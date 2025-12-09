Partidul Nostru zguduie agenda Parlamentului – Patru inițiative legislative intră la pachet – Ce prevăd proiectele

14:50

Serviciul Vamal ar putea avea un al treilea director adjunct, potrivit unui proiect de hotărâre de Guvern elaborat de Ministerul Finanțelor, care vizează adaptarea structurii de conducere "la volumul sporit de activitate și la responsabilitățile tot mai complexe ale instituției". „Creșterea volumului de activitate al Serviciului Vamal, diversificarea funcțiilor exercitate, accentuarea rolului instituției în securitatea ...