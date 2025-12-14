România dublează locurile de internship în companii. Ce înseamnă asta pentru tineri

13:30

Săptămâna trecută, mi-am adus aminte de zilele de școală. Am fost în vizită la Liceul Teoretic „Ion Pelivan" din satul Răzeni, raionul Ialoveni. Rolul meu a fost mai puțin de reporteră și mai mult de elevă, fiindcă am participat la un atelier de consiliere vocațională împreună cu mai mulți copii din clasele a 8-a și a 9-a. Atelierul a fost organizat de Asociația Obștească Eco-Răzeni și face parte din proiectul „VIA – Îmbunătățirea integrării pe piața muncii a tinerilor expuși riscului de excluziune socio-profesională". Acesta este o continuare a proiectului „Persp@ctive", care a fost implementat de Eco-Răzeni în perioada 2023-2025, cu suportul programului EU4Youth și al Uniunii Europene.