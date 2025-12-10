Ouăle, combustibilii și serviciile trag prețurile în sus: inflația se menține la 7% în noiembrie

10:30

Un lot de ceai în cantitate de peste 374 kg, echivalentul a 11 016 pliculețe, a fost reținut și ulterior distrus după ce testele au arătat că produsul nu respectă normele de siguranță alimentară ale Republicii Moldova, anunță Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor. Analizele de laborator au indicat depășirea limitei maxime admise pentru pesticidul Clorpirifos, […]