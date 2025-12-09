Dosarul primarului Ciochină acuzat de ucidere în trafic intră în linie dreaptă

16:50

Guvernul lucrează la noua lege a salarizării, un proiect care ar urma să schimbe modul în care sunt plătiți angajații din sectorul public. Autoritățile își propun ca noul sistem să fie gata în câteva luni, astfel încât, în scenariul optimist, acesta să intre în vigoare de la 1 septembrie 2026, iar cel târziu de la ... Guvernul pregătește o nouă lege a salarizării – Echitate mai mare și creșteri pentru cei cu venituri mici