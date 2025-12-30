Lidera de la Chișinău, întrevedere cu Mitropolia Moldovei, sub Patriarhia Moscovei: ,,Abordate subiecte de actualitate”
Adevarul (Moldova), 30 decembrie 2025 16:10
Lidera de la Chișinău, Maia Sandu, a avut o întrevedere cu conducerea Mitropoliei Moldovei, aflată sub Patriarhia Moscovei, în cadrul căreia au fost abordate subiecte de actualitate, printre care provocările cu care se confruntă tinerii și familia contemporană, au anunțat reprezentanții acesteia.
Acum 10 minute
16:10
Acum 4 ore
14:00
Președinta Maia Sandu cere extinderea vettingului judecătorilor pentru deblocarea dosarelor „de rezonanță” # Adevarul (Moldova)
Lidera de la Chișinău a cerut modificarea vettingului, astfel încât și judecătorii din primele instanțe să fie supuși evaluării externe, în condițiile în care, în prezent, sunt evaluați doar președinții sau vicepreședinții acestora. Maia Sandu avertizează că sistemul este sabotat de unii actori din
Acum 24 ore
17:30
Dmitri Constantinov, aliatul lui Ilan Șor din Găgăuzia, se ascunde de pușcărie în regiunea separatistă transnistreană # Adevarul (Moldova)
Dmitri Constantinov, fost președinte al Adunării Populare din Găgăuzia și apropiat al fugarului Ilan Șor, condamnat la 12 ani de închisoare pentru delapidare și abuz de serviciu, se sustrage pedepsei în regiunea separatistă transnistreană, potrivit șefei MAI de la Chișinău
Ieri
14:00
Patru moldoveni, blocați în Munții Făgăraș după ce au ignorat avertizările meteorologilor # Adevarul (Moldova)
Cei patru cetățeni moldoveni sunt blocați în Refugiul Călțun după ce s-au îndreptat spre vârful Negoiu, ignorând avertizările meteorologilor. Conform responsabililor MAE moldovean, ei se află în stare bună de sănătate, iar autoritățile competente se îndreaptă spre ei pentru a-i evacua.
Mai mult de 2 zile în urmă
15:00
Toastul șefului unui centru de prietenie ruso-moldovenesc anunță ajungerea armatei lui Putin în Republica Moldova # Adevarul (Moldova)
Dmitri Sorokin, președintele centrului de prietenie și cooperare ruso-moldovenesc, a anunțat că armata lui Putin va ajunge în Republica Moldova prin Odesa, precum și în Europa de Est. Declarația a fost făcută în timpul unui toast la o sărbătoare din Sankt Petersburg, Rusia.
12:40
Vlad Filat, fost premier basarabean, dat în căutare de autoritățile judiciare din Paris pentru spălare de bani # Adevarul (Moldova)
Vlad Filat, fost premier basarabean, condamnat pentru spălare de bani în Franța, a fost dat în căutare internațională de autoritățile judiciare din Paris.
26 decembrie 2025
19:00
Caz macabru în Republica Moldova. Un fermier ar fi omorât mai multe persoane, iar trupurile ar fi ajuns hrană pentru porci # Adevarul (Moldova)
Un fermier de 59 de ani din Republica Moldova, cunoscut anterior organelor de drept pentru multiple antecedente penale, este suspectat că ar fi comis crime oribile. Acesta este anchetat în prezent privind dispariția unui bărbat de 61 de ani.
18:40
Alertă aeriană în Republica Moldova: un obiect, confundat cu o dronă, s-a dovedit a fi un balon cu aer cald # Adevarul (Moldova)
Poliția de Frontieră de la Chișinău a fost alertată în jurul orei 15:00 de autoritățile de la Kiev că un obiect zburător ar fi survolat spațiul aerian din zona de nord, însă ulterior responsabilii Ministerului moldovean al Apărării au stabilit că acesta era un balon cu aer cald.
15:00
Dmitri Constantinov, fost președinte al Adunării Populare din Găgăuzia și apropiat al fugarului Șor, condamnat la închisoare # Adevarul (Moldova)
Dmitri Constantinov, fost președinte al Adunării Populare din Găgăuzia și apropiat al fugarului Ilan Șor, a fost condamnat la 12 ani de închisoare pentru delapidare și abuz de serviciu. Sentința a fost dictată pe 26 decembrie, în lipsa inculpatului, care a fost dat în căutare.
25 decembrie 2025
13:30
Crăciunul liderilor de la Chișinău. Ce mesaje le-au transmis moldovenilor în această zi specială # Adevarul (Moldova)
Persoanele de la conducerea Republicii Moldova, printre care președinta Maia Sandu, premierul Alexandru Munteanu și președintele Igor Grosu, au transmis mesaje video cu ocazia Crăciunului, dorindu-le moldovenilor o sărbătoare fericită și pașnică.
24 decembrie 2025
22:50
Chișinăul poate reveni la energia electrică din regiunea transnistreană din vina Guvernului, afirmă experții # Adevarul (Moldova)
Pe fondul unor lacune legislative și al vinei Guvernului, Chișinăul riscă să revină la energia electrică din regiunea transnistreană, la un preț dublu, contribuind astfel la finanțarea regimului separatist, avertizează experții WatchDog.md.
23 decembrie 2025
19:10
Oana Țoiu, primită de lidera de la Chișinău: ,,România rămâne partenerul strategic numărul unu al Republicii Moldova” # Adevarul (Moldova)
Șefa diplomației române, Oana Țoiu, a avut o întrevedere cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, discuțiile vizând cu precădere pașii pe care țara trebuie să îi facă în următoarea perioadă în contextul aderării la Uniunea Europeană.
17:40
Autoritățile moldovene anunță suplimentarea curselor trenului Chișinău–Iași de sărbători # Adevarul (Moldova)
Trenul Chișinău–Iași, care circulă în zilele de vineri, sâmbătă și duminică, va circula mai des în perioada sărbătorilor de iarnă, anunță responsabilii întreprinderii Calea Ferată din Moldova (CFM), subliniind că acesta va reveni la orarul obișnuit începând cu data de 16 ianuarie.
22 decembrie 2025
23:40
Reintegrarea regiunii separatiste transnistrene trebuie să înceapă cu retragerea trupelor ruse, spune premierul moldovean # Adevarul (Moldova)
Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a afirmat că unificarea țării se va realiza pe cale pașnică și va începe cu retragerea trupelor ruse din regiunea separatistă transnistreană.
22:00
Relansat după începutul războiului din Ucraina, trenul Chișinău–Odesa se bucură de o cerere uriașă # Adevarul (Moldova)
Trenul Chișinău–Odesa a fost relansat după o pauză de peste trei ani determinată de începutul războiului Moscovei contra Kiev. Acesta se bucură de o cerere uriașă, iar peste 60% dintre bilete au fost vândute, relatează presa ucraineană.
20:00
Oana Țoiu, a doua vizită din acest an la Chișinău: Republica Moldova și România sunt în centrul atenției UE # Adevarul (Moldova)
Ministra Afacerilor Externe de la București, Oana Țoiu, a afirmat că cele două state se află în atenția Uniunii Europene datorită modului în care cetățenii au dat dovadă de reziliență în fața amenințărilor și a atacurilor hibride. Declarația a fost făcută în timpul unei conferințe de presă susținute
14:40
Condamnare la pușcărie în Franța pentru Vlad Filat, ex-premier basarabean, și fosta sa soție. Ce acuzații le-au fost aduse # Adevarul (Moldova)
Vlad Filat, fost premier al Republicii Moldova, a fost condamnat în Franța pentru spălare de bani. Sentința a fost pronunțată în lipsa inculpatului, care a fost obligat să plătească și o amendă de 100.000 de euro, conform jurnaliștilor ,,AFP”.
14:40
Caz suspect în Italia: moldoveancă găsită moartă în propria casă. Ce ipoteze sunt investigate # Adevarul (Moldova)
Femeia originară din Republica Moldova a fost găsită fără suflare în locuința sa de iubitul său și de un prieten al acestuia. Incidentul a avut loc în localitatea Rocca Priora din apropierea Romei, iar autoritățile italiene iau în calcul ipoteza unui omor.
20 decembrie 2025
16:40
Chișinăul permite redirecționarea transporturilor de mărfuri din Ucraina pe fondul atacurilor asupra infrastructurii # Adevarul (Moldova)
Chișinăul a anunțat că permite redirecționarea transporturilor de mărfuri din Ucraina pe fondul atacurilor asupra infrastructurii critice și de transport.
12:10
Chișinăul emite o atenționare de călătorie din cauza atacurilor asupra unui pod strategic la granița cu Ucraina # Adevarul (Moldova)
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) de la Chișinău a emis o atenționare de călătorie din cauza atacurilor asupra unui pod strategic la granița cu Ucraina.
19 decembrie 2025
14:00
Probleme la două puncte de frontieră din Republica Moldova după ce un pod strategic din Ucraina a fost atacat cu drone # Adevarul (Moldova)
Punctele de trecere a frontierei moldo-ucrainene Palanca–Maiaki–Udobnoe și Tudora–Starokazacie funcționează parțial. Măsura a fost luată după ce podul de pe traseul Odesa–Reni, situat în apropierea graniței Republicii Moldova, care asigură traversarea peste fluviul Nistru, a fost atacat cu drone.
18 decembrie 2025
20:40
Revedere dintre Plahotniuc și Filat. Ex-premierul moldovean a fost condamnat în perioada în care oligarhul controla totul peste Prut # Adevarul (Moldova)
Vlad Filat, ex-premier moldovean condamnat în perioada în care Vladimir Plahotniuc deținea puterea din Republica Moldova, a venit la ședința de judecată în dosarul furtul miliardului în care figurează oligarhul. Astfel, cei doi s-au revăzut după
18:00
Pod strategic atacat cu drone în Ucraina. Lovitură pe Nistru, lângă Republica Moldova # Adevarul (Moldova)
Podul de pe traseul Odesa–Reni, situat în apropiere de granița Republicii Moldova și care asigură traversarea peste râul Nistru, a fost atacat cu drone, anunță Poliția de Frontieră de la Chișinău. În rezultat, activitatea a puncte de trecere a frontierei moldo-ucrainene a fost oprită.
17:00
Stare de urgență economică în regiunea separatistă Transnistria. Aprovizionarea cu gaze achitate de Kremlin nu este suficientă # Adevarul (Moldova)
Regiunea separatistă Transnistria din R. Moldova intră în seara zilei de joi, 18 decembrie, în stare de urgență economică pentru 30 de zile, decizie luată la câteva luni după expirarea ultimei măsuri similare.
17 decembrie 2025
16:30
O fotografie cât o mie de cuvinte, cu Maia Sandu: „O femeie care poartă pe umeri o țară întreagă” # Adevarul (Moldova)
Maia Sandu a fost surprinsă într-o fotografie care a făcut turul internetului, primind onoruri militare în timp ce urca scara avionului, la plecarea din Grecia spre Olanda.
14:00
Oligarhul Vladimir Plahotniuc, glumeț cu presa: ,,M-ați văzut așa prin tufișuri fugind?”. Ce spune despre vizita la Moscova # Adevarul (Moldova)
Oligarhul Vladimir Plahotiuc s-a prezentat miercuri în instanța de la Chișinău, unde a avut loc o nouă ședință de judecată în dosarul furtului miliardului. Inculpatul a început să vorbeacă cu presa și chiar să facă glume pe seama perioadei în care a fost fugat.
16 decembrie 2025
16:10
Maia Sandu reiterează la Haga sprijinul pentru Ucraina: ,,Europa va avea stabilitate sau se va confrunta cu noi războaie” # Adevarul (Moldova)
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, reiterează că Ucraina trebuie să continue să primească un sprijin puternic și susținut.
13:30
Maia Sandu și Volodimir Zelenski, discuții la Haga despre situația de pe front și aderarea țărilor lor la UE # Adevarul (Moldova)
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, au avut o întrevedere la Haga, unde cei doi participă la formarea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina. Discuțiile au vizat situația de pe front și aderarea țărilor lor la UE.
15 decembrie 2025
19:30
Președinta Maia Sandu, în vizită în Grecia: întrevederi cu liderii de la Atena pe teme europene și energetice # Adevarul (Moldova)
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, se află în Grecia, unde a avut întrevederi cu omologul său Konstantinos Tasoulas și cu prim-ministrul Kyriakos Mitsotakis, discuțiile vizând cu precădere aderarea Chișinăului la Uniune.
19:30
O postare a preşedintelui Parlamentului de la Chişinău declanșează controverse peste Prut. „Igor, 4, stai jos! Ai învățat istoria la Moscova!” # Adevarul (Moldova)
O postare a președintelui Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu, a provocat valuri de critici pe rețelele sociale după ce a felicitat „minoritatea română” din Republica Moldova, stârnind dezbateri despre identitatea națională.
18:40
Lukoil rămâne fără infrastructura petrolieră a aeroportului de la Chișinău. „O decizie necesară” # Adevarul (Moldova)
Prim-ministrul moldovean, Alexandru Munteanu, a anunțat că infrastructura petrolieră a Aeroportului Internațional Chișinău (AIC) revine în proprietatea statului, decizia fiind luată la 15 decembrie de Consiliul pentru examinarea investițiilor de importanță pentru securitatea statului.
14:50
Oligarhul Vladimir Plahotniuc acceptă să fie martor în dosarul prorusului Igor Dodon, fost președinte al Republicii Moldova # Adevarul (Moldova)
Oligarhul Vladimir Plahotniuc a anunțat că va depune mărturii în dosarul penal în care figurează Igor Dodon, cunoscut opiniei publice drept „Sacoșa Neagră”. Anunțul a fost făcut după solicitarea în acest sens a acuzării.
13:10
Tiraspolul reintroduce starea de urgență în economie pe fondul „dificultăților legate de livrările de gaze naturale” # Adevarul (Moldova)
Tiraspolul reintroduce starea de urgență în economie, iar decretul ce prevede acest lucru urmează să fie semnat în curând de liderul separatist Vadim Krasnoselski, conform presei din regiunea separatistă transnistreană.
12:40
Moldoveni din Rusia, recrutați forțat. Avertismentul MAE de la Chișinău: „Fiți extrem de prudenți” # Adevarul (Moldova)
Ministerul moldovean al Afacerilor Externe avertizează moldovenii din Rusia că pot fi obligați să semneze un contract de serviciu militar dacă solicită permis de ședere sau cetățenie rusă.
13 decembrie 2025
14:40
Alertă cu bombă în trenul București–Kiev. Autoritățile din R. Moldova au activat semnalul „Exploziv BRAVO” # Adevarul (Moldova)
Poliția de Frontieră a Republicii Moldova transmite că sâmbătă, 13 decembrie, a fost activat semnalul „Exploziv BRAVO” la Sectorul Otaci, după o alertă privind o posibilă minare a trenului București–Kiev, aflat în Punctul de Trecere a Frontierei Vălcineț.
12 decembrie 2025
16:00
Aderarea Chișinăului la UE este o strategie de supraviețuire în timp ce Moscova amenință suveranitatea, afirmă Maia Sandu # Adevarul (Moldova)
Lidera de la Chișinău afirmă că aderarea la UE nu este doar un obiectiv strategic, ci o strategie de supraviețuire, într-un context în care agresorul continuă să amenințe suveranitatea țării. Declarația a fost făcută în timpul vizitei sale în Cipru, înainte ca statul insular să preia președinția rot
11 decembrie 2025
20:10
Chișinăul vrea ca procesele de reintegrare a regiunii transnistrene și de integrare a țării la UE să fie separate # Adevarul (Moldova)
Valeriu Chiveri, vicepremierul moldovean pentru Reintegrare, a afirmat că se dorește ca procesele de reintegrare a regiunii transnistrene și de integrare a țării la UE să fie separate, subliniind că cel de unificare va necesita o perioadă mai mare față de cel de aderare la Uniune.
17:40
Chișinăul are prima bursă de energie electrică: beneficii pentru consumatori și business # Adevarul (Moldova)
Chișinăul are prima bursă de energie electrică, aceasta oferind avantaje atât pentru consumatori, cât și pentru business, conform directorului Consiliului de Administrație al ANRE, Constantin Borosan.
10 decembrie 2025
23:20
Avertismentului generalului Bălăceanu: „Transnistria este un cap de pod în eventualitatea unei operații rusești” la Gurile Dunării # Adevarul (Moldova)
Regiunea separatistă Transnistria poate deveni un punct strategic pentru Rusia în eventualitatea unei operațiuni militare în sudul Ucrainei și Gurile Dunării.
19:40
Kremlinul „crește amenințarea” pentru Kiev: forțe militare și drone în regiunea separatistă din Republica Moldova # Adevarul (Moldova)
Kremlinul accelerează mobilizarea, producția de drone și operațiunile clandestine în regiunea separatistă Transnistria pentru a destabiliza Republica Moldova și a crește amenințarea la adresa Ucrainei, a dezvăluit o sursă aflată sub protecția anonimatului pentru publicația ucraineană ,,Kyiv Post”.
15:30
Cobza intră în patrimoniul imaterial UNESCO. România și Republica Moldova, inițiatoarele dosarului # Adevarul (Moldova)
Cobza, cunoștințele tradiționale, deprinderile și muzica asociate acestui instrument emblematic au fost incluse în lista patrimoniului cultural imaterial al umanității UNESCO, decizia fiind luată de Comitetul Interguvernamental pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial.
9 decembrie 2025
21:40
Militarii moldoveni au primit echipamente de protecție din partea NATO: ,,Moldova mai sigură” # Adevarul (Moldova)
Armata Republicii Moldova a primit un lot de echipamente de protecție din partea NATO, acestea fiind transmise marți în cadrul unui eveniment desfășurat la Chișinău la care a participat secretarul general adjunct Boris Ruge.
16:10
Premierul de la Chișinău, întrevedere cu secretarul general adjunct al NATO: ,,Să protejăm cetățenii” # Adevarul (Moldova)
Premierul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu secretarul general adjunct al NATO pentru Afaceri Politice și Politica de Securitate, Boris Ruge, în cadrul căreia cei doi au discutat despre contextul regional de securitate, precum și despre sprijinul NATO pentru consolidarea rezilienței țării v
8 decembrie 2025
22:20
Criza energetică din regiunea separatistă transnistreană: se schimbă programul iluminatului stradal pe timp de noapte # Adevarul (Moldova)
Așa-zisele autorități din regiunea transnistreană au discutat în cadrul unei ședințe din 8 decembrie despre problema iluminatului stradal, menționând că programul acestuia pe timp de noapte urmează să fie revizuit pe fondul crizei energetice cauzate de Kremlin.
19:10
Fostul premier al Republicii Moldova a fost decorat de Ucraina cu Ordinul „Principele Iaroslav cel Înțelept”, la cererea lui Zelenski # Adevarul (Moldova)
Fostul prim-ministru al Republicii Moldova, Dorin Recean, a fost decorat cu Ordinul „Principele Iaroslav cel Înțelept” de gradul I, una dintre cele mai înalte distincții ale statului ucrainean.
12:40
Puterea de la Chișinău îl felicită pe Ciprian Ciucu pentru victoria în alegerile pentru șefia Primăriei București # Adevarul (Moldova)
Igor Grosu, liderul Partidului Acțiune și Solidaritate, precum și președintele Parlamentului de la Chișinău, l-a felicitat pe Ciprian Ciucu pentru rezultatul obținut în alegerile pentru Primăria București, subliniind că votul demonstrează încă o dată angajamentul față de democrație.
01:20
Va lăsa Putin Chișinăul în pace după ce oligarhul fugar Ilan Șor a anunțat oprirea ,,proiectele sociale”? # Adevarul (Moldova)
Anunțul pro-rusului Ilan Șor, principalul instrument al Moscovei în destabilizarea Chișinăului, privind oprirea așa-ziselor proiecte sociale arată că Rusia își schimbă strategia, iar oligarhul fugar riscă să-și piardă postura pe fondul rezultatelor alegerilor parlamentare, câștigate de forțele proeu
7 decembrie 2025
13:40
Kievul îngheață activele lui Victor Gușan, oligarh din regiunea transnistreană, pentru implicare în război # Adevarul (Moldova)
Ucraina a înghețat activele principalului oligarh din regiunea separatistă Transnistria pentru ajutor acordat complexului militar-industrial al Rusiei. Este vorba de Victor Gușan, cofondatorul holdingului „Sheriff”.
4 decembrie 2025
22:30
,,Poate este un sac mare”. Mărturiile moldoveanului care a vrut să ducă acasă drona găsită pe câmp # Adevarul (Moldova)
Bărbatul povestește că a observat acum cinci zile aparatul de zbor pe un câmp din apropierea satului, dar nu a anunțat autoritățile, ci l-a dezmembrat pentru a-l aduce acasă, iar acum susține că regretă ce a făcut.
19:40
Kremlinul reia mesajele folosite înaintea războiului din Ucraina, acum îndreptate spre Chișinău și țările baltice # Adevarul (Moldova)
Rusia folosește aceleași narațiuni pe care le-a utilizat anterior pentru a-și justifica războiul din Ucraina, însă de această dată ele sunt îndreptate împotriva Republicii Moldova și a statelor baltice, membre ale NATO, potrivit Institutului pentru Studiul Războiului (ISW).
