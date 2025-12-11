Moldova continuă să acceseze energie de avarie, dar în volume mai reduse
Politik, 11 decembrie 2025 19:10
Miercuri, 10 decembrie, consumul de energie electrică în Republica Moldova a fost vizibil mai redus comparativ cu zilele anterioare, astfel că a fost nevoie de accesarea energiei de avarie timp de două ore, a anunțat joi, 11 decembrie, ministrul Energiei, Dorin Junghietu. Acesta a precizat că, luni, energia de avarie a fost utilizată timp de ... Moldova continuă să acceseze energie de avarie, dar în volume mai reduse
19:10
Prim-ministrul bulgar Rosen Jeliazkov a prezentat joi demisia guvernului său, după săptămâni de proteste de stradă împotriva politicilor economice ale acestuia și a eșecului perceput în combaterea corupției, transmite Agerpres cu referire la Reuters. Jeliazkov și-a anunțat demisia într-o declarație televizată, cu câteva minute înainte ca parlamentul să voteze o moțiune de cenzură. Demisia survine ... Criză politică la Sofia – Guvernul bulgar demisionează după săptămâni de proteste
19:10
19:10
Datoria externă totală a Republicii Moldova a atins 10,49 miliarde de dolari în 2024, arată raportul actualizat al Băncii Mondiale privind finanțarea externă. Nivelul datoriei continuă să crească și este echivalent cu 153% din exporturile țării și 57% din venitul național brut, ceea ce indică o vulnerabilitate macroeconomică accentuată. Potrivit datelor, structura creditorilor arată că ... Alertă economică – Moldova direcționează 153% din exporturi către plata datoriilor
19:10
PSRM: Republica Moldova se confruntă cu presiuni sociale – Partidul propune măsuri de sprijin pentru populație și tineri # Politik
Deputații PSRM Vladimir Odnostalco și Alla Ursu-Antoci au prezentat astăzi în Parlament propuneri privind politica socială pentru bugetul alternativ pe anul 2026. Vladimir Odnostalco a argumentat necesitatea unui sprijin suplimentar din partea statului pentru categoriile social vulnerabile, având în vedere deteriorarea situației socio-economice și demografice din țară, creșterea sărăciei și migrarea populației. În acest context, ... PSRM: Republica Moldova se confruntă cu presiuni sociale – Partidul propune măsuri de sprijin pentru populație și tineri
15:20
Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM) a decis astăzi, prin vot unanim, reducerea ratei de referință aplicată principalelor operațiuni de politică monetară pe termen scurt de la 6,00% la 5,00% anual. Simultan, BNM a ajustat coridorul simetric al dobânzilor, după cum urmează: creditele overnight – 7,00% anual, operațiunile repo – 5,25% anual și ... BNM temperează presiunile inflaționiste – Rata de referință scade la 5%
15:20
Deputații Partidului Nostru cer eliminarea TVA la gaz pentru populație – Cetățenii ar economisi 400 milioane lei # Politik
Fracțiunea Partidului Nostru a înregistrat în Parlament un proiect de lege care prevede eliminarea TVA de 8% pentru gazele naturale livrate consumatorilor casnici. Anunțul a fost făcut de Constantin Cuiumju, deputat al Partidului Nostru, membru al Comisiei economie, buget și finanțe, în cadrul unei conferințe de presă. Potrivit acestui, măsura ar urma să reducă imediat ... Deputații Partidului Nostru cer eliminarea TVA la gaz pentru populație – Cetățenii ar economisi 400 milioane lei
15:10
Directorul Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), Alexei Taran, anunță că instituția se apropie de finalizarea procesului tehnic necesar pentru reducerea tarifelor la gaz. Potrivit acestuia, analiza detaliată a investițiilor și a costurilor de bază ale Energocom, elemente esențiale în structura prețurilor reglementate, este deja în derulare. „La moment, le-am aprobat investițiile pentru anul ... Vești bune pentru consumatori – ANRE promite tarife mai mici la gaz din ianuarie
15:10
Producătorii de zahăr anunță că ieftinesc zahărul produs în Moldova. Deși sfecla de zahăr se recoltează greu, zahăr este suficient pentru toată țara, dau asigurări aceștia, care afirmă că prețurile mai mici la zahăr sunt primele efecte ale protejării pieței. În contextul unor speculații apărute pe piață din partea importatorilor-comercianți, economiștii și specialiștii din agricultură ... Protejarea pieței interne scade prețul zahărului în Moldova
15:10
Autoritățile de la București au anulat mii de domicilii fictive – Sunt afectați și moldovenii cu dublă cetățenie # Politik
Ministerul Afacerilor Interne din România a anunțat că doar în 2025 au fost dispuse 70 860 de anulări de domiciliu, ajungând la un total de 143 831 până la jumătatea lunii noiembrie. Măsura vizează verificarea și corectarea cazurilor de domicilii fictive, identificate mai ales în județele de frontieră Suceava și Botoșani, informează telegraph.md, cu referire ... Autoritățile de la București au anulat mii de domicilii fictive – Sunt afectați și moldovenii cu dublă cetățenie
12:50
Portul de mărfuri și pasageri Giurgiulești rămâne al statului – Mesajul ministrului Osmochescu # Politik
Portul de Mărfuri și Pasageri Giurgiulești, aflat în proprietatea statului, nu este scos la vânzare. Discuțiile apărute în spațiul public se referă exclusiv la Portul Internațional Liber Giurgiulești (PILG), amplasat pe o suprafață de 55 de hectare, – zona liberă portuară administrată de operatorul privat Danube Logistics SRL, companie deținută în totalitate de Banca Europeană ... Portul de mărfuri și pasageri Giurgiulești rămâne al statului – Mesajul ministrului Osmochescu
12:30
Vicepremierul Chiveri – Procesul de reintegrare va depăși ca durată calendarul aderării la Uniunea Europeană # Politik
Procesul de reintegrare a țării va dura o perioadă mai lungă, decât perioada în care noi ne propunem să aderăm la UE, spune vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri. Oficialul spune că autoritățile vor încerca, să decupleze aceste două procese pentru a permite o abordare sistemică, responsabilă și calmă în procesul de reintegrare, care va necesita ... Vicepremierul Chiveri – Procesul de reintegrare va depăși ca durată calendarul aderării la Uniunea Europeană
12:00
Moscova a fost vizată în noaptea de 11 decembrie de un atac masiv cu drone, ceea ce a paralizat traficul aerian pe toate aeroporturile capitalei ruse. Rosaviatsiya a impus restricții de aterizare și decolare, iar aproape 200 de zboruri au fost anulate sau întârziate. Cele mai afectate au fost aeroporturile Șeremetievo, Vnukovo și Domodedovo, unde ... Trafic aerian dat peste cap la Moscova după un atac cu drone – Sute de zboruri afectate
11:20
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, va efectua vineri, 12 decembrie, o vizită oficială în Republica Cipru, țara care va prelua, în prima jumătate a anului 2026, președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene. Ea va fi găzduită de președintele Nikos Christodoulides și va avea o întrevedere și cu președintele Camerei Reprezentanților, Annita Demetriou. Discuțiile vor fi ... Maia Sandu merge în Cipru, țară care va prelua președinția rotativă a UE
11:20
Piața energetică spot devine operațională – Energocom efectuează prima tranzacție simbolică # Politik
Energocom a realizat ieri, 10 decembrie, prima sa tranzacție pe nou-deschisa Piață pentru Ziua Următoare (PZU) a Operatorului Pieței de Energie Electrică din Moldova (OPEM), marcând un moment de referință pentru sectorul energetic național. Compania a achiziționat simbolic 1 MWh, într-un test menit să verifice funcționarea tehnică și operațională a platformei. Potrivit Energocom, această operațiune ... Piața energetică spot devine operațională – Energocom efectuează prima tranzacție simbolică
11:20
Durleșteanu după numirea lui Recean emisar pe probleme de securitate – Guvernul Munteanu devine unul decorativ # Politik
Premierul Alexandru Munteanu a devenit „decorativ", lipsit de putere reală și supravegheat din umbră de un „emisar-smotreashii"(fostul premier Dorin Recean a fost desemnat emisar special de Maia Sandu n.a), după practici pe care ea le compară cu forme primitive de control informal, susține fosta ministră de Finanțe, Mariana Durleșteanu într-o postare pe Facebook. Durleșteanu susține ... Durleșteanu după numirea lui Recean emisar pe probleme de securitate – Guvernul Munteanu devine unul decorativ
20:50
Ministrul Osmochescu recalibrează mesajul -Facilitățile fiscale pentru IT merg mai departe, până în 2035 # Politik
După ce anunțase că facilitățile fiscale pentru sectorul IT ar putea fi eliminate, ministrul Osmochescu s-a răzgândit. Oficialul spune că va menține regimul fiscal preferențial până in 2035. Ministrul preciza anterior că autoritățile au început discuțiile privind o "strategie de exit" necesară pentru alinierea legislației naționale la standardele Uniunii Europene. Potrivit ministrului, aceste facilități fiscale ... Ministrul Osmochescu recalibrează mesajul -Facilitățile fiscale pentru IT merg mai departe, până în 2035
20:50
Răsturnare de situație în dosarul „Sacoșa Neagră” – Plahotniuc și Iaralov ar putea depune mărturie împotriva lui Dodon # Politik
Oligarhul Vladimir Plahotniuc și apropiatul său Serghei Iaralov ar putea fi audiați în calitate de martori în dosarul cunoscut drept „Sacoșa neagră", în care Igor Dodon este acuzat că ar fi primit de la Plahotniuc până la un milion de dolari pentru finanțarea Partidului Socialiștilor. O astfel de solicitare a fost înaintată de procurorul de ... Răsturnare de situație în dosarul „Sacoșa Neagră" – Plahotniuc și Iaralov ar putea depune mărturie împotriva lui Dodon
16:50
Plan ambițios la Guvern – Ministrul Economiei vrea o bancă de stat pentru investiții în Moldova # Politik
Republica Moldova ar putea avea o Bancă de Dezvoltare, după modelul României și Poloniei, care să contribuie la atragerea fondurilor prin piața de capital și la susținerea sectorului privat. Declarația a fost făcută de ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugen Osmochescu, într-o emisiune la TVR Moldova, notează bani.md „Ideea mea personală, pe care am discutat-o ... Plan ambițios la Guvern – Ministrul Economiei vrea o bancă de stat pentru investiții în Moldova
16:50
Misiune nouă pentru fostul premier Recean – Numit emisar special al Președintelui pentru dezvoltare și reziliență # Politik
Fostul prim-ministru Dorin Recean a fost desemnat în funcția de emisar special al Președintelui Republicii Moldova pentru dezvoltare și reziliență, potrivit decretului semnat de președintele Maia Sandu. Conform deciziei, emisarul special își va exercita atribuțiile în baza unui mandat distinct, anexat documentului de numire. Funcția are un caracter special și este axată pe consolidarea capacității ... Misiune nouă pentru fostul premier Recean – Numit emisar special al Președintelui pentru dezvoltare și reziliență
16:20
Moldova se confruntă cu dificultăți economice, afirmă 87% dintre moldoveni. Alți 10% nu recunosc existența unei crizei. În același timp, puțin peste jumătate dintre cetățeni se arată încrezători că în anul viitor vor veni investitori străini în țară. Sunt câteva dintre concluziile Barometrului socio-politic IMAS. Aproape o treime dintre cetățenii Republicii Moldova consideră că perioada ... Sondaj îngrijorător -87% dintre moldoveni spun că țara trece prin dificultăți economice
15:40
Guvernul vrea să taie din privilegiile fiscale – Sistemul actual fragmentează piața și încurajează evaziunea # Politik
Ministerul Finanțelor pregătește un proces de armonizare și aliniere a cotelor de impozitare, care va fi reflectat în politica fiscală pentru anul 2027. Declarația a fost făcută de ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, care susține că actualul sistem fiscal este fragmentat și favorizează evaziunea și subplata obligațiilor către stat, notează bani.md Potrivit ministrului, chiar și în ... Guvernul vrea să taie din privilegiile fiscale – Sistemul actual fragmentează piața și încurajează evaziunea
15:40
Ministrul Junghietu trage semnalul de alarmă – Accesarea energiei de avarie poate împinge tarifele în sus # Politik
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a avertizat miercuri, 10 decembrie, că există premise pentru majorarea tarifelor la energia electrică dacă Republica Moldova va continua să procure energie de avarie. El a explicat că, în funcție de necesitatea accesării continue a energiei de avarie, aceasta poate influența direct tarifele pentru consumatori, din cauza costului ridicat al energiei ... Ministrul Junghietu trage semnalul de alarmă – Accesarea energiei de avarie poate împinge tarifele în sus
15:40
Companiile IT ies din zona de confort – Ministrul Economiei anunță că facilitățile fiscale ar putea fi eliminate # Politik
Facilitățile fiscale de care beneficiază sectorul IT din Republica Moldova ar putea fi eliminate în următorii ani, a anunțat ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugen Osmochescu. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii "Punctul pe Azi" de la TVR Moldova. Ministrul a preciz
15:40
Avere nejustificată, de peste un milion de lei, pentru fostul președinte al CSJ – Constatarea emisă de ANI # Politik
Autoritatea Națională de Integritate a emis un act de constatare în privința lui Ion Druță, fost judecător al Curții Supreme de Justiție și fost președinte al acestei instanțe. În document se menționează că a fost identificată o diferență substanțială între averea dobândită și veniturile obținute și cheltuielile realizate în perioada 2016-2019, valoarea averii cu caracter ... Avere nejustificată, de peste un milion de lei, pentru fostul președinte al CSJ – Constatarea emisă de ANI The post Avere nejustificată, de peste un milion de lei, pentru fostul președinte al CSJ – Constatarea emisă de ANI appeared first on Politik.
15:40
Parlamentul taie din salariile „greilor” din reglementare – Marian: „E pentru echitate socială, nu pentru buget” # Politik
Autoritățile analizează introducerea unor plafoane de salarizare pentru mai multe instituții publice de reglementare din Republica Moldova, pe fondul nemulțumirilor legate de inechitățile sociale generate de nivelul foarte ridicat al remunerațiilor. Declarațiile au fost făcute de Radu Marian, președintele Comisiei economie, buget și finanțe, în cadrul emisiunii Rezoomat de la Rlive, notează bani.md Marian a ... Parlamentul taie din salariile „greilor” din reglementare – Marian: „E pentru echitate socială, nu pentru buget” The post Parlamentul taie din salariile „greilor” din reglementare – Marian: „E pentru echitate socială, nu pentru buget” appeared first on Politik.
15:40
Presiune pe Guvern – Fermierii anunță proteste cu tractoare dacă nu sunt chemați la discuții – Catlabuga promite achitarea subvențiilor restante # Politik
Guvernul are răgaz până luni să iasă la dialog cu fermierii, în caz contrar vor ieși la protest cu tractoarele prin țară anunță Directorul Asociației Forța Fermierilor, Alexandru Bădărău Fermierii din sudul țării ale căror pământuri au fost lovite de secetă au organizat, pe 10 decembrie, un protest în fața Guvernului. Potrivit agricultorilor, statul ar ... Presiune pe Guvern – Fermierii anunță proteste cu tractoare dacă nu sunt chemați la discuții – Catlabuga promite achitarea subvențiilor restante The post Presiune pe Guvern – Fermierii anunță proteste cu tractoare dacă nu sunt chemați la discuții – Catlabuga promite achitarea subvențiilor restante appeared first on Politik.
15:30
Agricultura, pe agenda PSRM – Deputații propun majorarea Fondului de subvenționare cu 1,4 miliarde de lei # Politik
Vicepreședintele Parlamentului, deputatul PSRM, Vlad Batrîncea, împreună cu fostul ministru al Agriculturii, Ion Perju, au prezentat astăzi, în cadrul unui briefing, o inițiativă legislativă – proiectul de modificare a bugetului pentru anul 2026. Acesta prevede majorarea Fondului național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural cu 1,4 miliarde de lei. Vlad Batrîncea a anunțat că ... Agricultura, pe agenda PSRM – Deputații propun majorarea Fondului de subvenționare cu 1,4 miliarde de lei The post Agricultura, pe agenda PSRM – Deputații propun majorarea Fondului de subvenționare cu 1,4 miliarde de lei appeared first on Politik.
9 decembrie 2025
20:20
Fostul primar al satului Boldurești, Nicanor Ciocină, acuzat că a lovit mortal cu mașina un băiat de 14 ani, este tot mai aproape de a-și afla sentința. Cercetarea judecătorească în acest caz se apropie de final. Ciocină nu s-a prezentat la ultimele două ședințe de judecată, deși urma să fie audiat. În schimb, al doilea ... Dosarul primarului Ciochină acuzat de ucidere în trafic intră în linie dreaptă The post Dosarul primarului Ciochină acuzat de ucidere în trafic intră în linie dreaptă appeared first on Politik.
20:20
Spitalele regionale din Bălți și Cahul nu vor fi finalizate în termenele vehiculate anterior, iar inaugurarea acestora este realistă abia în jurul anilor 2030–2031. Declarația a fost făcută de ministrul Sănătății, Emil Ceban, în cadrul unei emisiuni la Vocea Basarabiei. Potrivit ministrului, termenul din 2028 este deja exclus. „Este clar că ne luăm rămas-bun de ... Decepție în sănătate – Construcția spitalelor din Bălți și Cahul, amânată până în 2030 The post Decepție în sănătate – Construcția spitalelor din Bălți și Cahul, amânată până în 2030 appeared first on Politik.
18:10
Proiectul bugetului municipal pentru anul 2026, publicat de Primăria Chișinău – Aproape jumătate din venituri provin din transferuri de la bugetul de stat # Politik
Primăria municipiului Chișinău a publicat proiectul bugetului municipal pentru anul 2026, care prevede venituri totale de 9,59 miliarde de lei și cheltuieli de 10,73 miliarde de lei, rezultând un deficit bugetar de 1,14 miliarde de lei. Aproape jumătate din venituri provin din transferuri de la bugetul de stat, în special pentru educație, asistență socială și ... Proiectul bugetului municipal pentru anul 2026, publicat de Primăria Chișinău – Aproape jumătate din venituri provin din transferuri de la bugetul de stat The post Proiectul bugetului municipal pentru anul 2026, publicat de Primăria Chișinău – Aproape jumătate din venituri provin din transferuri de la bugetul de stat appeared first on Politik.
18:10
Republica Moldova, obligată să cumpere, din nou, energie de avarie și la costuri mari – Anunțul făcut de ministrul Energiei # Politik
Republica Moldova a fost nevoită să apeleze din nou la energie electrică de avarie. Anunțul a fost făcut de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, care a precizat că, în după-amiaza și seara zilei de luni, operatorul de sistem Moldelectrica a solicitat livrări de urgență pentru a menține stabilitatea sistemului electroenergetic. Potrivit ministrului, energia de avarie este ... Republica Moldova, obligată să cumpere, din nou, energie de avarie și la costuri mari – Anunțul făcut de ministrul Energiei The post Republica Moldova, obligată să cumpere, din nou, energie de avarie și la costuri mari – Anunțul făcut de ministrul Energiei appeared first on Politik.
18:10
Extinderea irigațiilor în Moldova cea mai costisitoare și grea promisiune a statului – Ce spun autoritățile și cu cât ar putea contribui partenerii externi # Politik
Extinderea irigațiilor în Republica Moldova rămâne una dintre cele mai costisitoare și mai lente promisiuni ale statului, în contextul secetelor tot mai frecvente. Investiția medie pentru reabilitarea irigațiilor este de aproximativ 3.000 de euro pe hectar, însă autoritățile recunosc că revenirea la sistemele postsovietice, care acopereau masiv suprafețele agricole, nu mai este realistă. Pentru irigarea ... Extinderea irigațiilor în Moldova cea mai costisitoare și grea promisiune a statului – Ce spun autoritățile și cu cât ar putea contribui partenerii externi The post Extinderea irigațiilor în Moldova cea mai costisitoare și grea promisiune a statului – Ce spun autoritățile și cu cât ar putea contribui partenerii externi appeared first on Politik.
15:40
Regulile de import pe piața zahărului ar putea fi din nou modificate. Guvernul propune excluderea intermediarilor din schema de import la cote tarifare preferențiale și acordarea dreptului de import doar procesatorilor din industria alimentară care aduc și folosesc zahărul în nume propriu. Potrivit notei informative la proiect, modificările sunt necesare din cauza „riscului unui eventual ... Măsură dură pe piața zahărului – Guvernul elimină intermediarii ca să prevină scumpirile The post Măsură dură pe piața zahărului – Guvernul elimină intermediarii ca să prevină scumpirile appeared first on Politik.
15:40
Sindicatele pun presiune pe Guvern – Contestă Bugetul 2026 și cer creșterea valorii de referință la nivelul inflației # Politik
Sindicatele cer ajustarea salariului pentru bugetari la rata inflației. Sindicaliștii atrag atenția că proiectul Legii bugetului de stat pentru 2026 prevede majorarea unei singure valori de referință salariale de la 2200 lei la 2400 lei aplicabilă doar unui număr limitat de angajați. În schimb, valoarea de referință de 2500 lei, utilizată pentru majoritatea salariaților din ... Sindicatele pun presiune pe Guvern – Contestă Bugetul 2026 și cer creșterea valorii de referință la nivelul inflației The post Sindicatele pun presiune pe Guvern – Contestă Bugetul 2026 și cer creșterea valorii de referință la nivelul inflației appeared first on Politik.
14:50
Achiziția energiei se scumpește în Moldova – 68% din consum este acoperit din importuri tot mai scumpe # Politik
Achizițiile de energie electrică ale Republicii Moldova s-au scumpit în luna noiembrie 2025, arată datele publicate de S.A. „Energocom”. Compania a cumpărat aproximativ 397,6 mii MWh de energie electrică, la un preț mediu ponderat de 134,70 euro/MWh, în creștere față de 132,44 euro/MWh în perioada precedentă. Potrivit Energocom, importurile au continuat să domine mixul de ... Achiziția energiei se scumpește în Moldova – 68% din consum este acoperit din importuri tot mai scumpe The post Achiziția energiei se scumpește în Moldova – 68% din consum este acoperit din importuri tot mai scumpe appeared first on Politik.
14:50
Partidul Nostru zguduie agenda Parlamentului – Patru inițiative legislative intră la pachet – Ce prevăd proiectele # Politik
Partidul Nostru deja a înregistrat în Parlament 4 inițiative legislative promise cetățenilor: TVA mai mic, sprijin pentru tineret și sport, vot electronic, facilități pentru diaspora și anularea TVA la gaze, spune liderul formațiunii Renato Usatîi TVA mai mic pentru afaceri mici Am propus extinderea scutirii de TVA pentru agenții economici cu cifra de afaceri de ... Partidul Nostru zguduie agenda Parlamentului – Patru inițiative legislative intră la pachet – Ce prevăd proiectele The post Partidul Nostru zguduie agenda Parlamentului – Patru inițiative legislative intră la pachet – Ce prevăd proiectele appeared first on Politik.
14:50
Ioniță: Bugetul pentru 2026, un act de sfidare la adresa FMI – Statul pierde anual 25 de miliarde din facilități fiscale # Politik
Bugetul prezentat de autorități reprezintă „un act de sfidare” în adresa FMI, nu un document de politici responsabile. Declarația a fost făcută de economistul Veaceslav Ioniță într-un interviu pentru publicația ZIUA, notează bani.md Potrivit lui Ioniță, Guvernul a venit cu proiectul de buget înaintea misiunii FMI, asumându-și un deficit de 5,5% din PIB, pe care ... Ioniță: Bugetul pentru 2026, un act de sfidare la adresa FMI – Statul pierde anual 25 de miliarde din facilități fiscale The post Ioniță: Bugetul pentru 2026, un act de sfidare la adresa FMI – Statul pierde anual 25 de miliarde din facilități fiscale appeared first on Politik.
14:50
PSRM cu protest la Guvern – Formațiunea a cerut moratoriu la închiderea școlilor din mediul rural – Reacția ministrului Perciun # Politik
Partidul Socialiștilor a organizat astăzi un protest împotriva închiderii școlilor din țară, în special a celor din mediul rural, și a cerut demisia conducerii Ministerului Educației. Motivul protestului a fost decizia guvernului de a închide încă 73 de instituții de învățământ din întreaga republică, pentru a face economie. În aceste condiții, Partidul Socialiștilor propune soluții ... PSRM cu protest la Guvern – Formațiunea a cerut moratoriu la închiderea școlilor din mediul rural – Reacția ministrului Perciun The post PSRM cu protest la Guvern – Formațiunea a cerut moratoriu la închiderea școlilor din mediul rural – Reacția ministrului Perciun appeared first on Politik.
14:50
Tronsonul deficitar al centurii Troița Nouă a fost finalizat, anunță Administrația Națională a Drumurilor # Politik
Administrația Națională a Drumurilor (AND) anunță că a avut loc recepția finală a lucrărilor de construcție a drumului de ocolire a satului Troița Nouă, parte a traseului Anenii Noi-Căușeni-Ștefan Vodă-Frontiera cu Ucraina. Comisia de recepție a constatat că toate obiecțiile consemnate anterior au fost remediate de antreprenor. Drumul de ocolire are o lungime de 6,4 ... Tronsonul deficitar al centurii Troița Nouă a fost finalizat, anunță Administrația Națională a Drumurilor The post Tronsonul deficitar al centurii Troița Nouă a fost finalizat, anunță Administrația Națională a Drumurilor appeared first on Politik.
14:50
30% dintre studenți folosesc inteligența artificială, iar statul nu poate depista plagiatul -Ministerul Educației vine cu soluții # Politik
Aproximativ 30% dintre studenții de la noi din țară folosesc inteligența artificială pentru realizarea lucrărilor universitare. Statul nu dispune, deocamdată, de un mecanism centralizat de depistare a plagiatului. Declarația a fost făcută de ministrul Educației, Dan Perciun, la postul public de radio. Dan Perciun a precizat că autoritățile își propun să creeze un soft național ... 30% dintre studenți folosesc inteligența artificială, iar statul nu poate depista plagiatul -Ministerul Educației vine cu soluții The post 30% dintre studenți folosesc inteligența artificială, iar statul nu poate depista plagiatul -Ministerul Educației vine cu soluții appeared first on Politik.
14:50
Găgăuzia se pregătește de un nou scrutin cu miză mare. Pe 22 martie, în autonomie vor avea loc alegeri atât pentru funcția de bașcan, cât și pentru Adunarea Populară. Scrutinul din acest an este diferit de cele precedente: Comisia Electorală a Găgăuziei este obligată să organizeze alegerile în conformitate cu legislația națională, iar respectarea acesteia ... Alegeri cu miză uriașă în Găgăuzia – Scrutinul din 22 martie, sub lupa CEC de la Chișinău The post Alegeri cu miză uriașă în Găgăuzia – Scrutinul din 22 martie, sub lupa CEC de la Chișinău appeared first on Politik.
14:50
Schimbări la Vamă – Instituția ar putea avea un al treilea director adjunct – Ce prevede proiectul ministerului Finanțelor # Politik
Serviciul Vamal ar putea avea un al treilea director adjunct, potrivit unui proiect de hotărâre de Guvern elaborat de Ministerul Finanțelor, care vizează adaptarea structurii de conducere ”la volumul sporit de activitate și la responsabilitățile tot mai complexe ale instituției”. „Creșterea volumului de activitate al Serviciului Vamal, diversificarea funcțiilor exercitate, accentuarea rolului instituției în securitatea ... Schimbări la Vamă – Instituția ar putea avea un al treilea director adjunct – Ce prevede proiectul ministerului Finanțelor The post Schimbări la Vamă – Instituția ar putea avea un al treilea director adjunct – Ce prevede proiectul ministerului Finanțelor appeared first on Politik.
11:20
Fermierii anunță proteste la Guvern – Agricultorii revoltați de datoriile la subvenții de 1,3 miliarde de lei și cer restituirea TVA-lui care a ajuns la 2,4 miliarde de lei # Politik
Fermierii anunță protest preventiv în fața Guvernului, pe 10 decembrie 2025, cerând intervenție urgentă pentru redresarea agriculturii grav afectate de secetă. Manifestația va începe la ora 10:30, pe strada Pușkin, și este organizată de Asociația Obștească Forța Fermierilor, la inițiativa producătorilor din zona de sud. Potrivit organizatorilor, agricultorii se confruntă cu pierderi masive în urma ... Fermierii anunță proteste la Guvern – Agricultorii revoltați de datoriile la subvenții de 1,3 miliarde de lei și cer restituirea TVA-lui care a ajuns la 2,4 miliarde de lei The post Fermierii anunță proteste la Guvern – Agricultorii revoltați de datoriile la subvenții de 1,3 miliarde de lei și cer restituirea TVA-lui care a ajuns la 2,4 miliarde de lei appeared first on Politik.
11:00
Republica Moldova începe procesul de prelungire a protecției temporare pentru refugiații ucraineni # Politik
Republica Moldova a demarat procedura de prelungire a protecției temporare pentru refugiații ucraineni, în conformitate cu Decizia UE 2025/1460, anunță Ministerul Afacerilor Interne (MAI). Măsura vine în contextul continuării sprijinului pentru persoanele strămutate din Ucraina și urmărește menținerea unui cadru sigur și eficient de asistență. Regimul de protecție temporară a fost introdus în martie 2022, ... Republica Moldova începe procesul de prelungire a protecției temporare pentru refugiații ucraineni The post Republica Moldova începe procesul de prelungire a protecției temporare pentru refugiații ucraineni appeared first on Politik.
10:10
Moldova forțată să cumpere energie mai scumpă din România pentru a evita blackout-urile după atacurile rusești asupra rețelei ucrainene # Politik
Energia de avarie cumpărată din România ar putea costa până la 300–400 euro/MW, iar Republica Moldova a fost nevoită să importe aproximativ 270 MW timp de trei ore pentru a evita deconectările. Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a declarat, în cadrul unei emisiuni de la Moldova 1, că achiziția de urgență a fost determinată de atacurile ... Moldova forțată să cumpere energie mai scumpă din România pentru a evita blackout-urile după atacurile rusești asupra rețelei ucrainene The post Moldova forțată să cumpere energie mai scumpă din România pentru a evita blackout-urile după atacurile rusești asupra rețelei ucrainene appeared first on Politik.
09:50
Ioniță – Bugetul din 2026 va fi unul al supraviețuirii, construit pe tăieri, nu pe dezvoltare # Politik
Expertul economic, Veaceslav Ioniță trage un semnal de alarmă privind proiectul bugetului de stat pentru anul viitor. Expertul spune întru-un interviu acordat pentru Ziua.md că structura bugetului pentru 2026 arată că majorarea investițiilor capitale nu provine din venituri suplimentare sau din extinderea programelor de infrastructură, ci din reduceri semnificative în alte domenii critice: Minus 880 ... Ioniță – Bugetul din 2026 va fi unul al supraviețuirii, construit pe tăieri, nu pe dezvoltare The post Ioniță – Bugetul din 2026 va fi unul al supraviețuirii, construit pe tăieri, nu pe dezvoltare appeared first on Politik.
09:50
Pacienții vor putea obține mai ușor medicamente și dispozitive medicale compensate. Valabilitatea rețetelor va fi extinsă, iar pacienții vor face mai puține drumuri la medic. În acest sens, Guvernul a aprobat un set de modificări la sistemul de asigurare medicală obligatorie, notează info1.md Vestea i-a bucurat pe pacienți, în special pe cei cu boli cronice, ... Acces mai simplu la medicamente compensate – Guvernul prelungește valabilitatea rețetelor The post Acces mai simplu la medicamente compensate – Guvernul prelungește valabilitatea rețetelor appeared first on Politik.
8 decembrie 2025
20:40
Ministerul Finanțelor a prezentat un proiect de modificare a Legii privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, pentru a alinia remunerațiile la creșterea salariului minim pe economie. Documentul prevede ca, începând cu 1 ianuarie 2026, angajații din sectorul bugetar cu salarii sub 6 300 de lei să primească plăți compensatorii, calculate ca diferența dintre salariul ... Guvernul propune ajustarea salariilor în sectorul bugetar pentru 2026 The post Guvernul propune ajustarea salariilor în sectorul bugetar pentru 2026 appeared first on Politik.
20:40
Numărul elevilor din instituțiile de învățământ din Chișinău a crescut semnificativ în ultimii ani, cu peste 20.000 de copii, ceea ce reprezintă o majorare de aproximativ 25%, a declarat primarul Capitalei, Ion Ceban. Potrivit acestuia, creșterea este cauzată de închiderea școlilor în localitățile din țară sau de lipsa condițiilor corespunzătoare, ceea ce determină părinții să-și ... Gol în școlile rurale, aglomerație în Capitală – Boom de 20.000 de elevi în Chișinău The post Gol în școlile rurale, aglomerație în Capitală – Boom de 20.000 de elevi în Chișinău appeared first on Politik.
20:40
Dumitru Șoldan este noul director al S.A. „Tracom”, după ce a câștigat concursul organizat pentru ocuparea funcției de conducere a întreprinderii. Actualul director interimar a obținut cel mai mare punctaj în urma procesului de selecție desfășurat de Agenția Proprietății Publice, fiind declarat oficial învingător, în urma interviului din 1 decembrie. Concursul a avut două etape. ... Schimbare la Tracom – Dumitru Șoldan preia conducerea după concursul APP The post Schimbare la Tracom – Dumitru Șoldan preia conducerea după concursul APP appeared first on Politik.
