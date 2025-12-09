Moldovagaz, la un pas de faliment: datoriile de 14,6 miliarde de lei apasă compania

20:00

Aureliu Luchin a fost desemnat câștigător al concursului pentru funcția de administrator al Î.S. „Fabrica de Sticlă din Chișinău” și a trecut oficial de la statutul de director interimar la cel de director plin al întreprinderii. Concursul pentru ocuparea funcției vacante s-a desfășurat în două etape. În prima etapă, cea de preselecție, au fost examinate […] Articolul De la interimar la director: Aureliu Luchin a câștigat concursul pentru conducerea Fabricii de Sticlă apare prima dată în Bani.md.