Chișinăul vrea ca procesele de reintegrare a regiunii transnistrene și de integrare a țării la UE să fie separate

Valeriu Chiveri, vicepremierul moldovean pentru Reintegrare, a afirmat că se dorește ca procesele de reintegrare a regiunii transnistrene și de integrare a țării la UE să fie separate, subliniind că cel de unificare va necesita o perioadă mai mare față de cel de aderare la Uniune.

