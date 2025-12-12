(live) CMC, la a 9-a încercare de a se întruni în ședință. Cojocaru: Vă așteptăm la biroul permanent. Șova: Văd că nu avem nici dialog, nici conlucrare

10:10

Renumita soprană Valentina Naforniță, care acum a lăsat cariera pe locul doi și momentan e ocupă de creșterea celor trei fii, recunoaște că au fost momente când frumusețea sa a provocat criticile celor din jur, în pofida talentului pe care îl avea și a rezultatelor frumoase pe care le demonstra. Odată, însă, i-a crăpat răbdarea și a decis să dea replică unui critic. „Nu am fost de acord, până aici a fost. În plus, ce e rău în asta? La Opera din Viena nu poți ajunge datorită criteriului de frumusețe. Nu ai cum, nu e un concur de Miss, hai să fim sinceri”, a relatat artista, la podcastul Fain& Simplu cu Mihai Morar.