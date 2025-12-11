Osmochescu, despre negocierile cu românii privind Giurgiulești: „Portul de stat nu se vinde”
11 decembrie 2025
Portul de Mărfuri și Pasageri Giurgiulești, aflat în proprietatea statului, nu este scos la vânzare. Discuțiile apărute în spațiul public se referă exclusiv la Portul Internațional Liber Giurgiulești (PILG), amplasat pe o suprafață de 55 de hectare, – zona liberă portuară administrată de operatorul privat Danube Logistics SRL, companie deținută în totalitate de Banca Europeană
• • •
PAS a omorât cota produselor autohtone, dar lansează campanii patriotice pe bani publici: 315 mii lei pentru BUN acasă
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a lansat la începutul lunii noiembrie o nouă campanie de promovare a produselor moldovenești „Cumpăr BUN de-acasă" , pentru care a scos la licitație servicii în valoare totală de 315.000 de lei. Inițiativa vine în contextul în care, după abrogarea cotei minime obligatorii de 50% pentru produsele autohtone, statul mizează
Exporturile Moldovei, dominate de un nume surpriză! Ex-soțul Olei Tira urcă pe podiumul pieței de floarea-soarelui
Republica Moldova a marcat cel mai bun sezon la exportul de floarea-soarelui din istorie, arată analiza economistului Iurie Rija. În perioada august–noiembrie 2025, volumele livrate peste hotare au ajuns la 271.618 tone și au depășit cu 29% precedentul record stabilit anul trecut și dublând nivelul din 2023. Comparativ cu 2022, creșterea trece de 125%, ceea
Businessul tenebru, sub lupa Fiscului: amenzi de peste 634 000 de lei, aplicate în noiembrie
Serviciul Fiscal de Stat a aplicat în luna noiembrie 2025 amenzi în valoare totală de 634 200 de lei, după constatarea a 369 de cazuri de activitate ilicită de întreprinzător. Sancțiunile au fost aplicate conform art. 263 alin. (1) din Codul contravențional, care prevede amenzi între 1 500 și 4 500 de lei pentru persoanele
Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării a venit astăzi cu o precizare oficială privind regimul fiscal aplicat rezidenților „Moldova IT Park", după declarațiile controversate făcute acum două zile de ministrul Eugen Osmochescu într-o emisiune TV. Deși atunci acesta sugera că facilitățile fiscale ar putea fi eliminate, instituția anunță acum că garanția de stat rămâne în vigoare
Statele Unite au extins până în 17 ianuarie 2026 termenul limită al negocierilor privind achiziționarea activelor internaționale ale companiei ruse Lukoil de a efectua anumite tranzacții și activități de mentenanță, conform unui comunicat postat miercuri pe site-ul Trezoreriei SUA, transmite agerpres.ro. Statele Unite și Marea Britanie au impus în octombrie sancțiuni asupra celor mai mari
Energocom a realizat ieri, 10 decembrie, prima sa tranzacție pe nou-deschisa Piață pentru Ziua Următoare (PZU) a Operatorului Pieței de Energie Electrică din Moldova (OPEM), marcând un moment de referință pentru sectorul energetic național. Compania a achiziționat simbolic 1 MWh, într-un test menit să verifice funcționarea tehnică și operațională a platformei. Potrivit Energocom, această operațiune
Guvern cu telecomandă! Durleșteanu: Munteanu conduce ca un roboțel, supravegheat de un „smotreashii"
Premierul Alexandru Munteanu a devenit „decorativ", lipsit de putere reală și supravegheat din umbră de un „emisar-smotreashii"(fostul premier Dorin Recean a fost desemnat emisar special de Maia Sandu n.a), după practici pe care ea le compară cu forme primitive de control informal, susține fosta ministră de Finanțe, Mariana Durleșteanu într-o postare pe Facebook. Durleșteanu susține
Regele țepei în agricultură? Alexandr Tatarciuc, acuzat că îngroapă fermierii și își bagă firma în insolvență
Mai mulți de fermieri din nordul și centrul Republicii Moldova au ajuns victimele uneia dintre cele mai elaborate scheme de insolvabilitate simulate din ultimii ani, având în centru gruparea de companii controlate, direct sau din umbră, de omul de afaceri Alexandr Tatarciuc, prezentat de agricultori drept „milionarul țepar din agricultură". Documentele examinate, declarațiile producătorilor și
De astăzi devine operațională piața energiei electrice pentru ziua următoare din Republica Moldova. Prin urmare, participanții pot tranzacționa deja energie electrică pe Piața pentru Ziua Următoare (PZU), iar din 17 decembrie va fi lansată și piața energiei electrice pe parcursul zilei (PPZ), anunță Ministerul Energiei. Piața este administrată de Operatorul Pieței de Energie din Moldova
Fostul prim-ministru Dorin Recean a fost desemnat în funcția de emisar special al Președintelui Republicii Moldova pentru dezvoltare și reziliență, potrivit decretului semnat de președintele Maia Sandu. Conform deciziei, emisarul special își va exercita atribuțiile în baza unui mandat distinct, anexat documentului de numire. Funcția are un caracter special și este axată pe consolidarea capacității
Despăgubiri pentru investitorii americani: SUA analizează o tranzacție neobișnuită cu Lukoil
Banca americană de investiţii Xtellus Partners a propus Trezoreriei SUA ca veniturile strânse din vânzarea activelor străine ale Lukoil să fie utilizate pentru a-i despăgubi pe investitorii americani care au pierdut bani atunci când războiul Rusiei din Ucraina le-a îngheţat participaţiile la Lukoil, au declarat pentru Reuters mai multe surse din apropierea acestui dosar. Mai
Aproape o treime dintre cetățenii Republicii Moldova consideră că perioada în care oamenii au trăit cel mai prost este cea a actualei guvernări PAS. Potrivit unui sondaj realizat de IMAS, 32,9% dintre respondenți indică guvernele Gavrilița/Recean /Munteanu drept perioada cu cele mai dificile condiții de trai. Pe locul doi se află guvernarea Maia Sandu (PAS
Ministrul Economiei propune crearea unei bănci de stat pentru investiții: "Am discutat și cu alții"
Republica Moldova ar putea avea o Bancă de Dezvoltare, după modelul României și Poloniei, care să contribuie la atragerea fondurilor prin piața de capital și la susținerea sectorului privat. Declarația a fost făcută de ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugen Osmochescu, într-o emisiune la TVR Moldova. „Ideea mea personală, pe care am discutat-o și cu
Shein și Temu, sub asediu fiscal! România introduce taxa. Moldova, în PAS cu vecinii de peste Prut
Începând cu 1 ianuarie 2026, România va introduce o taxă fixă de 25 de lei pentru fiecare colet sub 150 de euro comandat de pe platforme din afara Uniunii Europene, precum Shein, Temu, AliExpress (China) sau Trendyol (Turcia). Măsura face parte dintr-un pachet legislativ adoptat de Guvernul de la București și validat de Curtea Constituțională,
Tarifele la energia electrică ar putea fi majorate în perioada următoare, avertizează ministrul Energiei, Dorin Junghietu, care explică riscul prin faptul că Republica Moldova este nevoită să recurgă tot mai des la energie electrică de avarie pentru a-și asigura consumul. Declarațiile au fost făcute pentru presă și sunt citate de agenția IPN. Potrivit ministrului, energia
Ministerul Finanțelor pregătește un proces de armonizare și aliniere a cotelor de impozitare, care va fi reflectat în politica fiscală pentru anul 2027. Declarația a fost făcută de ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, care susține că actualul sistem fiscal este fragmentat și favorizează evaziunea și subplata obligațiilor către stat. Potrivit ministrului, chiar și în prezent, prin
Emoții, nervi și taxe! Gavriliță aruncă în aer inițiativa PSRM cu privire la taxarea băncilor
Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, susține că deciziile de politică fiscală nu trebuie luate sub impuls emoțional și nici ca reacție la nemulțumiri față de modul în care funcționează piața bancară. Declarațiile au fost făcute în contextul inițiativei înaintate de deputați din fracțiunea PSRM, care propun taxarea profiturilor băncilor. Potrivit lui Gavriliță, nivelul mai ridicat al
Ouăle, combustibilii și serviciile trag prețurile în sus: inflația se menține la 7% în noiembrie
Scumpirile continuă să apese pe bugetele moldovenilor. În luna noiembrie 2025, prețurile medii de consum din Republica Moldova au crescut cu 0,3% față de luna octombrie, iar rata anuală a inflației s-a menținut la nivelul de 7%, arată datele publicate de Biroul Național de Statistică. Comparativ cu începutul anului, prețurile sunt mai mari cu 5,9%.
Consiliul Concurenței a sancționat întreprinderile SRL „GBG-MLD" și SRL „Prodomus" cu amenzi în valoare totală de circa 6 milioane de lei, pentru constituirea unui cartel și trucarea ofertelor în cadrul unei proceduri de achiziție publică de echipamente medicale. Decizia a fost adoptată pe 4 decembrie, în urma unei investigații ce a vizat achiziționarea sistemelor de
Peste 69 de milioane de lei vor fi investiți în anul 2026 în modernizarea și extinderea rețelelor de distribuție a gazelor naturale. Planurile de investiții au fost aprobate de Consiliul de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Cea mai mare investiție este prevăzută pentru SRL „Chișinău-gaz", care va aloca 23,7 milioane de
Banca Centrală Europeană (BCE) pregătește o reformă a reglementărilor bancare menită să elimine din complexitatea creată după criza financiară din 2007-2008, dar fără a slăbi siguranța sistemului financiar. Instituția propune ca rezervele de capital stabilite la nivel național să fie comasate, astfel încât băncile să respecte un singur tip de cerință de capital în întreaga
Rucsacul de 40 de lei de pe TEMU a devenit „pericol național". Marian: Nu e normal să coste atât
Prețurile extrem de mici ale produselor comandate de moldoveni de pe platforme online precum TEMU au ajuns în vizorul autorităților. Deputatul PAS Radu Marian, președintele Comisiei economie, buget și finanțe, a declarat în cadrul emisiunii Rezoomat de la Rlive că se discută posibilitatea introducerii unor taxe pentru aceste mărfuri, în contextul următoarei politici bugetar-fiscale, care […] Articolul Rucsacul de 40 de lei de pe TEMU a devenit „pericol național”. Marian: Nu e normal să coste atât apare prima dată în Bani.md.
Liderul celei mai mari bănci americane: Birocrația ucide Europa. Este un continent slab și fragmentat # Bani.md
Directorul general al JPMorgan Chase & Co., Jamie Dimon, a avertizat că Europa se confruntă cu „o problemă reală”, cauzată de birocrația lentă care a alungat afacerile, investițiile și inovația, subliniind că un continent european „slab” reprezintă un risc economic major pentru Statele Unite. Declarațiile au fost făcute sâmbătă, la Reagan National Defense Forum 2025, […] Articolul Liderul celei mai mari bănci americane: Birocrația ucide Europa. Este un continent slab și fragmentat apare prima dată în Bani.md.
Autoritățile analizează introducerea unor plafoane de salarizare pentru mai multe instituții publice de reglementare din Republica Moldova, pe fondul nemulțumirilor legate de inechitățile sociale generate de nivelul foarte ridicat al remunerațiilor. Declarațiile au fost făcute de Radu Marian, președintele Comisiei economie, buget și finanțe, în cadrul emisiunii Rezoomat de la Rlive. Marian a sugerat că […] Articolul Șefii cu lefuri de milioane! Parlamentul pregătește plafonarea salariilor apare prima dată în Bani.md.
Compania Moldovagaz riscă să ajungă în stare de insolvabilitate, potrivit unei analize realizate de Ministerul Finanțelor, care a evaluat situația economico-financiară a întreprinderii. Concluzia autorităților este că povara datoriilor, în special cele față de „Gazprom”, pune în pericol capacitatea companiei de a-și onora obligațiile pe termen lung. Potrivit datelor analizate, datoriile totale ale Moldovagaz se […] Articolul Moldovagaz, la un pas de faliment: datoriile de 14,6 miliarde de lei apasă compania apare prima dată în Bani.md.
De la interimar la director: Aureliu Luchin a câștigat concursul pentru conducerea Fabricii de Sticlă # Bani.md
Aureliu Luchin a fost desemnat câștigător al concursului pentru funcția de administrator al Î.S. „Fabrica de Sticlă din Chișinău” și a trecut oficial de la statutul de director interimar la cel de director plin al întreprinderii. Concursul pentru ocuparea funcției vacante s-a desfășurat în două etape. În prima etapă, cea de preselecție, au fost examinate […] Articolul De la interimar la director: Aureliu Luchin a câștigat concursul pentru conducerea Fabricii de Sticlă apare prima dată în Bani.md.
Sfântul Așteaptă, ediția sănătate! Construcția spitalelor de la Bălți și Cahul împinsă în 2030 # Bani.md
Spitalele regionale din Bălți și Cahul nu vor fi finalizate în termenele vehiculate anterior, iar inaugurarea acestora este realistă abia în jurul anilor 2030–2031. Declarația a fost făcută de ministrul Sănătății, Emil Ceban, în cadrul unei emisiuni la Vocea Basarabiei. Potrivit ministrului, termenul din 2028 este deja exclus. „Este clar că ne luăm rămas-bun de […] Articolul Sfântul Așteaptă, ediția sănătate! Construcția spitalelor de la Bălți și Cahul împinsă în 2030 apare prima dată în Bani.md.
Rețelele de apă și canalizare intră în reabilitare: investiții noi de peste 1,26 miliarde lei, aprobate de ANRE # Bani.md
Peste 1,26 miliarde de lei vor fi investiți în anul 2026 în modernizarea și extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare din Republica Moldova. Planurile de investiții au fost aprobate de Consiliul de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), în cadrul ședinței ordinare. Cea mai mare parte a fondurilor este destinată […] Articolul Rețelele de apă și canalizare intră în reabilitare: investiții noi de peste 1,26 miliarde lei, aprobate de ANRE apare prima dată în Bani.md.
Republica Moldova a fost nevoită să apeleze din nou la energie electrică de avarie. Anunțul a fost făcut de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, care a precizat că, în după-amiaza și seara zilei de luni, operatorul de sistem Moldelectrica a solicitat livrări de urgență pentru a menține stabilitatea sistemului electroenergetic. Potrivit ministrului, energia de avarie este […] Articolul Curent de urgență, la prețuri mari! Moldelectrica a cerut din nou ajutor de avarie apare prima dată în Bani.md.
Primăria Chișinău propune pentru 2026 un buget de aproape 9,6 miliarde de lei, cu deficit de peste 1,1 miliarde # Bani.md
Primăria municipiului Chișinău a publicat proiectul bugetului municipal pentru anul 2026, care prevede venituri totale de 9,59 miliarde de lei și cheltuieli de 10,73 miliarde de lei, rezultând un deficit bugetar de 1,14 miliarde de lei. Aproape jumătate din venituri provin din transferuri de la bugetul de stat, în special pentru educație, asistență socială și […] Articolul Primăria Chișinău propune pentru 2026 un buget de aproape 9,6 miliarde de lei, cu deficit de peste 1,1 miliarde apare prima dată în Bani.md.
Salariile bugetarilor rămân în urma inflației. Sindicatele cer ajustări pentru medicii, polițiști și profesori # Bani.md
Sindicatele cer ajustarea salariului pentru bugetari la rata inflației. Sindicaliștii atrag atenția că proiectul Legii bugetului de stat pentru 2026 prevede majorarea unei singure valori de referință salariale de la 2200 lei la 2400 lei aplicabilă doar unui număr limitat de angajați. În schimb, valoarea de referință de 2500 lei, utilizată pentru majoritatea salariaților din […] Articolul Salariile bugetarilor rămân în urma inflației. Sindicatele cer ajustări pentru medicii, polițiști și profesori apare prima dată în Bani.md.
Guvernul taie intermediarii de la zahăr pentru a evita scumpirile: importul, doar pentru procesatori # Bani.md
Regulile de import pe piața zahărului ar putea fi din nou modificate. Guvernul propune excluderea intermediarilor din schema de import la cote tarifare preferențiale și acordarea dreptului de import doar procesatorilor din industria alimentară care aduc și folosesc zahărul în nume propriu. Potrivit notei informative la proiect, modificările sunt necesare din cauza „riscului unui eventual […] Articolul Guvernul taie intermediarii de la zahăr pentru a evita scumpirile: importul, doar pentru procesatori apare prima dată în Bani.md.
Curentul se scumpește înainte de iarnă! 68% din energia Moldovei a fost cumpărată din import # Bani.md
Achizițiile de energie electrică ale Republicii Moldova s-au scumpit în luna noiembrie 2025, arată datele publicate de S.A. „Energocom”. Compania a cumpărat aproximativ 397,6 mii MWh de energie electrică, la un preț mediu ponderat de 134,70 euro/MWh, în creștere față de 132,44 euro/MWh în perioada precedentă. Potrivit Energocom, importurile au continuat să domine mixul de […] Articolul Curentul se scumpește înainte de iarnă! 68% din energia Moldovei a fost cumpărată din import apare prima dată în Bani.md.
Consumatorii de energie termică vor primi compensații automate pentru serviciile necalitative. Consiliul de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat, în ședință publică, un nou Regulament privind indicatorii de calitate ai serviciilor de distribuție și furnizare a energiei termice, care va intra în vigoare la 1 ianuarie 2026 și care întărește […] Articolul Fără căldură? Primești bani înapoi! ANRE stabilește compensații directe în factură apare prima dată în Bani.md.
Premier Energy, grup activ în furnizarea și producția de energie electrică în România și unul dintre actorii dominanți pe piața energetică din Republica Moldova, va construi o nouă centrală electrică pe gaze naturale în România, la Brăila, și analizează dezvoltarea unui al doilea proiect similar. Informația a fost confirmată de oficialii companiei în cadrul teleconferinței […] Articolul Jucătorul-cheie din energia Moldovei ridică o nouă centrală pe gaze în România apare prima dată în Bani.md.
Guvernul ia „la mișto” FMI-ul! Ioniță: 25 de miliarde pierdute anual și deficit de 5,5% din PIB # Bani.md
Bugetul prezentat de autorități reprezintă „un act de sfidare” în adresa FMI, nu un document de politici responsabile. Declarația a fost făcută de economistul Veaceslav Ioniță într-un interviu pentru publicația ZIUA. Potrivit lui Ioniță, Guvernul a venit cu proiectul de buget înaintea misiunii FMI, asumându-și un deficit de 5,5% din PIB, pe care expertul îl […] Articolul Guvernul ia „la mișto” FMI-ul! Ioniță: 25 de miliarde pierdute anual și deficit de 5,5% din PIB apare prima dată în Bani.md.
Extinderea irigațiilor în Republica Moldova rămâne una dintre cele mai costisitoare și mai lente promisiuni ale statului, în contextul secetelor tot mai frecvente. Investiția medie pentru reabilitarea irigațiilor este de aproximativ 3.000 de euro pe hectar, însă autoritățile recunosc că revenirea la sistemele postsovietice, care acopereau masiv suprafețele agricole, nu mai este realistă. Pentru irigarea […] Articolul Moldova se usucă! E nevoie de 4,5 MILIARDE EURO pentru a iriga țara apare prima dată în Bani.md.
Digitalizare cu funcții noi: Ministerul Finanțelor vrea al cincilea secretar de stat și un Cabinet separat # Bani.md
Ministerul Finanțelor vrea crearea unei noi funcții de secretar de stat, responsabil de domeniul digitalizării, dar și instituirea Cabinetului Ministrului. Aceste prevederi se conțin într-un proiect de hotărâre de Guvern, elaborat de instituție. Potrivit notei informative, noul secretar de stat va gestiona procesul de elaborare a politicilor de digitalizare în domeniu, de coordonare a proiectelor […] Articolul Digitalizare cu funcții noi: Ministerul Finanțelor vrea al cincilea secretar de stat și un Cabinet separat apare prima dată în Bani.md.
Serviciul Vamal ar putea avea un al treilea director adjunct, potrivit unui proiect de hotărâre de Guvern elaborat de Ministerul Finanțelor, care vizează adaptarea structurii de conducere ”la volumul sporit de activitate și la responsabilitățile tot mai complexe ale instituției”. „Creșterea volumului de activitate al Serviciului Vamal, diversificarea funcțiilor exercitate, accentuarea rolului instituției în securitatea […] Articolul Mai mulți șefi la Vamă: Guvernul pregătește un nou post de director adjunct apare prima dată în Bani.md.
Fermii din sudul Republicii Moldova anunță un protest preventiv în fața Guvernului în data de 10 decembrie. Producătorii avertizează că agricultura se află într-o situație critică și cer intervenții urgente din partea autorităților. Potrivit organizatorilor, noul Guvern „probabil încă nu a înțeles gravitatea situației economice” moștenite de la precedenta administrație și manifestă o „inertitudine periculoasă” […] Articolul Faliment pe ogoare, indiferență la Guvern! Fermierii ies la protest apare prima dată în Bani.md.
Platforma Realitatea.md și-a ajustat interfața, devenind mai prietenoasă și mai ușor de utilizat pentru cititori. Noua versiune a site-ului include un buton comod de acces rapid către toate știrile, precum și către funcția de radio, facilitând navigarea și informarea în timp real. Prin aceste îmbunătățiri, redacția își propune să fie și mai aproape de cititorii […] Articolul REALITATEA.MD și-a modernizat interfața: Acces mai rapid la știri și radio apare prima dată în Bani.md.
Industria divertismentului este zguduită de un nou val de consolidare după ce grupul media Paramount Skydance a anunțat luni o ofertă ostilă de 108,4 miliarde de dolari pentru preluarea Warner Bros Discovery (WBD), o sumă care depășește cu mult cele 72 de miliarde de dolari oferite vineri de Netflix pentru achiziția studiourilor Warner Bros și […] Articolul Paramount lovește Netflix: ofertă de 108 miliarde dolari pentru a smulge Warner Bros apare prima dată în Bani.md.
Un proiect strategic, strangulat birocratic! Cheiurile temporare pe Prut și Nistru promise în 2023 zac în sertare # Bani.md
La aproape doi ani de la angajamentul public al autorităților privind facilitarea construcției cheiurilor temporare pe râul Prut, proiect considerat vital pentru exporturile Republicii Moldova, inițiativele rămân complet neimplementate. În analiza sa, economistul Iurie Rija arată că blocajul nu este tehnic, ci instituțional: deși cadrul legal a fost modificat în 2023, iar mediul privat este […] Articolul Un proiect strategic, strangulat birocratic! Cheiurile temporare pe Prut și Nistru promise în 2023 zac în sertare apare prima dată în Bani.md.
Moldova, salvată cu energie de avarie scumpă din România. Junghietu: Vom afla prețul la finalul lunii # Bani.md
Energia de avarie cumpărată din România ar putea costa până la 300–400 euro/MW, iar Republica Moldova a fost nevoită să importe aproximativ 270 MW timp de trei ore pentru a evita deconectările. Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a declarat, în cadrul unei emisiuni de la Moldova 1, că achiziția de urgență a fost determinată de atacurile […] Articolul Moldova, salvată cu energie de avarie scumpă din România. Junghietu: Vom afla prețul la finalul lunii apare prima dată în Bani.md.
Trei miliarde lei investiții? Doar pe hârtie! În realitate, sunt datorii și proiecte neexecutate din 2025 # Bani.md
Guvernul anunță pentru 2026 o majorare de peste 55% a investițiilor capitale, care ar urma să depășească pragul de 3 miliarde de lei — un nivel prezentat oficial drept „record istoric”. Într-un interviu pentru Ziua.md, economistul Veaceslav Ioniță avertizează însă că această creștere spectaculoasă este, în bună parte, o iluzie statistică, construită pe tăieri bugetare, […] Articolul Trei miliarde lei investiții? Doar pe hârtie! În realitate, sunt datorii și proiecte neexecutate din 2025 apare prima dată în Bani.md.
Executare silită în val: Fiscul strânge aproape 50 milioane lei de la restanțieri într-o săptămână # Bani.md
Executarea silită rămâne principalul instrument de recuperare a datoriilor fiscale: în perioada 1–5 decembrie 2025, Serviciul Fiscal de Stat a încasat 45,94 milioane de lei de la contribuabili restanțieri, dintre care 45,46 milioane lei au fost încasate din conturile bancare și 480 de mii lei din casierii. În același interval, în urma tratamentelor de conformare, […] Articolul Executare silită în val: Fiscul strânge aproape 50 milioane lei de la restanțieri într-o săptămână apare prima dată în Bani.md.
Bitcoin a revenit la aproximativ 92 000–93 000 de dolari, după câteva zile de optimism alimentat de așteptările privind reducerea dobânzilor în SUA și de sentimentul mai pozitiv de pe Wall Street. Moneda a recuperat astfel o parte din pierderile recente, după ce prețul scăzuse până aproape de 87 000 de dolari. Pentru investitori, această […] Articolul Bitcoin se stabilizează, după o scădere recentă spre 87 000 de dolari apare prima dată în Bani.md.
Cursă contra cronometru! Guvernul grăbește mega-licitația eoliană înainte de expirarea angajamentelor față de Bruxelles # Bani.md
Guvernul accelerează lansarea celei mai mari licitații eoliene din istoria țării, cu stocare obligatorie, pentru a respecta termenul-limită impus de UE. Comisia de licitații pentru instalarea celor 170 MW de capacități eoliene, care includ și obligativitatea instalării sistemelor de stocare a energiei electrice în volum de 0,25 MWh pentru fiecare MW (echivalentul a 44 MWh […] Articolul Cursă contra cronometru! Guvernul grăbește mega-licitația eoliană înainte de expirarea angajamentelor față de Bruxelles apare prima dată în Bani.md.
