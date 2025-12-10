Cobza a fost inclusă în patrimoniul cultural imaterial UNESCO

17:10

Un cetățean moldovean în vârstă de 50 de ani a fost arestat la Mirandola, în regiunea italiană Emilia-Romagna, după ce a încercat să ofere mită polițiștilor pentru a scăpa de consecințele unui furt de motorină pe care îl comisese chiar la locul său de muncă. Incidentul a avut loc vineri, 28 noiembrie, relatează Il Resto […] The post Un moldovean, arestat în Italia după ce a încercat să mituiască poliția cu 2 000 de euro appeared first on Omniapres.