzate în premieră la Cineplex în următoarele două săptămâni появились сначала на #diez.
Sâmbătă, 13 decembrie, va fi suspendată circulația rutieră pe mai multe străzi din centrul capitalei. Cum va circula transportul public # #diez
Sâmbătă, 13 decembrie, în capitală se va desfășura evenimentul sportiv Maratonul de Crăciun. În acest context, traficul rutier pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt va fi suspendat. De asemenea, mai multe rute de troleibuz și autobuz urmează să fie redirecționate pe străzile adiacente, informează Primăria municipiului Chișinău. Сообщение Sâmbătă, 13 decembrie, va fi suspendată circulația rutieră pe mai multe străzi din centrul capitalei. Cum va circula transportul public появились сначала на #diez.
Trei patinoare din Chișinău la care să mergi în această iarnă. Ce program au și cât costă o tură # #diez
În acest an la Chișinău au fost inaugurate trei patinoare. Dacă îți place să patinezi și vrei să-ți consumi energia într-o atmosferă de sărbătoare, ți-am pregătit câteva opțiuni. Vezi în acest articol programul celor trei patinoare, unde se află și cât costă o tură pe patine. Сообщение Trei patinoare din Chișinău la care să mergi în această iarnă. Ce program au și cât costă o tură появились сначала на #diez.
Evoluția Medpark continuă. Primul spital internațional din țară se extinde (prin lansarea Medpark City Clinic) și devine sistem medical # #diez
Medpark anunță lansarea lucrărilor la Medpark City Clinic – un pas strategic prin care spitalul se transformă într-un sistem medical modern și își consolidează angajamentul de a oferi pacienților din Republica Moldova acces la servicii medicale diversificate și conforme cu standarde internaționale. Сообщение Evoluția Medpark continuă. Primul spital internațional din țară se extinde (prin lansarea Medpark City Clinic) și devine sistem medical появились сначала на #diez.
Acoperișul unui bloc de locuit din Chișinău a fost cuprins de flăcări. Nouă echipe de pompieri au intervenit pentru a stinge incendiul # #diez
În această dimineață, într-un bloc de locuit cu 15 etaje din municipiul Chișinău a izbucnit un incendiu. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), pompierii au fost alertați la ora 8:57 despre flăcările care s-au răspândit pe acoperișul clădirii. Сообщение Acoperișul unui bloc de locuit din Chișinău a fost cuprins de flăcări. Nouă echipe de pompieri au intervenit pentru a stinge incendiul появились сначала на #diez.
Top 15 țări unde start-upurile din domeniul hardware au cele mai bune condiții de dezvoltare # #diez
La nivel global, Statele Unite ale Americii domină ecosistemul start-upurilor din domeniul hardware și IoT (Internet of Things). În cadrul unui raport realizat de StartupBlink au fost analizate peste 100 de țări, dintre care 15 au demonstrat cea mai mare performanță la nivel global. Сообщение Top 15 țări unde start-upurile din domeniul hardware au cele mai bune condiții de dezvoltare появились сначала на #diez.
Islanda boicotează Eurovision 2026 în semn de protest și nu va participa la ediția din acest an # #diez
Islanda nu va participa în acest an la concursul muzical Eurovision Song Contest 2026. Țara a boicotat competiția în semn de protest, după ce săptămâna trecută Uniunea Europeană de Radiodifuziune (EBU) a autorizat participarea Israelului la concurs, scrie Reuters. Сообщение Islanda boicotează Eurovision 2026 în semn de protest și nu va participa la ediția din acest an появились сначала на #diez.
„Dacă am uitat caietul acasă, pot primi 2? Dar dacă am lipsit de la o evaluare?” Cred că nu o dată te-ai întrebat în ce situații profesorul te poate nota cu 2. Ca să înțelegi exact cum stau lucrurile și să nu mai fii confuz(ă), îți explicăm în materialul respectiv când poți primi această notă. Totuși, până a ajunge la 2, hai să vedem mai întâi situațiile în care poți primi o notă la școală. Сообщение Pentru ce poți fi notat(ă) cu 2 la școală появились сначала на #diez.
„Trebuie să găsești curajul de a face primul pas.” Felicia Bulmaga, despre superputerea sa de a inspira persoanele cu dizabilități # #diez
Povestea de viață a Feliciei Bulmaga arată ce înseamnă curajul de a transforma obstacolele în oportunități. Tânăra, în pofida dizabilității sale locomotorii, a reușit să-și transforme pasiunea pentru fotografie în job și participă activ la diverse cursuri care-i facilitează implicarea în activitățile sociale. Prin exemplul său, Felicia inspiră și alte persoane cu dizabilități să aibă încredere în forțele proprii și să-și atingă scopurile. Сообщение „Trebuie să găsești curajul de a face primul pas.” Felicia Bulmaga, despre superputerea sa de a inspira persoanele cu dizabilități появились сначала на #diez.
Cobza, muzica ei, cunoștințele tradiționale și abilitățile au fost incluse în patrimoniul cultural imaterial UNESCO # #diez
Cobza, cunoștințele tradiționale, deprinderile și muzica asociate acestui instrument au fost incluse în Lista reprezentativă a patrimoniului cultural imaterial UNESCO. Potrivit Ministerului Culturii, decizia a fost adoptată în cadrul celei de-a 20-a sesiuni a Comitetului Interguvernamental pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial de la New Delhi. Сообщение Cobza, muzica ei, cunoștințele tradiționale și abilitățile au fost incluse în patrimoniul cultural imaterial UNESCO появились сначала на #diez.
Mai sunt câteva zile până începe spectacolul rock-opera „Voievod”. Cine sunt artiștii care vor evolua la concert # #diez
În data de 9 decembrie 2025, la Chișinău Arena a avut loc conferința de presă dedicată spectacolului „Voievod”. La eveniment au participat organizatorii – ССО Media Show Grup, Inna Iurașco și Alex Calancea –, precum și artiștii: Guz, Cristian Ursache, Dumitru Băltățescu (directorul artistic al Baletului Național „Joc”) și directorul Chișinău Arena, Sergiu Stancu. Сообщение Mai sunt câteva zile până începe spectacolul rock-opera „Voievod”. Cine sunt artiștii care vor evolua la concert появились сначала на #diez.
Vernisajul Vinului celebrează un an al vizibilității internaționale. La cea de-a XXIV-a ediție vor fi prezentate 700 de vinuri și 72 de producători # #diez
Tradițional, la mijlocul lunii decembrie, întreaga industrie vitivinicolă își evaluează realizările, prezintă cele mai noi și rafinate produse și îi invită pe oaspeți să descopere povestea unui an de succes. Cea de-a XXIV-a ediție a Vernisajului Vinului este un moment de recunoaștere globală, marcând perioada în care Vinul Moldovei a cucerit, la propriu, lumea. Сообщение Vernisajul Vinului celebrează un an al vizibilității internaționale. La cea de-a XXIV-a ediție vor fi prezentate 700 de vinuri și 72 de producători появились сначала на #diez.
În ajunul sărbătorilor, suntem cuprinși de nostalgie și dor de casă. Dor de copilărie și de momentele de liniște petrecute alături de cei dragi. De aici a luat naștere și noul proiect BeSweet: „Cutia cu Basme Dulci”, o colecție de povești inspirate din tradiții, amintiri și emoțiile care ne aduc împreună. Сообщение BeSweet lansează „Cutia cu Basme Dulci” – basme inspirate din copilărie появились сначала на #diez.
