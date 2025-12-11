Șase companii din Moldova, trimise în judecată pentru contrabandă cu vinuri în SUA de 3,6 milioane lei

09:40

Un exercițiu tactic de reacționare și răspuns în caz de situații de urgență are loc astăzi, 9 decembrie 2025, pe teritoriul Ambasadei Statelor Unite ale Americii din Republica Moldova. Aplicațiile se desfășoară în intervalul 09:00–12:00, la sediul misiunii diplomatice de pe strada Alexei Mateevici 103 din Chișinău, cu participarea forțelor și mijloacelor de intervenție ale […]