BNM temperează presiunile inflaționiste – Rata de referință scade la 5%

20:40

Pentru prima dată de la aprobarea Legii 270 privind salarizarea în serviciul public (2018), valoarea salariului de referință în sectorul public nu va fi majorat. Declarația a fost făcută în cadrul unei emisiuni la Cinema 1, de către fostul premier Ion Chicu. „Este primul an când salariul de referință nu crește. Este o încălcare a ...