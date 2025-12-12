(video) Igor Dodon, felicitare în Parlament de Ziua Neutralității: Le-am amintit celor care au compromis acest statut că Moldova e o țară neutră conform Constituției
UNIMEDIA, 12 decembrie 2025 11:10
Al cincilea președinte de țară, liderul PSRM, Igor Dodon, și-a felicitat colegii din Parlament de Ziua Internațională a Neutralității, marcată astăzi. „Le-am reamintit membrilor Parlamentului, în special fracțiunii PAS, că Republica Moldova este o țară neutră conform Constituției. Cu toate acestea, în ultimii ani, neutralitatea țării noastre a fost compromisă semnificativ - exercițiile comune cu soldații NATO, cooperarea militară, contrabanda cu arme și alte activități ridică semne de întrebare serioase”, a menționat Igor Dodon.
• • •
Alte ştiri de UNIMEDIA
Acum 10 minute
11:20
(video) PAS a votat împotriva examinării legii care ar fi interzis deconectările de la servicii iarna. Deputată PSRM: „E o protecție doar pentru familiile vulnerabile, dar responsabile” # UNIMEDIA
Deputata PSRM, Ala Ursu-Antoci, a solicitat, în cadrul ședinței plenare a Parlamentului, includerea pe ordinea de zi a proiectului de lege privind modificarea Legii nr. 241/2022 și a Legii nr. 387 din 2 decembrie 2025, care vizează funcționarea Fondului de reducere a vulnerabilității energetice. Proiectul propunea instituirea unui moratoriu asupra deconectărilor de la serviciile locativ-comunale în perioada rece a anului, pentru a proteja consumatorii vulnerabili. Inițiativa a fost respinsă de mjoritatea parlamentară.
Acum 30 minute
11:10
(live) Parlamentul, în ședință. Vasile Costiuc i-a adus daruri lui Igor Grosu: „Sunt BIO” # UNIMEDIA
Deputații se întrunesc astăzi, 12 decembrie, într-o nouă ședință a Parlamentului. Pe ordinea de zi figurează 19 proiecte, printre care și cel cu privire la acordarea scutirii de plata drepturilor de import pentru cetățenii Republicii Moldova care revin cu traiul în țară.
11:10
(video) Igor Dodon, felicitare în Parlament de Ziua Neutralității: Le-am amintit celor care au compromis acest statut că Moldova e o țară neutră conform Constituției # UNIMEDIA
Al cincilea președinte de țară, liderul PSRM, Igor Dodon, și-a felicitat colegii din Parlament de Ziua Internațională a Neutralității, marcată astăzi. „Le-am reamintit membrilor Parlamentului, în special fracțiunii PAS, că Republica Moldova este o țară neutră conform Constituției. Cu toate acestea, în ultimii ani, neutralitatea țării noastre a fost compromisă semnificativ - exercițiile comune cu soldații NATO, cooperarea militară, contrabanda cu arme și alte activități ridică semne de întrebare serioase”, a menționat Igor Dodon.
11:00
(live) Parlamentul, în ședință: Deputații PAS sunt împotriva audierilor pe marginea misiunilor speciale a emisarilor recent desemnați # UNIMEDIA
Deputații se întrunesc astăzi, 12 decembrie, într-o nouă ședință a Parlamentului. Pe ordinea de zi figurează 19 proiecte, printre care și cel cu privire la acordarea scutirii de plata drepturilor de import pentru cetățenii Republicii Moldova care revin cu traiul în țară.
11:00
Irina Vlah, de Ziua Internațională a Neutralității: Neutralitatea poate deveni un adevărat scut de securitate pentru state mici ca R.Moldova # UNIMEDIA
Politiciana Irina Vlah, lider al Partidului Republican „Inima Moldovei”, a lansat un mesaj cu ocazia Zilei Internaţionale a Neutralităţii, instituită de către Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite în 2017 și care e marcată anual la 13 decembrie.
11:00
Victoria Sanduța, despre investigația care a scandalizat România: E selectivă, cu duble standarde. Laura Ștefan a făcut „vetting” procurorilor moldoveni # UNIMEDIA
Fosta judecătoare Victoria Sanduța are rezerve față de investigația Recorder, despre justiția capturată din România, care a provocat proteste în masă peste Prut și solicitări de demiteri și modificări legislative. „Prezența Laurei Ștefan, care apare ca expert în documentar, ridică semne majore de întrebare - a fost membră a Comitetului consultativ anticorupție creat prin decret prezidențial în 2021, un organism hibrid, formal consultativ, dar politic subordonat Președintelui R. Moldova. Acest comitet a fost parte din arhitectura care a legitimat intervenția politicului în justiție. Ulterior, Laura Ștefan a fost numită membră a Comisiei de vetting a procurorilor din Republica Moldova, printr-o procedură aprobată de Parlament. Duble standarde”, explică ex-magistrata.
Acum o oră
10:50
(live) Parlamentul, în ședință: PSRM propune audieri parlamentare pe subiectul migranților în Moldova # UNIMEDIA
Deputații se întrunesc astăzi, 12 decembrie, într-o nouă ședință a Parlamentului. Pe ordinea de zi figurează 19 proiecte, printre care și cel cu privire la acordarea scutirii de plata drepturilor de import pentru cetățenii Republicii Moldova care revin cu traiul în țară.
10:50
(doc) Ploaie de steluțe de general la MAI: Șeful INI, soțul ministrei Ludmila Catlabuga, decorat de Maia Sandu cu gradul special de chestor # UNIMEDIA
Șeful Inspectoratului Național de Investigație (INI), Arcadie Catlabuga, care este soțul ministrei Agriculturii, Ludmila Catlabuga, a fost decorat de președinta Maia Sandu cu gradul special de chestor.
10:40
(live) Parlamentul, în ședință: Proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2026, pe agendă # UNIMEDIA
Deputații se întrunesc astăzi, 12 decembrie, într-o nouă ședință a Parlamentului. Pe ordinea de zi figurează 19 proiecte, printre care și cel cu privire la acordarea scutirii de plata drepturilor de import pentru cetățenii Republicii Moldova care revin cu traiul în țară.
Acum 2 ore
10:20
(video) Pesticide de 10 ori peste limită: ANSA a nimicit 7,5 tone de mărar de import, care urma să ajungă pe rafturile din magazine # UNIMEDIA
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează despre reținerea oficială și, ulterior, nimicirea unui lot de 7500 kg de mărar proaspăt, provenit din import. Decizia a fost luată după ce analizele de laborator au confirmat depășirea limitelor maxime admise (LMA) de reziduuri de pesticid Penconazol - un risc potențial pentru sănătatea umană.
10:10
„Nu e un concurs de Miss.” Momentul în care Valentinei Naforniță i-a crăpat răbdarea: La Opera din Viena nu ajungi datorită frumuseții # UNIMEDIA
Renumita soprană Valentina Naforniță, care acum a lăsat cariera pe locul doi și momentan e ocupă de creșterea celor trei fii, recunoaște că au fost momente când frumusețea sa a provocat criticile celor din jur, în pofida talentului pe care îl avea și a rezultatelor frumoase pe care le demonstra. Odată, însă, i-a crăpat răbdarea și a decis să dea replică unui critic. „Nu am fost de acord, până aici a fost. În plus, ce e rău în asta? La Opera din Viena nu poți ajunge datorită criteriului de frumusețe. Nu ai cum, nu e un concur de Miss, hai să fim sinceri”, a relatat artista, la podcastul Fain& Simplu cu Mihai Morar.
10:10
(live) Parlamentul, în ședință: Proiectul privind scutirea de plata de import pentru cetățenii RM care revin în țară, pe agendă # UNIMEDIA
Deputații se întrunesc astăzi, 12 decembrie, într-o nouă ședință a Parlamentului. Pe ordinea de zi figurează 19 proiecte, printre care și cel cu privire la acordarea scutirii de plata drepturilor de import pentru cetățenii Republicii Moldova care revin cu traiul în țară.
10:00
Trump, „extrem de frustrat” de Rusia și Ucraina. Casa Albă: Nu mai vrea discuții. Vrea ca acest război să se termine # UNIMEDIA
Donald Trump este „extrem de frustrat” atât de Rusia, cât și de Ucraina, din cauza impasului în negocierile pentru pace, a anunțat joi purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt. Liderul american cere acum „acțiuni reale”, nu doar întâlniri fără rezultat, pentru a pune capăt războiului ruso-ucrainean, scrie adevărul.ro.
09:50
(video) Au cerut, dar nu li s-a dat: Aproape 180 de mii de familii au rămas fără ajutor la contor pentru că nu erau eligibile. Câți moldoveni vor lua compensația # UNIMEDIA
Aproape 180 de mii de gospodării care au solicitat compensații pentru sezonul rece nu vor beneficia de sprijinul oferit de stat. Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a anunțat într-o conferință de presă că, dintre cele peste 783 de mii de cereri depuse, au fost acceptate 605 538.
09:30
Un cutremur slab, de magnitudine 3,9, s-a produs vineri dimineaţa, la ora 3:54, în judeţul Vrancea, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), citat de adevarul.ro.
Acum 4 ore
09:10
Pe 12 decembrie, Episcopia de la Sibiu a fost ridicată la rang de mitropolie și s-a semnat Acordul de la Paris.
09:10
Eligibil sau nu prea? Verifică dacă vei primi compensații pentru sezonul de încălzire. Acestea au fost reduse substanțial în acest an # UNIMEDIA
Cetățenii care au depus, până pe 25 noiembrie, cerere pentru a primi compensații pentru sezonul rece pot verifica, de astăzi, dacă sunt „eligibili”.
08:50
(video) Tragedia de la Boldurești: Ciochină, audiat în instanță după mai multe absențe, se declară nevinovat de moartea lui Mihăiță. Mama băiatului: Spune basme # UNIMEDIA
După câteva ședințe lipsă, în care a invocat tratament la domiciliu, fostul primar din Boldurești, Nicanor Ciochină, a reapărut ieri, 11 decembrie, pe banca acuzaților în dosarul morții lui Mihăiță, băiatul de 14 ani lovit mortal în februarie 2024.
08:40
Un cutremur cu magnitudinea de 6,5 a lovit vineri largul coastelor de nord ale Japoniei, a anunţat Agenţia niponă de meteorologie (JMA), la doar câteva zile după un cutremur cu magnitudinea de 7,5 în aceeaşi zonă, soldat cu cel puţin 50 de răniţi, transmite AFP, citat de adevarul.ro.
08:30
Capricornii vor primi recompense, iar nativii Berbec se vor confrunta astăzi cu o zi plină de schimbări neașteptate: Află ce-ți prezic astrele # UNIMEDIA
Astăzi, alinierea planetelor aduce schimbări semnificative pentru fiecare semn zodiacal. În timp ce unii se vor bucura de recunoaștere și succes, alții vor trebui să se bazeze pe intuiție și adaptabilitate.
08:10
Revista Time a desemnat „Personalitatea anului”: Titlul a fost atribuit celor 8 figuri considerate arhitecții inteligenței artificiale # UNIMEDIA
Revista Time a numit joi arhitecţii inteligenţei artificiale (IA) „Personalitatea anului”, citând capacitatea lor de a aduce era maşinilor gânditoare cu tehnologie transformatoare. Este vorba despre opt nume din lumea tech, printre care se numără Elon Musk și Mark Zuckerberg, scrie digi24.ro.
08:00
Euro crește ușor, în timp ce Dolarul scade semnificativ: Cursul valutar pentru weekend stabilit de BNM # UNIMEDIA
Leul moldovenesc a înregistrat o evoluție mixtă în raport cu principalele valute, conform datelor publicate de Banca Națională a Moldovei.
07:40
Andra Măruță, în prezent în vârstă de 39 de ani, rămâne una dintre cele mai îndrăgite prezențe din industria muzicală românească. Înainte să devină una dintre cele mai puternice voci ale scenei autohtone, artista a traversat o perioadă în care descoperea treptat cine este și cum vrea să se prezinte în fața publicului. Transformările ei vizuale, stilistice și profesionale au fost vizibile încă din primele apariții pe micul ecran, scrie adevarul.ro.
07:30
Faceți rezerve! Zeci de blocuri din capitală rămân astăzi fără apă la robinete: Iată adresele # UNIMEDIA
Zeci de blocuri din sectrul Buiucani din capitală rămân astăzi, 12 decembrie, fără apă potabilă la robinete, anunță Apă Canal Chișinău. Sistările au loc în legătură cu executarea lucrărilor planificate.
Acum 6 ore
07:20
Vreme schimbătoare astăzi în Moldova: Ploi ușoare dimineața, iar după prânz - cer parțial senin # UNIMEDIA
Astăzi, vremea în Moldova va fi variabilă, cu condiții meteo care includ intervale de nori și posibile precipitații, iar în Chișinău sunt așteptate ploi ușoare dimineața și cer parțial senin după prânz.
07:10
(video) „Justiție, nu mafie!” A doua zi de proteste în România, după documentarul Recorder. Protestatarii cer demiteri și modificări legislative # UNIMEDIA
Sute de persoane s-au strâns joi seară, 11 decembrie, în Piața Victoriei Din București. Este a doua zi consecutivă de proteste declanșate după publicarea documentarului Recorder despre lipsa de independență a sistemului judiciar, transmite adevarul.ro.
Acum 24 ore
22:10
(video) Scandal în direct pe fuziunea UTM cu Universitatea din Cahul. Petrencu: De ce nu ați vorbit în campanie de lichidare? Perciun: Perseverați în crearea acestei imagini intenționat catastrofale # UNIMEDIA
Discuțiile privind fuziunea Universității Tehnice a Moldovei (UTM) cu Universitatea de Stat din Cahul au degenerat într-un scandal în direct între profesorul universitar Anatol Petrencu și ministrul Educației, Dan Perciun. Astfel, în cadrul emisiunii „Bună seara” cu Mircea Surdu, la Moldova 1, Petrencu a acuzat ministrul că nu a informat publicul despre intenția de a „lichida” Universitatea din Cahul: „De ce nu ați vorbit în campanie desprea aceasta, dar abia după ce s-a terminat?”, a întrebat acesta. La rândul său, Perciun a respins acuzațiile: „ Dvs. perseverați în crearea acestei imagini intenționat catastrofale.”
21:50
Primul caz de lepră, cunoscută și ca boala Hansen, confirmat în România după mai bine de 40 de ani. Alte trei cazuri, în curs de evaluare # UNIMEDIA
Ministerul Sănătății din România a anunțat că a fost confirmat, joi, un caz de lepră, cunoscută și ca boala Hansen, la Cluj-Napoca, iar teste se fac în continuare în cazul altor trei persoane. Este vorba de patru femei care lucrau ca maseuze la un salon, fiind originare din Asia. Acesta este primul caz de lepră diagnosticat în România din 1981 încoace, scrie hotnews.ro.
21:30
În atenția consumatorilor! Zeci de blocuri din capitală rămân mâine fără apă la robinete: Iată adresele # UNIMEDIA
Zeci de blocuri din sectrul Buiucani din capitală rămân mâine, 12 decembrie, fără apă potabilă la robinete, anunță Apă Canal Chișinău. Sistările au loc în legătură cu executarea lucrărilor planificate.
21:00
Agențiile anticorupție din Ucraina au descoperit o presupusă schemă de deturnare de fonduri, în cadrul căreia au fost sustrase milioane de euro destinați achiziționării de blindaje pentru tancuri, transmite digi24.ro.
20:40
Doliu în filologie. S-a stins din viață reputatul lingvist Anatol Eremia: Autor a peste 450 de lucrări, specialist în onomastică și toponimie # UNIMEDIA
Institutul de Filologie Română „B.P.-Hasdeu” al USM anunță cu profundă durere trecerea la cele veșnice, în data de 10 decembrie 2025, a profesorului și savantului Anatol Eremia, una dintre cele mai marcante personalități ale lingvisticii românești, reputat specialist în onomastică și toponimie.
20:10
Un jucător de tenis francez și-a distrus cariera, după ce a fost suspendat pentru 20 de ani. Ce „crimă” sportivă a comis # UNIMEDIA
Agenția Internațională de Integritate a Tenisului (ITIA) l-a suspendat pe francezul Quentin Folliot, jucător de tenis, pentru 20 de ani. Pe 31 decembrie, Folliot împlinește vârsta de 27 de ani, scrie adevarul.ro.
19:50
Atenție, părinți! Lapte praf pentru sugari, retras de pe piață din cauza contaminării cu o bacterie # UNIMEDIA
Nestlé SRL anunță o rechemare voluntară pentru o cantitate limitată de produse din gamele NAN 1 Optipro și Nestogen 1, după ce, în cadrul controalelor interne, a fost depistată posibilitatea contaminării cu bacteria Bacillus cereus pe o linie de producție din fabrica de origine, informează reprezentanții ANSA.
19:30
(video) Moment sfâșietor în Parlamentul European. O interpretă a izbucnit în lacrimi când traducea mărturia unui copil ucrainean despre moartea mamei sale # UNIMEDIA
O scenă emoționantă a avut loc în Parlamentul European de la Strasbourg, unde o interpretă a izbucnit în lacrimi în timp ce traducea povestea unui băiat ucrainean de 11 ani. Copilul a povestit cum mama lui a fost ucisă într-un atac cu rachete. El însuși a suferit arsuri grave care i-au pus viața în pericol, tranmsite adevarul.ro.
19:00
UNInterviu cu Doru Petruți - radiografia societății, „două lumi” în care trăiesc moldovenii, crize, frica de război și 2026: „Important va fi să rămâi pe linia de plutire” # UNIMEDIA
Sociologul și directorul IMAS, Doru Petruți a tras liniile anului 2025, în studioul UNIMEDIA, la UNInterviu și a făcut prognoze importante pentru anul care vine. După mai mulți ani de dezbinare, incitare și împărțire în buni și mai puțin buni, se pare că vin vremurile decontărilor. „2026 va fi anul în care foarte multă lume își va redefini succesul și important va fi să te menții pe linia de plutire”, a explicat Doru Petruți. Aflați mai multe din UNInterviu.
18:50
(video) L-a ajuns din urmă, pe zebră: O Toyota a atins, din spate, un Porsche la intersecția străzii Natalia Gheorghiu, cu bd. Dacia # UNIMEDIA
Un accident rutier s-a produs astăzi, 11 decembrie, pe strada Academician Natalia Gheorghiu, la intersecția cu bulevardul Dacia. Două automobile, un Porsche și o Toyota, s-au lovit.
18:40
Accident neobișnuit în Germania: Mii de găini au scăpat pe autostradă după ce un camion s-a răsturnat # UNIMEDIA
Mii de găini au ajuns pe o autostradă din Germania după ce camionul în care erau transportate s-a răsturnat, au anunțat autoritățile joi, potrivit agenției DPA, citată de adevarul.ro.
18:10
(video) Peste 10 tone de margarină - la nimicire, nu pe piață: ANSA distrus produsul din cauza nivelului ridicat de contaminanți # UNIMEDIA
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a anunțat nimicirea unui lot de 10.720 kg margarină de import, după ce analizele au arătat depășirea nivelului maxim admis de contaminanți 3-MCPD și esterii acestora cu acizi grași. Nivelul depistat a fost de 8.600 µg/kg, în timp ce limita legală este de 2.500 µg/kg.
18:10
Cu depozitele pline, producătorii de zahăr anunță că ieftinesc zahărul produs în Moldova. Deși sfecla de zahăr se recoltează greu, zahăr avem suficient pentru toată țara, dau asigurări aceștia, care afirmă că prețurile mai mici la zahăr sunt primele efecte ale protejării pieței, scrie agrobook.md.
18:00
Mii de moldoveni sunt lăsați fără buletine la frontieră: Actele de identitate românești, anulate din cauza domiciliilor fictive # UNIMEDIA
Mii de moldoveni sunt lăsați fără buletine la frontieră, actele de identitate românești fiind anulate din cauza domiciliilor fictive, informează ziarulevenimentul.ro. Astfel, doar în acest an au fost dispuse 70.860 de anulări de domiciliu, ajungându-se la un total de 143.831 astfel de situații până la jumătatea lui noiembrie. Când un domiciliu este anulat, sistemul informatic generează și o alertă de tip administrative, iar polițiștii de frontieră sunt obligați să rețină actul de identitate.
17:50
(video) Ședința CSP: Mai multe contestații, depuse spre examinare. Două au fost respinse, iar una amânată # UNIMEDIA
Plenul Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) s-a întrunit astăzi, 11 decembrie, în ședință. Pe ordinea de zi au figurat nouă subiecte.
17:40
Melania Trump, în mijlocul unui scandal: Documentarul care aprinde din nou spiritele la Washington # UNIMEDIA
Casa Albă nu a mai văzut un asemenea cutremur de la scandalul cu redecorarea Casei Albe, pe care Donald Trump a umplut-o efectiv de aur și obiecte aurii. Ornamente aurii pe tavan, tocurile ușilor și șemineu. Chiar și heruvimii sculptați din interiorul tocurilor ușilor au fost vopsiți în aur. O puteți denumi deja Casa Aurie! De data asta, epicentrul scandalului se numește „Melania”, potrivit Can Can.
17:30
(video) Consilierii municipali, la a 8-a încercare eșuată de a se întruni în ședință. Pruteanu: Aleșii PAS manipulează nerușinat și duc oamenii în eroare # UNIMEDIA
Consilierii municipali au încercat astăzi, din nou, să se întrunească în ședință, dar fără succes. Aleșii PAS și cei din PSRM nu s-au prezentat, astfel încât CMC nu a avut cvorum. Președintele ședinței CMC, Denis Șova, i-a invitat pe consilieri și mâine, să se prezinte la locul de muncă.
17:10
Demisii, mustrări și avertismente: 10 directori și 12 profesori, sancționați pentru fraudă la examenele de gimnaziu. În ce raioane s-au înregistrat abaterile # UNIMEDIA
În sesiunea de examene din 2025, Ministerul Educației și Cercetării (MEC) și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare (ANCE) au constatat mai multe cazuri de fraudare a examenelor naționale de absolvire a gimnaziului – comisiile școlare de examene au admis copierea în timpul probelor scrise. Astfel de încălcări au fost înregistrate în 18 instituții de învățământ din 8 raioane: Briceni, Criuleni, Edineț, Fălești, Orhei, Rezina, Sîngerei și Taraclia, precum și din municipiile Bălți și Chișinău.
17:10
(video) Momentul în care Shakira cântă alături de cei doi băieți ai săi. Imaginile sunt virale: „Doamne, sunt geniali!” # UNIMEDIA
Shakira, celebra artistă columbiană, a oferit un moment emoționant în timpul concertului susținut în Argentina, unde a urcat pe scenă alături de cei doi băieți ai săi. Întreg momentul a fost, evident, filmat, iar imaginile au făcut furori pe rețelele sociale, scrie profm.ro.
17:00
(video) Consilierii municipali, la a 8-a încercare de a se întruni în ședință. Onofrei: Vine copilul de la școală și îmi spune că a văzut pachețele albe # UNIMEDIA
Consilierii municipali fac și astăzi o încercare de a se întruni în ședință. Aleșii PAS și cei din PSRM lipsesca, astfel încât CMC nu are cvorum. Președintele ședinței, Denis Șova, invită consilierii care lipsesc să vină în sală. Urmăriți live, pe UNIMEDIA.
16:50
(video) Doi tineri de 21 de ani, prinși în flagrant, în timp ce plasează droguri în ascunzișuri, la Bălți: Câți dolari primeau pentru fiecare loc creat # UNIMEDIA
Doi tineri de 21 de ani, originari din Orhei, au fost reținuți în flagrant de polițiștii din Bălți, în momentul în care plasau droguri în ascunzișuri pe teritoriul municipiului Bălți. În cadrul documentării s-a stabilit că aceștia activau în calitate de curieri pentru un magazin online de droguri, operat prin aplicația mobilǎ Telegram, anunță oamenii legii.
16:40
„Suntem următoarea ţintă a Rusiei”, a declarat secretarul general al NATO, Mark Rutte, care a apreciat că mult prea mulţi aliaţi nu simt urgenţa ameninţării ruse, transmite Reuters. Mark Rutte le-a cerut aliaţilor să-şi crească rapid cheltuielile şi producţia pentru apărare pentru a preveni un război purtat de Rusia, care ar putea fi „de amploarea războiului pe care l-au îndurat bunicii şi străbunicii noştri”, scrie digi24.ro.
16:40
(video) Un tânăr, pus la pământ și încătușat de mascați de la Frontieră, în plină stradă: Ar fi ajutat străini să traverseze ilegal hotarul RM, pentru câteva mii € # UNIMEDIA
Un tânăr de 23 de ani a fost încătușat, în plină stradă, fiind suspectat că este membru al unei grupări infracționale implicate în organizarea migrației ilegale a cetățenilor străini, activă pe segmentul moldo-român al frontierei de stat. Acesta ar fi avut rolul de transportator pe teritoriul țării. În cadrul aceleiași operațiuni au fost identificați doi cetățeni străini, originari din India și Burundi, care intenționau să traverseze ilegal frontiera pentru, sume cuprinse între 1 000 și 5 000 de euro.
16:20
(foto) Ultima pagină a scandalosului contract „de aur” de la TRM. Mircea Surdu: Nu are nicio contrasemnătură, înseamnă că ar fi fost semnat pe ascuns. Cine din deputați a fost informat? # UNIMEDIA
Jurnalistul Mircea Surdu a făcut publică ultima pagină a contractului scandalos cu remunerarea grasă pentru șeful TRM, Vlad Țurcanu. Potrivit acestuia, documentul prezintă o omisiune neobișnuită și anume nu ar include nicio contrasemnătură, fapt care ridică întrebări privind procedura de semnare.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.