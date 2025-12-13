(video) Un pilot din Moldova s-a clasat în top 3 într-un concurs organizat de vloggerul MrBeast. A concurat pentru un avion privat

10:00

Ne asumăm să credem că în această perioadă majoritatea studenților sunt în febra pregătirilor pentru examenele primului semestru academic. Cu toate acestea, este esențial să nu neglijăm activitățile extracurriculare care, la fel, pot spori procesul de învățare. Până la sfârșitul lunii decembrie, poți câștiga o bursă pentru a practica voluntariatul în Germania, ai posibilitatea să beneficiezi de o vizită gratuită la sediul NATO din Bruxelles sau te poți înscrie la un seminar din Finlanda. În acest material, îți propunem cinci oportunități la care te poți înregistra în calitate de student(ă). Grăbește-te să completezi formularul de înregistrare!