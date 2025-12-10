ANSA despre cum să alegi servicii de catering sigure și calitative
Observatorul de Nord, 10 decembrie 2025 09:00
Serviciile de catering au devenit o opțiune tot mai populară și preferată de consumatori pentru organizarea eficientă a evenimentelor private: zile de naștere, mese de pomenire sau corporative. Această tendință aleasă pentru comoditate și rapiditate, oferă confort, dar, din păcate, vine la pachet și cu anumite riscuri, informează ansa.gov.md Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA)
• • •
Acum 15 minute
09:10
Condamnat la 25 de ani de închisoare pentru că și-a abuzat sexual ani la rând fiica vitregă # Observatorul de Nord
Procuratura informează că, printr-o sentință recentă, un bărbat de 50 de ani, din nordul țării, a fost recunoscut vinovat pentru săvârșirea actelor de abuz sexual asupra fiicei sale vitrege, în perioada 2019–2025. Acțiunile ilegale au început când copila avea doar 7 ani, scrie procuratura.md Prin hotărârea instanței, bărbatul, acuzat inițial de procurori pentru 9 episoade
Acum 30 minute
09:00
Acum o oră
08:30
Asociația Forța fermierilor, cu cerințe „preventive” pentru noul Guvern. De ce anunță protest # Observatorul de Nord
Asociația Forța Fermierilor anunță un protest preventiv „la inițiativa fermierilor din zona de sud, grav afectați de secetele din ultimii ani". Într-un comunicat oficial, conducerea asociației spune că, în cadrul acțiunii, vor fi cerute măsuri urgente pentru redresarea situației din agricultură. Protestul este organizat în intervalul de timp dedicat ședinței Guvernului. Executivul nu a comentat
Acum 2 ore
08:10
Curs valutar, 10 decembrie 2025: euro și dolarul s-au ieftinit cu câte doi bani # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei astăzi, 10 decembrie 2025, euro coboară la valoarea de 19 lei și 78 de bani, cu 2 bani mai puțin. Dolarul american coboară la valoarea de 16 lei și 98 de bani, cu 2 bani mai puțin. Leul românesc va avea valoarea de
Acum 4 ore
07:10
Horoscopul zilei de 10 decembrie 2025. Vărsătorii caută conexiuni autentice. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Este esențial să recunoști orice sentiment de confruntare care ar putea apărea. Astfel de emoții îți pot încețoșa perspectiva și îți pot distorsiona intențiile, îndepărtându-te de drumul tău real. Fă un pas înapoi și observă cum îți influențează gândurile; un moment de liniște îți va prinde foarte bine. Descoperă ce îți rezervă astrele în funcție
06:40
„Mii de copii sunt lipsiți de dreptul la educație”. Socialiștii scaldă în falsuri tema reorganizării instituțiilor de învățământ # Observatorul de Nord
Deputații socialiști Vladimir Odnostalco și Ala Ursu-Antoci au acuzat că inițiativa Ministerului Educației și Cercetării privind reorganizarea școlilor ar duce la privarea de dreptul la educație a „mii de copii". Reprezentanții PSRM afirmă că instituțiile de învățământ ar fi desființate în masă, iar bugetul educației ar fi sacrificat în favoarea cheltuielilor militare. Acuzațiile sunt false,
06:10
Meteo, 10 decembrie 2025: timp posomorât, iar probabilitatea unor ploi este de 25 la sută # Observatorul de Nord
Conform prognozelor meteorologilor astăzi, 10 decembrie 2025, în raioanele de nord ale Republicii Moldova va fi o vreme posomorătă, fără soare, cu probabilitatea unor precipitații de 25 la sută. Temperatura aerului se va încadra între +5 și +8 grade Celsius, umiditatea aerului va fi de 94 procente, iar vântul va bate cu viteza de 5
Acum 24 ore
18:20
Pomul de Crăciun din Soroca își va aprinde luminile de sărbătoare la 11 decembrie # Observatorul de Nord
Sărbătorile de iarnă încep oficial la Soroca la 11 decembrie, când orașul va aprinde luminile festive într-o atmosferă de poveste, în Piața Libertății. Evenimentul, organizat de Primăria Municipiului Soroca, aduce publicului un spectacol gratuit cu invitați și surprize pentru toate vârstele. Sorocenii sunt invitați joi, 11 decembrie, de la ora 17:00, la un eveniment care
18:00
Dreptul la replică a primarului de Dărcăuți, Oleg Rozimovschi: „Totul a fost organizat pentru a ne denigra” / VIDEO # Observatorul de Nord
Un video filmat anterior în satul Dărăcuți, raionul Soroca și postat ieri pe Facebook de Partidul parlamentar „Democrația Acasă" a devenit viral pe internet, adunând vreo 2600 de distribuiri și sute de mii de vizualizări în 24 de ore. Secvențe cu descrierea „A primit amenda de la primarul PAS din Dărcăuți Soroca pentru că a filmat gardul
17:40
Consiliul raional Soroca se întrunește de urgență, pe ordinea de zi: închiderea unei școli, aprobarea bugetului și premii # Observatorul de Nord
Consiliul raional Soroca se întrunește la 11 decembrie 2025 într-o ședință extraordinară. Conform dispoziției Președintelui Raionului Soroca, Veaceslav Rusnac, pe ordinea de zi sunt 32 de subiecte, printre ele proiectul bugetului raional Soroca pentru anul 2026, în ambele lecturi, lichidarea Școlii Primare Slobozia-Vărăncău, scoaterea la concurs a unor rute regulate, transmiterea cu titlu gratuit a
10:20
Șofer amendat și cu permisul suspendat după ce a ignorat semnalul polițistului pe traseul Soroca – Chișinău # Observatorul de Nord
Un bărbat a fost declarat vinovat și sancționat cu 17.500 de lei amendă, plus privarea dreptului de a conduce pentru șase luni, după ce a ignorat semnalul legal de oprire al unui agent de circulație în satul Prodănești, raionul Florești. Instanța a decis că fapta, documentată în procesul-verbal al poliției, reprezintă o încălcare clară a
Ieri
09:20
Modificările propuse la Codul Educației prevăd că, notele ar putea fi reintroduse în clasa a IV-a începând cu 1 septembrie 2026. Adică, elevii ar urma să fie evaluați cu note la disciplinele de examen – limba română și matematica – după zece ani în care, în învățământul primar, s-a utilizat exclusiv sistemul de descriptori
08:40
Plăți compensatorii pentru bugetarii cu un salariu mai mic de 6.300 de lei, de la 1 ianuarie 2026 # Observatorul de Nord
Angajații din sistemul bugetar, al căror salariu lunar, la o durată normală a programului de lucru, este mai mic de 6.300 de lei, vor primi plăți compensatorii, începând cu data de 1 ianuarie 2026. Aceste compensații sunt prevăzute în proiectul de modificare a Legii privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, prezentat de Ministerul
08:40
Noi medicamente compensate de la 1 ianuarie 2026: sunt vizați pacienții cu diabet zaharat, hipertensiune arterială și cu afecțiuni care necesită anticoagulare # Observatorul de Nord
Compania Națională de Asigurări în Medicină /CNAM/ a aprobat includerea a trei noi denumiri comune internaționale în lista medicamentelor compensate din fondurile de asigurare medicală obligatorie. Noile preparate vor fi disponibile pentru pacienți de la 1 ianuarie 2026 și vizează tratamentul diabetului zaharat, hipertensiunii arteriale și al afecțiunilor care necesită anticoagulare, transmite moldpres.md. Potrivit CNAM,
08:10
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 9 decembrie 2025, euro coboară la valoarea de 19 lei și 80 de bani, cu un ban mai puțin. Dolarul american coboară la valoarea de 17 lei, cu un ban mai puțin. Leul românesc va avea valoarea de 3 lei și
07:50
Mamă a doi copii minori din Soroca judecată după ce a înjunghiat un bărbat: „Nu am vrut să-l omor” # Observatorul de Nord
O femeie a fost condamnată la patru ani de închisoare cu suspendare, după ce a înjunghiat un bărbat în abdomen în timpul unui conflict izbucnit într-o gospodărie din Soroca. Incidentul, petrecut pe 24 iunie 2025, a fost declanșat pe fondul consumului de alcool și al unei dispute legate de bani, iar victima a suferit o
07:10
Horoscopul zilei de 9 decembrie 2025. Capricornii au nevoie de o pauză. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Indiferent de zodie, fiecare dintre noi primește astăzi un semn clar de la Univers. Este timpul să ne prioritizăm emoțiile, să ne ascultăm intuiția și să avem grijă de echilibrul nostru interior. Dacă îți gestionezi energia cu înțelepciune, această zi agitată se poate transforma într-una extrem de revelatoare și eliberatoare. Descoperă ce îți rezervă astrele
06:30
Astăzi benzina este mai ieftină cu doi bani, iar motorina costă cu 11 bani mai puțin # Observatorul de Nord
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a anunțat noile prețuri pentru ziua de astăzi, 9 decembrie 2025 – benzina se va ieftini cu 2 bani, iar motorina cu 11 de bani. Astfel, un litru de benzină va fi comercializat cu 23 de lei și 20 de bani, iar un litru de motorină va ajunge să
06:10
Conform prognozelor meteorologilor astăzi, 9 decembrie, în raioanele de nord ale Republicii Moldova vom avea vreme posomorâtă, valori termice joase, dar fără precipitații. Temperatura aerului se va încadra între +1 și +4 grade Celsius, probabilitatea unor precipitații este de 10 la sută, umiditatea aerului va fi de 81 procente, iar vântul va bate cu viteza
00:20
Un bărbat, transportat de urgență la spital după ce a vrut să aprindă focul cu benzină # Observatorul de Nord
Un bărbat de 46 de ani, din raionul Șoldănești, a ajuns cu arsuri la spital, după ce în locuința sa s-a produs o explozie. Acesta ar fi încercat să aprindă focul în sobă cu benzină, transmite tv8.md Potrivit unui comunicat al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), deflagrația s-a produs în satul Curătura, în
00:20
Ex-premierul Dorin Recean, decorat de Volodimir Zelenski. „Ucraina apreciază solidaritatea Moldovei” # Observatorul de Nord
Fostul premier al Republicii Moldova, Dorin Recean, a fost decorat cu Ordinul „Principele Iaroslav cel Înțelept" de gradul I, una dintre cele mai înalte distincții ale statului ucrainean. Ordinul i-a fost înmânată la Chișinău de ambasadorul Ucrainei, Paun Rohovei, în numele președintelui Volodimir Zelenski, transmite moldpres.md Paun Rohovei a menționat că Ordinul reprezintă recunoașterea oficială
8 decembrie 2025
17:30
Veste bună: SA Regia Apă Canal Soroca a recepționat un generator electric, în cadrul proiectului „Wasser” / VIDEO # Observatorul de Nord
Este vorba despre un proiect finanțat de Ministerul Federal de Externe al Germaniei, implementat de GIZ Moldova. La evenimentul de recepționare a generatorului au participat Rudolf Graf, managerul proiectului și Cristian Ciubotaru, consultant în cadrul acestui proiect. Mihai OJOG, directorul SA Regia Apă Canal Soroca: Noua noastră achiziție, în cadrul acestui proiect, este de o
16:00
Colega noastră, Dorina Cioca, este printre laureații concursului de materiale jurnalistice dedicate violenței împotriva femeilor și violenței în familie # Observatorul de Nord
În cadrul Campaniei internaționale „16 zile de activism împotriva violenței în bază de gen" a avut loc evenimentul de premiere a participanților la concursului de materiale jurnalistice dedicate subiectului violenței împotriva femeilor și violenței în familie, organizat de Centrul de Drept al Femeilor (CDF), în parteneriat cu Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI). Concursul a
15:40
Meteorologii analizează scenariul unei ierni foarte reci pe continent, pe fondul unui vortex polar mai slab decât în mod normal, fenomen ce ar putea permite incursiuni de aer arctic și episoade de frig intens după sărbători. Deși modelele indică un Crăciun mai blând, experții avertizează că începutul anului ar putea aduce o răcire accentuată în
13:00
Un lot de 374 kg de ceai a fost nimicit de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor # Observatorul de Nord
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează despre reținerea și, ulterior, nimincirea unui lot de peste 374 kg (11016 pliculețe a câte 34 gr.) de „Ceai" importat, care nu corespunde normelor de siguranță alimentară ale Republicii Moldova. Analizele de laborator au indicat depășirea limitei maxime admise (LMA) pentru pesticidul Clorpirifos, ceea ce poate prezenta risc
11:30
Echipa de mini-fotbal pentru nevăzători din Soroca a ocupat locul IV în campionatul Republicii Moldova # Observatorul de Nord
Formația Chișinău-1 a devenit câștigătoarea primei ediții a campionatului Moldovei la mini-fotbal pentru nevăzători, organizată de Comitetul Paralimpic al Republicii Moldova în colaborare cu Federația Moldoenească de Fotbal și Ministerul Educației și Cercetării. Competiția s-a desfășurat pe 3 decembrie, de Ziua internațională a persoanelor cu dizabilități, la Joma Arena din Chișinău, informează fmf.md.
11:10
Un „preț” mare pentru că a condus automobilul în stare de ebrietate – Mercedesul confiscat și un an și zece luni de închisoare # Observatorul de Nord
Procuratura Generală anunță că, la solicitarea acuzatorilor de stat din cadrul Procuraturii Hîncești, Oficiul Ialoveni, printr-o sentință recent emisă de instanța de judecată, a fost confiscat în folosul statului, un automobil, al unei persoane învinuite de comiterea infracțiunii de conducere a mijlocului de transport în stare de ebrietate alcoolică cu grad avansat, de către o
10:40
Fiica președintelui Comunității Evreiești din Bălți și membru al Consiliului Comunității Evreiești din RM a fost găsită moartă în apropiere de Chișinău # Observatorul de Nord
Tânăra găsită moartă recent, în apropiere de Chișinău, după ce a plecat de acasă pe 3 decembrie și a dispărut fără urmă, este Ella Goldberg (Foto: Colaj știri.md), fiica lui Isaac Goldberg, președintele Comunității Evreiești din Bălți și membru al Consiliului Comunității Evreiești din Republica Moldova, se arată într-un mesaj de condoleanțe pe rețele. „Comunitatea
10:40
The Economist: Rusia a pierdut peste 680 de mii de bărbați în războiul din Ucraina # Observatorul de Nord
Rusia a înregistrat pierderi echivalente cu 1% din populația masculină de dinainte de război, adică peste 680 de mii de bărbați, potrivit unei analize publicate
10:10
Despre plăcinta cu brânză, cerșetori, parastas, icoane și cărți sfinte ne scriu elevii Cercului de Jurnalism și Științe ale Comunicării de la LT „Ion Creangă” # Observatorul de Nord
Plăcinta cu brânză Moș Andrei s-a dus la frizerie să se tundă. Spre marele său noroc stăpâna acesteia nu dispunea și de alți clienți, așa că l-a deservit în voie, adică fără să se grăbească. Mulțumindu-i frizeriței pentru trudă, bătrânul îi întinse banii solicitați și-și luă rămas bun de la ea, urându-i o zi bună […] Post-ul Despre plăcinta cu brânză, cerșetori, parastas, icoane și cărți sfinte ne scriu elevii Cercului de Jurnalism și Științe ale Comunicării de la LT „Ion Creangă” apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:40
Ziua persoanelor cu dizabilități, despre bunătate și empatie – activitate de sensibilizare a tinerei generații # Observatorul de Nord
Recent, la Gimnaziul „Viorel Ciobanul” din satul Șuri s-a desfășurat un eveniment cu impact pentru comunitate, de Ziua persoanelor cu dizabilități, fiind parte a proiectului de sensibilizare „Să educăm copiii pentru diversitate”, organizată și în cadrul Decadei educației pentru cetățenie democratică și drepturile omului. Evenimentul a avut ca scop sprijinirea persoanelor cu dizabilități și dezvoltarea […] Post-ul Ziua persoanelor cu dizabilități, despre bunătate și empatie – activitate de sensibilizare a tinerei generații apare prima dată în Observatorul de Nord.
Mai mult de 2 zile în urmă
09:20
Inspectoratul de Poliție Soroca și Poliția de Frontieră combat braconajul și tăierile ilicite de masă lemnoasă # Observatorul de Nord
În acest weekend, Polițiștii de la Inspectoratul de Poliție Soroca , în colaborare cu Poliția de Frontieră a Republicii Moldova și inspectorii de mediu, au desfășurat acțiuni comune de prevenire și combatere a braconajului, precum și a tăierilor ilegale de masă lemnoasă. Activitățile au avut ca scop protejarea fondului silvic, menținerea echilibrului ecologic și descurajarea […] Post-ul Inspectoratul de Poliție Soroca și Poliția de Frontieră combat braconajul și tăierile ilicite de masă lemnoasă apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:10
Corul BELCANTO, de la Școala de Arte „Eugeniu Coca” din Soroca (dirijor Ludmila SAMARIN, maestru de concert Tudor TARUSOV) a obținut un nou succes remarcabil – PREMIUL I la Concursul Internațional „Alfrēds Feil”! Concursul, la care au participat colective corale din Letonia, Lituania, Slovacia, Bulgaria, Kazahstan, Ucraina, Polonia, Japonia și China a avut […] Post-ul Bravo, corul BELCANTO – premiul I la Concursul Internațional „Alfrēds Feil”! apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:10
Pedepse cu închisoarea pentru trei tineri implicați în traficul de droguri. Alți doi – plasați în arest # Observatorul de Nord
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea recentă a trei sentințe de condamnare în privința a doi tineri de 25 de ani și a unei tinere de 21 de ani, pentru comiterea infracțiunii de trafic de droguri în proporții deosebit de mari, informează procuratura.md. Pedepsele stabilite de instanță: • Primul tânăr (25 ani): 7 ani de închisoare cu executare […] Post-ul Pedepse cu închisoarea pentru trei tineri implicați în traficul de droguri. Alți doi – plasați în arest apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:50
Este interzisă ilustrarea fructelor și legumelor la etichetarea produselor alimentare ce conțin doar arome # Observatorul de Nord
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) atenționează operatorii din domeniul alimentar despre intrarea în vigoare, la data de 11 noiembrie 2025, a modificărilor esențiale din Legea nr. 279/2017 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare, informează ansa.gov.md NOILE REGLEMENTĂRII SE REFERĂ LA ETICHETAREA PRODUSELOR ALIMENTARE CARE CONȚIN DOAR AROME. Aceste modificări au survenit în mod special […] Post-ul Este interzisă ilustrarea fructelor și legumelor la etichetarea produselor alimentare ce conțin doar arome apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:40
PROFIL DE PROPAGANDIST // Alexei Petrovici (Солдат победы) – între memoria soldaților sovietici și finanțări de la organizații care justifică războiul din Ucraina # Observatorul de Nord
Сunoscut pentru acțiunile sale de comemorare a militarilor sovietici căzuți în al Doilea Război Mondial, Alexei Petrovici este și un promotor activ al narațiunilor false pro-Kremlin, în special legate de pretinsa „nazificare” a R. Moldova. Activitatea sa este legată de organizația de stat din Rusia Pravfond, care justifică războiul din Ucraina, fiind acuzată de propagandă militaristă […] Post-ul PROFIL DE PROPAGANDIST // Alexei Petrovici (Солдат победы) – între memoria soldaților sovietici și finanțări de la organizații care justifică războiul din Ucraina apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:30
Femeia Moldovei 2025 a fost desemnată Doina Gherman, vicepreședinta parlamentului # Observatorul de Nord
Vicepreședinta Parlamentului, Doina Gherman, a primit trofeul „Femeia Moldovei 2025”, pe care l-a dedicat tuturor femeilor din țara noastră — „pentru că pe umerii lor s-a ținut Moldova de atâtea ori”, scrie stiri.md. „Dragi femei ale Moldovei, voi sunteți cele care ați făcut mereu imposibilul – și când stăteați nopți întregi la capul copilului bolnav, […] Post-ul Femeia Moldovei 2025 a fost desemnată Doina Gherman, vicepreședinta parlamentului apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:20
Cuirs valutar, 8 decembrie 2025: la început de săptămână dolarul costă 17,01 lei, iar euro este cotat la 19,81 lei # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 8 decembrie 2025, un euro are valoarea de 19 lei și 81 de bani, iar dolarul american costă 17 lei și un ban. Leul românesc costă 3 lei și 89 de bani. Rubla rusească costă 22 de bani, iar hrivna […] Post-ul Cuirs valutar, 8 decembrie 2025: la început de săptămână dolarul costă 17,01 lei, iar euro este cotat la 19,81 lei apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:10
Rutele spre Rublenița, Egoreni, Căinarii Vechi, Parcani și Racovăț ar putea fi scoase la concurs de către Consiliul Raional Soroca # Observatorul de Nord
Consiliul Raional Soroca ar putea include în concurs mai multe rute regulate de transport public, în urma solicitărilor operatorilor locali și a Avizului pozitiv al Agenției Naționale Transport Auto. Măsura vine pentru a asigura continuitatea serviciilor publice de transport și pentru a preveni problemele financiare ale companiilor care deserveau aceste rute. În ședința Consiliului Raional […] Post-ul Rutele spre Rublenița, Egoreni, Căinarii Vechi, Parcani și Racovăț ar putea fi scoase la concurs de către Consiliul Raional Soroca apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:10
Meteo, 8 decembrie 2025: puțin soare, fără precipitații și temperaturi scăzute # Observatorul de Nord
În raioanele de nord ale Republicii Moldova, conform prognozelor meteorologilor astăzi, în prima zi a săptămânii, vom avea puțin soare „cu dinți”, iar probabilitatea unor precipitații este de doar 20 la sută. Valorile termice se vor încadra între -1 grad Celsius, în orele dimineții până la +3 grade Celsius pe parcursul zilei, umiditatea aerului va […] Post-ul Meteo, 8 decembrie 2025: puțin soare, fără precipitații și temperaturi scăzute apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:00
„Vrăjitoare” din nordul republicii amendată pentru ritualuri fictive în sumă de peste 7000 de euro # Observatorul de Nord
O femeie care s-a prezentat drept persoană cu „capacități de a prezice viitorul” a fost condamnată de Judecătoria Bălți pentru escrocherie, după ce a obținut, în mai mulți ani, peste 144.000 de lei de la o victimă, sub pretextul unor „ritualuri” și „rugăciuni” care ar fi trebuit să rezolve probleme personale și sentimentale. Inculpata și-a […] Post-ul „Vrăjitoare” din nordul republicii amendată pentru ritualuri fictive în sumă de peste 7000 de euro apare prima dată în Observatorul de Nord.
7 decembrie 2025
08:10
Curs valutar, 7 decembrie 2025: euro costă 19 lei și 80 de bani, iar dolarul valorează 16 lei și 95 de bani # Observatorul de Nord
Conform cursului vașutar, afișat de banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 7 decembrie 2025, euro u valoarează de 19 lei și 80 de bani. Dolarul american are valoarea de 16 lei și 95 de bani, Leul românesc costă 3 lei și 88 de bani, iar hrivna ucraineană se menține la valoarea de 40 de bani. Post-ul Curs valutar, 7 decembrie 2025: euro costă 19 lei și 80 de bani, iar dolarul valorează 16 lei și 95 de bani apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:10
Olga Lucovnicova, regizoare născută la Soroca, câștigă premiul pentru „Cel mai bun documentar moldovenesc” la Moldox Festival # Observatorul de Nord
Regizoarea Olga Lucovnicova, originară din Soroca, a fost premiată la Moldox Festival cu trofeul pentru „Cel mai bun documentar moldovenesc”, pentru filmul „ULTIMELE SCRISORI DE LA BUNICA MEA”. Premiera națională a fost un moment intens, încărcat de emoție, în care cineasta și-a prezentat munca în fața unui public care îi cunoaște atât creația, cât și […] Post-ul Olga Lucovnicova, regizoare născută la Soroca, câștigă premiul pentru „Cel mai bun documentar moldovenesc” la Moldox Festival apare prima dată în Observatorul de Nord.
6 decembrie 2025
20:50
Exclusiv: lista străzilor propuse pentru reparație în 2026 – Soroca Nouă și partea din deal cu peste 10 milioane de lei # Observatorul de Nord
Primăria Municipiului Soroca pregătește un buget consistent pentru reparația drumurilor în anul 2026: peste 21,65 milioane de lei ar putea fi alocate pentru lucrări capitale și curente, iar lista include atât străzi mari, cât și trotuare intens circulate. Proiectul urmează să fie supus votului la ședința Consiliului din luna decembrie. Investiții în infrastructură rutieră Conform […] Post-ul Exclusiv: lista străzilor propuse pentru reparație în 2026 – Soroca Nouă și partea din deal cu peste 10 milioane de lei apare prima dată în Observatorul de Nord.
19:00
Cureșnițeanca stabilită la Paris, Georgeta Cîșlaru, a devenit Doctor Honoris Causa la USARB # Observatorul de Nord
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți i-a conferit titlul onorific de Doctor Honoris Causa profesoarei universitare Georgeta Cîșlaru, originară din satul Cureșnița, raionul Soroca, și stabilită la Paris, într-o ședință solemnă a Senatului USARB. Evenimentul a avut loc pe 5 decembrie 2025, în Aula „Domnița Ileana”, și a celebrat revenirea simbolică acasă a unei […] Post-ul Cureșnițeanca stabilită la Paris, Georgeta Cîșlaru, a devenit Doctor Honoris Causa la USARB apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:50
Refluxul gastric este o afecțiune digestivă, care se caracterizează prin simptome neplăcute, cum ar fi: arsuri la stomac, dureri în piept sau senzație de disconfort. Stilul de viață poate avea un impact asupra dezvoltării sale. Citește despre obiceiuri care pot agrava refluxul gastric. Atunci când te confrunți frecvent cu simptome de reflux gastric după ce […] Post-ul Obiceiuri care pot agrava refluxul gastric. Ce este de preferat să eviți apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:30
Aceste plăcinte cu cartofi și mărar, aurii și moi, sunt sunt ideale pentru momentele când vrei ceva sățios, dar rapid. Nu au nevoie de ingrediente complicate, iar prepararea lor este intuitivă. Au o crustă subțire, frumos rumenită, care cedează ușor sub presiunea degetelor, dezvăluind o umplutură cremoasă, catifelată și parfumată. Contrastul dintre exteriorul crocant și […] Post-ul Plăcinte cu cartofi și mărar la tigaie. Rețetă de post apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:10
Vrei să faci legume la cuptor? Trucul de care ai nevoie pentru a fi crocante și delicioase # Observatorul de Nord
Legumele coapte la cuptor sunt o opțiune delicioasă și sănătoasă pentru orice masă. În acest fel le vei accentua aromele naturale și le conferă o textură crocantă la exterior și o consistență fragedă la interior. Coacerea legumelor este simplă și nu necesită multe ingrediente. Totuși, trebuie să fii atentă la câteva detalii dacă vrei să […] Post-ul Vrei să faci legume la cuptor? Trucul de care ai nevoie pentru a fi crocante și delicioase apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:40
Există unele preparate care, indiferent câte decenii trec peste ele, păstrează aceeași încărcătură de emoție și nostalgie. Unul dintre aceste preparate sunt delicioasele gogoși înfuriate, a căror rețetă ți-o oferim detaliată mai jos. Este rețeta unui desert tradițional născut din mâinile grijulii ale bunicii, care știa cum să îmblânzească orice aluat, oricât de „supărat” ar […] Post-ul Gogoși înfuriate, după rețeta bunicii. Desert tradițional, de post apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:30
Șase legume care au mai multă vitamina C decât o portocală. Sunt perfecte pentru imunitate # Observatorul de Nord
Când ne gândim la alimente bogate în vitamina C, portocalele sunt primele care ne vin în minte. Totuși, există multe vegetale care conțin o cantitate mai mare din această vitamină esențială. Iată o listă de legume care au mai multă vitamina C decât o portocală. Vitamina C este cunoscută în special pentru rolul său în […] Post-ul Șase legume care au mai multă vitamina C decât o portocală. Sunt perfecte pentru imunitate apare prima dată în Observatorul de Nord.
