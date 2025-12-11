România taie în carne vie! 144 mii de domicilii anulate, iar peste 2000 de moldoveni au rămas fără buletin

15:20

Veniturile obţinute din exporturile de petrol şi produse petroliere ale Rusiei au atins, în noiembrie, ”cel mai scăzut nivel” de la invazia la scară mare a Ucrainei şi de la criza cauzată de pandemia COVID-19, anunţă într-un raport lunar Agenţia Internaţională a Energiei (AIE). Exporturile de petrol brut şi de produse petroliere au scăzut cu […] Articolul Lovitură dură pentru Kremlin: exporturile de petrol s-au prăbușit la cel mai mic nivel din ultimii ani apare prima dată în Bani.md.