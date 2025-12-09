Ioniță: Bugetul pentru 2026, un act de sfidare la adresa FMI – Statul pierde anual 25 de miliarde din facilități fiscale
Politik, 9 decembrie 2025 14:50
Bugetul prezentat de autorități reprezintă „un act de sfidare" în adresa FMI, nu un document de politici responsabile. Declarația a fost făcută de economistul Veaceslav Ioniță într-un interviu pentru publicația ZIUA, notează bani.md Potrivit lui Ioniță, Guvernul a venit cu proiectul de buget înaintea misiunii FMI, asumându-și un deficit de 5,5% din PIB, pe care ...
• • •
Alte ştiri de Politik
Acum 15 minute
14:50
Achiziția energiei se scumpește în Moldova – 68% din consum este acoperit din importuri tot mai scumpe # Politik
Achizițiile de energie electrică ale Republicii Moldova s-au scumpit în luna noiembrie 2025, arată datele publicate de S.A. „Energocom". Compania a cumpărat aproximativ 397,6 mii MWh de energie electrică, la un preț mediu ponderat de 134,70 euro/MWh, în creștere față de 132,44 euro/MWh în perioada precedentă. Potrivit Energocom, importurile au continuat să domine mixul de ...
14:50
Partidul Nostru zguduie agenda Parlamentului – Patru inițiative legislative intră la pachet – Ce prevăd proiectele # Politik
Partidul Nostru deja a înregistrat în Parlament 4 inițiative legislative promise cetățenilor: TVA mai mic, sprijin pentru tineret și sport, vot electronic, facilități pentru diaspora și anularea TVA la gaze, spune liderul formațiunii Renato Usatîi TVA mai mic pentru afaceri mici Am propus extinderea scutirii de TVA pentru agenții economici cu cifra de afaceri de ...
14:50
Ioniță: Bugetul pentru 2026, un act de sfidare la adresa FMI – Statul pierde anual 25 de miliarde din facilități fiscale # Politik
14:50
PSRM cu protest la Guvern – Formațiunea a cerut moratoriu la închiderea școlilor din mediul rural – Reacția ministrului Perciun # Politik
Partidul Socialiștilor a organizat astăzi un protest împotriva închiderii școlilor din țară, în special a celor din mediul rural, și a cerut demisia conducerii Ministerului Educației. Motivul protestului a fost decizia guvernului de a închide încă 73 de instituții de învățământ din întreaga republică, pentru a face economie. În aceste condiții, Partidul Socialiștilor propune soluții ...
14:50
Tronsonul deficitar al centurii Troița Nouă a fost finalizat, anunță Administrația Națională a Drumurilor # Politik
Administrația Națională a Drumurilor (AND) anunță că a avut loc recepția finală a lucrărilor de construcție a drumului de ocolire a satului Troița Nouă, parte a traseului Anenii Noi-Căușeni-Ștefan Vodă-Frontiera cu Ucraina. Comisia de recepție a constatat că toate obiecțiile consemnate anterior au fost remediate de antreprenor. Drumul de ocolire are o lungime de 6,4 ...
14:50
30% dintre studenți folosesc inteligența artificială, iar statul nu poate depista plagiatul -Ministerul Educației vine cu soluții # Politik
Aproximativ 30% dintre studenții de la noi din țară folosesc inteligența artificială pentru realizarea lucrărilor universitare. Statul nu dispune, deocamdată, de un mecanism centralizat de depistare a plagiatului. Declarația a fost făcută de ministrul Educației, Dan Perciun, la postul public de radio. Dan Perciun a precizat că autoritățile își propun să creeze un soft național ...
14:50
Găgăuzia se pregătește de un nou scrutin cu miză mare. Pe 22 martie, în autonomie vor avea loc alegeri atât pentru funcția de bașcan, cât și pentru Adunarea Populară. Scrutinul din acest an este diferit de cele precedente: Comisia Electorală a Găgăuziei este obligată să organizeze alegerile în conformitate cu legislația națională, iar respectarea acesteia ...
14:50
Schimbări la Vamă – Instituția ar putea avea un al treilea director adjunct – Ce prevede proiectul ministerului Finanțelor # Politik
Serviciul Vamal ar putea avea un al treilea director adjunct, potrivit unui proiect de hotărâre de Guvern elaborat de Ministerul Finanțelor, care vizează adaptarea structurii de conducere "la volumul sporit de activitate și la responsabilitățile tot mai complexe ale instituției". „Creșterea volumului de activitate al Serviciului Vamal, diversificarea funcțiilor exercitate, accentuarea rolului instituției în securitatea ...
Acum 4 ore
11:20
Fermierii anunță proteste la Guvern – Agricultorii revoltați de datoriile la subvenții de 1,3 miliarde de lei și cer restituirea TVA-lui care a ajuns la 2,4 miliarde de lei # Politik
Fermierii anunță protest preventiv în fața Guvernului, pe 10 decembrie 2025, cerând intervenție urgentă pentru redresarea agriculturii grav afectate de secetă. Manifestația va începe la ora 10:30, pe strada Pușkin, și este organizată de Asociația Obștească Forța Fermierilor, la inițiativa producătorilor din zona de sud. Potrivit organizatorilor, agricultorii se confruntă cu pierderi masive în urma ...
Acum 6 ore
11:00
Republica Moldova începe procesul de prelungire a protecției temporare pentru refugiații ucraineni # Politik
Republica Moldova a demarat procedura de prelungire a protecției temporare pentru refugiații ucraineni, în conformitate cu Decizia UE 2025/1460, anunță Ministerul Afacerilor Interne (MAI). Măsura vine în contextul continuării sprijinului pentru persoanele strămutate din Ucraina și urmărește menținerea unui cadru sigur și eficient de asistență. Regimul de protecție temporară a fost introdus în martie 2022, ...
10:10
Moldova forțată să cumpere energie mai scumpă din România pentru a evita blackout-urile după atacurile rusești asupra rețelei ucrainene # Politik
Energia de avarie cumpărată din România ar putea costa până la 300–400 euro/MW, iar Republica Moldova a fost nevoită să importe aproximativ 270 MW timp de trei ore pentru a evita deconectările. Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a declarat, în cadrul unei emisiuni de la Moldova 1, că achiziția de urgență a fost determinată de atacurile ...
09:50
Ioniță – Bugetul din 2026 va fi unul al supraviețuirii, construit pe tăieri, nu pe dezvoltare # Politik
Expertul economic, Veaceslav Ioniță trage un semnal de alarmă privind proiectul bugetului de stat pentru anul viitor. Expertul spune întru-un interviu acordat pentru Ziua.md că structura bugetului pentru 2026 arată că majorarea investițiilor capitale nu provine din venituri suplimentare sau din extinderea programelor de infrastructură, ci din reduceri semnificative în alte domenii critice: Minus 880 ...
09:50
Pacienții vor putea obține mai ușor medicamente și dispozitive medicale compensate. Valabilitatea rețetelor va fi extinsă, iar pacienții vor face mai puține drumuri la medic. În acest sens, Guvernul a aprobat un set de modificări la sistemul de asigurare medicală obligatorie, notează info1.md Vestea i-a bucurat pe pacienți, în special pe cei cu boli cronice, ...
Acum 24 ore
20:40
Ministerul Finanțelor a prezentat un proiect de modificare a Legii privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, pentru a alinia remunerațiile la creșterea salariului minim pe economie. Documentul prevede ca, începând cu 1 ianuarie 2026, angajații din sectorul bugetar cu salarii sub 6 300 de lei să primească plăți compensatorii, calculate ca diferența dintre salariul ...
20:40
Numărul elevilor din instituțiile de învățământ din Chișinău a crescut semnificativ în ultimii ani, cu peste 20.000 de copii, ceea ce reprezintă o majorare de aproximativ 25%, a declarat primarul Capitalei, Ion Ceban. Potrivit acestuia, creșterea este cauzată de închiderea școlilor în localitățile din țară sau de lipsa condițiilor corespunzătoare, ceea ce determină părinții să-și ...
20:40
Dumitru Șoldan este noul director al S.A. „Tracom", după ce a câștigat concursul organizat pentru ocuparea funcției de conducere a întreprinderii. Actualul director interimar a obținut cel mai mare punctaj în urma procesului de selecție desfășurat de Agenția Proprietății Publice, fiind declarat oficial învingător, în urma interviului din 1 decembrie. Concursul a avut două etape. ...
20:40
Energocom rămâne la butoane – Achiziția centralizată de energie ar putea continua încă un an # Politik
Moldova va continua să fie aprovizionată cu energie electrică prin intervenția directă a statului încă un an. Aceasta prevede un proiect de hotărâre a Guvernului, elaborat de ministerul Energiei, prin care se prelungeste până la 31 decembrie 2026 mandatul SA "Energocom" de a cumpăra energia necesară pentru piața internă. Ministerul explică faptul că prelungirea este ...
20:40
Austeritate în 2026 – Salariul de referință din sectorul public rămâne pe loc, pentru prima dată în 7 ani # Politik
Pentru prima dată de la aprobarea Legii 270 privind salarizarea în serviciul public (2018), valoarea salariului de referință în sectorul public nu va fi majorat. Declarația a fost făcută în cadrul unei emisiuni la Cinema 1, de către fostul premier Ion Chicu. „Este primul an când salariul de referință nu crește. Este o încălcare a ...
20:40
Primăria Chișinău pregătește scumpiri la taxele locale în 2026 – Sectoarele care vor aduce zeci de milioane la buget # Politik
Primăria Municipiului Chișinău pregătește pentru anul 2026 majorarea taxelor locale, indexate la rata inflației de 4,68% , potrivit proiectului de decizie supus consultărilor publice. Municipalitatea propune o taxă de amenajare a teritoriului în valoare de 214 lei, din care se estimează venituri de 51,8 milioane lei. Taxa pentru organizarea licitațiilor și loteriilor este stabilită la ...
16:00
Procurorul general interimar, Alexandru Machidon, chemat la audieri în fața Comisiei de evaluare externă # Politik
Procurorul general interimar, Alexandru Machidon, se numără printre primii procurori care vor fi audiați de Comisia de evaluare în luna decembrie. Audierea sa este programată pentru miercuri, 10 decembrie, la ora 14:00. În aceeași zi, același complet îl va audia şi pe Vasile Plevan, procuror în Procuratura Anticorupție și fost adjunct al Veronicăi Dragalin. Seria ...
16:00
Slusari, salută acțiunea autorităților de a proteja producătorii autohtoni de importuri, dar consideră măsura insuficientă # Politik
La cinci ani de la preluarea guvernării, PAS revine asupra politicilor privind susținerea producătorilor locali și lansează campania „Cumpăr BUN de-acasă", menită să încurajeze populația să opteze pentru produse autohtone în perioada sărbătorilor și pe tot parcursul anului. Inițiativa vine însă într-un context în care autoritățile au renunțat anterior la măsura de protejare a producției ...
16:00
Cererile pentru compensațiile "Ajutor la contor" sunt verificate de autorități prin 11 baze de date și sisteme informaționale, pentru a asigura corectitudinea și transparența calculului pentru fiecare gospodărie. După înregistrarea cererii, veniturile solicitanților sunt comparate cu datele de la Serviciul Fiscal de Stat – salarii, dividende, dobânzi și alte tipuri de venituri. Plafonul pentru dividende ...
Ieri
14:40
Astăzi, în cadrul unei ședințe de lucru desfășurate la Biroul Vamal Nord, directoarea adjunctă a Serviciului Vamal, Carolina Gargaun, l-a prezentat colectivului pe Iurie Ceban, care, începând de astăzi, preia atribuțiile de conducător al Biroului Vamal Nord. Cu acest prilej, au fost adresate urări de succes în exercitarea noilor responsabilități, cu accent pe profesionalism, integritate ...
14:40
Populația își menține statutul de creditor net al sistemului bancar. Pe acest segment, raportul „credite/depozite" a crescut de la 34,3% la 45%, ca urmare a accelerării creditării într-un ritm mai rapid decât cel al economisirii. În schimb, companiile nefinanciare au rămas creditori neți, raportul lor diminuându-se ușor de la 79,7% la 79,4%, pe fundalul scăderii ...
14:40
Moldelectrica asigură că rețeaua energetică funcționează stabil, iar ministrul Junghietu îndeamnă cetățenii să economisească resursele energetice # Politik
Sistemul Electroenergetic Național (SEN) funcționează în parametri stabili și asigură continuitatea alimentării cu energie electrică în Republica Moldova, anunță Moldelectrica. Operatorul precizează că stabilitatea operațională și echilibrul energetic necesar acoperirii consumului intern sunt menținute fără dificultăți. Totodastă, Ministrul Energiei în continuare îndeamnă cetățenii să economisească resursele energetice: "Comportamentul responsabil și consumul rațional de energie electrică, ...
14:40
Moldovenii au scos mai mulți bani din buzunar pentru bunurile introduse în țară în prima săptămână din decembrie. În perioada 1–7 decembrie, persoanele fizice au achitat taxe vamale în valoare de circa 34,7 milioane de lei pentru mărfuri care depășesc limita neimpozabilă de 150 de euro. Suma este cu aproape 3,1 milioane de lei mai ...
7 decembrie 2025
21:20
Alegeri în București pentru noul Primar General – Prezență scăzută la vot – Rezultate exit-poll – Ciprian Ciucu, PNL avans important în fața celorlalți candidați # Politik
Aproximativ 1,8 milioane de bucureșteni cu drept de vot au fost așteptați, astăzi, 7 decembrie, la urne pentru a vota la alegerile pentru Primăria Capitalei. Prezenţă la vot a fost foarte scăzută. După ora 21.00 casele de sondaje au dat primele rezultate ale exit-pollurilor pentru alegerile la Primăria Capitalei 2025. Este cel de-al doilea an ...
Mai mult de 2 zile în urmă
13:30
„Probele prezentate până acum în dosarul în care este vizat Vlad Plahotniuc sunt șubrede și, în mare parte, nu au nicio legătura cu acuzația oficială adusă fostului lider al Partidului Democrat". Afirmația a fost făcută de fostul Procuror General, deputatul Alexandr Stoianoglo, care susține că, în ultimii ani, dosarul legat de frauda bancară a luat ...
13:30
Investitorii, tot mai reticenți – Haosul din instituții și abuzurile de control subminează climatul de afaceri # Politik
Mediul de afaceri se confruntă cu o instabilitate cronică a reglementărilor, modificări legislative frecvente și insuficient fundamentate, ceea ce „amplifică percepția risc
13:30
De la 1 ianuarie 2026, țigările și țigările de foi vor fi mai scumpe, după ce Serviciul Fiscal de Stat a stabilit un nou preț minim de 46,59 lei pentru un pachet de 20 de bucăți. În 2025, prețul minim admis era de 42,35 lei, ceea ce reprezintă o majorare de aproximativ 10%. SFS avertizează ... Statul scumpește țigările cu aproximativ 10%, în 2026 The post Statul scumpește țigările cu aproximativ 10%, în 2026 appeared first on Politik.
10:00
Guvernul lovește în shoppingul online – Taxe noi pentru coletele de pe Temu, Shein și Aliexpress # Politik
Premierul Alexandru Munteanu a anunțat, în cadrul emisiunii „Cabinetul din umbră” de la Jurnal TV, că Executivul lucrează la introducerea unor taxe pentru coletele comandate online din afara țării. Măsura ar urma să închidă o serie de lacune economice și să sporească siguranța controlului asupra mărfurilor intrate în Republica Moldova, notează bani.md „Da, noi avem ... Guvernul lovește în shoppingul online – Taxe noi pentru coletele de pe Temu, Shein și Aliexpress The post Guvernul lovește în shoppingul online – Taxe noi pentru coletele de pe Temu, Shein și Aliexpress appeared first on Politik.
4 decembrie 2025
22:00
Guvernul american a anunțat joi că suspendă o parte din sancțiunile impuse gigantului petrolier rus Lukoil, pentru a permite stațiilor de benzină ale companiei situate în afara Rusiei să continue să funcționeze, informează AFP, citat de hotnews.ro Tranzacțiile care implică aceste stații de benzină au fost autorizate „pentru a evita penalizarea” clienților și furnizorilor acestora, ... SUA relaxează temporar sancțiunile pentru Lukoil – Derogare valabilă aproape cinci luni The post SUA relaxează temporar sancțiunile pentru Lukoil – Derogare valabilă aproape cinci luni appeared first on Politik.
21:20
Prioritățile actuale ale Guvernului și importanța accelerării reformelor menite să sprijine dezvoltarea economică a țării noastre au fost discutate la întrevederea Prim-ministrului Alexandru Munteanu cu echipa Fondului Monetar Internațional, condusă de Alina Iancu. Experții FMI se vor afla în Republica Moldova în perioada 4-17 decembrie, pentru a analiza evoluțiile recente din economie, perspectivele și riscurile ... Premierul Munteanu, după discuțiile cu echipa FMI – „Ar fi bine să avem un program cu ei” The post Premierul Munteanu, după discuțiile cu echipa FMI – „Ar fi bine să avem un program cu ei” appeared first on Politik.
21:20
Contraste în Justiție – Judecătorul din dosarul Plahotniuc trece vettingul, magistratul care a anulat 44 de procese-verbale pică evaluarea # Politik
Unul dintre judecătorii în dosarul lui Plahotniuc, Sergiu Stratan, care candidează pentru un post la CSJ, a promovat vettingul. Comisia de Evaluare a Judecătorilor a finalizat procedura de evaluare în privința a trei judecători și a aprobat rapoartele corespunzătoare, care au fost transmise astăzi Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) pentru analiză și adoptarea deciziilor finale. ... Contraste în Justiție – Judecătorul din dosarul Plahotniuc trece vettingul, magistratul care a anulat 44 de procese-verbale pică evaluarea The post Contraste în Justiție – Judecătorul din dosarul Plahotniuc trece vettingul, magistratul care a anulat 44 de procese-verbale pică evaluarea appeared first on Politik.
21:20
Serviciul Vamal al Republicii Moldova a inaugurat joi un scaner mobil performant la Postul vamal Tudora, echipament destinat controlului non-intruziv al mijloacelor de transport. Potrivit instituției, sistemul reprezintă „o investiție strategică în securitatea națională și regională”, achiziția fiind posibilă datorită cofinanțării oferite de Guvernul Statelor Unite ale Americii și cel al Republicii Moldova. În comunicatul ... Vama Tudora, modernizată – Scaner mobil de ultimă generație, oferit cu sprijinul SUA The post Vama Tudora, modernizată – Scaner mobil de ultimă generație, oferit cu sprijinul SUA appeared first on Politik.
21:20
Sectorul construcțiilor în creștere în 2025, dar peste 50% din muncitori lucrează la negru # Politik
Construcțiile vor înregistra o creștere de cel puțin 6% în anul 2025, susținută în principal de consolidarea cererii pentru bunurile imobiliare și de condițiile de creditare favorabile. Dincolo de aceste cifre optimiste sectorul traversează o perioadă problematică sub aspectul organizării muncii. La sfârșitul trimestrului III 2025, populația ocupată din Republica Moldova a ajuns la 856,0 ... Sectorul construcțiilor în creștere în 2025, dar peste 50% din muncitori lucrează la negru The post Sectorul construcțiilor în creștere în 2025, dar peste 50% din muncitori lucrează la negru appeared first on Politik.
16:50
Premierul Belgiei prudent la problema confiscării activelor rusești înghețate – Ar putea declanșa represalii severe din partea Moscovei # Politik
Premierul belgian Bart de Wever a avertizat că presiunea exercitată de UE pentru confiscarea activelor rusești înghețate ar putea declanșa represalii severe din partea Moscovei, adăugând că va bloca inițiativa dacă statele membre ale UE nu vor accepta să suporte împreună riscurile, relatează Kyiv Post, notează Digi24. Belgia deține marea majoritate a activelor înghețate ale ... Premierul Belgiei prudent la problema confiscării activelor rusești înghețate – Ar putea declanșa represalii severe din partea Moscovei The post Premierul Belgiei prudent la problema confiscării activelor rusești înghețate – Ar putea declanșa represalii severe din partea Moscovei appeared first on Politik.
16:50
Un fost deputat socialist în vizorul ANI – A fost depistat cu o avere nejustificată de peste 890 de mii de lei # Politik
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a demarat o procedură de control în privința deputatului Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM),Adrian Albu, precum și a membrilor familiei sale, după ce a constatat o avere cu caracter nejustificat în valoare de 892.985 de lei. Diferența substanțială a fost identificată între averea dobândită, veniturile declarate și cheltuielile realizate ... Un fost deputat socialist în vizorul ANI – A fost depistat cu o avere nejustificată de peste 890 de mii de lei The post Un fost deputat socialist în vizorul ANI – A fost depistat cu o avere nejustificată de peste 890 de mii de lei appeared first on Politik.
16:50
Guvernul pregătește o nouă lege a salarizării – Echitate mai mare și creșteri pentru cei cu venituri mici # Politik
Guvernul lucrează la noua lege a salarizării, un proiect care ar urma să schimbe modul în care sunt plătiți angajații din sectorul public. Autoritățile își propun ca noul sistem să fie gata în câteva luni, astfel încât, în scenariul optimist, acesta să intre în vigoare de la 1 septembrie 2026, iar cel târziu de la ... Guvernul pregătește o nouă lege a salarizării – Echitate mai mare și creșteri pentru cei cu venituri mici The post Guvernul pregătește o nouă lege a salarizării – Echitate mai mare și creșteri pentru cei cu venituri mici appeared first on Politik.
14:40
Socialiștii au protestat în fața ministerului Muncii -Cetățeanul simplu nu este o prioritate pentru actuala guvernare # Politik
Astăzi, Partidul Socialiștilor din Republica Moldova a organizat un protest în fața Ministerului Muncii și Protecției Sociale, acuzând guvernarea PAS de politici antisociale. Manifestanții au atras atenția că, în pragul sezonului rece, în condițiile în care prețurile la toate produsele și serviciile cresc vertiginos, iar 30% din populație se află la limita sărăciei, guvernarea a ... Socialiștii au protestat în fața ministerului Muncii -Cetățeanul simplu nu este o prioritate pentru actuala guvernare The post Socialiștii au protestat în fața ministerului Muncii -Cetățeanul simplu nu este o prioritate pentru actuala guvernare appeared first on Politik.
14:40
Deputații PSRM au înregistrat un proiect de lege privind majorarea impozitului pe supraprofiturile băncilor.Despre aceasta a anunțat președintele fracțiunii parlamentare PSRM, Igor Dodon: ”Împreună cu colegii din Fracțiunea socialiștilor am înregistrat un proiect de lege prin care propunem majorarea impozitului pe supraprofiturile băncilor comerciale până la 25%, față de cota actuală de 12%. În ultimii ... Proiect în Parlament – Statul vrea 25% din profiturile băncilor The post Proiect în Parlament – Statul vrea 25% din profiturile băncilor appeared first on Politik.
13:30
Sindicatele din sectorul ordinii publice și securității statului solicită Guvernului salarii mai mari – Ce spune ministrul de Interne # Politik
Federația Sindicatelor din Moldova „SINDLEX” (FSM) solicită majorarea cu 20% a salariilor pentru angajații din sectorul ordinii publice și securității statului, pentru a alinia veniturile acestora la media salariului pe economie și a preveni diminuarea capacității operaționale a instituțiilor din domeniu. „Potrivit datelor oficiale, salariul mediu pe economie în Republica Moldova în anul 2025 este ... Sindicatele din sectorul ordinii publice și securității statului solicită Guvernului salarii mai mari – Ce spune ministrul de Interne The post Sindicatele din sectorul ordinii publice și securității statului solicită Guvernului salarii mai mari – Ce spune ministrul de Interne appeared first on Politik.
13:30
Partidul Nostru propune extinderea scutirii de TVA pentru firmele cu afaceri sub 3,2 milioane lei # Politik
Pentru a reduce presiunea administrativă și a simplifica contabilitatea întreprinderilor mici și mijlocii, Partidul Nostru a elaborat și înregistrat un proiect de lege privind extinderea scutirii de TVA pentru agenții economici cu cifra de afaceri de până la 3,2 milioane de lei. În prezent acest plafon constituie 1,2 milioane de lei. Acesta a fost unul ... Partidul Nostru propune extinderea scutirii de TVA pentru firmele cu afaceri sub 3,2 milioane lei The post Partidul Nostru propune extinderea scutirii de TVA pentru firmele cu afaceri sub 3,2 milioane lei appeared first on Politik.
13:30
Statul va indexa pensiile în 2026 – Guvernul majorează și valoarea de referință la unele categorii de salariați # Politik
Pensiile moldovenilor vor fi indexate de la 1 aprilie 2026 cu 6,8 la sutǎ, spune premierul Alexandru Munteanu. Măsura se regăsește în proiectul Legii Bugetului Asigurării Sociale pentru anul viitor. Astfel, începând cu 1 aprilie 2026, toate pensiile din Republica Moldova ar urma sǎ fie indexate cu 6,8 la sută, raportat la rata inflației. În ... Statul va indexa pensiile în 2026 – Guvernul majorează și valoarea de referință la unele categorii de salariați The post Statul va indexa pensiile în 2026 – Guvernul majorează și valoarea de referință la unele categorii de salariați appeared first on Politik.
13:30
Veniturile populației cresc cu 10%, iar compensațiile la energie se restrâng – Ministrul Plugaru spune de ce statul va tria lista beneficiarilor # Politik
Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, anunță că pentru sezonul rece curent au fost depuse deja 783.000 de cereri pentru compensații la energie, cifră care depășește numărul beneficiarilor de anul trecut. Potrivit ministrului, autoritățile vor stabili sprijinul în funcție de veniturile fiecărei familii și de necesitățile declarate. Plugaru a subliniat că, pe parcursul anului, ... Veniturile populației cresc cu 10%, iar compensațiile la energie se restrâng – Ministrul Plugaru spune de ce statul va tria lista beneficiarilor The post Veniturile populației cresc cu 10%, iar compensațiile la energie se restrâng – Ministrul Plugaru spune de ce statul va tria lista beneficiarilor appeared first on Politik.
13:30
Bugetele trec fără dialog social – Sindicatele cer Guvernului consultări reale și transparență # Politik
Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) solicită Guvernului să supună de urgență dezbaterii, în cadrul Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective, proiectele bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale, bugetului fondurilor de sănătate, modificările la Legea salarizării și hotărârea privind salariul minim pentru 2026. Documentele au fost aprobat în cadrul ședinței de astăzi a ... Bugetele trec fără dialog social – Sindicatele cer Guvernului consultări reale și transparență The post Bugetele trec fără dialog social – Sindicatele cer Guvernului consultări reale și transparență appeared first on Politik.
3 decembrie 2025
20:10
Legea repatrierii bunurilor, actualizată – Diaspora scapă de impozite la mașini – Proiectul propus de deputați # Politik
Moldovenii din diaspora vor putea aduce mai ușor acasă bunurile personale, inclusiv automobilul. Fracțiunea PAS a înregistrat proiectul de lege care va permite extinderea criteriilor de aplicare a legii privind repatrierea, astfel încât mai multe categorii de cetățeni să devină eligibili. Proiectul de lege, mărește limita de vechime a mașinii – de la 9 la ... Legea repatrierii bunurilor, actualizată – Diaspora scapă de impozite la mașini – Proiectul propus de deputați The post Legea repatrierii bunurilor, actualizată – Diaspora scapă de impozite la mașini – Proiectul propus de deputați appeared first on Politik.
20:10
O nouă ședință în dosarul „Frauda Bancară” cu participarea lui Plahotniuc – Instanța a admis parțial lista de martori ai apărării, iar avocații invocă suspiciuni privind echitatea procesului # Politik
Magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, au admis 27 dintre cei 163 de martori propuși de apărare în dosarul „Frauda bancară”, în care este învinuit oligarhul Vladimir Plahotniuc. Printre martorii acceptați se numără persoane care au făcut parte din conducerea Băncii Naționale, precum și foști premieri și deputați. Inculpatul a fost escortat, din nou, din Penitenciarul ... O nouă ședință în dosarul „Frauda Bancară” cu participarea lui Plahotniuc – Instanța a admis parțial lista de martori ai apărării, iar avocații invocă suspiciuni privind echitatea procesului The post O nouă ședință în dosarul „Frauda Bancară” cu participarea lui Plahotniuc – Instanța a admis parțial lista de martori ai apărării, iar avocații invocă suspiciuni privind echitatea procesului appeared first on Politik.
20:10
Vicepremierul Chiveri: Guvernul lucrează la strategia de reintegrare a regiunii transnistrene – Formatul 5+2 și-a pierdut relevanța # Politik
Chișinăul continuă lucrul la strategia de reintegrare a regiunii transnistrene. Vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, a declarat după ședința Guvernului, că miza autorităților în ce privește negocierile este dialogul direct cu Tiraspolul. Potrivit oficialului, formatul 5+2 nu mai este valabil în condițiile războiului din Ucraina. Întrebat despre viziunea Guvernului de la Chișinău pentru apropierea celor ... Vicepremierul Chiveri: Guvernul lucrează la strategia de reintegrare a regiunii transnistrene – Formatul 5+2 și-a pierdut relevanța The post Vicepremierul Chiveri: Guvernul lucrează la strategia de reintegrare a regiunii transnistrene – Formatul 5+2 și-a pierdut relevanța appeared first on Politik.
20:10
Furt sau incompetență la Teleradio-Moldova? Conducerea, audiată în Parlament – Opoziția sesizează Procuratura, iar comisiile parlamentare promit monitorizare strictă # Politik
La Parlament au avut loc, astăzi, audieri publice despre conformitatea gestionării resurselor financiare și a patrimoniului public de către Instituția Publică Compania „Teleradio-Moldova” în perioada 2023-2024. Evenimentul s-a desfășurat pe platforma Comisiei pentru control al finanțelor publice, în comun cu Comisia pentru cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media, iar participanții au discutat despre rezultatul ... Furt sau incompetență la Teleradio-Moldova? Conducerea, audiată în Parlament – Opoziția sesizează Procuratura, iar comisiile parlamentare promit monitorizare strictă The post Furt sau incompetență la Teleradio-Moldova? Conducerea, audiată în Parlament – Opoziția sesizează Procuratura, iar comisiile parlamentare promit monitorizare strictă appeared first on Politik.
