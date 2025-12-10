Kremlinul „crește amenințarea” pentru Kiev: forțe militare și drone în regiunea separatistă din Republica Moldova
Adevarul (Moldova), 10 decembrie 2025 19:40
Kremlinul accelerează mobilizarea, producția de drone și operațiunile clandestine în regiunea separatistă Transnistria pentru a destabiliza Republica Moldova și a crește amenințarea la adresa Ucrainei, a dezvăluit o sursă aflată sub protecția anonimatului pentru publicația ucraineană ,,Kyiv Post”.
Acum o oră
19:40
Acum 6 ore
15:30
Cobza intră în patrimoniul imaterial UNESCO. România și Republica Moldova, inițiatoarele dosarului # Adevarul (Moldova)
Cobza, cunoștințele tradiționale, deprinderile și muzica asociate acestui instrument emblematic au fost incluse în lista patrimoniului cultural imaterial al umanității UNESCO, decizia fiind luată de Comitetul Interguvernamental pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial.
Acum 24 ore
21:40
Militarii moldoveni au primit echipamente de protecție din partea NATO: ,,Moldova mai sigură” # Adevarul (Moldova)
Armata Republicii Moldova a primit un lot de echipamente de protecție din partea NATO, acestea fiind transmise marți în cadrul unui eveniment desfășurat la Chișinău la care a participat secretarul general adjunct Boris Ruge.
Ieri
16:10
Premierul de la Chișinău, întrevedere cu secretarul general adjunct al NATO: ,,Să protejăm cetățenii” # Adevarul (Moldova)
Premierul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu secretarul general adjunct al NATO pentru Afaceri Politice și Politica de Securitate, Boris Ruge, în cadrul căreia cei doi au discutat despre contextul regional de securitate, precum și despre sprijinul NATO pentru consolidarea rezilienței țării v
8 decembrie 2025
22:20
Criza energetică din regiunea separatistă transnistreană: se schimbă programul iluminatului stradal pe timp de noapte # Adevarul (Moldova)
Așa-zisele autorități din regiunea transnistreană au discutat în cadrul unei ședințe din 8 decembrie despre problema iluminatului stradal, menționând că programul acestuia pe timp de noapte urmează să fie revizuit pe fondul crizei energetice cauzate de Kremlin.
Mai mult de 2 zile în urmă
19:10
Fostul premier al Republicii Moldova a fost decorat de Ucraina cu Ordinul „Principele Iaroslav cel Înțelept”, la cererea lui Zelenski # Adevarul (Moldova)
Fostul prim-ministru al Republicii Moldova, Dorin Recean, a fost decorat cu Ordinul „Principele Iaroslav cel Înțelept” de gradul I, una dintre cele mai înalte distincții ale statului ucrainean.
12:40
Puterea de la Chișinău îl felicită pe Ciprian Ciucu pentru victoria în alegerile pentru șefia Primăriei București # Adevarul (Moldova)
Igor Grosu, liderul Partidului Acțiune și Solidaritate, precum și președintele Parlamentului de la Chișinău, l-a felicitat pe Ciprian Ciucu pentru rezultatul obținut în alegerile pentru Primăria București, subliniind că votul demonstrează încă o dată angajamentul față de democrație.
01:20
Va lăsa Putin Chișinăul în pace după ce oligarhul fugar Ilan Șor a anunțat oprirea ,,proiectele sociale”? # Adevarul (Moldova)
Anunțul pro-rusului Ilan Șor, principalul instrument al Moscovei în destabilizarea Chișinăului, privind oprirea așa-ziselor proiecte sociale arată că Rusia își schimbă strategia, iar oligarhul fugar riscă să-și piardă postura pe fondul rezultatelor alegerilor parlamentare, câștigate de forțele proeu
7 decembrie 2025
13:40
Kievul îngheață activele lui Victor Gușan, oligarh din regiunea transnistreană, pentru implicare în război # Adevarul (Moldova)
Ucraina a înghețat activele principalului oligarh din regiunea separatistă Transnistria pentru ajutor acordat complexului militar-industrial al Rusiei. Este vorba de Victor Gușan, cofondatorul holdingului „Sheriff”.
4 decembrie 2025
22:30
,,Poate este un sac mare”. Mărturiile moldoveanului care a vrut să ducă acasă drona găsită pe câmp # Adevarul (Moldova)
Bărbatul povestește că a observat acum cinci zile aparatul de zbor pe un câmp din apropierea satului, dar nu a anunțat autoritățile, ci l-a dezmembrat pentru a-l aduce acasă, iar acum susține că regretă ce a făcut.
19:40
Kremlinul reia mesajele folosite înaintea războiului din Ucraina, acum îndreptate spre Chișinău și țările baltice # Adevarul (Moldova)
Rusia folosește aceleași narațiuni pe care le-a utilizat anterior pentru a-și justifica războiul din Ucraina, însă de această dată ele sunt îndreptate împotriva Republicii Moldova și a statelor baltice, membre ale NATO, potrivit Institutului pentru Studiul Războiului (ISW).
11:10
Republica Moldova elaborează un plan de unificare a țării împreună cu UE și SUA # Adevarul (Moldova)
Chișinăul elaborează un plan de unificare a țării împreună cu UE și SUA, a afirmat Valeriu Chiveri, vicepremierul moldovean pentru Reintegrare, subliniind că nu poate oferi detalii despre strategie pentru a nu afecta rezultatul final.
10:30
Un polițist aflat în Găgăuzia a refuzat să vorbească limba rusă: ,,În Republica Moldova, limba de stat este limba română” # Adevarul (Moldova)
Polițistul a refuzat să vorbească limba rusă cu un bărbat după ce a tras pe dreapta mașina în care acesta se afla, în Găgăuzia. Bărbatul l-a filmat în timp ce polițistul sublinia că limba de stat în Republica Moldova este limba română, apoi a plasat înregistrarea video pe internet.
3 decembrie 2025
22:10
Igor Grosu, președintele Parlamentului moldovean, a început o vizită de opt zile în America. Cu cine se va întâlni # Adevarul (Moldova)
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, și-a început vizita în Statele Unite ale Americii, unde a avut deja întrevederi cu reprezentanți ai Congresului SUA, discutând despre reformele pe care trebuie să le facă Chișinăul pentru a adera la Uniunea Europeană.
21:40
Occidentul a salvat Republica Moldova de Rusia. Încă „caută” cum să ajute Georgia # Adevarul (Moldova)
Georgia se află într-un impas prelungit în care partidul de la putere, tot mai aliniat ideologic cu Rusia, încearcă să epuizeze o mișcare pro-europeană care protestează zilnic de un an. În lipsa unui sprijin extern suficient de rapid și coerent, rezistența riscă să slăbească, deși rămâne esențială.
14:10
Chișinăul scapă din orbita Moscovei printr-o strangulare lentă a influenței ruse, scrie presa de la Kiev # Adevarul (Moldova)
La treizeci și trei de ani de la independență, Republica Moldova se eliberează în sfârșit de influența rusă, dar nu prin război, ci prin demontarea deliberată a fiecărei pârghii pe care Rusia a deținut-o vreodată, notează publicația „Euromaidan Press”.
2 decembrie 2025
17:40
CNS, convocat de Maia Sandu, a aprobat planul pentru reziliența democratică. Ce prevede documentul # Adevarul (Moldova)
Consiliul Național de Securitate (CNS), convocat marți de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a aprobat planul de consolidare a rezilienței democratice pentru anii 2026–2027, un act care stabilește direcțiile principale prin care statul va preveni ingerințele externe și va proteja procesele d
13:30
Prima apariție a oligarhului basarabean Vladimir Plahotniuc în instanța de la Chișinău după extrădare # Adevarul (Moldova)
Oligarhul basarabean Vladimir Plahotniuc, judecat în dosarul fraudei bancare, s-a prezentat marți pentru prima dată în fața magistraților moldoveni după extrădarea sa din Atena. Ședința de judecată este programată să înceapă la ora 13:30.
10:00
Maia Sandu convoacă CNS. Pe agendă, amenințările hibride cu care se confruntă Republica Moldova # Adevarul (Moldova)
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, convoacă ședința Consiliului Național de Securitate în data 2 decembrie, iar printre temele discutate se numără amenințările hibride cu care se confruntă țara, conform Administrației Prezidențiale de la Chișinău.
1 decembrie 2025
17:30
Prezență slabă la alegeri în regiunea separatistă Transnistria. Chișinăul consideră scrutinul ilegal # Adevarul (Moldova)
Peste 102 mii de oameni au participat la alegerile din 30 noiembrie din regiunea separatistă transnistreană, ceea ce reprezintă peste 26% dintre alegători, conform presei locale. Chișinăul subliniază că acestea au avut loc în afara legii.
14:10
Fugarul pro-rus Ilan Șor oprește oferirea ,,beneficiilor sociale” după parlamentarele de la Chișinău. Reacția puterii # Adevarul (Moldova)
Oligarhul fugar Ilan Șor a anunțat că va opri oferirea ,,beneficiilor sociale” după alegerile parlamentare din Republica Moldova, subliniind că acestea nu mai pot fi plătite din vina conducerii țării și a formațiunii aflate la putere, acuzații care au fost calificate drept minciuni.
09:40
Maia Sandu, mesaj de Ziua Națională: ,,Să lăsăm copiilor și nepoților un spațiu românesc în care să poată trăi liber” # Adevarul (Moldova)
Lidera de la Chișinău, Maia Sandu, a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Naționale a României în care a menționat că pacea, libertatea și democrația sunt amenințate acum, iar datoria noastră este să onorăm prin fapte eforturile și sacrificiile celor care au făcut posibilă decizia istorică de la Alba I
30 noiembrie 2025
13:50
Alegeri în regiunea separatistă Transnistria: Care este adevărata miză a scrutinului ? # Adevarul (Moldova)
În regiunea separatistă transnistreană au loc alegeri locale și legislative, în cadrul cărora urmează să fie aleși 33 de deputați ai pretinsului Consiliului Suprem, 469 de deputați locali și 76 de șefi ai localităților.
12:30
UE condamnă survolarea spațiului aerian al R. Moldova: Cerul țării ,,nu poate deveni o victimă a războiului Rusiei” # Adevarul (Moldova)
Șefa diplomației UE, Kaja Kallas, a condamnat survolarea spațiului aerian al Republicii Moldova de către dronele rusești, subliniind că acest lucru este inacceptabil și pune în pericol traficul aerian civil.
29 noiembrie 2025
15:30
Ce avere declară noul premier al R. Moldova: conturi bancare, imobile scumpe și firme internaționale # Adevarul (Moldova)
Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, deține peste 90 de mii de euro în bănci din țara sa, România și Italia, precum și mai multe imobile, inclusiv un apartament evaluat la aproape 670 de mii de euro și alte active de peste un milion de dolari, conform declarației de avere depuse la ANI.
09:00
Spațiul aerian al Republicii Moldova, încălcat din nou de drone neidentificate. Autoritățile au închis temporar zona # Adevarul (Moldova)
Două drone au survolat ilegal, vineri seară, nordul Republicii Moldova, fapt ce a determinat autoritățile să închidă temporar spațiul aerian. Acesta a fost redeschis ulterior, cu excepția regiunii de nord.
28 noiembrie 2025
20:10
Organizatorul schemei de contrabandă cu armament de la vama, arestat la Chișinău. Ce spune despre acuzații # Adevarul (Moldova)
Organizatorul schemei de contrabandă cu armament de la vama Leușeni–Albița a fost arestat pentru 30 de zile, decizia fiind luată vineri de instanța din Chișinău, la solicitarea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).
18:40
„NET!”. Cum a decurs o întâlnire a Maiei Sandu cu atotputernicul Andriy Iermak, fostul consilier de încredere al lui Zelenski # Adevarul (Moldova)
Ion Sturza a povestit despre cum a decurs o întâlnire între președinta Maia Sandu și omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, la care a participat și Andriy Iermak, care a demisionat vineri din funcția de șef al Administrației Prezidențiale de la Kiev.
27 noiembrie 2025
21:30
Cinci moldoveni au rămas fără cetățenie după ce s-au alăturat armatei ruse din Transnistria. Maia Sandu a semnat decretul # Adevarul (Moldova)
Cei cinci indivizi au fost lipsiți de cetățenia moldovenească după ce s-au înrolat în trupele ruse menținute ilegal în regiunea separatistă transnistreană. Măsura a fost aplicată după ce președinta Maia Sandu a semnat decretul în acest sens.
13:40
Vot final în Parlamentul moldovean privind denunțarea acordului dintre Moscova și Chișinău referitor la centrele culturale # Adevarul (Moldova)
Acordul dintre Guvernele Republicii Moldova și Federației Ruse privind înființarea și funcționarea centrelor culturale a fost denunțat în cadrul ședinței din 27 noiembrie, cu votul a 57 de aleși, astfel că Centrul Cultural Rus de la Chișinău va fi închis.
26 noiembrie 2025
18:40
Încă o persoană implicată cazul armamentului de contrabandă de la vamă a fost reținută. Ce rol avea în schemă # Adevarul (Moldova)
Structurile judiciare din Republica Moldova anunță reținerea celei de-a patra persoane în cazul armamentului de contrabandă de la vama Leușeni–Albița, aceasta având rolul de organizator.
18:20
Doliu în presa din R. Moldova: Valentina Basiul, fost redactor-șef adjunct la Adevărul Moldova, a murit la 43 de ani # Adevarul (Moldova)
Jurnalista Valentina Basiul a murit, răpusă de o boală incurabilă, la doar 43 de ani.
14:30
Ambasadorul lui Putin la Chișinău, convocat la MAE, unde drona rusească a fost expusă pe scări # Adevarul (Moldova)
Oleg Ozerov, ambasadorul agreat al Rusiei la Chișinău, a fost convocat de urgență la Ministerul de Externe al Republicii Moldova, unde a fost expusă pe scări drona rusească care a căzut cu o zi mai devreme în nordul țării vecine.
12:40
Procurorii moldoveni oferă noi detalii despre armamentul din camionul de la vamă: adus din Ucraina de un cărăuș # Adevarul (Moldova)
Conform procurorilor de la Chișinău, armamentul a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova prin contrabandă cu ajutorul unui cărăuș, acesta circulând periodic cu camionul marfar din Ucraina.
25 noiembrie 2025
18:30
Politicienii pro-ruși din R. Moldova, ironii pe seama dronelor care au survolat țara: ,,Arată ca o buburuză turbo” # Adevarul (Moldova)
Mai mulți politicieni pro-ruși din Republica Moldova, printre care Victoria Furtună și Igor Dodon, au ironizat pe seama dronelor și au pus la îndoială incidentele. În replică, liderul puterii, Igor Grosu, susține că aceste narațiuni au scopul de a submina instituțiile moldovene.
12:10
Reacția Chișinăului după ce șase drone au sorvolat țara: ambasadorul agreat al Moscovei este așteptat la MAE # Adevarul (Moldova)
Ministerul moldovean al Afacerilor Externe (MAE) condamnă ferm încălcarea gravă a spațiului aerian al Republicii Moldova de cele șase drone, anunțând că ambasadorul agreat al Federației Ruse, Oleg Ozerov, este așteptat miercuri la sediul pentru ca să ofere explicații.
09:10
Percheziții în R. Moldova pentru finanțare ilegală a partidelor și spălare de bani. Printre cei vizați, un fost ministru # Adevarul (Moldova)
Autoritățile judiciare moldovene fac percheziții într-un dosar penal inițiat pentru finanțare ilegală a partidelor și spălare de bani în proporții deosebit de mari, descinderile având loc în Chișinău, iar printre cei vizați este și un fost lider al unei formațiuni, precum și fost ministru.
08:50
Autoritățile din Republica Moldova anunță că o dronă Shahed a survolat teritoriul moldovean și apoi pe cel românesc # Adevarul (Moldova)
O dronă Shahed a survolat teritoriul moldovean și apoi pe cel românesc în dimineața zilei de marți, 25 noiembrie, anunță reprezentanții Poliției de Frontieră din Republica Moldova, subliniind că autoritățile române au fost informate despre acest caz.
24 noiembrie 2025
18:00
Chișinăul dezvăluie suma alocată de Kremlin pentru a-și aduce deputați loiali în Parlament # Adevarul (Moldova)
Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, afirmă că Kremlinul a investit aproape 400 de milioane de euro pentru a influența votul din 28 septembrie și pentru a aduce în legislativ deputați controlați de Moscova. Declarația a fost făcută luni, 24 noiembrie, în cadrul Summitului parla
14:30
Se ieftinesc benzina și motorina în Republica Moldova. Cât vor costa de marți, 25 noiembrie # Adevarul (Moldova)
Prețurile carburanților scad pentru prima dată după aproximativ o lună de creșteri cauzate de sancțiunile americane impuse asupra Lukoil. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a anunțat noile prețuri valabile pentru marți, 25 noiembrie 2025.
12:40
Militarii moldoveni, printre participanții la parada militară de la București de Ziua României # Adevarul (Moldova)
Mai mulți militari moldoveni au plecat luni, 24 noiembrie, spre București, unde vor participa pe 1 decembrie la parada militară organizată cu prilejul Zilei României, au anunțat responsabilii Ministerului Apărării de la Chișinău.
23 noiembrie 2025
21:50
Cazul camionului cu arme din Vama Leuşeni-Albiţa: șefii MAI, Vămii și SIS, convocați în Parlamentul de la Chișinău. 3 persoane arestate în Republica Moldova # Adevarul (Moldova)
Șefii Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Vamal și Serviciului de Informații și Securitate din Republica Moldova au fost convocați în Parlamentul de la Chișinău, pentru audieri în cazul camionului încărcat cu arme depistat pe 20 noiembrie la punctul de trecere a frontierei Leușeni-Albița.
21 noiembrie 2025
18:10
Maia Sandu, întrevedere cu secretarul general al Consiliului Europei: „Pentru o Europă a Păcii și a Rezilienței” # Adevarul (Moldova)
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, și secretarul general al Consiliului Europei, Alain Berset, au avut o întrevedere la Chișinău, aceasta având loc la scurt timp după ce Chișinăul a preluat șefia Comitetului de Miniștri al structurii europene.
17:10
Cine sunt cei trei indivizi din Rep. Moldova, ridicați de poliție în cazul armamentului descoperit în camionul de la vamă # Adevarul (Moldova)
Șeful firmei care a comandat transportul armamentului, cel al companiei care a efectuat transportul, precum și un broker vamal au fost încătușați în Republica Moldova, anunță structurile judiciare moldovene.
12:10
Indivizii, reținuți după ce un camion cu armament a fost oprit la vamă, sunt din regiunea separatistă transnistreană SURSE # Adevarul (Moldova)
Cei doi indivizi, reținuți după ce un camion cu armament a fost oprit în data de 20 noiembrie la Vama Leușeni–Albița, sunt din regiunea separatistă transnistreană, potrivit surselor ,,Adevărul”.
20 noiembrie 2025
19:40
Noi detalii privind camionul plin cu armament: două persoane au fost încătușate de structurile judiciare moldovene # Adevarul (Moldova)
Două persoane au fost încătușate pentru 72 de ore în cazul privind camionul plin cu armament depistat la intrarea în România, reținerile având loc joi, 20 noiembrie, în Republica Moldova.
19:10
Ce spune șeful Vămii din Republica Moldova despre camionul plin cu armament depistat la intrarea în România # Adevarul (Moldova)
Șeful Serviciului Vamal, Radu Vrabie, a reacționat în cazul vehiculului cu armament, subliniind că acesta a fost descoperit în noaptea de miercuri spre joi de vameșii români, după ce au fost alertați de colegii lor moldoveni.
18:40
Chișinăul i-a adus ultimul omagiu patriotului Ilie Ilașcu, înmormântat cu onoruri militare la București # Adevarul (Moldova)
Zeci de persoane, printre care oficiali și oameni simpli care l-au admirat pentru curajul său, au venit să-i aducă un ultim omagiu lui Ilie Ilașcu la Palatul Național din Chișinău, unde a avut loc o ceremonie simbolică în ziua în care patriotul a fost condus la București.
12:10
Ce spune diplomatul agreat al Moscovei la Chișinău despre drona care a survolat Republica Moldova: Nu sunt dovezi # Adevarul (Moldova)
Diplomatul agreat al Federației Ruse în Republica Moldova, Oleg Ozerov, a fost convocat în data de 20 noiembrie la sediul MAE moldovean, după ce o dronă a survolat Republica Moldova în noaptea de miercuri spre joi. Acesta susține că nu există probe care să confirme că aparatul de zbor este rusesc.
19 noiembrie 2025
13:10
Diplomatul agreat al Federației Ruse Oleg Ozerov, convocat la sediul MAE moldovean după ce drona survolat țara # Adevarul (Moldova)
Diplomatul agreat al Federației Ruse în Republica Moldova, Oleg Ozerov, va fi convocat în data de 20 noiembrie la sediul MAE moldovean după ce o dronă a survolat Republica Moldova în noaptea de miercuri spre joi.
