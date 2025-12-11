VIDEO // Deputat PAS: Emisarii speciali, Dorin Recean și Nicu Popescu, activează benevol, fără salariu

12:10

Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, a anunțat la postul public de televiziune, că fracțiunea pe care o conduce a înregistrat în Parlament mai multe inițiative legislative menite să sprijine mediul de afaceri, tinerii și populația. Republicii Moldova. Printre proiecte se numără extinderea scutirii de TVA pentru agenții economici cu o cifră de afaceri de până […]