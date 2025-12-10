Bursa de energie din Moldova intră în funcțiune: concurența poate oferi prețuri mai bune

16:10

Pentru prima dată de la aprobarea Legii 270 privind salarizarea în serviciul public (2018), salariul de referință în sectorul public nu va fi majorat. Declarația a fost făcută în cadrul unei emisiuni la Cinema 1, de către fostul premier Ion Chicu. „Este primul an când salariul de referință nu crește. Este o încălcare a spiritului