Cobza a fost inclusă în patrimoniul cultural imaterial UNESCO

Cobza, alături de cunoștințele, tehnicile și muzica tradițională asociate acestui instrument, a fost inclusă în Lista reprezentativă a patrimoniului cultural imaterial al umanității UNESCO. Decizia a fost adoptată în cadrul celei de-a 20-a sesiuni a Comitetului Interguvernamental pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial, desfășurată în perioada 8–13 decembrie, la New Delhi. Dosarul intitulat „Cobza, cunoștințe, tehnici […]
Acum 30 minute
15:40
Cobza, alături de cunoștințele, tehnicile și muzica tradițională asociate acestui instrument, a fost inclusă în Lista reprezentativă a patrimoniului cultural imaterial al umanității UNESCO. Decizia a fost adoptată în cadrul celei de-a 20-a sesiuni a Comitetului Interguvernamental pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial, desfășurată în perioada 8–13 decembrie, la New Delhi. Dosarul intitulat „Cobza, cunoștințe, tehnici […]
Acum o oră
15:10
Protest la Guvern: fermierii cer soluții pentru sectorul agricol și amenință cu blocarea drumurilor naționale # Omniapres
Fermierii care au protestat în fața clădirii Guvernului au acordat autorităților un termen-limită până luni, 15 decembrie 2025, pentru inițierea unui dialog privind problemele din agricultură. Decizia a fost luată după ce, la acțiunea de protest, niciun reprezentant al Executivului nu a ieșit să discute cu manifestanții. În timpul protestului, o petiție a agricultorilor a […]
Acum 2 ore
14:40
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis cod galben de ceață, valabil pe întreg teritoriul Republicii Moldova, avertizarea intrând în vigoare în seara zilei de 10 decembrie. Potrivit meteorologilor, codul va fi activ din 10 decembrie, ora 19:00, până pe 11 decembrie, ora 11:00. În acest interval, pe arii extinse se va semnala ceață densă, care […]
14:20
Renato Usatîi propune extinderea la un an a termenului de aflare în Republica Moldova a automobilelor înmatriculate peste hotare, după modelul UE # Omniapres
Liderul fracțiunii Partidul Nostru și vicepreședinte al Comisiei securitate națională, apărare și ordine publică, Renato Usatîi, a anunțat în cadrul unei conferințe de presă la Parlament că va iniția modificări legislative pentru a extinde termenul de aflare în Republica Moldova a automobilelor înmatriculate străinătate, după modelul Uniunii Europene. Renato Usatîi a explicat că, în prezent, […]
14:10
Partidele care au acces în Parlament după alegerile din 28 septembrie ar putea câștiga și în cazul unui scrutin anticipat. Potrivit Barometrului socio-politic realizat recent de IMAS, circa 43% dintre respondenți ar alege PAS, 18,6% – Partidul Socialiștilor, câte 8,7% din voturi ar merge la formațiunile „Partidul Nostru" și „Democrația Acasă", 8,6% – pentru Blocul […]
Acum 4 ore
13:40
Tarifele la energia electrică ar putea fi majorate, dacă Republica Moldova va fi nevoită să apeleze tot mai des la energia de avarie, avertizează ministrul Energiei, Dorin Junghietu. Potrivit acestuia, acest tip de energie nu este achiziționat în regim comercial, iar costurile sunt stabilite ulterior și, de regulă, sunt mai ridicate, ceea ce poate pune […]
13:30
VIDEO// Irina Vlah, de Ziua Internaţională a Drepturilor Omului: Precedentele ce se creează, fiind tolerate la cel mai înalt nivel, se multiplică rapid # Omniapres
Irina Vlah, lider al Partidului „Inima Moldovei", a adresat un mesaj dedicat Zilei Internaționale a Drepturilor Omului, marcată anual la 10 decembrie. În opinia sa, „la nivel global se atestă o tendinţă tot mai pronunţată de a restrânge drepturile fundamentale ale omului sub diferite pretexte, fie că e vorba de pretinsa protecţie a intereselor naţionale […]
13:10
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a emis un act de constatare în privința fostului judecător din cadrul Curții Supreme de Justiție și ex-președinte al Curții Supreme de Justiție, Ion Druță. Potrivit inspectorilor ANI, magistratul ar deține avere nejustificată în mărime de peste 1 milion 157 mii lei, scrie realitatea.md. Diferența a fost constatată între averea […]
12:40
Prețurile de consum din Republica Moldova au continuat să crească în luna noiembrie 2025, potrivit datelor publicate de Biroul Național de Statistică. Comparativ cu luna octombrie, prețurile medii de consum s-au majorat cu 0,3%, iar inflația anuală s-a menținut la nivelul de 7,0%. Față de începutul anului, costul vieții este mai mare cu 5,9%. Scumpirile […]
12:10
Facilitățile pentru diaspora, prelungite până în 2026: moldovenii reveniți scapă de taxe vamale # Omniapres
Guvernul a dat undă verde prelungirii facilităților fiscale și vamale destinate moldovenilor care aleg să revină definitiv din străinătate. Executivul a avizat pozitiv un proiect de lege ce menține scutirea de la plata drepturilor de import pentru anumite bunuri de uz personal introduse în țară de cetățenii din diasporă. Inițiativa legislativă aparține unui grup de […]
Acum 6 ore
11:40
O butelie de gaz a explodat în seara zilei de 9 decembrie într-o casă de locuit din satul Sărăteni, raionul Hîncești. Serviciul 112 a fost alertat în legătură cu producerea deflagrației, la fața locului fiind îndreptate de urgență echipele de intervenție. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, în urma exploziei nu a izbucnit incendiu […]
11:00
Două companii, amendate cu aproape 6 milioane de lei pentru trucarea unei licitații medicale # Omniapres
Consiliul Concurenței a anunțat că a sancționat întreprinderile SRL „GBG-MLD" și SRL „Prodomus" cu amenzi în valoare totală de circa 6 milioane de lei, pentru încălcarea legislației concurențiale în cadrul unei proceduri de achiziție publică de echipamente medicale. Decizia a fost adoptată pe 4 decembrie, în urma unei investigații care a vizat procedura de achiziționare […]
10:40
Guvernul a aprobat, în ședința de astăzi, încetarea mandatului Elenei Oleinic-Slivinschi din funcția de director adjunct al Agenției de Investiții, decizia fiind luată ca urmare a cererii sale de demisie. Anunțul a fost făcut la începutul reuniunii Executivului. Proiectul de hotărâre privind eliberarea din funcție a fost prezentat Cabinetului de miniștri de secretarul general al […]
10:10
VIDEO // Regimul fiscal de 7% pentru IT ar putea fi anulat. Ministrul Economiei: integrarea în UE, prioritatea zero # Omniapres
Facilitățile fiscale de care beneficiază în prezent sectorul IT din Republica Moldova urmează să fie eliminate, în contextul procesului de integrare europeană. Anunțul a fost făcut de ministrul Economiei, Eugen Osmochescu, care a declarat că autoritățile analizează un așa-numit „proces de exit" și alinierea legislației naționale la acquis-ul comunitar. Declarațiile au fost făcute în cadrul […]
Acum 8 ore
09:40
VIDEO // Radu Marian, despre cumpărăturile de online din China: „Rucsacul de 40 de lei nu e normal” # Omniapres
Problema concurenței neloiale generate de produsele extrem de ieftine comandate de moldoveni de pe platforme online internaționale, precum Temu, este din nou discutată la nivelul autorităților. Președintele Comisiei parlamentare pentru economie, buget și finanțe, deputatul PAS Radu Marian, spune că acest fenomen afectează direct agenții economici locali și ar putea duce, pe termen mediu, la […]
09:10
VIDEO // Lefurile din CNPF, ANRE și ANRCETI vor fi plafonate. Salariul lui Alaiba la BNM nu va fi atins # Omniapres
Autoritățile pregătesc plafonarea salariilor în mai multe instituții de reglementare, pe fondul criticilor publice legate de nivelul ridicat al lefurilor din aceste structuri. Anunțul a fost făcut de președintele Comisiei parlamentare pentru economie, buget și finanțe, deputatul PAS Radu Marian, în cadrul unei emisiuni de la Realitatea TV. Potrivit acestuia, inițiativa vizează instituțiile publice care […]
Acum 12 ore
07:10
Astăzi, ritmul este alert și pot apărea situații care ne obligă să intervenim rapid, mai ales în zona financiară. Organizarea și luciditatea sunt esențiale pentru a face față presiunilor, iar capacitatea de a găsi soluții practice va dicta succesul zilei. SĂGETĂTOR Noutăți care să vă schimbe viața în bine și o să vă dați interesul […]
Acum 24 ore
18:10
Lucrările de reparare a 206 km de drumuri regionale au fost deja finalizate, iar încă 66 de km de drum urmează a fi reabilitate până la sfârșitul acestui an. Raportul privind executarea Programului de repartizare a mijloacelor Fondului rutier pentru drumurile publice naționale, în perioada 1 ianuarie – 31 octombrie 2025, a fost prezentat la […]
17:30
Bugetul Chișinăului pentru 2026: venituri de 9,6 mld. lei și cheltuieli de 10,7 mld. lei # Omniapres
Proiectul bugetului municipiului Chișinău pentru anul 2026 prevede venituri în valoare de 9,6 miliarde de lei, iar cheltuielile sunt estimate la 10,7 miliarde de lei. Cea mai mare parte a fondurilor – 67% – va fi alocată domeniului social. Documentul este prezentat de către Direcția generală finanțe pentru consultări publice, transmite IPN. Potrivit Direcției finanțe, […]
17:10
Cântărețul de muzică populară, Gabriel Nebunu a fost jefuit în autocar, în Italia. Totul s-a întâmplat după concertele sale din Milano, scrie cancan.md. Tânărul se îndrepta cu autocarul spre aeroport ca să revină acasă. La ieșire, a constat că valiza lui lipsește. Întâmplarea l-a răvășit și lacrimile au început să-i curgă șiroaie. „Cum e posibil […]
17:00
Usatîi propune ca moldovenii să poată efectua plăți în numerar de până la 250 de mii de euro pentru imobile și mașini # Omniapres
Partidul Nostru a anunțat inițierea unui proiect de lege prin care propune ca cetățenii să poată efectua tranzacții în numerar la procurarea bunurilor imobile și mobile în limita a 300 de salarii medii pe economie, echivalentul a aproximativ 250 de mii de euro. Totodată, formațiunea propune ca cetățenii moldoveni din diasporă, nerezidenți fiscali, precum și […]
16:10
Moldelectrica a fost nevoită să solicite din nou energie electrică de avarie în după-amiaza și seara zilei de luni, din cauza unor dezechilibre apărute în Sistemul Electroenergetic Național. Ajutorul de avarie a fost cerut pentru a menține stabilitatea sistemului și a evita riscuri de deconectări. Livrările de energie de avarie sunt diferite de cantitățile de […]
Ieri
15:40
ASP introduce un nou model de Adeverință pentru preschimbarea permisului în Marea Britanie # Omniapres
Agenția Servicii Publice a anunțat că eliberează un nou model de Adeverință (Certificate of Entitlement), în limba engleză, document necesar pentru preschimbarea permisului de conducere moldovenesc la autoritățile britanice. Modelul anterior a fost ajustat pentru a corespunde cerințelor părții britanice, după ce cetățenii Republicii Moldova au semnalat dificultăți în procesul de recunoaștere a permisului. Adeverința […]
15:40
Sindicatele cer majorări salariale și ajustări ale politicilor bugetare pentru anul 2026. Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) a prezentat Ministerului Finanțelor un set de propuneri și obiecții față de proiectele bugetare și salariale, avertizând că actualele prevederi nu țin cont de inflație și de standardele europene. În cadrul întrevederii cu ministrul Finanțelor, Andrian […]
14:30
10 lei pe oră, 240 lei penalizare: ANRE introduce compensații dure pentru lipsa căldurii # Omniapres
10 lei pentru fiecare oră de întârziere, 240 de lei penalizare fixă și compensații automate direct pe factură. Acestea sunt principalele sancțiuni introduse de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE), care a aprobat un nou Regulament privind indicatorii de calitate ai serviciilor de distribuție și furnizare a energiei termice. Potrivit deciziei ANRE, consumatorii care […]
14:10
Părinții care investesc în educația copiilor vor putea beneficia, începând cu anul 2025, de deduceri fiscale din impozitul pe venit, în limita a 16.100 de lei anual. Facilitatea se aplică pentru cheltuielile suportate pentru grădiniță, școală, universitate, colegiu, școală profesională, precum și pentru instituții cu profil artistic, muzical sau sportiv, inclusiv private, cu condiția ca […]
13:40
Produsele de pe rafturile unui magazin din Chișinău, sigilate cu bandă adezivă a Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), nu indică neconformitatea acestora. Precizarea a fost făcută de ANSA după ce în spațiul public au apărut imagini cu cutii de ceai expuse la vânzare, sigilate cu banda instituției, fapt care a stârnit confuzie în rândul […]
13:10
„No ne tut to bîlo”: un antreprenor, dezamăgit după investiția în panouri fotovoltaice. Reacția CNED # Omniapres
Producătorul și antreprenorul Alexandru Gurdilă se declară dezamăgit după ce și-a instalat la domiciliu un sistem fotovoltaic de 12 kWh, în care spune că a investit o sumă considerabilă de bani, mizând pe sprijinul oferit prin programele statului. Experiența sa a fost relatată într-o postare pe rețelele sociale, unde a criticat modul de funcțion
12:40
Fermierii din Republica Moldova ies mâine la protest. Asociația Obștească „Forța Fermierilor” anunță organizarea unui protest preventiv pe 10 decembrie 2025, începând cu ora 10:30, în fața clădirii Guvernului de pe strada Pușkin. Acțiunea este inițiată de agricultorii din zona de sud a țării, grav afectați de secetele repetate din ultimii ani, dar vizează situația […] The post Fermierii ies la protest: agricultorii cer măsuri urgente și dialog cu Guvernul appeared first on Omniapres.
12:10
Inițiativele PN, înregistrate în Parlament: TVA mai mic, sprijin pentru tineret și sport, vot electronic, facilități pentru diaspora și anularea TVA la gaze # Omniapres
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, a anunțat la postul public de televiziune, că fracțiunea pe care o conduce a înregistrat în Parlament mai multe inițiative legislative menite să sprijine mediul de afaceri, tinerii și populația. Republicii Moldova. Printre proiecte se numără extinderea scutirii de TVA pentru agenții economici cu o cifră de afaceri de până […] The post Inițiativele PN, înregistrate în Parlament: TVA mai mic, sprijin pentru tineret și sport, vot electronic, facilități pentru diaspora și anularea TVA la gaze appeared first on Omniapres.
11:40
Un amplu raid anticorupție are loc astăzi în raionul Călărași, unde ofițerii CNA și procurorii municipiului Chișinău efectuează peste 30 de percheziții într-un dosar ce vizează o schemă sistemică de fraudare a examenelor pentru obținerea permisului de conducere. Acțiunile continuă investigațiile începute pe 15 octombrie, când au fost operate 50 de percheziții și trei persoane […] The post 500–700 de euro pentru permis: CNA descinde cu peste 30 de percheziții în Călărași appeared first on Omniapres.
11:10
VIDEO // Ministrul Educației, despre scandalul fuziunii UTM cu Universitatea din Cahul: „Acuzațiile la adresa lui Bostan sunt gratuite și regretabile” # Omniapres
Ministrul Educației, Dan Perciun, intervine ferm în scandalul iscat în jurul fuziunii UTM–Universitatea din Cahul și al discuțiilor privind posibilitatea ca rectorul Viorel Bostan să obțină un al treilea mandat consecutiv. La Radio Moldova, Perciun a respins categoric criticile apărute în spațiul public, inclusiv cele formulate de rectorul USM, Igor Șarov. „Am văzut și eu […] The post VIDEO // Ministrul Educației, despre scandalul fuziunii UTM cu Universitatea din Cahul: „Acuzațiile la adresa lui Bostan sunt gratuite și regretabile” appeared first on Omniapres.
10:40
Droguri în valoare de 1 294 692 de lei au fost scoase din circuit în perioada 1–7 decembrie, în urma operațiunilor desfășurate la nivel național de Poliția Republicii Moldova. Acțiunile au vizat în special prevenirea și combaterea traficului de droguri, cu accent pe identificarea minorilor și tinerilor implicați în consumul, distribuirea, transportarea sau promovarea substanțelor […] The post Droguri de peste 1,2 milioane lei, scoase din circuit într-o săptămână appeared first on Omniapres.
10:00
VIDEO // Expert economic avertizează: „Ori mărim tariful, ori începem să deconectăm raioane întregi” # Omniapres
Republica Moldova intră într-o perioadă de risc energetic major, avertizează expertul Sergiu Tofilat, care spune că țara nu poate acoperi consumul de vârf nici măcar în condiții normale, iar orice dezechilibru din Ucraina lovește direct sistemul moldovenesc. Declarațiile vin în contextul atacurilor masive asupra infrastructurii energetice ucrainene, care au forțat Moldelectrica să solicite energie de […] The post VIDEO // Expert economic avertizează: „Ori mărim tariful, ori începem să deconectăm raioane întregi” appeared first on Omniapres.
09:40
Pompieri și salvatori, mobilizați la Ambasada SUA din Chișinău pentru un exercițiu tactic de urgență # Omniapres
Un exercițiu tactic de reacționare și răspuns în caz de situații de urgență are loc astăzi, 9 decembrie 2025, pe teritoriul Ambasadei Statelor Unite ale Americii din Republica Moldova. Aplicațiile se desfășoară în intervalul 09:00–12:00, la sediul misiunii diplomatice de pe strada Alexei Mateevici 103 din Chișinău, cu participarea forțelor și mijloacelor de intervenție ale […] The post Pompieri și salvatori, mobilizați la Ambasada SUA din Chișinău pentru un exercițiu tactic de urgență appeared first on Omniapres.
09:00
Zinaida Popa explică „eroarea de 2 milioane lei”: Consiliera PAS neagă că ar fi luat credit de la soțul ei # Omniapres
Președinta fracțiunii PAS din Consiliul Municipal Chișinău și directoarea Moldexpo, Zinaida Popa, reacționează după apariția informațiilor conform cărora ar fi declarat un împrumut de 2 milioane de lei contractat de la soțul ei. Popa califică totul drept „o neînțelegere tehnică” și spune că înscrierea creditului în declarația ei a fost o greșeală de completare. „Nu […] The post Zinaida Popa explică „eroarea de 2 milioane lei”: Consiliera PAS neagă că ar fi luat credit de la soțul ei appeared first on Omniapres.
07:10
Este o zi excelentă pentru clarificări și rezolvări care țin de bani. Recuperăm sume restante, închidem datorii, reorganizăm bugetul și facem loc pentru un final de an mai așezat. Contextul astral ne ajută să stabilim priorități și să facem ordine în tot ce înseamnă resurse. SĂGETĂTOR Vă reușesc demersurile care țin de legalizarea unor acte, […] The post Horoscop 9 decembrie 2025. Zodia care își pune finanțele în ordine appeared first on Omniapres.
8 decembrie 2025
18:40
Un amplu studiu epidemiologic derulat în Franța arată că vaccinurile anti-COVID-19 nu au provocat o creștere a mortalității generale după introducerea lor în 2021, contrazicând ferm teoriile vehiculate de grupările sceptice față de imunizare. Analiza, publicată de AFP și realizată de consorțiul Epi-Phare — format din Agenția Națională Franceză pentru Siguranța Medicamentelor și Assurance Maladie […] The post Au influențat vaccinurile COVID rata de deces? Cercetătorii vin cu date neașteptate appeared first on Omniapres.
18:10
Dumitru Șoldan este noul director al S.A. „TRACOM”, după finalizarea concursului organizat de Agenția Proprietății Publice. Agenția Proprietății Publice anunță că procedura de selecție pentru conducerea întreprinderii a fost încheiată, iar Dumitru Șoldan — cel care a exercitat până acum interimatul — a obținut cel mai mare punctaj și a fost desemnat câștigător. Concursul s-a […] The post Dumitru Șoldan, desemnat învingător al concursului pentru șefia „Tracom” appeared first on Omniapres.
17:30
Crăciun blând, dar ger la început de an? Meteorologii iau în calcul un ciclu arctic peste Europa # Omniapres
Specialiștii în climă analizează scenariul unei ierni mai dure decât în mod obișnuit pe continent, din cauza unui vortex polar mai slab – fenomen care permite aerului arctic să coboare spre latitudini joase. Deși modelele pe termen scurt indică un Crăciun cu vreme relativ blândă, cele pe termen mediu arată o posibilă răcire accentuată la […] The post Crăciun blând, dar ger la început de an? Meteorologii iau în calcul un ciclu arctic peste Europa appeared first on Omniapres.
17:10
Ministerul Educației va putea refuza sau anula indemnizația viageră în caz de încălcări antidoping # Omniapres
Ministerul Educației și Cercetării va putea refuza cererile de stabilire a indemnizației viagere și va anula aceste plăți pentru sportivii de performanță și antrenorii care au încălcat legislația antidoping, transmite IPN. Procedura este prevăzută într-o hotărâre de Guvern, aflată pe ordinea de zi a ședinței din 10 decembrie. Indemnizația viageră reprezintă o prestație financiară lunară […] The post Ministerul Educației va putea refuza sau anula indemnizația viageră în caz de încălcări antidoping appeared first on Omniapres.
16:30
Fostul deputat Vladimir Andronachi va rămâne în arest preventiv încă 30 de zile. Decizia a fost luată luni, 8 decembrie, de Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, la solicitarea procurorilor anticorupție. „Procuratura Anticorupție informează că astăzi, Judecătoria Chișinău sediul Ciocana, a admis demersul procurorilor privind aplicarea măsurii preventive – arestul preventiv pe un termen de 30 de […] The post Fostul deputat PDM, Vladimir Andronachi, rămâne în arest încă 30 de zile appeared first on Omniapres.
16:10
Platforma Star Gage a publicat clasamentul celor mai urmărite persoane din Republicate Moldova pe Instagram, iar printre ele se regăsește și cofondatoarea platformei de caritate Caritate.md, Svetlana Sainsus, care ocupă locul nouă, având circa 327 de mii de urmăritori. Datele confirmă că rețelele sociale sunt dominate de creatori de conținut, influenceri, actori și interpreți, ale […] The post Top 10 moldoveni cu cei mai mulți urmăritori pe Instagram: Sainsus intră în clasament appeared first on Omniapres.
Mai mult de 2 zile în urmă
15:40
Un bărbat a rămas fără automobil și va sta aproape doi ani după gratii pentru șofat în stare de ebrietate # Omniapres
Un bărbat a fost condamnat la 1 an și 10 luni de închisoare, iar automobilul său a fost confiscat în folosul statului, în urma unei sentințe emise la solicitarea procurorilor din cadrul Procuraturii Hîncești, Oficiul Ialoveni, anunță Procuratura Generală. Potrivit acuzatorilor, în februarie 2024, acesta a fost surprins conducând un Mercedes VITO în stare avansată […] The post Un bărbat a rămas fără automobil și va sta aproape doi ani după gratii pentru șofat în stare de ebrietate appeared first on Omniapres.
15:10
Doi tineri de 20 și 21 de ani, din Chișinău, au fost reținuți fiind suspectați de punerea în circulație a bancnotelor false pe teritoriul capitalei. Poliția a fost sesizată de un tânăr care a comunicat că ar fi primit o bancnotă presupus falsă de la unul dintre indivizi. Ulterior, în baza probelor și a informațiilor […] The post Doi tineri din Chișinău, reținuți pentru distribuirea de bancnote false appeared first on Omniapres.
14:40
Junghietu cere consum responsabil de energie electrică: ”E necesar pentru a evita riscurile deconectării” # Omniapres
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, cere populației un consum responsabil de electricitate, în special în orele de vârf, pentru a menține stabilitatea Sistemului Electroenergetic Național. „Comportamentul responsabil și consumul rațional de energie electrică, în special în orele de vârf, sunt necesare pentru a menține sistemul stabil, a evita riscurile de deconectări și pentru o funcționare eficientă […] The post Junghietu cere consum responsabil de energie electrică: ”E necesar pentru a evita riscurile deconectării” appeared first on Omniapres.
5 decembrie 2025
17:10
Un moldovean, arestat în Italia după ce a încercat să mituiască poliția cu 2 000 de euro # Omniapres
Un cetățean moldovean în vârstă de 50 de ani a fost arestat la Mirandola, în regiunea italiană Emilia-Romagna, după ce a încercat să ofere mită polițiștilor pentru a scăpa de consecințele unui furt de motorină pe care îl comisese chiar la locul său de muncă. Incidentul a avut loc vineri, 28 noiembrie, relatează Il Resto […] The post Un moldovean, arestat în Italia după ce a încercat să mituiască poliția cu 2 000 de euro appeared first on Omniapres.
16:40
Salariul rămâne principa sursă de venit financiar al gospodăriilor din Republica Moldova, în timp ce distribuția veniturilor arată în continuare discrepanțe majore, potrivit Bancii Naționale a Moldovei care a radiografiat veniturile populației, pe baza unui sondaj realizat pe un eșantion de 1.029 de persoane din diferite categorii de vârstă, medii de trai, sexe și niveluri […] The post Venituri rușinos de mici: practic 1 din 3 moldoveni câștigă sub 5 000 de lei pe lună appeared first on Omniapres.
16:10
Peste 5 milioane de lei, găsiți la funcționarii din Chișinău și agenți economici în ancheta privind achizițiile publice # Omniapres
Peste 5 milioane de lei a fost ridicat de Centrul Național Anticorupție după perchezițiile efectuate joi, 4 decembrie, în dosarul privind corupția în procesul de achiziții publice. Sumele, găsite în diferită valută, au fost depistate în locuințele și birourile unor agenți economici și funcționari ai Direcției Locativ-Comunale Chișinău, iar proveniența banilor urmează să fie stabilită […] The post Peste 5 milioane de lei, găsiți la funcționarii din Chișinău și agenți economici în ancheta privind achizițiile publice appeared first on Omniapres.
15:30
NGM Company, partenerul privat al Loteriei Naționale a Moldovei, își reafirmă angajamentul față de comunitate prin susținerea continuă a activităților Hospices of Hope Moldova, organizație cu care colaborează de mai mulți ani. În cadrul Galei Caritabile „Broadway Lights of Hope Musical”, compania a participat în calitate de partener silver, consolidând un parteneriat care sprijină constant […] The post NGM Company – susținător fidel al proiectelor umanitare ale Hospices of Hope Moldova appeared first on Omniapres.
