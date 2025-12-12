Carburanții se ieftinesc din nou: ANRE anunță prețuri mai mici la benzină și motorină

17:40

Mai multe loturi de formule pentru sugari fabricate de compania Nestlé, ca măsură de precauție, după depistarea bacteriei Bacillus cereus pe o linie de producție din Olanda. Despree aceasta anunță Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA). Autoritățile recomandă părinților să nu utilizeze produsele vizate și să le returneze în magazinele de unde au fost achiziționate. […] The post Formule pentru sugari, retrase de pe rafturi: bacterie detectată pe linia de producție appeared first on Omniapres.