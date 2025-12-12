Top 15 orașe din lume unde start-upurile din domeniul hardware au cele mai bune condiții de dezvoltare
San Francisco Bay domină topul mondial al orașelor în care start-upurile din hardware și IoT au cele mai bune condiții de dezvoltare, iar singurul oraș european prezent în clasament, Londra, a înregistrat o creștere de patru poziții în 2025. În același timp în Asia, un oraș a făcut un salt de 40 de poziții și acum se află în top 15. În cadrul unui raport realizat de StartupBlink au fost analizate peste 1.000 de orașe, dintre care 15 au demonstrat cea mai mare performanță la nivel global. Сообщение Top 15 orașe din lume unde start-upurile din domeniul hardware au cele mai bune condiții de dezvoltare появились сначала на #diez.
Asociația „Abilități Europene Fără Limite” (AEFL Moldova), în parteneriat cu Centrul de Suport Juridic, a lansat la nivel național prima linie WhatsApp gratuită de suport juridic pentru femeile cu dizabilități victime ale violenței. Сообщение Femeile cu dizabilități care se confruntă cu violență pot primi suport juridic gratuit появились сначала на #diez.
Inaugurarea sălii „Dumitru Moldovan” – un omagiu adus decanului care a marcat istoria Facultății Relații Economice Internaționale și a stat la temelia formării ei # #diez
Pe 19 noiembrie 2025, comunitatea academică a Facultății Relații Economice Internaționale, ASEM a inaugurat sala „Dumitru Moldovan”, un spațiu dedicat memoriei profesorului universitar, doctor habilitat, membru corespondent al AȘM, Dumitru Moldovan – savant de renume, profesionist de referință și mentor care a inspirat generații întregi de economiști și a lăsat în patrimoniul academic manuale, note de curs și opere artistice, care își arată valoarea și astăzi. Сообщение Inaugurarea sălii „Dumitru Moldovan” – un omagiu adus decanului care a marcat istoria Facultății Relații Economice Internaționale și a stat la temelia formării ei появились сначала на #diez.
„Vinul Moldovei: un an al excelenței vitivinicole.” În 2025, performanțele industriei au devenit motive de mândrie națională # #diez
Sectorul vitivinicol al Republicii Moldova încheie un an cu vizibilitate internațională fără precedent, pe parcursul căruia Vinul Moldovei a devenit unul dintre cele mai puternice simboluri ale țării. 2025 a fost anul în care performanțele industriei au devenit recunoaștere globală și motive reale de mândrie națională. Сообщение „Vinul Moldovei: un an al excelenței vitivinicole.” În 2025, performanțele industriei au devenit motive de mândrie națională появились сначала на #diez.
„Un joc de lumină, inspirat din haosul vieții.” Victoria Braga, despre primul loc la concursul „Cel mai inovativ brad” de la UTM # #diez
Victoria Braga e o studentă din anul III de la Facultatea de Design a Universității Tehnice a Moldovei (UTM). Tânăra a fost premiată cu locul întâi, în valoare de 400 euro, în cadrul concursului universitar „Cel mai inovativ brad”. Сообщение „Un joc de lumină, inspirat din haosul vieții.” Victoria Braga, despre primul loc la concursul „Cel mai inovativ brad” de la UTM появились сначала на #diez.
Am intrat în rolul unei eleve din clasa a 9-a și am participat la un atelier vocațional organizat de Eco-Răzeni. Iată cum a fost experiența # #diez
Săptămâna trecută, mi-am adus aminte de zilele de școală. Am fost în vizită la Liceul Teoretic „Ion Pelivan” din satul Răzeni, raionul Ialoveni. Rolul meu a fost mai puțin de reporteră și mai mult de elevă, fiindcă am participat la un atelier de consiliere vocațională împreună cu mai mulți copii din clasele a 8-a și a 9-a. Atelierul a fost organizat de Asociația Obștească Eco-Răzeni și face parte din proiectul „VIA – Îmbunătățirea integrării pe piața muncii a tinerilor expuși riscului de excluziune socio-profesională”. Acesta este o continuare a proiectului „Persp@ctive”, care a fost implementat de Eco-Răzeni în perioada 2023-2025, cu suportul programului EU4Youth și al Uniunii Europene. Сообщение Am intrat în rolul unei eleve din clasa a 9-a și am participat la un atelier vocațional organizat de Eco-Răzeni. Iată cum a fost experiența появились сначала на #diez.
Laureatul Eurovision 2024 a anunțat că returnează trofeul concursului în semn de protest față de decizia Uniunii Europene de Radio și Televiziune (EBU) de a permite Israelului să participe la ediția din 2026. Anunțul a fost făcut joi, pe Instagram. Сообщение Nemo, câștigătorul Eurovision 2024, renunță la trofeu în semn de protest появились сначала на #diez.
Cercetătorii USMF „Nicolae Testemițanu” au fost apreciați cu numeroase distincții la Salonul „INFOINVENT” # #diez
Inventatorii Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” au fost apreciați cu un număr record de premii în cadrul Expoziției Internaționale Specializate „INFOINVENT”, ediția a XIX-a. În total, cercetătorii au obținut cinci trofee speciale și 26 de medalii, dintre care 10 de aur, cinci de argint și opt de bronz. Сообщение Cercetătorii USMF „Nicolae Testemițanu” au fost apreciați cu numeroase distincții la Salonul „INFOINVENT” появились сначала на #diez.
La USMF „Nicolae Testemițanu” au fost create Grupul coordonator în domeniul gender și Unitatea gender # #diez
În cadrul Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova au fost create Grupul coordonator în domeniul gender și Unitatea gender. În acest sens, a fost emis Ordinul prim-prorectorului nr. 406-A din 1 decembrie 2025, în temeiul prevederilor Regulamentului privind procedura de prevenire, examinare și raportare a cazurilor de hărțuire sexuală în cadrul USMF „Nicolae Testemițanu”, ce a fost aprobat la ședința Senatului din 27 noiembrie 2025. Сообщение La USMF „Nicolae Testemițanu” au fost create Grupul coordonator în domeniul gender și Unitatea gender появились сначала на #diez.
Dacă studiezi în România și vrei să te implici și în alte activități decât cele academice, atunci voluntariatul poate fi soluția potrivită pentru tine. Așadar, dacă ești pasionat(ă) de antreprenoriat, inginerie aerospațială, legislație sau mediu, atunci acest articol este peste tine. Iată 10 asociații unde te poți implica în timpul liber. Сообщение Ești student(ă) în România? 10 asociații unde să faci voluntariat появились сначала на #diez.
Guvernul României a aprobat, în ședința din 11 decembrie, un memorandum care deschide calea aderării țării la Agenția Europeană pentru Cerințe Educaționale Speciale și Educație Incluzivă (EASNIE) începând cu anul 2026. Acest proces ar oferi României acces la expertiză internațională, instrumente moderne și schimburi de bune practici în domeniul educației incluzive. Potrivit documentului, participarea la EASNIE va sprijini dezvoltarea metodologiilor și resurselor necesare adaptării procesului educațional pentru copiii aflați în risc de excluziune școlară. Сообщение România ar putea adera la Agenția Europeană pentru Educație Incluzivă din 2026 появились сначала на #diez.
Ministerul Apărării analizează introducerea unor programe de instruire militară voluntară pentru civili, deschise atât femeilor, cât și bărbaților. Inițiativa a fost anunțată de ministrul Anatolie Nosatîi în cadrul emisiunii „Cabinetul din umbră”, unde a precizat că instituția lucrează la modificarea legislației privind rezerva și mobilizarea. Сообщение Moldova ar putea introduce instruirea militară voluntară pentru civili появились сначала на #diez.
De la idee la afacere E-commerce în două luni: 14 proiecte prezentate pe scena Orange Digital Center # #diez
Pe 6 decembrie, la Orange Digital Center, a avut loc evenimentul de absolvire al programului „Antreprenoriat de la Zero, ediția E-commerce”, marcând finalul unei călătorii intense în lumea afacerilor online, în care au pornit 80 de participanți, selectați din 129 aplicări. Сообщение De la idee la afacere E-commerce în două luni: 14 proiecte prezentate pe scena Orange Digital Center появились сначала на #diez.
Parteneriat pentru formarea specialiștilor în domeniul sănătății și sprijinirea comunităților vulnerabile # #diez
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova și Crucea Roșie din Elveția au semnat un acord de colaborare ce vizează instruirea studenților, medicilor și farmaciștilor rezidenți, și a practicienilor din domeniul sănătății în vederea promovării deciziilor bazate pe dovezi, facilitării accesului grupurilor vulnerabile la servicii medicale și îmbunătățirii managementului calității în sănătate. Сообщение Parteneriat pentru formarea specialiștilor în domeniul sănătății și sprijinirea comunităților vulnerabile появились сначала на #diez.
Eurovision 2026: 33 de artiști s-au calificat pentru audițiile live ale etapei naționale. Satoshi se regăsește în lista participanților # #diez
După o pauză de un an, Republica Moldova va participa în 2026 la competiția muzicală Eurovision Song Contest. Pe 7 decembrie s-a încheiat depunerea pieselor de către artiștii moldoveni și recepționarea dosarelor, iar astăzi, 11 decembrie, Compania „Teleradio-Moldova” a anunțat lista participanților care urmează să concureze pentru a reprezenta țara la Viena. Сообщение Eurovision 2026: 33 de artiști s-au calificat pentru audițiile live ale etapei naționale. Satoshi se regăsește în lista participanților появились сначала на #diez.
În 18 școli din 10 localități examenele de clasa a IX-a au fost fraudate. Un director și-a dat demisia, iar alții au primit mustrări # #diez
Mai multe cazuri de fraudare a examenelor de clasa a IX-a, sesiunea 2025, au fost constatate de Ministerul Educației și Cercetării (MEC) și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare (ANCE). Potrivi autorităților, comisiile școlare de examene au admis copierea în timpul probelor scrise. Сообщение În 18 școli din 10 localități examenele de clasa a IX-a au fost fraudate. Un director și-a dat demisia, iar alții au primit mustrări появились сначала на #diez.
În premieră, Moldova are o bursă pentru energie electrică. Care sunt beneficiile platformei pentru producători și consumatori # #diez
În premieră, Republica Moldova are o bursă pentru energie electrică. Producătorii de energie electrică din țară vor putea vinde energia în intervale orare sau zilnice către doritori, a scris deputatul Radu Marian într-o postare pe Facebook. Până acum, producătorii trebuiau fie să semneze contracte pe termen lung, fie să exporte energia. Сообщение În premieră, Moldova are o bursă pentru energie electrică. Care sunt beneficiile platformei pentru producători și consumatori появились сначала на #diez.
Asociația Moldo-Americană de Logistică și Transport (AMALT) și Universitatea de Stat din Moldova (USM) au semnat un Memorandum de înțelegere care marchează începutul unui parteneriat strategic dedicat dezvoltării profesionale a tinerilor din Republica Moldova. Сообщение Parteneriat strategic între AMALT și USM pentru viitorul profesioniștilor în logistică появились сначала на #diez.
Organizează un Crăciun diferit pentru copilul tău. Tekwill Academy Kids îi invită pe cei mici să descopere prin joc noile tehnologii # #diez
Dacă ești părinte și cauți o activitate de weekend care să îi ofere copilului tău ceva mai mult decât joacă, acest eveniment este pentru tine. Pe 14 decembrie, Tekwill Academy Kids se transformă într-un tărâm de poveste și tehnologie, unde copiii pot explora, pot crea, pot construi și pot învăța într-un mod distractiv. „Salvează Crăciunul la TAK” este evenimentul care aduce împreună magia sărbătorilor și lumea STEM-ului. Сообщение Organizează un Crăciun diferit pentru copilul tău. Tekwill Academy Kids îi invită pe cei mici să descopere prin joc noile tehnologii появились сначала на #diez.
(video) Hai la film! Patru producții cinematografice care vor fi difuzate în premieră la Cineplex în următoarele două săptămâni # #diez
Hai la film! În următoarele două săptămâni, la cinematografele Cineplex din Chișinău, urmează să aibă loc patru premiere, așa că te îndemnăm să nu le ratezi. În acest articol îți spunem care sunt acestea, astfel încât să reușești să cumperi bilete, în cazul în care ți-a atras atenția una dintre ele. Producțiile cinematografice vor fi lansate în zilele de 18 și 25 decembrie. Сообщение (video) Hai la film! Patru producții cinematografice care vor fi difuzate în premieră la Cineplex în următoarele două săptămâni появились сначала на #diez.
Sâmbătă, 13 decembrie, va fi suspendată circulația rutieră pe mai multe străzi din centrul capitalei. Cum va circula transportul public # #diez
Sâmbătă, 13 decembrie, în capitală se va desfășura evenimentul sportiv Maratonul de Crăciun. În acest context, traficul rutier pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt va fi suspendat. De asemenea, mai multe rute de troleibuz și autobuz urmează să fie redirecționate pe străzile adiacente, informează Primăria municipiului Chișinău. Сообщение Sâmbătă, 13 decembrie, va fi suspendată circulația rutieră pe mai multe străzi din centrul capitalei. Cum va circula transportul public появились сначала на #diez.
Trei patinoare din Chișinău la care să mergi în această iarnă. Ce program au și cât costă o tură # #diez
În acest an la Chișinău au fost inaugurate trei patinoare. Dacă îți place să patinezi și vrei să-ți consumi energia într-o atmosferă de sărbătoare, ți-am pregătit câteva opțiuni. Vezi în acest articol programul celor trei patinoare, unde se află și cât costă o tură pe patine. Сообщение Trei patinoare din Chișinău la care să mergi în această iarnă. Ce program au și cât costă o tură появились сначала на #diez.
Evoluția Medpark continuă. Primul spital internațional din țară se extinde (prin lansarea Medpark City Clinic) și devine sistem medical # #diez
Medpark anunță lansarea lucrărilor la Medpark City Clinic – un pas strategic prin care spitalul se transformă într-un sistem medical modern și își consolidează angajamentul de a oferi pacienților din Republica Moldova acces la servicii medicale diversificate și conforme cu standarde internaționale. Сообщение Evoluția Medpark continuă. Primul spital internațional din țară se extinde (prin lansarea Medpark City Clinic) și devine sistem medical появились сначала на #diez.
Acoperișul unui bloc de locuit din Chișinău a fost cuprins de flăcări. Nouă echipe de pompieri au intervenit pentru a stinge incendiul # #diez
În această dimineață, într-un bloc de locuit cu 15 etaje din municipiul Chișinău a izbucnit un incendiu. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), pompierii au fost alertați la ora 8:57 despre flăcările care s-au răspândit pe acoperișul clădirii. Сообщение Acoperișul unui bloc de locuit din Chișinău a fost cuprins de flăcări. Nouă echipe de pompieri au intervenit pentru a stinge incendiul появились сначала на #diez.
Top 15 țări unde start-upurile din domeniul hardware au cele mai bune condiții de dezvoltare # #diez
La nivel global, Statele Unite ale Americii domină ecosistemul start-upurilor din domeniul hardware și IoT (Internet of Things). În cadrul unui raport realizat de StartupBlink au fost analizate peste 100 de țări, dintre care 15 au demonstrat cea mai mare performanță la nivel global. Сообщение Top 15 țări unde start-upurile din domeniul hardware au cele mai bune condiții de dezvoltare появились сначала на #diez.
Islanda boicotează Eurovision 2026 în semn de protest și nu va participa la ediția din acest an # #diez
Islanda nu va participa în acest an la concursul muzical Eurovision Song Contest 2026. Țara a boicotat competiția în semn de protest, după ce săptămâna trecută Uniunea Europeană de Radiodifuziune (EBU) a autorizat participarea Israelului la concurs, scrie Reuters. Сообщение Islanda boicotează Eurovision 2026 în semn de protest și nu va participa la ediția din acest an появились сначала на #diez.
„Dacă am uitat caietul acasă, pot primi 2? Dar dacă am lipsit de la o evaluare?” Cred că nu o dată te-ai întrebat în ce situații profesorul te poate nota cu 2. Ca să înțelegi exact cum stau lucrurile și să nu mai fii confuz(ă), îți explicăm în materialul respectiv când poți primi această notă. Totuși, până a ajunge la 2, hai să vedem mai întâi situațiile în care poți primi o notă la școală. Сообщение Pentru ce poți fi notat(ă) cu 2 la școală появились сначала на #diez.
„Trebuie să găsești curajul de a face primul pas.” Felicia Bulmaga, despre superputerea sa de a inspira persoanele cu dizabilități # #diez
Povestea de viață a Feliciei Bulmaga arată ce înseamnă curajul de a transforma obstacolele în oportunități. Tânăra, în pofida dizabilității sale locomotorii, a reușit să-și transforme pasiunea pentru fotografie în job și participă activ la diverse cursuri care-i facilitează implicarea în activitățile sociale. Prin exemplul său, Felicia inspiră și alte persoane cu dizabilități să aibă încredere în forțele proprii și să-și atingă scopurile. Сообщение „Trebuie să găsești curajul de a face primul pas.” Felicia Bulmaga, despre superputerea sa de a inspira persoanele cu dizabilități появились сначала на #diez.
Cobza, muzica ei, cunoștințele tradiționale și abilitățile au fost incluse în patrimoniul cultural imaterial UNESCO # #diez
Cobza, cunoștințele tradiționale, deprinderile și muzica asociate acestui instrument au fost incluse în Lista reprezentativă a patrimoniului cultural imaterial UNESCO. Potrivit Ministerului Culturii, decizia a fost adoptată în cadrul celei de-a 20-a sesiuni a Comitetului Interguvernamental pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial de la New Delhi. Сообщение Cobza, muzica ei, cunoștințele tradiționale și abilitățile au fost incluse în patrimoniul cultural imaterial UNESCO появились сначала на #diez.
Mai sunt câteva zile până începe spectacolul rock-opera „Voievod”. Cine sunt artiștii care vor evolua la concert # #diez
În data de 9 decembrie 2025, la Chișinău Arena a avut loc conferința de presă dedicată spectacolului „Voievod”. La eveniment au participat organizatorii – ССО Media Show Grup, Inna Iurașco și Alex Calancea –, precum și artiștii: Guz, Cristian Ursache, Dumitru Băltățescu (directorul artistic al Baletului Național „Joc”) și directorul Chișinău Arena, Sergiu Stancu. Сообщение Mai sunt câteva zile până începe spectacolul rock-opera „Voievod”. Cine sunt artiștii care vor evolua la concert появились сначала на #diez.
Vernisajul Vinului celebrează un an al vizibilității internaționale. La cea de-a XXIV-a ediție vor fi prezentate 700 de vinuri și 72 de producători # #diez
Tradițional, la mijlocul lunii decembrie, întreaga industrie vitivinicolă își evaluează realizările, prezintă cele mai noi și rafinate produse și îi invită pe oaspeți să descopere povestea unui an de succes. Cea de-a XXIV-a ediție a Vernisajului Vinului este un moment de recunoaștere globală, marcând perioada în care Vinul Moldovei a cucerit, la propriu, lumea. Сообщение Vernisajul Vinului celebrează un an al vizibilității internaționale. La cea de-a XXIV-a ediție vor fi prezentate 700 de vinuri și 72 de producători появились сначала на #diez.
În ajunul sărbătorilor, suntem cuprinși de nostalgie și dor de casă. Dor de copilărie și de momentele de liniște petrecute alături de cei dragi. De aici a luat naștere și noul proiect BeSweet: „Cutia cu Basme Dulci”, o colecție de povești inspirate din tradiții, amintiri și emoțiile care ne aduc împreună. Сообщение BeSweet lansează „Cutia cu Basme Dulci” – basme inspirate din copilărie появились сначала на #diez.
Fără teza de licență la universitate? Dan Perciun, despre cele două soluții pentru lupta împotriva AI-ului în educație # #diez
Tezele de licență tradiționale ar putea fi eliminate din evaluarea finală a studenților. Este una dintre soluțiile pe care o ia în calcul Ministerul Educației și Cercetării (MEC) în lupta împotriva utilizării inteligenței artificiale în educație. Сообщение Fără teza de licență la universitate? Dan Perciun, despre cele două soluții pentru lupta împotriva AI-ului în educație появились сначала на #diez.
Republica Moldova a apărut în mai multe fotografii din revista de modă poloneză Vogue Polska. Echipa revistei a făcut o vizită în Moldova în perioada 11-14 septembrie curent, unde a organizat o sesiune foto. Сообщение (foto) Moldova a apărut în revista de modă „Vogue Polska” появились сначала на #diez.
Părinții pot achita un impozit pe venit mai mic dacă plătesc pentru studiile copiilor la grădiniță, școală sau universitate # #diez
Din acest an, părinții care au cheltuit bani pentru studiile copiilor la grădiniță, școală, universitate, școală profesională, școala de muzică, arte sau sport (inclusiv instituțiile private) pot achita un impozit pe venit mai mic. Despre acest lucru a menționat deputata Victoria Belous, făcând referire la o modificare în Codul fiscal din martie 2025. Сообщение Părinții pot achita un impozit pe venit mai mic dacă plătesc pentru studiile copiilor la grădiniță, școală sau universitate появились сначала на #diez.
17 start-upuri tehnologice din Republica Moldova au prezentat pe 3 decembrie afacerile lor în fața investitorilor din România, în cadrul evenimentului „Moldova Startups Day”, desfășurat în formatul unui pitching investițional la sediul UiPath București, primul unicorn din România. Inițiativa a urmărit creșterea vizibilității start-upurilor din Republica Moldova pe piața regională și facilitarea accesului la investiții private de tip angel și venture capital. Сообщение 17 start-upuri din Moldova și-au prezentat afacerile în fața investitorilor din România появились сначала на #diez.
Sportivii și antrenorii nu vor mai beneficia de indemnizația viageră dacă vor fi testați pozitiv la controlul antidoping # #diez
Sportivii de performanță și antrenorii care vor fi testați pozitiv la controlul antidoping nu vor mai beneficia de indemnizația viageră. O hotărâre de guvern în acest sens a fost aprobată de cabinetul de miniștri în cadrul ședinței Guvernului de astăzi, 10 decembrie. Сообщение Sportivii și antrenorii nu vor mai beneficia de indemnizația viageră dacă vor fi testați pozitiv la controlul antidoping появились сначала на #diez.
Cum începi o carieră în domeniul urbanismului dacă ai studiat peste hotare. Ce abilități sunt necesare și care este salariul în Moldova # #diez
Ce facem cu numărul mare de mașini și cum le încadrăm în oraș? Potrivit specialiștilor, boomul automobilistic se numără printre principalele provocări care încetinesc dezvoltarea urbanistică din Republica Moldova. Deși urbanismul național este încă la o etapă incipientă, experții confirmă că intențiile ambițioase cu care studenții moldoveni revin de peste hotare ne-ar putea ajuta ca în următorii ani să asistăm la schimbări. În cadrul celei de-a patra ediții a proiectului lansat de #diez – Moldova Brain Gain – în colaborare cu Ambasada Țărilor de Jos, încurajăm tinerii care studiază în afara țării să contribuie cu idei noi la câmpul de muncă autohton. Pentru a înțelege cum are loc debutul într-o carieră, ne-am propus să prezentăm perspectivele de angajare care există acasă în cele mai populare domenii academice despre care studenții moldoveni învață în străinătate. Dacă ai studiat în domeniul urbanismului și te întrebi cum îți poți valorifica potențialul în Republica Moldova, atunci acest material este pentru tine. Сообщение Cum începi o carieră în domeniul urbanismului dacă ai studiat peste hotare. Ce abilități sunt necesare și care este salariul în Moldova появились сначала на #diez.
Primarul Ion Ceban propune introducerea testării antidrog în școli. „Vom solicita Consiliului Național de Securitate să examineze pe larg acest pericol” # #diez
Primarul Capitalei propune introduce testării antidrog în școli. Ion Ceban propune și introducerea testării la consumul de droguri în timpul controalelor medicale regulate. Сообщение Primarul Ion Ceban propune introducerea testării antidrog în școli. „Vom solicita Consiliului Național de Securitate să examineze pe larg acest pericol” появились сначала на #diez.
Grupul polonez LPP a deschis primul magazin Sinsay în Republica Moldova. Acesta se află la Bălți în Centrul Comercial „BUM”, unde poate fi achiziționată îmbrăcăminte și încălțăminte pentru femei, bărbați și copii, accesorii, produse pentru casă și lifestyle. Сообщение Primul magazin Sinsay a fost deschis în Moldova. Când va apărea brandul și la Chișinău появились сначала на #diez.
Din 2027, ambalajele de la băuturi vor fi colectate și reciclate. Cum va funcționa sistemul de depozitare a PET-urilor și a dozelor # #diez
Din 2027, Republica Moldova va implementa Sistemul de Depozit pentru Ambalaje (SDA). Astfel, ambalajele de la băuturi nu vor mai ajunge la gunoi, ci vor fi colectate și reciclate, menționează Ministerul Mediului. Сообщение Din 2027, ambalajele de la băuturi vor fi colectate și reciclate. Cum va funcționa sistemul de depozitare a PET-urilor și a dozelor появились сначала на #diez.
Cinci oportunități destinate studenților, al căror termen-limită pentru înregistrare expiră în luna decembrie # #diez
Ne asumăm să credem că în această perioadă majoritatea studenților sunt în febra pregătirilor pentru examenele primului semestru academic. Cu toate acestea, este esențial să nu neglijăm activitățile extracurriculare care, la fel, pot spori procesul de învățare. Până la sfârșitul lunii decembrie, poți câștiga o bursă pentru a practica voluntariatul în Germania, ai posibilitatea să beneficiezi de o vizită gratuită la sediul NATO din Bruxelles sau te poți înscrie la un seminar din Finlanda. În acest material, îți propunem cinci oportunități la care te poți înregistra în calitate de student(ă). Grăbește-te să completezi formularul de înregistrare! Сообщение Cinci oportunități destinate studenților, al căror termen-limită pentru înregistrare expiră în luna decembrie появились сначала на #diez.
Florile sunt mesageri sensibili ai emoțiilor. Iar drumul lor până la destinatar este uneori mai complicat decât pare. Fie că sunt trimise într-o zi toridă de vară. Sau într-o dimineață în care gerul mușcă din tot ce atinge. Modul în care sunt transportate și livrate poate influența aspectul final al buchetului. Tocmai de aceea, cunoașterea particularităților livrării în funcție de vreme. Ajută la alegerea momentului potrivit și la menținerea calității florilor. Сообщение Ce trebuie să știi despre livrarea florilor pe vreme rece sau caldă появились сначала на #diez.
Șase istorii din spatele a zeci de stickere. Cum tinerii, prin creativitate, luptă împotriva violenței de gen # #diez
Activismul se poate manifesta în forme diferite, iar la Europe Café, acesta a avut loc sub forma unor autocolante personalizate, fiecare cu propria poveste în spate. Workshopul s-a desfășurat în cadrul unui atelier de confecționare a stickerelor – un manifest creativ cu prilejul campaniei de activism împotriva violenței în bază de gen. Сообщение Șase istorii din spatele a zeci de stickere. Cum tinerii, prin creativitate, luptă împotriva violenței de gen появились сначала на #diez.
„Moldelectrica” a solicitat pe 8 decembrie energie electrică de avarie. Cetățenii sunt îndemnați să economisească # #diez
Ministrul energiei, Dorin Junghietu, a anunțat că Republica Moldova a solicitat ieri energie electrică de avarie, care costă mai scump. Pentru a evita asemenea situații, autoritățile roagă cetățenii să economisească energia în orele de vârf. Сообщение „Moldelectrica” a solicitat pe 8 decembrie energie electrică de avarie. Cetățenii sunt îndemnați să economisească появились сначала на #diez.
Dacă ești elev(ă) în clasa a XII-a și ai început pregătirile pentru examenele de bacalaureat, să știi că în perioada 15 – 25 decembrie, EasyBac va organiza o serie de sesiuni online și offline gratuite, care ar putea să te ajute în acest proces. Сообщение Ești elev în clasa a XII-a? Participă la traininguri gratuite despre examenele de bac появились сначала на #diez.
Copiii sub 16 ani rămân fără rețele sociale în Australia. Peste un milion de conturi sunt blocate de Meta și alte companii # #diez
Australia se pregătește să devină miercuri prima țară care stabilește o vârstă minimă pentru utilizarea rețelelor sociale. Platforme precum Instagram, TikTok și YouTube vor fi obligate să blocheze peste un milion de conturi, marcând începutul unui val global de reglementare, scrie Reuters. Сообщение Copiii sub 16 ani rămân fără rețele sociale în Australia. Peste un milion de conturi sunt blocate de Meta și alte companii появились сначала на #diez.
După succesul primei ediții Innovation Camp, desfășurată la Edineț, programul susținut de maib a ajuns și la Anenii Noi, reunind elevi și profesori din școlile din zona Centru. Cea de-a doua ediție s-a remarcat prin energie pozitivă, idei inovatoare și tineri motivați să își dezvolte competențele economice și antreprenoriale. Сообщение O nouă ediție Innovation Camp susținută de maib s-a desfășurat la Anenii Noi появились сначала на #diez.
Școlile din Moldova vor trece în subordinea MEC? Dan Perciun: „E o idee destul de populară. Vom depolitiza instituțiile” # #diez
Școlile din Republica Moldova ar putea trece din subordinea direcțiilor raionale și municipale în cea a Ministerului Educației și Cercetării (MEC). Ministrul Dan Perciun a declarat, în cadrul emisiunii „La 360 de grade” de la Radio Moldova, că această idee este una populară și ar putea fi corelată cu reforma teritorial-administrativă. Totuși, deocamdată nu există o decizie finală. Сообщение Școlile din Moldova vor trece în subordinea MEC? Dan Perciun: „E o idee destul de populară. Vom depolitiza instituțiile” появились сначала на #diez.
România a adoptat un proiect de lege care prevede acordarea unei zile libere plătite, la cerere, pentru femeile diagnosticate cu endometrioză, scrie news.ro. Сообщение România va acorda o zi liberă plătită pentru femeile diagnosticate cu endometrioză появились сначала на #diez.
