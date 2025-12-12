Lot de mărar importat, nimicit după ce s-au depistat depășiri de pesticide
Omniapres, 12 decembrie 2025 11:30
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță reținerea oficială și nimicirea unui lot de 7.500 de kilograme de mărar proaspăt, provenit din import, după ce analizele de laborator au indicat depășiri semnificative ale limitelor maxime admise de reziduuri de pesticide. Potrivit ANSA, în urma testelor efectuate s-a constatat că nivelul de Penconazol depășea de aproape […]
• • •
Acum 30 minute
11:30
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță reținerea oficială și nimicirea unui lot de 7.500 de kilograme de mărar proaspăt, provenit din import, după ce analizele de laborator au indicat depășiri semnificative ale limitelor maxime admise de reziduuri de pesticide. Potrivit ANSA, în urma testelor efectuate s-a constatat că nivelul de Penconazol depășea de aproape […]
Acum o oră
11:00
Șeful INI, Arcadie Catlabuga, avansat în grad de Maia Sandu. Soțul ministrei Agriculturii devine chestor
Șeful Inspectoratului Național de Investigație, Arcadie Catlabuga, a fost decorat de președinta Maia Sandu cu gradul special de chestor, conform unui decret semnat pe 11 decembrie. Catlabuga este soțul ministrei Agriculturii, Ludmila Catlabuga, numită recent în funcție după plecarea lui Vladimir Bolea. Relația familială dintre cei doi a fost confirmată anterior de fostul premier Dorin […]
Acum 2 ore
10:30
Compensații doar pentru unii: 178.000 de gospodării, scoase din listă. Data plăților a fost anunțată
178.000 de gospodării au fost declarate neeligibile pentru compensațiile la căldură din acest sezon, iar numărul beneficiarilor scade cu circa 120.000 față de anul trecut. Dintr-un total de aproximativ 783.000 de cereri depuse pe platforma compensatii.gov.md, doar 605.000 au fost aprobate, a anunțat ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru. Potrivit ministrei, cele 605.000 de […]
10:10
Sesiunea de examene naționale din 2025 a scos la iveală mai multe cazuri de copiere admise în timpul probelor scrise de absolvire a gimnaziului, ceea ce a dus la aplicarea unor sancțiuni disciplinare în mai multe instituții de învățământ din țară. Abaterile au fost depistate în 18 școli din raioanele Briceni, Criuleni, Edineț, Fălești, Orhei, […]
Acum 4 ore
09:40
Tot mai mulți moldoveni care dau locuințe în chirie ajung în evidența Serviciului Fiscal de Stat. În perioada ianuarie–noiembrie 2025, autoritatea fiscală a identificat 1.748 de persoane fizice care transmit bunuri imobile în locațiune, iar încasările la impozitul pe venit din chirii au ajuns la 85,8 milioane de lei, cu 27,3% mai mult față de […]
09:20
Nosatîi respinge informațiile din Kiev despre un posibil atac din Transnistria: „Nu există semne de escaladare"
Ministrul Apărării, Anatol Nosatîi, a infirmat categoric speculațiile apărute în presa ucraineană, potrivit cărora serviciile de securitate de la Kiev ar fi semnalat riscul unui atac militar din regiunea transnistreană asupra Republicii Moldova. Oficialul califică aceste afirmații drept exagerări și manipulări, subliniind că datele disponibile nu indică nicio pregătire de mobilizare sau acțiuni care ar […]
Acum 24 ore
17:40
Mai multe loturi de formule pentru sugari fabricate de compania Nestlé, ca măsură de precauție, după depistarea bacteriei Bacillus cereus pe o linie de producție din Olanda. Despree aceasta anunță Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA). Autoritățile recomandă părinților să nu utilizeze produsele vizate și să le returneze în magazinele de unde au fost achiziționate. […]
17:10
Guvernul vrea să decupleze reintegrarea Transnistriei de negocierile pentru aderarea la UE
Autoritățile de la Chișinău planifică să separe procesul de reintegrare a regiunii transnistrene și parcursul de integrare europeană al Republicii Moldova. Despre aceasta a anunțat vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, care a explicat că cele două procese au ritmuri și dinamici diferite și nu pot fi sincronizate, transmite IPN. „Vom face tot posibilul ca procesul […]
16:40
Un lot de 10 720 kg de margarină importată a fost distrus de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), după ce în produs au fost depistate niveluri neadmise ale contaminantului 3-MCPD și ai esterilor de acizi grași ai acestuia. Analizele de laborator au arătat valori de 6900 + 1700 µg/kg, în condițiile în care legislația […]
16:10
VIDEO // Lavrov: „Rusia nu va ataca Europa", dar promite răspuns la trupe europene în Ucraina
Rusia afirmă că nu intenționează să intre în conflict militar cu Europa, însă avertizează că va reacționa la orice acțiune pe care o consideră ostilă. Declarațiile au fost făcute de ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, în discursul anual susținut în fața Consiliului Federației, după ce în ultimele luni au apărut discuții privind posibilitatea desfășurării […]
15:30
VIDEO // Tarifele la gaz ar putea fi revizuite în ianuarie: ANRE finalizează analiza costurilor
Ajustarea tarifelor la gaz ar putea deveni posibilă în luna ianuarie, după ce Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică finalizează verificările tehnice privind costurile Energocom. Directorul ANRE, Alexei Taran, a declarat că instituția se află în etapa finală a evaluării investițiilor și a cheltuielilor de bază ale furnizorului – elemente centrale în structura prețurilor reglementate. […]
15:10
VIDEO // Deputat PAS: Emisarii speciali, Dorin Recean și Nicu Popescu, activează benevol, fără salariu
Emisarii speciali ai președintei Maia Sandu, Dorin Recean și Nicu Popescu, nu vor fi remunerați pentru activitatea lor. Declarația a fost făcută de deputatul PAS Dorian Istratii în cadrul unei emisiuni la TVR Moldova, unde acesta a subliniat că rolul celor doi este unul reprezentativ, fără beneficii financiare. Potrivit lui Istratii, funcția de emisar special […]
14:40
Banca Națională a Moldovei a decis, în ședința Comitetului executiv din 11 decembrie 2025, să reducă rata de bază la 5% anual, marcând un nou pas în procesul de relaxare a politicii monetare. Totodată, au fost ajustate și celelalte rate ale dobânzilor: creditele overnight scad la 7% anual, operațiunile repo vor avea o dobândă de […]
14:10
Ciurea: Prin „internaţionalizarea" cazului său, „Inima Moldovei" încearcă să atragă atenţia comunităţii internaţionale ca o garanţie a unui proces echitabil
Solicitările internaționale adresate de Partidul „Inima Moldovei" reprezintă o încercare de a atrage atenția comunității externe ca garanție pentru un proces echitabil. Este opinia analistului politic Cornel Ciurea, exprimată într-un editorial publicat pe politics.md. Potrivit expertului, "avalanșa de demersuri înaintate în ultimele luni către APCE, OSCE/ODIHR, Comisia de la Veneția, Oficiul Secretarului General al Consiliului […]
14:00
PN propune eliminarea TVA de 8% la gazele naturale pentru consumatorii casnici: în buzunarele oamenilor vor rămâne 400 de milioane de lei
Fracțiunea Partidului Nostru a înregistrat în Parlament un proiect de lege care prevede eliminarea TVA de 8% pentru gazele naturale livrate consumatorilor casnici. Anunțul a fost făcut de Constantin Cuiumju, deputat al Partidului Nostru, membru al Comisiei economie, buget și finanțe, în cadrul unei conferințe de presă. Potrivit acestui, măsura ar urma să reducă imediat […]
13:20
Incendiul izbucnit într-un bloc de locuit situat pe bulevardul Renașterii Naționale 6 din Chișinău a fost localizat și lichidat rapid de echipele Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), care au reușit să împiedice extinderea flăcărilor la întreaga clădire. Potrivit instituției, intervenția operativă a permis salvarea unei suprafețe de aproximativ 2000 m² din imobil. Focul […]
13:10
Șase companii din Moldova, trimise în judecată pentru contrabandă cu vinuri în SUA de 3,6 milioane lei
Șase companii din Republica Moldova și șase persoane fizice au fost trimise în judecată într-un amplu dosar de contrabandă cu vinuri către Statele Unite ale Americii, schema fiind derulată între anii 2021 și 2023 și generând un prejudiciu estimat la peste 3.600.000 de lei. Persoanele vizate, cu vârste cuprinse între 33 și 60 de ani, […]
12:10
Osmochescu: „Portul de Stat Giurgiulești nu se vinde. Doar zona liberă face obiectul discuțiilor"
Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugen Osmochescu, a venit cu noi precizări privind discuțiile din spațiul public legate de posibila vânzare a infrastructurii portuare de la Giurgiulești. Oficialul subliniază că Portul de Mărfuri și Pasageri Giurgiulești, aflat în proprietatea statului Republica Moldova, nu este scos la vânzare, iar orice discuție de înstrăinare se referă exclusiv […]
Ieri
11:40
VIDEO // Ala Nemerenco, despre excluderea din Guvern: „Nu mi s-a spus nici să plec, nici să rămân"
Ala Nemerenco, fosta ministră a Sănătății, vorbește deschis pentru prima dată despre plecarea sa din Guvern și despre faptul că nu a fost inclusă în noua echipă executivă. Într-un podcast realizat de Europa Liberă, ea mărturisește că nu s-a așteptat la această decizie, având convingerea că munca depusă în mandatul său și contribuția la victoria […]
11:20
Recepționarea cererilor aferente cetățeniei Republicii Moldova la Secția consulară a Ambasadei Republicii Moldova în Ucraina va fi sistată începând cu data de 23 decembrie 2025, pentru o perioadă nedeterminată. Anunțul vine în contextul modificărilor legislative recente, odată cu adoptarea Legii nr. 253 din 10 iulie 2025 privind cetățenia Republicii Moldova și abrogarea Legii nr. 1024 […]
10:40
Piața pentru Ziua Următoare (PZU) din Republica Moldova a devenit operațională odată cu efectuarea primei tranzacții de către Energocom, pe 10 decembrie 2025. Compania a achiziționat 1 MWh pe platforma Operatorului Pieței de Energie Electrică din Moldova (OPEM), într-un exercițiu menit să testeze funcționalitatea tehnică și operativă a noii piețe. Reprezentanții Energocom au declarat că […]
10:10
VIDEO // Incendiu pe acoperișul unui bloc de 15 etaje din Chișinău: două persoane evacuate
Două persoane au fost evacuate în această dimineață dintr-un bloc locativ de pe bulevardul Renașterii Naționale 6, după ce un incendiu a izbucnit pe acoperișul clădirii cu 15 etaje. Apelul la Serviciul 112 a fost înregistrat la ora 08:57, iar pompierii IGSU au fost mobilizați imediat, fiind aplicat nivelul sporit de intervenție. Ajunse la fața […]
09:40
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va efectua vineri, 12 decembrie, o vizită oficială în Republica Cipru – țara care va prelua, în prima jumătate a anului 2026, președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene. Șefa statului va fi găzduită de Președintele Nikos Christodoulides și va avea întrevedere și cu
09:10
Rusia accelerează mobilizarea militară, producția de drone și operațiunile secrete în regiunea transnistreană, în încercarea de a destabiliza Republica Moldova și de a crea o nouă axă de presiune asupra Ucrainei. Informațiile apar într-o analiză publicată de Kyiv Post, care citează surse din cadrul Serviciului de Informații Militare al Ucrainei (HUR). Potrivit surselor HUR, Kremlinul […] The post Rusia intensifică mobilizarea și operațiunile secrete în Transnistria, avertizează HUR appeared first on Omniapres.
07:10
Zi activă, cu multe sarcini și mișcare în plan profesional și financiar. Apar oportunități, clarificări și discuții care ne pot aduce bani, avantaje sau stabilitate. E momentul potrivit să ne organizăm resursele și să profităm de șansele care se conturează înainte de finalul anului. SĂGETĂTOR Se vine cu oferte de lucru și o să fie […] The post Horoscop 11 decembrie 2025. Zodia care își pune finanțele pe picioare appeared first on Omniapres.
10 decembrie 2025
18:10
Schimbul automat de informații privind conturile financiare dintre Republica Moldova și alte state va include și criptomonedele. Comisia pentru politică externă a aprobat avizul consultativ pentru inițierea negocierilor și semnarea Amendamentului la acordul multilateral, semnat la Berlin în anul 2014. Potrivit Ministerului Finanțelor, amendarea Acordului va actualiza cadrul existent privind schimbul automat de informații privind […] The post Criptomonedele, incluse în schimbul automat de informații dintre Moldova și alte țări appeared first on Omniapres.
17:10
Agenția americană pentru Alimente și Medicamente (FDA) desfășoară o anchetă amplă privind decese potențial asociate vaccinurilor împotriva COVID-19, care vizează atât copii, cât și adulți. Informația a fost confirmată marți de un purtător de cuvânt al Departamentului pentru Sănătate și Servicii Sociale (HHS), citat de CNN. Potrivit autorităților americane, investigația analizează decese din „mai multe […] The post Anchetă explozivă în SUA: posibile legături între vaccinurile anti-COVID și decese appeared first on Omniapres.
17:10
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul de numire a fostului prim-ministru Dorin Recean în funcția de emisar special pentru dezvoltare și reziliență. Potrivit Administrației Prezidențiale, emisarul special are misiunea de a contribui la consolidarea capacității statului de a preveni și combate amenințările la adresa securității naționale, în special cele de natură hibridă. Mandatul […] The post Dorin Recean, numit emisar special al Maiei Sandu pentru dezvoltare și reziliență appeared first on Omniapres.
16:40
Valul de demisii din administrațiile publice locale continuă după ce Ilan Șor și-a anunțat retragerea din politică și sistarea finanțării proiectelor sociale. Blocul Politic „Pobeda” a anunțat noi plecări din funcții, invocând presiuni politice exercitate de autoritățile centrale. Astfel, Valerian Cristea a demisionat din funcția de viceprimar al municipiului Orhei. Potrivit acestuia, el și colegii […] The post Noi demisii în administrațiile locale după retragerea lui Ilan Șor din politică appeared first on Omniapres.
16:10
Rusia pregătește blocarea apelurilor din „țările neprietenoase” sub pretextul luptei cu escrocheriile # Omniapres
Autoritățile de la Moscova pregătesc un nou set de măsuri pentru combaterea fraudei telefonice și online, care va include aproximativ 20 de inițiative, printre care blocarea și marcarea apelurilor provenite din străinătate. Anunțul a fost făcut de președintele Rusiei, Vladimir Putin, în cadrul unei întrevederi, desfășurate prin videoconferință, cu membrii Consiliului pentru Drepturile Omului. Potrivit […] The post Rusia pregătește blocarea apelurilor din „țările neprietenoase” sub pretextul luptei cu escrocheriile appeared first on Omniapres.
15:40
Cobza, alături de cunoștințele, tehnicile și muzica tradițională asociate acestui instrument, a fost inclusă în Lista reprezentativă a patrimoniului cultural imaterial al umanității UNESCO. Decizia a fost adoptată în cadrul celei de-a 20-a sesiuni a Comitetului Interguvernamental pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial, desfășurată în perioada 8–13 decembrie, la New Delhi. Dosarul intitulat „Cobza, cunoștințe, tehnici […] The post Cobza a fost inclusă în patrimoniul cultural imaterial UNESCO appeared first on Omniapres.
15:10
Protest la Guvern: fermierii cer soluții pentru sectorul agricol și amenință cu blocarea drumurilor naționale # Omniapres
Fermierii care au protestat în fața clădirii Guvernului au acordat autorităților un termen-limită până luni, 15 decembrie 2025, pentru inițierea unui dialog privind problemele din agricultură. Decizia a fost luată după ce, la acțiunea de protest, niciun reprezentant al Executivului nu a ieșit să discute cu manifestanții. În timpul protestului, o petiție a agricultorilor a […] The post Protest la Guvern: fermierii cer soluții pentru sectorul agricol și amenință cu blocarea drumurilor naționale appeared first on Omniapres.
14:40
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis cod galben de ceață, valabil pe întreg teritoriul Republicii Moldova, avertizarea intrând în vigoare în seara zilei de 10 decembrie. Potrivit meteorologilor, codul va fi activ din 10 decembrie, ora 19:00, până pe 11 decembrie, ora 11:00. În acest interval, pe arii extinse se va semnala ceață densă, care […] The post Avertizare meteo: ceață densă în toată țara appeared first on Omniapres.
14:20
Renato Usatîi propune extinderea la un an a termenului de aflare în Republica Moldova a automobilelor înmatriculate peste hotare, după modelul UE # Omniapres
Liderul fracțiunii Partidul Nostru și vicepreședinte al Comisiei securitate națională, apărare și ordine publică, Renato Usatîi, a anunțat în cadrul unei conferințe de presă la Parlament că va iniția modificări legislative pentru a extinde termenul de aflare în Republica Moldova a automobilelor înmatriculate străinătate, după modelul Uniunii Europene. Renato Usatîi a explicat că, în prezent, […] The post Renato Usatîi propune extinderea la un an a termenului de aflare în Republica Moldova a automobilelor înmatriculate peste hotare, după modelul UE appeared first on Omniapres.
14:10
Partidele care au acces în Parlament după alegerile din 28 septembrie ar putea câștiga și în cazul unui scrutin anticipat. Potrivit Barometrului socio-politic realizat recent de IMAS, circa 43% dintre respondenți ar alege PAS, 18,6% – Partidul Socialiștilor, câte 8,7% din voturi ar merge la formațiunile „Partidul Nostru” și „Democrația Acasă”, 8,6% – pentru Blocul […] The post Sondaj IMAS: Cum ar arăta Parlamentul după un scrutin anticipat appeared first on Omniapres.
13:40
Tarifele la energia electrică ar putea fi majorate, dacă Republica Moldova va fi nevoită să apeleze tot mai des la energia de avarie, avertizează ministrul Energiei, Dorin Junghietu. Potrivit acestuia, acest tip de energie nu este achiziționat în regim comercial, iar costurile sunt stabilite ulterior și, de regulă, sunt mai ridicate, ceea ce poate pune […] The post Energia de avarie ar putea scumpi electricitatea. Avertismentul ministrului Energiei appeared first on Omniapres.
13:30
VIDEO// Irina Vlah, de Ziua Internaţională a Drepturilor Omului: Precedentele ce se creează, fiind tolerate la cel mai înalt nivel, se multiplică rapid # Omniapres
Irina Vlah, lider al Partidului „Inima Moldovei”, a adresat un mesaj dedicat Zilei Internaționale a Drepturilor Omului, marcată anual la 10 decembrie. În opinia sa, „la nivel global se atestă o tendinţă tot mai pronunţată de a restrânge drepturile fundamentale ale omului sub diferite pretexte, fie că e vorba de pretinsa protecţie a intereselor naţionale […] The post VIDEO// Irina Vlah, de Ziua Internaţională a Drepturilor Omului: Precedentele ce se creează, fiind tolerate la cel mai înalt nivel, se multiplică rapid appeared first on Omniapres.
13:10
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a emis un act de constatare în privința fostului judecător din cadrul Curții Supreme de Justiție și ex-președinte al Curții Supreme de Justiție, Ion Druță. Potrivit inspectorilor ANI, magistratul ar deține avere nejustificată în mărime de peste 1 milion 157 mii lei, scrie realitatea.md. Diferența a fost constatată între averea […] The post Fost președinte al CSJ, vizat de ANI: diferențe de avere de peste un milion de lei appeared first on Omniapres.
12:40
Prețurile de consum din Republica Moldova au continuat să crească în luna noiembrie 2025, potrivit datelor publicate de Biroul Național de Statistică. Comparativ cu luna octombrie, prețurile medii de consum s-au majorat cu 0,3%, iar inflația anuală s-a menținut la nivelul de 7,0%. Față de începutul anului, costul vieții este mai mare cu 5,9%. Scumpirile […] The post Prețurile cresc constant: ouăle se scumpesc cu aproape 19% într-o lună appeared first on Omniapres.
12:10
Facilitățile pentru diaspora, prelungite până în 2026: moldovenii reveniți scapă de taxe vamale # Omniapres
Guvernul a dat undă verde prelungirii facilităților fiscale și vamale destinate moldovenilor care aleg să revină definitiv din străinătate. Executivul a avizat pozitiv un proiect de lege ce menține scutirea de la plata drepturilor de import pentru anumite bunuri de uz personal introduse în țară de cetățenii din diasporă. Inițiativa legislativă aparține unui grup de […] The post Facilitățile pentru diaspora, prelungite până în 2026: moldovenii reveniți scapă de taxe vamale appeared first on Omniapres.
Mai mult de 2 zile în urmă
11:40
O butelie de gaz a explodat în seara zilei de 9 decembrie într-o casă de locuit din satul Sărăteni, raionul Hîncești. Serviciul 112 a fost alertat în legătură cu producerea deflagrației, la fața locului fiind îndreptate de urgență echipele de intervenție. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, în urma exploziei nu a izbucnit incendiu […] The post Explozie într-o locuință din Hîncești: o butelie de gaz a sărit în aer, un bărbat rănit appeared first on Omniapres.
11:00
Două companii, amendate cu aproape 6 milioane de lei pentru trucarea unei licitații medicale # Omniapres
Consiliul Concurenței a anunțat că a sancționat întreprinderile SRL „GBG-MLD” și SRL „Prodomus” cu amenzi în valoare totală de circa 6 milioane de lei, pentru încălcarea legislației concurențiale în cadrul unei proceduri de achiziție publică de echipamente medicale. Decizia a fost adoptată pe 4 decembrie, în urma unei investigații care a vizat procedura de achiziționare […] The post Două companii, amendate cu aproape 6 milioane de lei pentru trucarea unei licitații medicale appeared first on Omniapres.
10:40
Guvernul a aprobat, în ședința de astăzi, încetarea mandatului Elenei Oleinic-Slivinschi din funcția de director adjunct al Agenției de Investiții, decizia fiind luată ca urmare a cererii sale de demisie. Anunțul a fost făcut la începutul reuniunii Executivului. Proiectul de hotărâre privind eliberarea din funcție a fost prezentat Cabinetului de miniștri de secretarul general al […] The post Directorul adjunct al Agenției de Investiții, Elena Oleinic-Slivinschi, a demisionat appeared first on Omniapres.
10:10
VIDEO // Regimul fiscal de 7% pentru IT ar putea fi anulat. Ministrul Economiei: integrarea în UE, prioritatea zero # Omniapres
Facilitățile fiscale de care beneficiază în prezent sectorul IT din Republica Moldova urmează să fie eliminate, în contextul procesului de integrare europeană. Anunțul a fost făcut de ministrul Economiei, Eugen Osmochescu, care a declarat că autoritățile analizează un așa-numit „proces de exit” și alinierea legislației naționale la acquis-ul comunitar. Declarațiile au fost făcute în cadrul […] The post VIDEO // Regimul fiscal de 7% pentru IT ar putea fi anulat. Ministrul Economiei: integrarea în UE, prioritatea zero appeared first on Omniapres.
09:40
VIDEO // Radu Marian, despre cumpărăturile de online din China: „Rucsacul de 40 de lei nu e normal” # Omniapres
Problema concurenței neloiale generate de produsele extrem de ieftine comandate de moldoveni de pe platforme online internaționale, precum Temu, este din nou discutată la nivelul autorităților. Președintele Comisiei parlamentare pentru economie, buget și finanțe, deputatul PAS Radu Marian, spune că acest fenomen afectează direct agenții economici locali și ar putea duce, pe termen mediu, la […] The post VIDEO // Radu Marian, despre cumpărăturile de online din China: „Rucsacul de 40 de lei nu e normal” appeared first on Omniapres.
09:10
VIDEO // Lefurile din CNPF, ANRE și ANRCETI vor fi plafonate. Salariul lui Alaiba la BNM nu va fi atins # Omniapres
Autoritățile pregătesc plafonarea salariilor în mai multe instituții de reglementare, pe fondul criticilor publice legate de nivelul ridicat al lefurilor din aceste structuri. Anunțul a fost făcut de președintele Comisiei parlamentare pentru economie, buget și finanțe, deputatul PAS Radu Marian, în cadrul unei emisiuni de la Realitatea TV. Potrivit acestuia, inițiativa vizează instituțiile publice care […] The post VIDEO // Lefurile din CNPF, ANRE și ANRCETI vor fi plafonate. Salariul lui Alaiba la BNM nu va fi atins appeared first on Omniapres.
07:10
Astăzi, ritmul este alert și pot apărea situații care ne obligă să intervenim rapid, mai ales în zona financiară. Organizarea și luciditatea sunt esențiale pentru a face față presiunilor, iar capacitatea de a găsi soluții practice va dicta succesul zilei. SĂGETĂTOR Noutăți care să vă schimbe viața în bine și o să vă dați interesul […] The post Horoscop 10 decembrie 2025. Mișcări neașteptate în plan financiar appeared first on Omniapres.
9 decembrie 2025
18:10
Lucrările de reparare a 206 km de drumuri regionale au fost deja finalizate, iar încă 66 de km de drum urmează a fi reabilitate până la sfârșitul acestui an. Raportul privind executarea Programului de repartizare a mijloacelor Fondului rutier pentru drumurile publice naționale, în perioada 1 ianuarie – 31 octombrie 2025, a fost prezentat la […] The post Drumurile se pregătesc de iarnă: 466 de utilaje, mobilizate la nivel național appeared first on Omniapres.
17:30
Bugetul Chișinăului pentru 2026: venituri de 9,6 mld. lei și cheltuieli de 10,7 mld. lei # Omniapres
Proiectul bugetului municipiului Chișinău pentru anul 2026 prevede venituri în valoare de 9,6 miliarde de lei, iar cheltuielile sunt estimate la 10,7 miliarde de lei. Cea mai mare parte a fondurilor – 67% – va fi alocată domeniului social. Documentul este prezentat de către Direcția generală finanțe pentru consultări publice, transmite IPN. Potrivit Direcției finanțe, […] The post Bugetul Chișinăului pentru 2026: venituri de 9,6 mld. lei și cheltuieli de 10,7 mld. lei appeared first on Omniapres.
17:10
Cântărețul de muzică populară, Gabriel Nebunu a fost jefuit în autocar, în Italia. Totul s-a întâmplat după concertele sale din Milano, scrie cancan.md. Tânărul se îndrepta cu autocarul spre aeroport ca să revină acasă. La ieșire, a constat că valiza lui lipsește. Întâmplarea l-a răvășit și lacrimile au început să-i curgă șiroaie. „Cum e posibil […] The post Gabriel Nebunu, în lacrimi după jaf: „De la valiza aceea mirosea a cântăreț sau ce?” appeared first on Omniapres.
