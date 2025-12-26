Dmitri Constantinov, fost președinte al Adunării Populare din Găgăuzia și apropiat al fugarului Șor, condamnat la închisoare

21:40

Georgia se află într-un impas prelungit în care partidul de la putere, tot mai aliniat ideologic cu Rusia, încearcă să epuizeze o mișcare pro-europeană care protestează zilnic de un an. În lipsa unui sprijin extern suficient de rapid și coerent, rezistența riscă să slăbească, deși rămâne esențială.