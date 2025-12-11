Moldova continuă să acceseze energie de avarie, dar în volume mai reduse  

10:10

Energia de avarie cumpărată din România ar putea costa până la 300–400 euro/MW, iar Republica Moldova a fost nevoită să importe aproximativ 270 MW timp de trei ore pentru a evita deconectările. Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a declarat, în cadrul unei emisiuni de la Moldova 1, că achiziția de urgență a fost determinată de atacurile ... Moldova forțată să cumpere energie mai scumpă din România pentru a evita blackout-urile după atacurile rusești asupra rețelei ucrainene The post Moldova forțată să cumpere energie mai scumpă din România pentru a evita blackout-urile după atacurile rusești asupra rețelei ucrainene appeared first on Politik.