Oana Țoiu, a doua vizită din acest an la Chișinău: Republica Moldova și România sunt în centrul atenției UE
Adevarul (Moldova), 22 decembrie 2025 20:00
Ministra Afacerilor Externe de la București, Oana Țoiu, a afirmat că cele două state se află în atenția Uniunii Europene datorită modului în care cetățenii au dat dovadă de reziliență în fața amenințărilor și a atacurilor hibride. Declarația a fost făcută în timpul unei conferințe de presă susținute
• • •
Acum 30 minute
20:00
Acum 6 ore
14:40
Condamnare la pușcărie în Franța pentru Vlad Filat, ex-premier basarabean, și fosta sa soție. Ce acuzații le-au fost aduse # Adevarul (Moldova)
Vlad Filat, fost premier al Republicii Moldova, a fost condamnat în Franța pentru spălare de bani. Sentința a fost pronunțată în lipsa inculpatului, care a fost obligat să plătească și o amendă de 100.000 de euro, conform jurnaliștilor ,,AFP”.
14:40
Caz suspect în Italia: moldoveancă găsită moartă în propria casă. Ce ipoteze sunt investigate # Adevarul (Moldova)
Femeia originară din Republica Moldova a fost găsită fără suflare în locuința sa de iubitul său și de un prieten al acestuia. Incidentul a avut loc în localitatea Rocca Priora din apropierea Romei, iar autoritățile italiene iau în calcul ipoteza unui omor.
Mai mult de 2 zile în urmă
16:40
Chișinăul permite redirecționarea transporturilor de mărfuri din Ucraina pe fondul atacurilor asupra infrastructurii # Adevarul (Moldova)
Chișinăul a anunțat că permite redirecționarea transporturilor de mărfuri din Ucraina pe fondul atacurilor asupra infrastructurii critice și de transport.
12:10
Chișinăul emite o atenționare de călătorie din cauza atacurilor asupra unui pod strategic la granița cu Ucraina # Adevarul (Moldova)
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) de la Chișinău a emis o atenționare de călătorie din cauza atacurilor asupra unui pod strategic la granița cu Ucraina.
19 decembrie 2025
14:00
Probleme la două puncte de frontieră din Republica Moldova după ce un pod strategic din Ucraina a fost atacat cu drone # Adevarul (Moldova)
Punctele de trecere a frontierei moldo-ucrainene Palanca–Maiaki–Udobnoe și Tudora–Starokazacie funcționează parțial. Măsura a fost luată după ce podul de pe traseul Odesa–Reni, situat în apropierea graniței Republicii Moldova, care asigură traversarea peste fluviul Nistru, a fost atacat cu drone.
18 decembrie 2025
20:40
Revedere dintre Plahotniuc și Filat. Ex-premierul moldovean a fost condamnat în perioada în care oligarhul controla totul peste Prut # Adevarul (Moldova)
Vlad Filat, ex-premier moldovean condamnat în perioada în care Vladimir Plahotniuc deținea puterea din Republica Moldova, a venit la ședința de judecată în dosarul furtul miliardului în care figurează oligarhul. Astfel, cei doi s-au revăzut după
18:00
Pod strategic atacat cu drone în Ucraina. Lovitură pe Nistru, lângă Republica Moldova # Adevarul (Moldova)
Podul de pe traseul Odesa–Reni, situat în apropiere de granița Republicii Moldova și care asigură traversarea peste râul Nistru, a fost atacat cu drone, anunță Poliția de Frontieră de la Chișinău. În rezultat, activitatea a puncte de trecere a frontierei moldo-ucrainene a fost oprită.
17:00
Stare de urgență economică în regiunea separatistă Transnistria. Aprovizionarea cu gaze achitate de Kremlin nu este suficientă # Adevarul (Moldova)
Regiunea separatistă Transnistria din R. Moldova intră în seara zilei de joi, 18 decembrie, în stare de urgență economică pentru 30 de zile, decizie luată la câteva luni după expirarea ultimei măsuri similare.
17 decembrie 2025
16:30
O fotografie cât o mie de cuvinte, cu Maia Sandu: „O femeie care poartă pe umeri o țară întreagă” # Adevarul (Moldova)
Maia Sandu a fost surprinsă într-o fotografie care a făcut turul internetului, primind onoruri militare în timp ce urca scara avionului, la plecarea din Grecia spre Olanda.
14:00
Oligarhul Vladimir Plahotniuc, glumeț cu presa: ,,M-ați văzut așa prin tufișuri fugind?”. Ce spune despre vizita la Moscova # Adevarul (Moldova)
Oligarhul Vladimir Plahotiuc s-a prezentat miercuri în instanța de la Chișinău, unde a avut loc o nouă ședință de judecată în dosarul furtului miliardului. Inculpatul a început să vorbeacă cu presa și chiar să facă glume pe seama perioadei în care a fost fugat.
16 decembrie 2025
16:10
Maia Sandu reiterează la Haga sprijinul pentru Ucraina: ,,Europa va avea stabilitate sau se va confrunta cu noi războaie” # Adevarul (Moldova)
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, reiterează că Ucraina trebuie să continue să primească un sprijin puternic și susținut.
13:30
Maia Sandu și Volodimir Zelenski, discuții la Haga despre situația de pe front și aderarea țărilor lor la UE # Adevarul (Moldova)
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, au avut o întrevedere la Haga, unde cei doi participă la formarea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina. Discuțiile au vizat situația de pe front și aderarea țărilor lor la UE.
15 decembrie 2025
19:30
Președinta Maia Sandu, în vizită în Grecia: întrevederi cu liderii de la Atena pe teme europene și energetice # Adevarul (Moldova)
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, se află în Grecia, unde a avut întrevederi cu omologul său Konstantinos Tasoulas și cu prim-ministrul Kyriakos Mitsotakis, discuțiile vizând cu precădere aderarea Chișinăului la Uniune.
19:30
O postare a preşedintelui Parlamentului de la Chişinău declanșează controverse peste Prut. „Igor, 4, stai jos! Ai învățat istoria la Moscova!” # Adevarul (Moldova)
O postare a președintelui Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu, a provocat valuri de critici pe rețelele sociale după ce a felicitat „minoritatea română” din Republica Moldova, stârnind dezbateri despre identitatea națională.
18:40
Lukoil rămâne fără infrastructura petrolieră a aeroportului de la Chișinău. „O decizie necesară” # Adevarul (Moldova)
Prim-ministrul moldovean, Alexandru Munteanu, a anunțat că infrastructura petrolieră a Aeroportului Internațional Chișinău (AIC) revine în proprietatea statului, decizia fiind luată la 15 decembrie de Consiliul pentru examinarea investițiilor de importanță pentru securitatea statului.
14:50
Oligarhul Vladimir Plahotniuc acceptă să fie martor în dosarul prorusului Igor Dodon, fost președinte al Republicii Moldova # Adevarul (Moldova)
Oligarhul Vladimir Plahotniuc a anunțat că va depune mărturii în dosarul penal în care figurează Igor Dodon, cunoscut opiniei publice drept „Sacoșa Neagră”. Anunțul a fost făcut după solicitarea în acest sens a acuzării.
13:10
Tiraspolul reintroduce starea de urgență în economie pe fondul „dificultăților legate de livrările de gaze naturale” # Adevarul (Moldova)
Tiraspolul reintroduce starea de urgență în economie, iar decretul ce prevede acest lucru urmează să fie semnat în curând de liderul separatist Vadim Krasnoselski, conform presei din regiunea separatistă transnistreană.
12:40
Moldoveni din Rusia, recrutați forțat. Avertismentul MAE de la Chișinău: „Fiți extrem de prudenți” # Adevarul (Moldova)
Ministerul moldovean al Afacerilor Externe avertizează moldovenii din Rusia că pot fi obligați să semneze un contract de serviciu militar dacă solicită permis de ședere sau cetățenie rusă.
13 decembrie 2025
14:40
Alertă cu bombă în trenul București–Kiev. Autoritățile din R. Moldova au activat semnalul „Exploziv BRAVO” # Adevarul (Moldova)
Poliția de Frontieră a Republicii Moldova transmite că sâmbătă, 13 decembrie, a fost activat semnalul „Exploziv BRAVO” la Sectorul Otaci, după o alertă privind o posibilă minare a trenului București–Kiev, aflat în Punctul de Trecere a Frontierei Vălcineț.
12 decembrie 2025
16:00
Aderarea Chișinăului la UE este o strategie de supraviețuire în timp ce Moscova amenință suveranitatea, afirmă Maia Sandu # Adevarul (Moldova)
Lidera de la Chișinău afirmă că aderarea la UE nu este doar un obiectiv strategic, ci o strategie de supraviețuire, într-un context în care agresorul continuă să amenințe suveranitatea țării. Declarația a fost făcută în timpul vizitei sale în Cipru, înainte ca statul insular să preia președinția rot
11 decembrie 2025
20:10
Chișinăul vrea ca procesele de reintegrare a regiunii transnistrene și de integrare a țării la UE să fie separate # Adevarul (Moldova)
Valeriu Chiveri, vicepremierul moldovean pentru Reintegrare, a afirmat că se dorește ca procesele de reintegrare a regiunii transnistrene și de integrare a țării la UE să fie separate, subliniind că cel de unificare va necesita o perioadă mai mare față de cel de aderare la Uniune.
17:40
Chișinăul are prima bursă de energie electrică: beneficii pentru consumatori și business # Adevarul (Moldova)
Chișinăul are prima bursă de energie electrică, aceasta oferind avantaje atât pentru consumatori, cât și pentru business, conform directorului Consiliului de Administrație al ANRE, Constantin Borosan.
10 decembrie 2025
23:20
Avertismentului generalului Bălăceanu: „Transnistria este un cap de pod în eventualitatea unei operații rusești” la Gurile Dunării # Adevarul (Moldova)
Regiunea separatistă Transnistria poate deveni un punct strategic pentru Rusia în eventualitatea unei operațiuni militare în sudul Ucrainei și Gurile Dunării.
19:40
Kremlinul „crește amenințarea” pentru Kiev: forțe militare și drone în regiunea separatistă din Republica Moldova # Adevarul (Moldova)
Kremlinul accelerează mobilizarea, producția de drone și operațiunile clandestine în regiunea separatistă Transnistria pentru a destabiliza Republica Moldova și a crește amenințarea la adresa Ucrainei, a dezvăluit o sursă aflată sub protecția anonimatului pentru publicația ucraineană ,,Kyiv Post”.
15:30
Cobza intră în patrimoniul imaterial UNESCO. România și Republica Moldova, inițiatoarele dosarului # Adevarul (Moldova)
Cobza, cunoștințele tradiționale, deprinderile și muzica asociate acestui instrument emblematic au fost incluse în lista patrimoniului cultural imaterial al umanității UNESCO, decizia fiind luată de Comitetul Interguvernamental pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial.
9 decembrie 2025
21:40
Militarii moldoveni au primit echipamente de protecție din partea NATO: ,,Moldova mai sigură” # Adevarul (Moldova)
Armata Republicii Moldova a primit un lot de echipamente de protecție din partea NATO, acestea fiind transmise marți în cadrul unui eveniment desfășurat la Chișinău la care a participat secretarul general adjunct Boris Ruge.
16:10
Premierul de la Chișinău, întrevedere cu secretarul general adjunct al NATO: ,,Să protejăm cetățenii” # Adevarul (Moldova)
Premierul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu secretarul general adjunct al NATO pentru Afaceri Politice și Politica de Securitate, Boris Ruge, în cadrul căreia cei doi au discutat despre contextul regional de securitate, precum și despre sprijinul NATO pentru consolidarea rezilienței țării v
8 decembrie 2025
22:20
Criza energetică din regiunea separatistă transnistreană: se schimbă programul iluminatului stradal pe timp de noapte # Adevarul (Moldova)
Așa-zisele autorități din regiunea transnistreană au discutat în cadrul unei ședințe din 8 decembrie despre problema iluminatului stradal, menționând că programul acestuia pe timp de noapte urmează să fie revizuit pe fondul crizei energetice cauzate de Kremlin.
19:10
Fostul premier al Republicii Moldova a fost decorat de Ucraina cu Ordinul „Principele Iaroslav cel Înțelept”, la cererea lui Zelenski # Adevarul (Moldova)
Fostul prim-ministru al Republicii Moldova, Dorin Recean, a fost decorat cu Ordinul „Principele Iaroslav cel Înțelept” de gradul I, una dintre cele mai înalte distincții ale statului ucrainean.
12:40
Puterea de la Chișinău îl felicită pe Ciprian Ciucu pentru victoria în alegerile pentru șefia Primăriei București # Adevarul (Moldova)
Igor Grosu, liderul Partidului Acțiune și Solidaritate, precum și președintele Parlamentului de la Chișinău, l-a felicitat pe Ciprian Ciucu pentru rezultatul obținut în alegerile pentru Primăria București, subliniind că votul demonstrează încă o dată angajamentul față de democrație.
01:20
Va lăsa Putin Chișinăul în pace după ce oligarhul fugar Ilan Șor a anunțat oprirea ,,proiectele sociale”? # Adevarul (Moldova)
Anunțul pro-rusului Ilan Șor, principalul instrument al Moscovei în destabilizarea Chișinăului, privind oprirea așa-ziselor proiecte sociale arată că Rusia își schimbă strategia, iar oligarhul fugar riscă să-și piardă postura pe fondul rezultatelor alegerilor parlamentare, câștigate de forțele proeu
7 decembrie 2025
13:40
Kievul îngheață activele lui Victor Gușan, oligarh din regiunea transnistreană, pentru implicare în război # Adevarul (Moldova)
Ucraina a înghețat activele principalului oligarh din regiunea separatistă Transnistria pentru ajutor acordat complexului militar-industrial al Rusiei. Este vorba de Victor Gușan, cofondatorul holdingului „Sheriff”.
4 decembrie 2025
22:30
,,Poate este un sac mare”. Mărturiile moldoveanului care a vrut să ducă acasă drona găsită pe câmp # Adevarul (Moldova)
Bărbatul povestește că a observat acum cinci zile aparatul de zbor pe un câmp din apropierea satului, dar nu a anunțat autoritățile, ci l-a dezmembrat pentru a-l aduce acasă, iar acum susține că regretă ce a făcut.
19:40
Kremlinul reia mesajele folosite înaintea războiului din Ucraina, acum îndreptate spre Chișinău și țările baltice # Adevarul (Moldova)
Rusia folosește aceleași narațiuni pe care le-a utilizat anterior pentru a-și justifica războiul din Ucraina, însă de această dată ele sunt îndreptate împotriva Republicii Moldova și a statelor baltice, membre ale NATO, potrivit Institutului pentru Studiul Războiului (ISW).
11:10
Republica Moldova elaborează un plan de unificare a țării împreună cu UE și SUA # Adevarul (Moldova)
Chișinăul elaborează un plan de unificare a țării împreună cu UE și SUA, a afirmat Valeriu Chiveri, vicepremierul moldovean pentru Reintegrare, subliniind că nu poate oferi detalii despre strategie pentru a nu afecta rezultatul final.
10:30
Un polițist aflat în Găgăuzia a refuzat să vorbească limba rusă: ,,În Republica Moldova, limba de stat este limba română” # Adevarul (Moldova)
Polițistul a refuzat să vorbească limba rusă cu un bărbat după ce a tras pe dreapta mașina în care acesta se afla, în Găgăuzia. Bărbatul l-a filmat în timp ce polițistul sublinia că limba de stat în Republica Moldova este limba română, apoi a plasat înregistrarea video pe internet.
3 decembrie 2025
22:10
Igor Grosu, președintele Parlamentului moldovean, a început o vizită de opt zile în America. Cu cine se va întâlni # Adevarul (Moldova)
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, și-a început vizita în Statele Unite ale Americii, unde a avut deja întrevederi cu reprezentanți ai Congresului SUA, discutând despre reformele pe care trebuie să le facă Chișinăul pentru a adera la Uniunea Europeană.
21:40
Occidentul a salvat Republica Moldova de Rusia. Încă „caută” cum să ajute Georgia # Adevarul (Moldova)
Georgia se află într-un impas prelungit în care partidul de la putere, tot mai aliniat ideologic cu Rusia, încearcă să epuizeze o mișcare pro-europeană care protestează zilnic de un an. În lipsa unui sprijin extern suficient de rapid și coerent, rezistența riscă să slăbească, deși rămâne esențială.
14:10
Chișinăul scapă din orbita Moscovei printr-o strangulare lentă a influenței ruse, scrie presa de la Kiev # Adevarul (Moldova)
La treizeci și trei de ani de la independență, Republica Moldova se eliberează în sfârșit de influența rusă, dar nu prin război, ci prin demontarea deliberată a fiecărei pârghii pe care Rusia a deținut-o vreodată, notează publicația „Euromaidan Press”.
2 decembrie 2025
17:40
CNS, convocat de Maia Sandu, a aprobat planul pentru reziliența democratică. Ce prevede documentul # Adevarul (Moldova)
Consiliul Național de Securitate (CNS), convocat marți de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a aprobat planul de consolidare a rezilienței democratice pentru anii 2026–2027, un act care stabilește direcțiile principale prin care statul va preveni ingerințele externe și va proteja procesele d
13:30
Prima apariție a oligarhului basarabean Vladimir Plahotniuc în instanța de la Chișinău după extrădare # Adevarul (Moldova)
Oligarhul basarabean Vladimir Plahotniuc, judecat în dosarul fraudei bancare, s-a prezentat marți pentru prima dată în fața magistraților moldoveni după extrădarea sa din Atena. Ședința de judecată este programată să înceapă la ora 13:30.
10:00
Maia Sandu convoacă CNS. Pe agendă, amenințările hibride cu care se confruntă Republica Moldova # Adevarul (Moldova)
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, convoacă ședința Consiliului Național de Securitate în data 2 decembrie, iar printre temele discutate se numără amenințările hibride cu care se confruntă țara, conform Administrației Prezidențiale de la Chișinău.
1 decembrie 2025
17:30
Prezență slabă la alegeri în regiunea separatistă Transnistria. Chișinăul consideră scrutinul ilegal # Adevarul (Moldova)
Peste 102 mii de oameni au participat la alegerile din 30 noiembrie din regiunea separatistă transnistreană, ceea ce reprezintă peste 26% dintre alegători, conform presei locale. Chișinăul subliniază că acestea au avut loc în afara legii.
14:10
Fugarul pro-rus Ilan Șor oprește oferirea ,,beneficiilor sociale” după parlamentarele de la Chișinău. Reacția puterii # Adevarul (Moldova)
Oligarhul fugar Ilan Șor a anunțat că va opri oferirea ,,beneficiilor sociale” după alegerile parlamentare din Republica Moldova, subliniind că acestea nu mai pot fi plătite din vina conducerii țării și a formațiunii aflate la putere, acuzații care au fost calificate drept minciuni.
09:40
Maia Sandu, mesaj de Ziua Națională: ,,Să lăsăm copiilor și nepoților un spațiu românesc în care să poată trăi liber” # Adevarul (Moldova)
Lidera de la Chișinău, Maia Sandu, a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Naționale a României în care a menționat că pacea, libertatea și democrația sunt amenințate acum, iar datoria noastră este să onorăm prin fapte eforturile și sacrificiile celor care au făcut posibilă decizia istorică de la Alba I
30 noiembrie 2025
13:50
Alegeri în regiunea separatistă Transnistria: Care este adevărata miză a scrutinului ? # Adevarul (Moldova)
În regiunea separatistă transnistreană au loc alegeri locale și legislative, în cadrul cărora urmează să fie aleși 33 de deputați ai pretinsului Consiliului Suprem, 469 de deputați locali și 76 de șefi ai localităților.
12:30
UE condamnă survolarea spațiului aerian al R. Moldova: Cerul țării ,,nu poate deveni o victimă a războiului Rusiei” # Adevarul (Moldova)
Șefa diplomației UE, Kaja Kallas, a condamnat survolarea spațiului aerian al Republicii Moldova de către dronele rusești, subliniind că acest lucru este inacceptabil și pune în pericol traficul aerian civil.
29 noiembrie 2025
15:30
Ce avere declară noul premier al R. Moldova: conturi bancare, imobile scumpe și firme internaționale # Adevarul (Moldova)
Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, deține peste 90 de mii de euro în bănci din țara sa, România și Italia, precum și mai multe imobile, inclusiv un apartament evaluat la aproape 670 de mii de euro și alte active de peste un milion de dolari, conform declarației de avere depuse la ANI.
09:00
Spațiul aerian al Republicii Moldova, încălcat din nou de drone neidentificate. Autoritățile au închis temporar zona # Adevarul (Moldova)
Două drone au survolat ilegal, vineri seară, nordul Republicii Moldova, fapt ce a determinat autoritățile să închidă temporar spațiul aerian. Acesta a fost redeschis ulterior, cu excepția regiunii de nord.
