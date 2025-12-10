Pentru ce poți fi notat(ă) cu 2 la școală
#diez, 10 decembrie 2025 19:00
„Dacă am uitat caietul acasă, pot primi 2? Dar dacă am lipsit de la o evaluare?" Cred că nu o dată te-ai întrebat în ce situații profesorul te poate nota cu 2. Ca să înțelegi exact cum stau lucrurile și să nu mai fii confuz(ă), îți explicăm în materialul respectiv când poți primi această notă. Totuși, până a ajunge la 2, hai să vedem mai întâi situațiile în care poți primi o notă la școală.
• • •
„Trebuie să găsești curajul de a face primul pas." Felicia Bulmaga, despre superputerea sa de a inspira persoanele cu dizabilități
Povestea de viață a Feliciei Bulmaga arată ce înseamnă curajul de a transforma obstacolele în oportunități. Tânăra, în pofida dizabilității sale locomotorii, a reușit să-și transforme pasiunea pentru fotografie în job și participă activ la diverse cursuri care-i facilitează implicarea în activitățile sociale. Prin exemplul său, Felicia inspiră și alte persoane cu dizabilități să aibă încredere în forțele proprii și să-și atingă scopurile.
Cobza, muzica ei, cunoștințele tradiționale și abilitățile au fost incluse în patrimoniul cultural imaterial UNESCO
Cobza, cunoștințele tradiționale, deprinderile și muzica asociate acestui instrument au fost incluse în Lista reprezentativă a patrimoniului cultural imaterial UNESCO. Potrivit Ministerului Culturii, decizia a fost adoptată în cadrul celei de-a 20-a sesiuni a Comitetului Interguvernamental pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial de la New Delhi.
Mai sunt câteva zile până începe spectacolul rock-opera „Voievod". Cine sunt artiștii care vor evolua la concert
În data de 9 decembrie 2025, la Chișinău Arena a avut loc conferința de presă dedicată spectacolului „Voievod". La eveniment au participat organizatorii – ССО Media Show Grup, Inna Iurașco și Alex Calancea –, precum și artiștii: Guz, Cristian Ursache, Dumitru Băltățescu (directorul artistic al Baletului Național „Joc") și directorul Chișinău Arena, Sergiu Stancu.
Vernisajul Vinului celebrează un an al vizibilității internaționale. La cea de-a XXIV-a ediție vor fi prezentate 700 de vinuri și 72 de producători
Tradițional, la mijlocul lunii decembrie, întreaga industrie vitivinicolă își evaluează realizările, prezintă cele mai noi și rafinate produse și îi invită pe oaspeți să descopere povestea unui an de succes. Cea de-a XXIV-a ediție a Vernisajului Vinului este un moment de recunoaștere globală, marcând perioada în care Vinul Moldovei a cucerit, la propriu, lumea.
În ajunul sărbătorilor, suntem cuprinși de nostalgie și dor de casă. Dor de copilărie și de momentele de liniște petrecute alături de cei dragi. De aici a luat naștere și noul proiect BeSweet: „Cutia cu Basme Dulci", o colecție de povești inspirate din tradiții, amintiri și emoțiile care ne aduc împreună.
Fără teza de licență la universitate? Dan Perciun, despre cele două soluții pentru lupta împotriva AI-ului în educație
Tezele de licență tradiționale ar putea fi eliminate din evaluarea finală a studenților. Este una dintre soluțiile pe care o ia în calcul Ministerul Educației și Cercetării (MEC) în lupta împotriva utilizării inteligenței artificiale în educație.
Republica Moldova a apărut în mai multe fotografii din revista de modă poloneză Vogue Polska. Echipa revistei a făcut o vizită în Moldova în perioada 11-14 septembrie curent, unde a organizat o sesiune foto.
Părinții pot achita un impozit pe venit mai mic dacă plătesc pentru studiile copiilor la grădiniță, școală sau universitate
Din acest an, părinții care au cheltuit bani pentru studiile copiilor la grădiniță, școală, universitate, școală profesională, școala de muzică, arte sau sport (inclusiv instituțiile private) pot achita un impozit pe venit mai mic. Despre acest lucru a menționat deputata Victoria Belous, făcând referire la o modificare în Codul fiscal din martie 2025.
17 start-upuri tehnologice din Republica Moldova au prezentat pe 3 decembrie afacerile lor în fața investitorilor din România, în cadrul evenimentului „Moldova Startups Day", desfășurat în formatul unui pitching investițional la sediul UiPath București, primul unicorn din România. Inițiativa a urmărit creșterea vizibilității start-upurilor din Republica Moldova pe piața regională și facilitarea accesului la investiții private de tip angel și venture capital.
Sportivii și antrenorii nu vor mai beneficia de indemnizația viageră dacă vor fi testați pozitiv la controlul antidoping
Sportivii de performanță și antrenorii care vor fi testați pozitiv la controlul antidoping nu vor mai beneficia de indemnizația viageră. O hotărâre de guvern în acest sens a fost aprobată de cabinetul de miniștri în cadrul ședinței Guvernului de astăzi, 10 decembrie.
Cum începi o carieră în domeniul urbanismului dacă ai studiat peste hotare. Ce abilități sunt necesare și care este salariul în Moldova
Ce facem cu numărul mare de mașini și cum le încadrăm în oraș? Potrivit specialiștilor, boomul automobilistic se numără printre principalele provocări care încetinesc dezvoltarea urbanistică din Republica Moldova. Deși urbanismul național este încă la o etapă incipientă, experții confirmă că intențiile ambițioase cu care studenții moldoveni revin de peste hotare ne-ar putea ajuta ca în următorii ani să asistăm la schimbări. În cadrul celei de-a patra ediții a proiectului lansat de #diez – Moldova Brain Gain – în colaborare cu Ambasada Țărilor de Jos, încurajăm tinerii care studiază în afara țării să contribuie cu idei noi la câmpul de muncă autohton. Pentru a înțelege cum are loc debutul într-o carieră, ne-am propus să prezentăm perspectivele de angajare care există acasă în cele mai populare domenii academice despre care studenții moldoveni învață în străinătate. Dacă ai studiat în domeniul urbanismului și te întrebi cum îți poți valorifica potențialul în Republica Moldova, atunci acest material este pentru tine.
Primarul Ion Ceban propune introducerea testării antidrog în școli. „Vom solicita Consiliului Național de Securitate să examineze pe larg acest pericol"
Primarul Capitalei propune introduce testării antidrog în școli. Ion Ceban propune și introducerea testării la consumul de droguri în timpul controalelor medicale regulate.
Grupul polonez LPP a deschis primul magazin Sinsay în Republica Moldova. Acesta se află la Bălți în Centrul Comercial „BUM", unde poate fi achiziționată îmbrăcăminte și încălțăminte pentru femei, bărbați și copii, accesorii, produse pentru casă și lifestyle.
Din 2027, ambalajele de la băuturi vor fi colectate și reciclate. Cum va funcționa sistemul de depozitare a PET-urilor și a dozelor
Din 2027, Republica Moldova va implementa Sistemul de Depozit pentru Ambalaje (SDA). Astfel, ambalajele de la băuturi nu vor mai ajunge la gunoi, ci vor fi colectate și reciclate, menționează Ministerul Mediului.
Cinci oportunități destinate studenților, al căror termen-limită pentru înregistrare expiră în luna decembrie
Ne asumăm să credem că în această perioadă majoritatea studenților sunt în febra pregătirilor pentru examenele primului semestru academic. Cu toate acestea, este esențial să nu neglijăm activitățile extracurriculare care, la fel, pot spori procesul de învățare. Până la sfârșitul lunii decembrie, poți câștiga o bursă pentru a practica voluntariatul în Germania, ai posibilitatea să beneficiezi de o vizită gratuită la sediul NATO din Bruxelles sau te poți înscrie la un seminar din Finlanda. În acest material, îți propunem cinci oportunități la care te poți înregistra în calitate de student(ă). Grăbește-te să completezi formularul de înregistrare!
Florile sunt mesageri sensibili ai emoțiilor. Iar drumul lor până la destinatar este uneori mai complicat decât pare. Fie că sunt trimise într-o zi toridă de vară. Sau într-o dimineață în care gerul mușcă din tot ce atinge. Modul în care sunt transportate și livrate poate influența aspectul final al buchetului. Tocmai de aceea, cunoașterea particularităților livrării în funcție de vreme. Ajută la alegerea momentului potrivit și la menținerea calității florilor.
Șase istorii din spatele a zeci de stickere. Cum tinerii, prin creativitate, luptă împotriva violenței de gen
Activismul se poate manifesta în forme diferite, iar la Europe Café, acesta a avut loc sub forma unor autocolante personalizate, fiecare cu propria poveste în spate. Workshopul s-a desfășurat în cadrul unui atelier de confecționare a stickerelor – un manifest creativ cu prilejul campaniei de activism împotriva violenței în bază de gen.
„Moldelectrica" a solicitat pe 8 decembrie energie electrică de avarie. Cetățenii sunt îndemnați să economisească
Ministrul energiei, Dorin Junghietu, a anunțat că Republica Moldova a solicitat ieri energie electrică de avarie, care costă mai scump. Pentru a evita asemenea situații, autoritățile roagă cetățenii să economisească energia în orele de vârf.
Dacă ești elev(ă) în clasa a XII-a și ai început pregătirile pentru examenele de bacalaureat, să știi că în perioada 15 – 25 decembrie, EasyBac va organiza o serie de sesiuni online și offline gratuite, care ar putea să te ajute în acest proces.
Copiii sub 16 ani rămân fără rețele sociale în Australia. Peste un milion de conturi sunt blocate de Meta și alte companii
Australia se pregătește să devină miercuri prima țară care stabilește o vârstă minimă pentru utilizarea rețelelor sociale. Platforme precum Instagram, TikTok și YouTube vor fi obligate să blocheze peste un milion de conturi, marcând începutul unui val global de reglementare, scrie Reuters.
După succesul primei ediții Innovation Camp, desfășurată la Edineț, programul susținut de maib a ajuns și la Anenii Noi, reunind elevi și profesori din școlile din zona Centru. Cea de-a doua ediție s-a remarcat prin energie pozitivă, id
Școlile din Moldova vor trece în subordinea MEC? Dan Perciun: „E o idee destul de populară. Vom depolitiza instituțiile” # #diez
Școlile din Republica Moldova ar putea trece din subordinea direcțiilor raionale și municipale în cea a Ministerului Educației și Cercetării (MEC). Ministrul Dan Perciun a declarat, în cadrul emisiunii „La 360 de grade” de la Radio Moldova, că această idee este una populară și ar putea fi corelată cu reforma teritorial-administrativă. Totuși, deocamdată nu există o decizie finală. Сообщение Școlile din Moldova vor trece în subordinea MEC? Dan Perciun: „E o idee destul de populară. Vom depolitiza instituțiile” появились сначала на #diez.
România a adoptat un proiect de lege care prevede acordarea unei zile libere plătite, la cerere, pentru femeile diagnosticate cu endometrioză, scrie news.ro. Сообщение România va acorda o zi liberă plătită pentru femeile diagnosticate cu endometrioză появились сначала на #diez.
Alegerea fotoliului ideal este o decizie care va influența starea noastră zilnică de bine, sănătatea coloanei vertebrale și confortul relaxării. Experții din domeniul amenajărilor de interior și fizioterapeuții subliniază de comun acord, că un fotoliu bun ar trebui să fie confortabil și ergonomic. Pe piață vei găsi o mulțime de soluții variate. Cum să o alegi însă pe cea mai bună? Îți sugerăm! Сообщение Ce fel de fotoliu recomandă experții? появились сначала на #diez.
Încredere, comunitate, comunicare – acestea sunt valorile noului director al Școlii Internaționale Heritage. Casey M. Barnes a activat mereu în domeniul educației, în forme și contexte geografice diverse: de la educație în aer liber, în special predarea navigației, în Statele Unite și în Marea Caraibelor, până la predarea în școli publice sau private și în universități din Coreea de Sud, Vietnam, Rusia, Uzbekistan și Thailanda. Această experiență vastă i-a modelat filosofia educațională, bazată pe ideea că „toată lumea învață prin acțiune”. Сообщение Cum pregătim copiii pentru viitor? Interviu cu directorul Școlii Internaționale Heritage появились сначала на #diez.
Trei oportunități destinate elevilor, al căror termen-limită pentru înregistrare expiră în luna decembrie # #diez
Sfârșitul primului semestru al anului școlar este urmat și de o vacanță de iarnă binemeritată – perioadă potrivită pentru a analiza oportunitățile extracurriculare de care poți beneficia în anul 2026. Dacă ești elev(ă), în luna decembrie ai posibilitatea să te înscrii la un concurs de creație, să mergi la un quiz despre valorile europene sau să te alături unui program în care vei dezvolta soluții digitale pentru comunitatea ta. Grăbește-te să completezi formularul de înregistrare! Сообщение Trei oportunități destinate elevilor, al căror termen-limită pentru înregistrare expiră în luna decembrie появились сначала на #diez.
Start pentru evaluarea Vinului Moldovei. Cea de-a patra ediție a Concursului Național „Vinul Moldovei” s-a încheiat iar jurații au avut misiunea să deguste 340 de vinuri produse de 70 de vinificatori reuniți sub umbrela brandului vinicol de țară „Vinul Moldovei. Uimitor de bun”. Сообщение Concursul Național „Vinul Moldovei”: 340 de vinuri au intrat în competiția pentru excelență появились сначала на #diez.
Maib a fost premiată la Forbes Moldova Summit & Awards Gala 2025 și prezentă în calitate de speaker și partener # #diez
Maib, liderul sistemului bancar din Republica Moldova, a participat la Forbes Moldova Summit & Awards Gala 2025, un eveniment de referință care reunește lideri din economie, tehnologie și inovație. În cadrul Galei, maib a fost distinsă cu un premiu important și, totodată, a oferit un trofeu unuia dintre clienții săi corporate, confirmând astfel rolul activ în susținerea dezvoltării mediului de business din țară. Сообщение Maib a fost premiată la Forbes Moldova Summit & Awards Gala 2025 și prezentă în calitate de speaker și partener появились сначала на #diez.
În curând, elevii din Republica Moldova vor merge în vacanța de iarnă. Aceasta va dura 15 zile și va începe pe 25 decembrie 2025. Сообщение Când începe vacanța de iarnă și cât va dura aceasta появились сначала на #diez.
Mihai Sava, președintele AMALT: „Prin dialog și parteneriate reale, putem construi un viitor mai bun pentru Moldova” # #diez
Pe parcursul lunii noiembrie, Președintele AMALT, Mihai Sava, s-a aflat la Chișinău pentru o serie de întâlniri oficiale cu demnitari ai Guvernului Republicii Moldova, având ca obiectiv consolidarea cooperării în domeniul dezvoltării economice, educației și logisticii. În cadrul întâlnirilor, președintele AMALT a avut discuții cu viceprim-ministru și ministru al dezvoltării economice și digitalizării, dar și cu ministrul educației și cercetării. Сообщение Mihai Sava, președintele AMALT: „Prin dialog și parteneriate reale, putem construi un viitor mai bun pentru Moldova” появились сначала на #diez.
Ce-ar fi dacă fiecare plată ar putea deschide ușa către o aventură de neuitat? FinComBank, în parteneriat cu Mastercard, lansează campania „Descoperă magia circului în Valencia”, oferind familiilor șansa de a trăi emoția și spectacolul Cirque du Soleil în Spania. Astfel, clienții vor beneficia nu doar de servicii financiare, ci și de experiențe memorabile. Această campanie este despre emoție, artă și familie – valori care ne inspiră zi de zi. Сообщение Descoperă magia circului în Valencia cu FinComBank și Mastercard появились сначала на #diez.
Care sunt principalele progrese și provocări ce vizează agenda de reforme în procesul de aderare a Moldovei la UE # #diez
Republica Moldova traversează o etapă importantă a parcursului său de aderare la UE. În contextul negocierilor de aderare la UE, țara noastră și-a asumat angajamentul de a implementa mai multe reforme substanțiale, menite să impulsioneze buna guvernare, dezvoltarea economică și îmbunătățirea bunăstării cetățenilor. Acest efort amplu, la nivelul autorităților guvernamentale, este orientat spre îndeplinirea unui obiectiv ambițios, dar realizabil – finalizarea negocierilor de aderare și semnarea Tratatului de aderare la UE până la finalul anului 2028. Сообщение Care sunt principalele progrese și provocări ce vizează agenda de reforme în procesul de aderare a Moldovei la UE появились сначала на #diez.
Moldova avansează în procesul de aderare la UE. Reformele și progresele validate de Comisia Europeană, în prim-plan la Forumul Integrării Europene 2025 # #diez
Republica Moldova a intrat într-o etapă decisivă a procesului de aderare la Uniunea Europeană, odată cu avansarea negocierilor și cu angajamentul ferm al autorităților de a implementa reforme care consolidează democrația, buna guvernare, dezvoltarea economică și bunăstarea cetățenilor. În acest context, pe 5 decembrie 2025, la Chișinău, s-a desfășurat cea de-a XI-a ediție a Forumului de Integrare Europeană a Republicii Moldova, unul dintre cele mai importante evenimente anuale dedicate agendei europene. Сообщение Moldova avansează în procesul de aderare la UE. Reformele și progresele validate de Comisia Europeană, în prim-plan la Forumul Integrării Europene 2025 появились сначала на #diez.
Dan Perciun: „În toate universitățile se utilizează AI”. Când va fi publicat un nou sondaj despre integritatea academică # #diez
Ministrul Educației, Dan Perciun, a anunțat că pe 22 decembrie 2025 va fi publicat un nou sondaj despre integritatea academică în universitățile din Moldova. Datele arată că tot mai mulți studenți folosesc inteligența artificială pentru redactarea tezelor de licență, iar copiatul la examene rămâne pe „ordinea de zi”. Сообщение Dan Perciun: „În toate universitățile se utilizează AI”. Când va fi publicat un nou sondaj despre integritatea academică появились сначала на #diez.
Linella este și în acest an partener general al patinoarului din Piața Marii Adunări Naționale (PMAN), parte a Târgului de Crăciun. Deschis oficial în data de 5 decembrie, patinoarul rămâne a fi una dintre cele mai apreciate atracții ale sezonului, oferind copiilor, tinerilor și adulților un spațiu prietenos, festiv și plin de energie pozitivă în inima Capitalei. Сообщение Linella este și în acest an partener general al patinoarului din centrul Capitalei появились сначала на #diez.
Împreună pentru un viitor sustenabil. Comunitatea ASEM implicată în Campania Națională de Împădurire 2025 # #diez
În data de 6 decembrie 2025, peste o sută de studenți ai Academiei de Studii Economice din Moldova (ASEM), însoțiți de părinți, cadre didactice și personal auxiliar, au participat la acțiunea de împădurire organizată în perimetrul Î.S. Silva-Centru, Ungheni. Evenimentul s-a desfășurat în cadrul Campaniei Naționale de Împădurire și a evidențiat angajamentul comunității academice față de protecția mediului și dezvoltarea durabilă. Сообщение Împreună pentru un viitor sustenabil. Comunitatea ASEM implicată în Campania Națională de Împădurire 2025 появились сначала на #diez.
MITP Awards 2025: cinci companii premiate pentru inovație, impact și contribuție la dezvoltarea industriei tehnologice # #diez
Gala MITP Awards 2025, desfășurată la 5 decembrie, a celebrat excelența și inovația din sectorul IT al Republicii Moldova, aducând în prim-plan cinci soluții digitale care au demonstrat potențial de transformare și relevanță pentru piața locală și internațională. Evenimentul, devenit deja un reper pentru comunitatea tech, a reunit fondatori, investitori, lideri ai industriei și profesioniști din diaspora într-o seară dedicată recunoașterii performanței. Сообщение MITP Awards 2025: cinci companii premiate pentru inovație, impact și contribuție la dezvoltarea industriei tehnologice появились сначала на #diez.
Danemarca este una dintre cele mai avansate țări în acțiuni pentru climă și în reducerea emisiilor. Acest statut se datorează în mare parte politicilor guvernamentale și implicării tinerilor în inițiative climatice. Una dintre ele este Consiliul pentru Climă al Tinerilor, al cărei președintă este Linea Sveistrup, studentă la Științe politice la Universitatea din Copenhaga. Am discutat cu Linea despre cooperarea organizațiilor de tineret cu autoritățile, despre interesul tinerilor față de climă, dar și despre importanța activismului civic. Сообщение De ce Danemarca e lideră în domeniul climatic și ce ne-ar putea învăța tinerii danezi появились сначала на #diez.
Eseul de la examenul de bacalaureat la istorie oferă 35 dintre acele 100 de puncte totale. Rezolvarea acestui subiect îți va influența direct nota finală. În acest articol am selectat subiectele eseurilor de bac la istorie, care au apărut în testele din anii precedenți. Сообщение BAC 2026: subiectele eseurilor de la examenul la istorie din ultimele șapte sesiuni появились сначала на #diez.
Companiile care activează în industrii inovatoare pot accesa granturi prin programul Innovate Moldova # #diez
Companiile care activează în industrii inovatoare precum: inginerie, electronică, soluții de Inteligență Artificială pentru inovarea afacerilor etc., pot accesa granturi prin programul Innovate Moldova. Înscrierile sunt deschise până pe 18 decembrie 2025. Сообщение Companiile care activează în industrii inovatoare pot accesa granturi prin programul Innovate Moldova появились сначала на #diez.
Grad didactic, vechime și funcție. Cum se calculează salariile profesorilor din România în 2025 # #diez
De aproape un an, salariile cadrelor didactice din România sunt un subiect intens discutat în spațiul public, mai ales după actualizările legislative și modificările privind plata cu ora. Asta se întâmplă din cauza crizei fiscal-bugetare în care se află România și a măsurilor de austeritate. În continuare îți explicăm cum se calculează salariile profesorilor din România. Сообщение Grad didactic, vechime și funcție. Cum se calculează salariile profesorilor din România în 2025 появились сначала на #diez.
25 de pensiuni și vile din centrul Republicii Moldova, unde să-ți petreci sărbătorile de iarnă. Cât costă cazarea pentru o noapte # #diez
Sărbătorile de iarnă pot arăta diferit în fiecare an, important e să îți dorești. În 2025, de exemplu, ai putea închiria o căsuță într-o zonă liniștită din mijlocul pădurii sau o cameră dintr-o pensiune pe care voiai demult să o vizitezi. Dacă nu știi ce s-ar potrivi mai bine dorințelor și bugetului tău, mai jos îți las lista pensiunilor și vilelor din centrul Republicii Moldova pe care le poți lua în calcul. Сообщение 25 de pensiuni și vile din centrul Republicii Moldova, unde să-ți petreci sărbătorile de iarnă. Cât costă cazarea pentru o noapte появились сначала на #diez.
Programul pentru Liderii din Europa al Fundației Obama a dat start înregistrărilor. Tinerii sunt invitați să-și dezvolte abilitățile de lider # #diez
Programul pentru Liderii din Europa al Fundației Obama anunță despre lansarea unei noi ediții. Tinerii interesați să devină viitori lideri și să dezvolte competențe de leadership sunt invitați să se înscrie. Organizația identifică lideri emergenți care activează în structurile de stat, societatea civilă și sectorul privat și care au demonstrat angajamentul de a promova binele comun. Programul urmărește să construiască o nouă generație de modele pozitive, active din punct de vedere civic, care sunt pregătite să creeze soluții tangibile pentru provocările din comunitățile lor. Сообщение Programul pentru Liderii din Europa al Fundației Obama a dat start înregistrărilor. Tinerii sunt invitați să-și dezvolte abilitățile de lider появились сначала на #diez.
Examenul la limba de instruire – română sau rusă – este obligatoriu pentru elevii de clasa a IX-a. În acest an școlar, proba din sesiunea de bază va avea loc pe 11 iunie și, ca de obicei, va conține 12 itemi. Сообщение Examene clasa a IX-a: rezolvă testele la limba română din ultimii cinci ani появились сначала на #diez.
În data de 8 iunie 2026, elevii din clasa a IX-a vor susține examenul la matematică. Acesta este unul dintre cele trei teste obligatorii pentru vorbitorii de limbă română, absolvenți ai treptei gimnaziale. Сообщение Examenele din a IX-a: rezolvă testele la matematică din ultimii cinci ani появились сначала на #diez.
Anual, elevii clasei a IV-a susțin testarea națională la matematică și la limba și literatura română. Probele au loc în luna mai și durează câte 60 de minute. Pentru a promova așa-numitul examen, elevii trebuie să obțină cel puțin 25 % din punctajul total. Сообщение Cum arată testarea națională la limba română, susținută anual de elevii clasei a IV-a появились сначала на #diez.
Participă la un curs online gratuit și află cum se scrie corect o cerere de grant pentru proiectele culturale # #diez
Artiștii și lucrătorii din domeniul cultural care au o idee de proiect sunt invitați să participe la un curs online gratuit despre cum se redactează corect o cerere de grant. Acesta constă într-o serie de videoclipuri tematice în limba engleză, dar care au și subtitrări în română, și are o durată de o lună. La final, toți cursanții vor primi câte un certificat de participare. Сообщение Participă la un curs online gratuit și află cum se scrie corect o cerere de grant pentru proiectele culturale появились сначала на #diez.
Ministerul Finanțelor a inițiat elaborarea unui proiect de lege privind piața criptoactivelor. Acest lucru înseamnă că monedele virtuale vor putea fi reglementate, deoarece în prezent legislația Republicii Moldova interzice activitatea legată de criptomonede. Mai mult decât atât, acest lucru înseamnă că Moldova își va alinia legislația la standardele Uniunii Europene. Сообщение Piața criptoactivelor ar putea fi reglementată în Moldova появились сначала на #diez.
Voluntarii din Moldova au oportunitatea să câștige o bursă de 650 de euro pentru a participa la un program intercultural în Germania # #diez
Voluntarii din Republica Moldova au oportunitatea să petreacă trei luni în Germania grație programului CrossCulture. Aceștia vor primi o bursă lunară și vor lucra alături de organizațiile gazdă pentru a-și extinde expertiza, pentru networking și pentru a-și dezvolta abilitățile interculturale. Сообщение Voluntarii din Moldova au oportunitatea să câștige o bursă de 650 de euro pentru a participa la un program intercultural în Germania появились сначала на #diez.
