Chiriile aduc bani grei la buget: peste 73 de milioane de lei vin doar din Chișinău
Bani.md, 12 decembrie 2025 09:30
1 748 de persoane fizice care transmit în locațiune bunuri imobile au fost identificate în perioada ianuarie–noiembrie 2025, în urma acțiunilor desfășurate de Serviciul Fiscal de Stat. În acest interval, încasările la impozitul pe venit din chirii au crescut cu 27,3% față de perioada similară a anului trecut și au constituit 85,8 milioane de lei.
• • •
Diaspora est-asiatică, foarte numeroasă, din Argentina are acum o cursă aeriană care s-o deservească de două ori pe săptămână: o aeronavă Boeing capabilă să zboare fără întrerupere timp de 29 de ore, parcurgând 20.000 de km – jumătate din circumferința totală a Pământului, scrie mediafax.ro. Cel mai lung zbor comercial din lume, care a durat 29 de ore.
Deconectări sau tarife explozive la energie! Tofilat: Putem importa doar jumătate din cât consumăm
Republica Moldova riscă să rămână în beznă, în condițiile în care țara se află într-o situație critică în orele de vârf ale consumului, când necesarul depășește cu mult capacitatea de import, a declarat economistul Sergiu Tofilat la emisiunea „Punctul pe Azi" de la TVR Moldova. „Deficitul nostru de energie în orele de vârf, dimineața și seara, este foarte mare."
Donald Trump a lansat „Gold Card": acces în SUA în schimbul unei investiții de 1 milion de dolari
Președintele american Donald Trump a lansat oficial controversatul „Trump Gold Card", un card de sejur destinat străinilor dispuși să investească cel puțin un milion de dolari în Statele Unite. Programul oferă acces accelerat la procedurile de imigrație, în timp ce administrația intensifică restricțiile aplicate migranților proveniți din țări considerate „cu risc ridicat", relatează presa americană.
România taie în carne vie! 144 mii de domicilii anulate, iar peste 2000 de moldoveni au rămas fără buletin
Fenomenul domiciliilor fictive, ignorat ani la rând de autoritățile române, explodează în 2025, odată cu cele mai ample verificări din ultimele decenii. Doar în acest an au fost dispuse 70.860 de anulări de domiciliu, iar numărul total al persoanelor rămase fără adresă valabilă a ajuns la 143.831 până la jumătatea lunii noiembrie. Situația afectează direct cetățenii moldoveni.
Scandal feroviar. Agricultorii acuză CFM de opacitate și contabilitate fictivă care sufocă sectorul
Asociația „Agrocereale" critică răspunsul oferit de Î.S. „Calea Ferată din Moldova" (CFM), acuzând întreprinderea de lipsă de transparență, confuzii economice și „contabilitate creativă" care alimentează declinul sectorului feroviar. Organizația afirmă că, în locul unor soluții reale pentru revitalizarea transportului de marfă, CFM oferă justificări care maschează ineficiența și împing agricultura spre costuri tot mai mari.
Moldova, prinsă în menghina datoriilor externe! 153% din exporturi se duc pe acoperirea împrumuturilor
Datoria externă totală a Republicii Moldova a atins 10,49 miliarde de dolari în 2024, arată raportul actualizat al Băncii Mondiale privind finanțarea externă. Nivelul datoriei continuă să crească și este echivalent cu 153% din exporturile țării și 57% din venitul național brut, ceea ce indică o vulnerabilitate macroeconomică accentuată. Potrivit datelor, structura creditorilor arată că sectorul public deține cea mai mare parte.
Investitorii își mută banii spre obligațiunile pe 2 ani: peste 44 milioane lei, plasați în decembrie
Sesiunea de subscriere desfășurată de Ministerul Finanțelor în perioada 1–10 decembrie 2025 prin platforma eVMS.md s-a încheiat cu rezultate peste așteptări. Investițiile totale au ajuns la 51,5 milioane de lei, aproape dublu față de runda anterioară, în care fuseseră atrase puțin peste 22 de milioane de lei. În cele zece zile de subscriere au fost plasate obligațiuni în valoare totală semnificativă.
Bacterie periculoasă găsită în lapte praf pentru bebeluși! ANSA retrage produsele în regim de urgență
Un lot de produse destinate sugarilor din mărcile NAN 1 Optipro și Nestogen 1 a fost retras preventiv de pe piață, după ce în fabrica de origine a producătorului a fost identificată bacteria Bacillus cereus, un agent care poate provoca îmbolnăviri la copiii mici dacă este ingerat. Rechemarea a fost anunțată de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor.
Diplomație low-cost la Președinție! Emisarii Dorin Recean și Nicu Popescu vor munci fără salarii
Emisarii președintei Maiei Sandu, Dorin Recean și Nicu Popescu, vor munci pe gratis, iar funcția este una "benevolă". Despre aceasta a anunțat deputatul PAS, Dorian Istrati, la TVR. „Din câte cunosc această funcție de emisar special este una benevolă și neremunerată. Emisarul nu primește niciun fel de salariu pentru exercitarea acestei funcții, inclusiv domnul Popescu."
Lovitură dură pentru Kremlin: exporturile de petrol s-au prăbușit la cel mai mic nivel din ultimii ani
Veniturile obţinute din exporturile de petrol şi produse petroliere ale Rusiei au atins, în noiembrie, "cel mai scăzut nivel" de la invazia la scară mare a Ucrainei şi de la criza cauzată de pandemia COVID-19, anunţă într-un raport lunar Agenţia Internaţională a Energiei (AIE). Exporturile de petrol brut şi de produse petroliere au scăzut semnificativ.
ANRE promite tarife mai mici la gaz în ianuarie. Directorul ANRE, Alexei Taran: Vom aproba noile prețuri cât mai urgent
Directorul Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), Alexei Taran, anunță că instituția se apropie de finalizarea procesului tehnic necesar pentru reducerea tarifelor la gaz. Potrivit acestuia, analiza detaliată a investițiilor și a costurilor de bază ale Energocom, elemente esențiale în structura prețurilor reglementate, este deja în derulare. „La moment, le-am aprobat investițiile pentru anul viitor și urmează să aprobăm noile prețuri cât mai urgent."
Plățile instant reprezintă tranzacție executată în mai puțin de 10 secunde, indiferent de oră sau zi. Într-un context în care viteza și siguranța tranzacțiilor devin tot mai importante, acest tip de plată oferă o alternativă rapidă și eficientă atât pentru afaceri, cât și pentru clienți. În Republica Moldova, plățile instant sunt disponibile prin MIA – sistemul de plăți instantanee.
Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM) a decis astăzi, prin vot unanim, reducerea ratei de referință aplicată principalelor operațiuni de politică monetară pe termen scurt de la 6,00% la 5,00% anual. Simultan, BNM a ajustat coridorul simetric al dobânzilor, după cum urmează: creditele overnight – 7,00% anual, operațiunile repo – 5,25% anual și depozitele overnight – 3,00% anual.
Preț pe ore, concurență și investiții noi: Constantin Borosan explică ce aduce bursa de energie
Secretarul de stat al Ministerului Energiei, Constantin Borosan, a venit cu o explicație detaliată despre funcționarea bursei de energie electrică, lansată pe 10 decembrie, și beneficiile pe care aceasta le aduce consumatorilor și mediului de afaceri. Potrivit oficialului, introducerea unei piețe organizate și transparente va schimba modul în care se stabilește prețul energiei în Republica Moldova.
Industria uleiului încă șchiopătează, dar firma soțului fostei viceguvernatoare BNM urcă în topul exporturilor
Exporturile de ulei de floarea-soarelui ale Republicii Moldova încep să își revină în sezonul 2025–2026, după prăbușirea din anul trecut, arată analiza economistului Iurie Rija. În perioada iulie–noiembrie 2025, volumele livrate au ajuns la 38,2 mii tone, de șapte ori mai mult decât în aceeași perioadă din 2024, când sectorul abia a atins 5,2 mii tone.
Osmochescu, despre negocierile cu românii privind Giurgiulești: „Portul de stat nu se vinde"
Portul de Mărfuri și Pasageri Giurgiulești, aflat în proprietatea statului, nu este scos la vânzare. Discuțiile apărute în spațiul public se referă exclusiv la Portul Internațional Liber Giurgiulești (PILG), amplasat pe o suprafață de 55 de hectare, – zona liberă portuară administrată de operatorul privat Danube Logistics SRL, companie deținută în totalitate de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare.
PAS a omorât cota produselor autohtone, dar lansează campanii patriotice pe bani publici: 315 mii lei pentru BUN acasă
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a lansat la începutul lunii noiembrie o nouă campanie de promovare a produselor moldovenești „Cumpăr BUN de-acasă" , pentru care a scos la licitație servicii în valoare totală de 315.000 de lei. Inițiativa vine în contextul în care, după abrogarea cotei minime obligatorii de 50% pentru produsele autohtone, statul mizează pe promovare voluntară.
Exporturile Moldovei, dominate de un nume surpriză! Ex-soțul Olei Tira urcă pe podiumul pieței de floarea-soarelui
Republica Moldova a marcat cel mai bun sezon la exportul de floarea-soarelui din istorie, arată analiza economistului Iurie Rija. În perioada august–noiembrie 2025, volumele livrate peste hotare au ajuns la 271.618 tone și au depășit cu 29% precedentul record stabilit anul trecut și dublând nivelul din 2023. Comparativ cu 2022, creșterea trece de 125%.
Businessul tenebru, sub lupa Fiscului: amenzi de peste 634 000 de lei, aplicate în noiembrie
Serviciul Fiscal de Stat a aplicat în luna noiembrie 2025 amenzi în valoare totală de 634 200 de lei, după constatarea a 369 de cazuri de activitate ilicită de întreprinzător
Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării a venit astăzi cu o precizare oficială privind regimul fiscal aplicat rezidenților „Moldova IT Park”, după declarațiile controversate făcute acum două zile de ministrul Eugen Osmochescu într-o emisiune TV. Deși atunci acesta sugera că facilitățile fiscale ar putea fi eliminate, instituția anunță acum că garanția de stat rămâne în vigoare […] Articolul Osmochescu a speriat IT-ul cu apocalipsa fiscală, apoi s-a răzgândit peste noapte apare prima dată în Bani.md.
Statele Unite au extins până în 17 ianuarie 2026 termenul limită al negocierilor privind achiziționarea activelor internaționale ale companiei ruse Lukoil de a efectua anumite tranzacții și activități de mentenanță, conform unui comunicat postat miercuri pe site-ul Trezoreriei SUA, transmite agerpres.ro. Statele Unite și Marea Britanie au impus în octombrie sancțiuni asupra celor mai mari […] Articolul SUA mai acordă timp pentru vânzarea activelor Lukoil: noul termen este 17 ianuarie 2026 apare prima dată în Bani.md.
Energocom a realizat ieri, 10 decembrie, prima sa tranzacție pe nou-deschisa Piață pentru Ziua Următoare (PZU) a Operatorului Pieței de Energie Electrică din Moldova (OPEM), marcând un moment de referință pentru sectorul energetic național. Compania a achiziționat simbolic 1 MWh, într-un test menit să verifice funcționarea tehnică și operațională a platformei. Potrivit Energocom, această operațiune […] Articolul Energocom pornește piața spot cu o tranzacție simbolică de 1 MWh apare prima dată în Bani.md.
Guvern cu telecomandă! Durleșteanu: Munteanu conduce ca un roboțel, supravegheat de un „smotreashii” # Bani.md
Premierul Alexandru Munteanu a devenit „decorativ”, lipsit de putere reală și supravegheat din umbră de un „emisar-smotreashii”(fostul premier Dorin Recean a fost desemnat emisar special de Maia Sandu n.a), după practici pe care ea le compară cu forme primitive de control informal, susține fosta ministră de Finanțe, Mariana Durleșteanu într-o postare pe Facebook. Durleșteanu susține […] Articolul Guvern cu telecomandă! Durleșteanu: Munteanu conduce ca un roboțel, supravegheat de un „smotreashii” apare prima dată în Bani.md.
Regele țepei în agricultură? Alexandr Tatarciuc, acuzat că îngroapă fermierii și își bagă firma în insolvență # Bani.md
Mai mulți de fermieri din nordul și centrul Republicii Moldova au ajuns victimele uneia dintre cele mai elaborate scheme de insolvabilitate simulate din ultimii ani, având în centru gruparea de companii controlate, direct sau din umbră, de omul de afaceri Alexandr Tatarciuc, prezentat de agricultori drept „milionarul țepar din agricultură”. Documentele examinate, declarațiile producătorilor și […] Articolul Regele țepei în agricultură? Alexandr Tatarciuc, acuzat că îngroapă fermierii și își bagă firma în insolvență apare prima dată în Bani.md.
De astăzi devine operațională piața energiei electrice pentru ziua următoare din Republica Moldova. Prin urmare, participanții pot tranzacționa deja energie electrică pe Piața pentru Ziua Următoare (PZU), iar din 17 decembrie va fi lansată și piața energiei electrice pe parcursul zilei (PPZ), anunță Ministerul Energiei. Piața este administrată de Operatorul Pieței de Energie din Moldova […] Articolul Bursa de energie din Moldova intră în funcțiune: concurența poate oferi prețuri mai bune apare prima dată în Bani.md.
Fostul prim-ministru Dorin Recean a fost desemnat în funcția de emisar special al Președintelui Republicii Moldova pentru dezvoltare și reziliență, potrivit decretului semnat de președintele Maia Sandu. Conform deciziei, emisarul special își va exercita atribuțiile în baza unui mandat distinct, anexat documentului de numire. Funcția are un caracter special și este axată pe consolidarea capacității […] Articolul Misiune specială pentru fostul premier Recean! Președinția îl readuce în joc apare prima dată în Bani.md.
Despăgubiri pentru investitorii americani: SUA analizează o tranzacție neobișnuită cu Lukoil # Bani.md
Banca americană de investiţii Xtellus Partners a propus Trezoreriei SUA ca veniturile strânse din vânzarea activelor străine ale Lukoil să fie utilizate pentru a-i despăgubi pe investitorii americani care au pierdut bani atunci când războiul Rusiei din Ucraina le-a îngheţat participaţiile la Lukoil, au declarat pentru Reuters mai multe surse din apropierea acestui dosar. Mai […] Articolul Despăgubiri pentru investitorii americani: SUA analizează o tranzacție neobișnuită cu Lukoil apare prima dată în Bani.md.
Aproape o treime dintre cetățenii Republicii Moldova consideră că perioada în care oamenii au trăit cel mai prost este cea a actualei guvernări PAS. Potrivit unui sondaj realizat de IMAS, 32,9% dintre respondenți indică guvernele Gavrilița/Recean /Munteanu drept perioada cu cele mai dificile condiții de trai. Pe locul doi se află guvernarea Maia Sandu (PAS […] Articolul Sondaj dur: Un moldovean din trei spune că trăiește în sărăcie apare prima dată în Bani.md.
Ministrul Economiei propune crearea unei bănci de stat pentru investiții: ”Am discutat și cu alții” # Bani.md
Republica Moldova ar putea avea o Bancă de Dezvoltare, după modelul României și Poloniei, care să contribuie la atragerea fondurilor prin piața de capital și la susținerea sectorului privat. Declarația a fost făcută de ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugen Osmochescu, într-o emisiune la TVR Moldova. „Ideea mea personală, pe care am discutat-o și cu […] Articolul Ministrul Economiei propune crearea unei bănci de stat pentru investiții: ”Am discutat și cu alții” apare prima dată în Bani.md.
Shein și Temu, sub asediu fiscal! România introduce taxa. Moldova, în PAS cu vecinii de peste Prut # Bani.md
Începând cu 1 ianuarie 2026, România va introduce o taxă fixă de 25 de lei pentru fiecare colet sub 150 de euro comandat de pe platforme din afara Uniunii Europene, precum Shein, Temu, AliExpress (China) sau Trendyol (Turcia). Măsura face parte dintr-un pachet legislativ adoptat de Guvernul de la București și validat de Curtea Constituțională, […] Articolul Shein și Temu, sub asediu fiscal! România introduce taxa. Moldova, în PAS cu vecinii de peste Prut apare prima dată în Bani.md.
Tarifele la energia electrică ar putea fi majorate în perioada următoare, avertizează ministrul Energiei, Dorin Junghietu, care explică riscul prin faptul că Republica Moldova este nevoită să recurgă tot mai des la energie electrică de avarie pentru a-și asigura consumul. Declarațiile au fost făcute pentru presă și sunt citate de agenția IPN. Potrivit ministrului, energia […] Articolul Energia de avarie, bomba din facturi! Junghietu a avertizat asupra scumpirii curentului apare prima dată în Bani.md.
Ministerul Finanțelor pregătește un proces de armonizare și aliniere a cotelor de impozitare, care va fi reflectat în politica fiscală pentru anul 2027. Declarația a fost făcută de ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, care susține că actualul sistem fiscal este fragmentat și favorizează evaziunea și subplata obligațiilor către stat. Potrivit ministrului, chiar și în prezent, prin […] Articolul Reforma care va supăra pe mulți. Gavriliță pregătește resetarea facilităților fiscale apare prima dată în Bani.md.
Emoții, nervi și taxe! Gavriliță aruncă în aer inițiativa PSRM cu privire la taxarea băncilor # Bani.md
Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, susține că deciziile de politică fiscală nu trebuie luate sub impuls emoțional și nici ca reacție la nemulțumiri față de modul în care funcționează piața bancară. Declarațiile au fost făcute în contextul inițiativei înaintate de deputați din fracțiunea PSRM, care propun taxarea profiturilor băncilor. Potrivit lui Gavriliță, nivelul mai ridicat al […] Articolul Emoții, nervi și taxe! Gavriliță aruncă în aer inițiativa PSRM cu privire la taxarea băncilor apare prima dată în Bani.md.
Ouăle, combustibilii și serviciile trag prețurile în sus: inflația se menține la 7% în noiembrie # Bani.md
Scumpirile continuă să apese pe bugetele moldovenilor. În luna noiembrie 2025, prețurile medii de consum din Republica Moldova au crescut cu 0,3% față de luna octombrie, iar rata anuală a inflației s-a menținut la nivelul de 7%, arată datele publicate de Biroul Național de Statistică. Comparativ cu începutul anului, prețurile sunt mai mari cu 5,9%. […] Articolul Ouăle, combustibilii și serviciile trag prețurile în sus: inflația se menține la 7% în noiembrie apare prima dată în Bani.md.
Consiliul Concurenței a sancționat întreprinderile SRL „GBG-MLD” și SRL „Prodomus” cu amenzi în valoare totală de circa 6 milioane de lei, pentru constituirea unui cartel și trucarea ofertelor în cadrul unei proceduri de achiziție publică de echipamente medicale. Decizia a fost adoptată pe 4 decembrie, în urma unei investigații ce a vizat achiziționarea sistemelor de […] Articolul Cartel la achiziții medicale: două firme, amendate cu aproape 6 milioane de lei apare prima dată în Bani.md.
Peste 69 de milioane de lei vor fi investiți în anul 2026 în modernizarea și extinderea rețelelor de distribuție a gazelor naturale. Planurile de investiții au fost aprobate de Consiliul de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Cea mai mare investiție este prevăzută pentru SRL „Chișinău-gaz”, care va aloca 23,7 milioane de […] Articolul Rețelele de gaze intră în modernizare în 2026: o treime din investiții ajung la Chișinău apare prima dată în Bani.md.
Banca Centrală Europeană (BCE) pregătește o reformă a reglementărilor bancare menită să elimine din complexitatea creată după criza financiară din 2007-2008, dar fără a slăbi siguranța sistemului financiar. Instituția propune ca rezervele de capital stabilite la nivel național să fie comasate, astfel încât băncile să respecte un singur tip de cerință de capital în întreaga […] Articolul Reformă bancară la nivel UE: BCE propune unificarea cerințelor de capital apare prima dată în Bani.md.
Rucsacul de 40 de lei de pe TEMU a devenit „pericol național”. Marian: Nu e normal să coste atât # Bani.md
Prețurile extrem de mici ale produselor comandate de moldoveni de pe platforme online precum TEMU au ajuns în vizorul autorităților. Deputatul PAS Radu Marian, președintele Comisiei economie, buget și finanțe, a declarat în cadrul emisiunii Rezoomat de la Rlive că se discută posibilitatea introducerii unor taxe pentru aceste mărfuri, în contextul următoarei politici bugetar-fiscale, care […] Articolul Rucsacul de 40 de lei de pe TEMU a devenit „pericol național”. Marian: Nu e normal să coste atât apare prima dată în Bani.md.
Liderul celei mai mari bănci americane: Birocrația ucide Europa. Este un continent slab și fragmentat # Bani.md
Directorul general al JPMorgan Chase & Co., Jamie Dimon, a avertizat că Europa se confruntă cu „o problemă reală”, cauzată de birocrația lentă care a alungat afacerile, investițiile și inovația, subliniind că un continent european „slab” reprezintă un risc economic major pentru Statele Unite. Declarațiile au fost făcute sâmbătă, la Reagan National Defense Forum 2025, […] Articolul Liderul celei mai mari bănci americane: Birocrația ucide Europa. Este un continent slab și fragmentat apare prima dată în Bani.md.
Autoritățile analizează introducerea unor plafoane de salarizare pentru mai multe instituții publice de reglementare din Republica Moldova, pe fondul nemulțumirilor legate de inechitățile sociale generate de nivelul foarte ridicat al remunerațiilor. Declarațiile au fost făcute de Radu Marian, președintele Comisiei economie, buget și finanțe, în cadrul emisiunii Rezoomat de la Rlive. Marian a sugerat că […] Articolul Șefii cu lefuri de milioane! Parlamentul pregătește plafonarea salariilor apare prima dată în Bani.md.
Compania Moldovagaz riscă să ajungă în stare de insolvabilitate, potrivit unei analize realizate de Ministerul Finanțelor, care a evaluat situația economico-financiară a întreprinderii. Concluzia autorităților este că povara datoriilor, în special cele față de „Gazprom”, pune în pericol capacitatea companiei de a-și onora obligațiile pe termen lung. Potrivit datelor analizate, datoriile totale ale Moldovagaz se […] Articolul Moldovagaz, la un pas de faliment: datoriile de 14,6 miliarde de lei apasă compania apare prima dată în Bani.md.
De la interimar la director: Aureliu Luchin a câștigat concursul pentru conducerea Fabricii de Sticlă # Bani.md
Aureliu Luchin a fost desemnat câștigător al concursului pentru funcția de administrator al Î.S. „Fabrica de Sticlă din Chișinău” și a trecut oficial de la statutul de director interimar la cel de director plin al întreprinderii. Concursul pentru ocuparea funcției vacante s-a desfășurat în două etape. În prima etapă, cea de preselecție, au fost examinate […] Articolul De la interimar la director: Aureliu Luchin a câștigat concursul pentru conducerea Fabricii de Sticlă apare prima dată în Bani.md.
Sfântul Așteaptă, ediția sănătate! Construcția spitalelor de la Bălți și Cahul împinsă în 2030 # Bani.md
Spitalele regionale din Bălți și Cahul nu vor fi finalizate în termenele vehiculate anterior, iar inaugurarea acestora este realistă abia în jurul anilor 2030–2031. Declarația a fost făcută de ministrul Sănătății, Emil Ceban, în cadrul unei emisiuni la Vocea Basarabiei. Potrivit ministrului, termenul din 2028 este deja exclus. „Este clar că ne luăm rămas-bun de […] Articolul Sfântul Așteaptă, ediția sănătate! Construcția spitalelor de la Bălți și Cahul împinsă în 2030 apare prima dată în Bani.md.
Rețelele de apă și canalizare intră în reabilitare: investiții noi de peste 1,26 miliarde lei, aprobate de ANRE # Bani.md
Peste 1,26 miliarde de lei vor fi investiți în anul 2026 în modernizarea și extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare din Republica Moldova. Planurile de investiții au fost aprobate de Consiliul de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), în cadrul ședinței ordinare. Cea mai mare parte a fondurilor este destinată […] Articolul Rețelele de apă și canalizare intră în reabilitare: investiții noi de peste 1,26 miliarde lei, aprobate de ANRE apare prima dată în Bani.md.
Republica Moldova a fost nevoită să apeleze din nou la energie electrică de avarie. Anunțul a fost făcut de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, care a precizat că, în după-amiaza și seara zilei de luni, operatorul de sistem Moldelectrica a solicitat livrări de urgență pentru a menține stabilitatea sistemului electroenergetic. Potrivit ministrului, energia de avarie este […] Articolul Curent de urgență, la prețuri mari! Moldelectrica a cerut din nou ajutor de avarie apare prima dată în Bani.md.
Primăria Chișinău propune pentru 2026 un buget de aproape 9,6 miliarde de lei, cu deficit de peste 1,1 miliarde # Bani.md
Primăria municipiului Chișinău a publicat proiectul bugetului municipal pentru anul 2026, care prevede venituri totale de 9,59 miliarde de lei și cheltuieli de 10,73 miliarde de lei, rezultând un deficit bugetar de 1,14 miliarde de lei. Aproape jumătate din venituri provin din transferuri de la bugetul de stat, în special pentru educație, asistență socială și […] Articolul Primăria Chișinău propune pentru 2026 un buget de aproape 9,6 miliarde de lei, cu deficit de peste 1,1 miliarde apare prima dată în Bani.md.
Salariile bugetarilor rămân în urma inflației. Sindicatele cer ajustări pentru medicii, polițiști și profesori # Bani.md
Sindicatele cer ajustarea salariului pentru bugetari la rata inflației. Sindicaliștii atrag atenția că proiectul Legii bugetului de stat pentru 2026 prevede majorarea unei singure valori de referință salariale de la 2200 lei la 2400 lei aplicabilă doar unui număr limitat de angajați. În schimb, valoarea de referință de 2500 lei, utilizată pentru majoritatea salariaților din […] Articolul Salariile bugetarilor rămân în urma inflației. Sindicatele cer ajustări pentru medicii, polițiști și profesori apare prima dată în Bani.md.
Guvernul taie intermediarii de la zahăr pentru a evita scumpirile: importul, doar pentru procesatori # Bani.md
Regulile de import pe piața zahărului ar putea fi din nou modificate. Guvernul propune excluderea intermediarilor din schema de import la cote tarifare preferențiale și acordarea dreptului de import doar procesatorilor din industria alimentară care aduc și folosesc zahărul în nume propriu. Potrivit notei informative la proiect, modificările sunt necesare din cauza „riscului unui eventual […] Articolul Guvernul taie intermediarii de la zahăr pentru a evita scumpirile: importul, doar pentru procesatori apare prima dată în Bani.md.
