Oamenii ies în stradă în România și cer demisii în justiție după dezvăluiri despre corupție
BreakingNews, 11 decembrie 2025 13:40
Sute de persoane s‑au adunat miercuri seară în fața sediului Consiliului Superior al Magistraturii din București și în alte orașe din România pentru a protesta față de situația din sistemul judiciar și pentru a cere demisii ale unor oficiali de rang înalt. Manifestanții au ieșit în stradă după ce o amplă investigație jurnalistică, prezentată într‑un
Acum 30 minute
13:40
Acum 2 ore
12:50
Nicolai Țveatkov, Anatolii Tkach și Ian Lisnevschi lansează un volum despre securitatea contemporană # BreakingNews
Astăzi a avut loc prezentarea oficială a cărții „Securitate: ghid scurt", semnată de Nicolai Țveatkov, Anatolii Tkach și Ian Lisnevschi. La eveniment au participat actori politici, experți, cercetători, reprezentanți ai mediului academic și specialiști în domeniul securității. Autorii au prezentat principalele direcții ale lucrării: • o viziune sistemică asupra amenințărilor globale și a instituțiilor de
12:30
Kiev găzduiește Congresul Internațional de Consultanță Politică; experți moldoveni participă activ # BreakingNews
Cel de-al 11-lea Congres Internațional al Consultanților Politici Profesioniști, intitulat „Epoca Rupturii: Tranziția Sistemelor", se va desfășura la Kiev pe 13 decembrie 2025, reunind experți din mai multe țări pentru a analiza dinamica schimbărilor politice și a comportamentului electoral. Evenimentul se axează pe procesele de transformare accelerate la nivel global și regional, punând accentul
12:10
Ambasada Republicii Moldova în Ucraina a anunțat că, începând cu 23 decembrie, suspendă temporar preluarea cererilor legate de cetățenie, măsura fiind valabilă pentru o perioadă nedeterminată. Decizia este legată de modificările recente ale legislației naționale, care impun ajustarea procedurilor consulare aplicate de misiunile diplomatice. Până la finalizarea acestor actualizări, ambasada nu va mai procesa solicitările
Acum 4 ore
11:20
EDITORIAL// Adevărata miză a „internaţionalizării” cazului Partidului Republican „Inima Moldovei” # BreakingNews
În ultima perioadă, am asistat la o avalanşă de demersuri ale Partidului Republican „Inima Moldovei" către diverse structuri internaţionale, dar şi către corpul diplomatic acreditat la Chişinău. Formaţiunea informează despre situaţia în care s-a pomenit ca urmare a introducerii unor modificări la art. 21 din Legea partidelor politice cu puţin timp înainte de startul oficial
10:40
În ultimele 24 de ore, punctele de trecere a frontierei din Republica Moldova au înregistrat un flux de peste 46.400 de traversări, dintre care un număr semnificativ de persoane au intrat, iar altele au ieșit din țară. Cele mai aglomerate puncte au fost Aeroportul Internațional Chișinău, dar și vămile rutier-terestre care leagă Moldova de țările
10:10
Un incendiu a izbucnit pe acoperișul unui bloc de locuit din capitală, iar flăcările s-au propagat rapid la structura superioară a clădirii. Pompierii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au ajuns prompt la fața locului și s-au mobilizat pentru a controla focul și a limita extinderea acestuia. Echipamentele de intervenție au fost folosite pentru
Acum 6 ore
09:40
Ion Ceban: „Vreau să spun lucrurilor pe nume și să vorbesc direct despre ceea ce trăiesc oamenii după alegeri. Pentru că cetățenii merită adevărul, nu ambalaje și nu manipulări." Ce au câștigat cetățenii după alegeri? Astăzi, realitatea este una dură: oamenii nu s-au ales cu promisiuni îndeplinite, ci cu anulări și tăieri. Compensațiile la energia electrică
09:10
Un bărbat și o femeie din Chișinău — parteneri de viață — au fost condamnați la câte 18 ani de închisoare, după ce instanța i-a găsit vinovați de omor intenționat. Incidentul s-a petrecut în urma unei altercații într-o locuință, ce a degenerat în violență gravă. Conform verdictului, agresorul a lovit victima de mai multe
Acum 24 ore
19:00
Unul dintre cei trei câini adoptați recent de la ÎM „Supravegherea și Protecția Animalelor" poartă cu mândrie numele orașului Chișinău și a plecat peste ocean, găsindu-și o familie iubitoare în Statele Unite ale Americii. Aceasta reprezintă o premieră și un exemplu viu că grija și responsabilitatea față de animale pot avea un impact global. Vreau
18:10
Rețea de trafic cu „ascunzișuri” în Chișinău: un tânăr din Orhei, prins cu droguri de lux # BreakingNews
Un tânăr de 19 ani, originar din satul Bulăiești, raionul Orhei, este cercetat penal pentru trafic de droguri, după ce oamenii legii au descins cu percheziții la domiciliul său. Potrivit anchetei, acesta ar fi activat ca și curier pentru un magazin online de droguri, gestionat prin aplicația Telegram. Tânărul ar fi avut rolul de
17:40
Ministrul Educaţiei, Dan Perciun, critică iniţiativa primarului Capitalei de a introduce testarea antidrog în şcoli, considerând că propunerea este imprudentă și „negândită". Într-o reacţie recentă, Perciun a subliniat că o astfel de măsură necesită planificare atentă și coordonare cu ministere relevante, iar nu poate fi adoptată pe repede-înainte. Potrivit ministrului, este nevoie de detalii
17:10
Ameninţări pe Telegram la adresa unor şcoli din Bălți — poliţia a demarat investigaţii # BreakingNews
Un canal de Telegram, creat recent, a publicat mesaje cu ameninţări teroriste la adresa mai multor instituţii de învăţământ din municipiul Bălţi. Ameninţările vizează cel puţin 7-8 şcoli și conţin declaraţii violente, într-un video postat care arată un bărbat mascat şi înarmat ce ameninţă elevii cu represalii grave. Mesajele au generat îngrijorare imediată în
16:40
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis o avertizare de tip „Cod Galben de ceață" pentru întreaga Republică Moldova. În intervalul vizat, pe arii extinse se estimează că vizibilitatea va scădea sub 200 de metri, fenomen care poate afecta semnificativ circulația rutieră și feroviară. Meteorologii avertizează că ceața densă poate produce condiții periculoase — vederea
16:10
Autoritățile au efectuat recent percheziții într-o localitate din raionul Ialoveni, în urma cărora au fost ridicate substanțe narcotice și o armă deținută ilegal. Descinderile au vizat mai multe adrese, unde locuiau persoane suspectate de consum și deținere ilegală de droguri. La una dintre adrese, poliția a depistat plicuri și sacoșe cu substanță vegetală cu miros
15:40
Denis Șova, Partidul Nostru: „Energia electrică ar putea costa 2 lei la prețurile actuale de achiziție a gazului” # BreakingNews
Energia electrică în Moldova ar putea costa mai puțin de 2 lei pe kilowatt. Însă, din cauza formării netransparente a tarifelor în țară și a adaosului exagerat la prețul gazului, populația este obligată să plătească exagerat mai mult. Această opinie a fost exprimată de consilierul Partidului Nostru în Consiliul Municipal Chișinău, membru al comisiei pentru
15:10
Un autotren s-a răsturnat astăzi pe o șosea din raionul Hâncești, pe traseul care leagă localitatea Fundul Galbenei de drumul principal. Incidentul s-a petrecut în jurul orei 5:00, când camionul, condus de un bărbat de 49 de ani, a pierdut controlul într-o curbă periculoasă şi a derapat, părăsind carosabilul și căzând într-un canal de scurgere.
14:40
Trei persoane s-au ales cu sancțiuni după ce au fost depistate că vânaseră ilegal un iepure. Incidentul a fost descoperit în timpul unei acțiuni de control efectuate de autoritățile de mediu, care monitorizează respectarea legislației privind fauna sălbatică. Inspectorii au constatat că cei trei utilizaseră arme și unelte neautorizate, fără documentele necesare pentru vânătoare, punând
14:10
Zeci de pericole pe șosele: raid al poliției scoate la iveală șoferi băuți și inconștienți # BreakingNews
Într-o singură zi, poliția a reținut mai mulți conducători auto care s-au urcat la volan sub influența alcoolului. Controlul de rutină a relevat că unii șoferi aveau o alcoolemie semnificativă, punând astfel în pericol viața lor și a altor participanți la trafic. Oamenii legii au acționat rapid — vehiculele au fost oprite, testele au demonstrat
Ieri
13:40
Omor la azilul pentru vârstnici — autoritățile rețin un suspect după moartea unui bătrân # BreakingNews
Un bătrân a fost ucis în bătaie într-un centru de plasament din raionul Dubăsari. Incidentul a avut loc în curtea instituției, iar victimei i-au fost aplicate lovituri care i-au provocat leziuni fatale. Autoritățile au intervenit rapid și au reținut un suspect considerat responsabil pentru crimă. Victima a fost transportată la spital, însă din cauza
13:00
Liderul Partidului Nostru le vorbește studenților: „Ministrul de Interne trebuie să fie din sistem” # BreakingNews
Liderul fracțiunii parlamentare „Partidul Nostru", Renato Usatîi, a avut o întrevedere cu studenții Academiei „Ștefan cel Mare". Aceasta a fost organizată la solicitarea studenților și a avut loc în sala de ședințe plenare a Parlamentului. Renato Usatîi a subliniat că drumul ales de tineri nu este unul ușor și a împărtășit opinia că fiecare om
12:40
38 de persoane nu au primit voie să intre în Moldova — poliţia de frontieră ridică restricţii # BreakingNews
În ultimele 24 de ore, în punctele de trecere a frontierei, fluxul de persoane a fost intens, iar autorităţile au refuzat intrarea în Republica Moldova pentru 38 de persoane. Motivul măsurii a fost constatarea mai multor încălcări: printre acestea — documente invalide sau false, nerespectarea regulilor de intrare sau de şedere, dar şi alte abateri
12:10
O explozie a avut loc într-o gospodărie din satul Sărăteni, raionul Hâncești, provocând arsuri unui bărbat de 62 de ani. Incidentul s-a produs după ce o butelie de gaz a explodat în interiorul casei, provocând pagube materiale și rănirea proprietarului. Victima a fost transportată de urgență la spital, cu arsuri la față și la
11:40
Marcă de neprezentare: 27 de martori ai apărării pentru Plahotniuc şi niciunul în instanţă # BreakingNews
Procesul intentat lui Vladimir Plahotniuc în dosarul „frauda bancară" continuă cu întârzieri, din cauza absenței martorilor apărării. Deși instanța a aprobat lista a 27 de persoane propuse de avocați pentru a depune mărturie în favoarea fostului lider democrat, niciunul dintre aceștia nu s-a prezentat până acum la audieri. Avocații susțin că situația este determinată
10:50
Primarul Ion Ceban anunță o inițiativă menită să protejeze tinerii din școlile din Chișinău: introducerea testelor antidrog în școli. Oficialul atrage atenția că problema consumului de droguri în rândul elevilor a devenit una extrem de periculoasă pentru viața și sănătatea copiilor și adolescenților. „Am tras alarma acum o lună și am propus să unim eforturile pentru
10:50
Bulevardul Dacia a trecut printr-o transformare spectaculoasă! Ce odinioară era un bulevard degradat și neprietenos pentru pietoni, cărucioare sau bicicliști, astăzi a devenit un spațiu modern, sigur și plin de verdeață, unde comunitatea se poate bucura de plimbări, relaxare și transport public eficient. ÎMPREUNĂ DEZVOLTĂM CHIȘINĂUL!Bulevardul Dacia: înainte și acum ÎNAINTE:Bulevardul Dacia era într-o
10:40
La punctul de trecere a frontierei Albiţa, poliţiştii de frontieră au reţinut un bărbat de cetăţenie moldovenească, urmărit penal pentru comiterea unui act sexual cu un minor. Omul a fost depistat în momentul în care încerca să părăsească ţara. Autorităţile îl cautau anterior pentru faptele respective, iar capturarea sa la frontieră i-a închis posibilitatea
10:10
La Nisporeni au fost semnalate tăieri suspecte de arbori, ceea ce a determinat autoritățile să demareze verificări amănunțite. Inspectorii de mediu se află la fața locului pentru a stabili dacă intervențiile asupra fondului forestier respectă legea sau dacă este vorba despre defrișări ilegale. Verificările vizează analiza documentației de autorizare, modul în care s-au desfășurat lucrările
09:40
Republica Moldova se confruntă cu o creștere semnificativă a cazurilor de pneumonie în rândul copiilor, ceea ce pune presiune tot mai mare pe spitalele pediatrice. În mai multe unități medicale, secțiile pentru copii sunt deja aproape pline, motiv pentru care s-au suplimentat paturile pentru a putea interna toți micuții care necesită tratament de urgență. Medicii
09:10
Procesul în care Nicanor Ciochină este judecat pentru accidentul tragic soldat cu moartea unui copil de 14 ani capătă noi com
9 decembrie 2025
18:10
Cadouri de sezon sau riscuri ascunse? Sfaturi pentru a depista articole false înainte de a cumpăra # BreakingNews
Pe fondul creşterii vânzărilor de cadouri ieftine — deseori tentante prin preţ — autorităţile şi experţii avertizează populaţia să fie atentă: unele dintre aceste oferte pot ascunde produse contrafăcute. Aceste bunuri „la preţ redus” pot părea atractive, dar adesea vin cu riscuri: calitate slabă, siguranţă scăzută — sau chiar pericol pentru sănătate în cazul cosmeticelor, … Articolul Cadouri de sezon sau riscuri ascunse? Sfaturi pentru a depista articole false înainte de a cumpăra apare prima dată în BreakingNews.
17:40
Depozit cu fân mistuit de flăcări la Dezghingea — cinci echipaje de pompieri în intervenţie # BreakingNews
Un depozit cu fân din localitatea Dezghingea, raionul Comrat, a luat foc în seara zilei de 8 decembrie. La apelul de urgență au răspuns cinci echipaje de pompieri și salvatori, care s‑au deplasat imediat la locul incidentului. La sosire, salvatorii au constatat că în depozit se aflau aproximativ 800 de baloți de fân care … Articolul Depozit cu fân mistuit de flăcări la Dezghingea — cinci echipaje de pompieri în intervenţie apare prima dată în BreakingNews.
17:10
O mamă cu doi copii din raionul Soroca este judecată după ce a înjunghiat un bărbat în abdomen, în urma unui conflict izbucnit în iunie 2025. Victima a suferit răni grave care i-au pus viața în pericol. În fața instanței, femeia a declarat că nu și-a propus să-l omoare, ci doar să-l sperie. Ea a … Articolul Mamă din Soroca judecată după ce a înjunghiat un bărbat: „Nu am vrut să‑l omor” apare prima dată în BreakingNews.
16:50
Fără costume de scenă și opincile — Gabriel Nebunu devastat după furtul bagajului în autocar # BreakingNews
Cântărețul Gabriel Nebunu a devenit victimă a hoților în Italia: i-a fost furată valiza în autocar, chiar după ce revenea de la un concert. În valiză se aflau costumele sale tradiționale, opincile, haine, bani și accesoriile artistice — lucruri de o valoare sentimentală ridicată. Nebunu a declarat că nu poate să-și explice cum s-a întâmplat … Articolul Fără costume de scenă și opincile — Gabriel Nebunu devastat după furtul bagajului în autocar apare prima dată în BreakingNews.
16:10
Permis suspendat și amendă de 20 000 lei pentru șofer care a ignorat semnalul poliției # BreakingNews
Un șofer din raionul Florești a fost sancționat sever după ce a ignorat semnalul unui echipaj de patrulare și a refuzat să oprească automobilul la indicația polițistului. În urma examinării cazului, bărbatul a fost declarat vinovat de neîndeplinirea indicațiilor legale ale agentului și a primit o amendă de 20.000 de lei. Pe lângă sancțiunea financiară, … Articolul Permis suspendat și amendă de 20 000 lei pentru șofer care a ignorat semnalul poliției apare prima dată în BreakingNews.
15:40
Alertă falsă la 112 nu e glumă: autorităţile intensifică sancţiunile după statistica alarmantă # BreakingNews
Autorităţile din Republica Moldova au decis să introducă pedepse mai dure pentru apelurile false la numărul de urgență Serviciul 112. Constatările recente arată că un procent semnificativ — circa 36% — din apelurile recepționate în 2025 nu au reprezentat cazuri reale de urgență, mulți sunând “doar ca să afle cât e ora”. Apelurile … Articolul Alertă falsă la 112 nu e glumă: autorităţile intensifică sancţiunile după statistica alarmantă apare prima dată în BreakingNews.
15:10
Bălți fără buget pentru 2026? Boicot politic, apel la responsabilitate și riscuri pentru oraș # BreakingNews
Bugetul municipiului Bălți pentru 2026, boicotat de PAS și PSRM. Eduard Pleșca face apel la responsabilitatea consilierilor față de bălțeni Proiectul bugetului municipiului Bălți pentru anul 2026 a fost boicotat de fracțiunile PAS și PSRM în Consiliul Municipal Bălți. Consilierii Partidului Nostru fac apel la responsabilitate și colaborare. „Haideți să colaborăm și să privim cu … Articolul Bălți fără buget pentru 2026? Boicot politic, apel la responsabilitate și riscuri pentru oraș apare prima dată în BreakingNews.
14:10
Un moldovean căutat pentru tentativă de omor, reţinut de poliţiştii de frontieră români la PTF Stânca # BreakingNews
Poliţiştii de frontieră români din Punctul de Trecere a Frontierei Stânca au reţinut un cetăţean din Republica Moldova care era dat în urmărire internaţională pentru tentativă de omor. Cazul a fost anunţat oficial de autorităţile de la Bucureşti, care au intervenit imediat după ce suspectul s-a prezentat la formalităţile de control. După identificarea sa în … Articolul Un moldovean căutat pentru tentativă de omor, reţinut de poliţiştii de frontieră români la PTF Stânca apare prima dată în BreakingNews.
Mai mult de 2 zile în urmă
13:40
În noaptea recentă, în raionul Cahul, un autoturism de model Dodge Ram a intrat în coliziune frontală cu o autospecială de ambulanță, provocând un accident grav. În urma impactului, membrii echipajului medical au suferit multiple traume și au fost transportați la spital. Autoritățile de la Cahul au anunțat iniţierea unui proces penal, deoarece șoferul maşinii … Articolul Coliziune matinală: autospecială de urgenţă lovită la Cahul, şoferul fugar apare prima dată în BreakingNews.
13:10
Mită la graniță: suspect prins în flagrant, imaginea postată chiar de Ziua Anticorupției” # BreakingNews
Un bărbat a fost reținut după ce a încercat să ofere mită la frontieră, într-un caz semnalat public chiar de Ziua Anticorupției. Incidentul — surprins într-un clip publicat online — a atras atenția autorităților, iar suspectul a fost prins în flagrant de ofițerii anticorupție, care investighează circumstanțele faptei și implicarea altor persoane. Conform materialelor … Articolul Mită la graniță: suspect prins în flagrant, imaginea postată chiar de Ziua Anticorupției” apare prima dată în BreakingNews.
12:40
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, acuză consilierii PAS că nu cunosc situația reală din sistemul educațional și proiectele implementate în capitală. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei discuții privind serviciile oferite în instituțiile de învățământ. Potrivit edilului, consilierii nu au putut răspunde la întrebarea referitoare la localitățile din țară în care există ore cu … Articolul Ceban: „Avem ce avem” – incompetență în CMC și în toată țara apare prima dată în BreakingNews.
12:10
Caz şocant în nordul ţării: un bărbat este acuzat de multiple abuzuri sexuale asupra unei minore # BreakingNews
Într-o localitate din nordul Republicii Moldova, un bărbat a fost reţinut sub suspiciunea că a abuzat sexual, de mai multe ori, o minoră — un caz care a şocat comunitatea și ridică semne de întrebare privind siguranța copiilor. Ancheta este în derulare, iar autoritățile transmit că riscă pedepse severe pentru infracțiunile comise. Conform verificărilor preliminare, … Articolul Caz şocant în nordul ţării: un bărbat este acuzat de multiple abuzuri sexuale asupra unei minore apare prima dată în BreakingNews.
11:40
Autorităţile au destrămat o reţea de trafic de droguri, reuşind să scoată din circulaţia ilegală substanţe narcotice cu o valoare estimată la peste 1,2 milioane lei. În cadrul operațiunii, au fost reţinute două persoane suspectate de transport și comercializare de droguri. Cazul a fost documentat de către ofiţerii de investigaţie / antidrog care, urmărind piste … Articolul Droguri de peste 1,2 milioane lei scoase din circuit — doi suspecți reținuți apare prima dată în BreakingNews.
11:00
Transnistria oprește cheltuielile noi: Măsuri dure pentru a face față dificultăților economice # BreakingNews
Administrația regiunii transnistrene a anunțat introducerea unor noi restricții privind utilizarea fondurilor bugetare, justificând măsura prin deteriorarea situației economice și pregătirea pentru următorul an financiar. La Tiraspol se subliniază că schimbările vizează în primul rând termenele de depunere a documentelor și posibilitatea de a angaja noi obligații financiare, transmite corespondentul IPN din regiune, transmite breakingnews.md cu referire … Articolul Transnistria oprește cheltuielile noi: Măsuri dure pentru a face față dificultăților economice apare prima dată în BreakingNews.
10:10
Prins cu bunuri de lux contrafăcute în valoare de 1,8 milioane lei — un moldovean cercetat pentru trafic de mărfuri falsificate # BreakingNews
Un cetăţean moldovean a fost reţinut de autorităţi după ce a fost găsit în posesia unor bunuri de lux suspecte de contrafacere, cu o valoare estimată la 1,8 milioane lei. Descoperirea a avut loc în cadrul unei operațiuni de verificare a articolelor de marcă, sensibile la falsificări și comerţ ilegal. În urma percheziţiilor, anchetatorii au … Articolul Prins cu bunuri de lux contrafăcute în valoare de 1,8 milioane lei — un moldovean cercetat pentru trafic de mărfuri falsificate apare prima dată în BreakingNews.
10:10
Partidul Mișcarea Alternativă Națională critică modul în care actuala guvernare invocă „războiul hibrid” în confruntarea politică internă. Liderii formațiunii afirmă că, în prezent, orice voce critică la adresa PAS este imediat etichetată drept propagandă ostilă sau parte a unui atac informațional. Reprezentanții MAN acuză majoritatea parlamentară că limitează libertatea de exprimare, menționând în special noua … Articolul MAN cere explicații și măsuri concrete privind combaterea dezinformării apare prima dată în BreakingNews.
09:40
Un seism puternic, cu magnitudinea preliminară 7,2 (posibil revizuit la 7,6), a zguduit în noaptea aceasta nordul Japoniei, la o adâncime de circa 50-54 km, cu epicentrul în largul Prefecturii Aomori. În urma cutremurului, autoritățile au emis o alertă de tsunami, avertizând că valurile pot atinge o înălțime de până la 3 metri. Prefecturile … Articolul Cutremur 7,2 R în Japonia — alertă de tsunami activă pentru coastele nord-estice apare prima dată în BreakingNews.
09:10
Un control recent la Ocolul Silvic Scoreni a scos la iveală tăieri neautorizate de arbori într-una din zonele cantonului — o descoperire care a declanșat o anchetă și sancțiuni disciplinare. Verificările au stabilit că volumul masei lemnoase tăiate ilegal este de 2,78 metri cubi, iar prejudiciul estimat se ridică la 11 438 de lei. Ca … Articolul Tăieri ilegale la Scoreni: pădurar concediat și obligat să compenseze prejudiciul apare prima dată în BreakingNews.
8 decembrie 2025
18:10
Fostul deputat Vladimir Andronachi va rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile, după ce instanța a admis demersul procurorilor. Decizia vine în cadrul dosarului în care politicianul este cercetat pentru spălare de bani în proporții deosebit de mari și alte infracțiuni economice. Magistrații au argumentat că există riscul ca fostul parlamentar să influențeze … Articolul Nicio șansă la libertate: Andronachi mai rămâne o lună în arest preventiv apare prima dată în BreakingNews.
17:50
A vrut să arate o problemă, s-a trezit amendat: scandal la Soroca după un video cu gardul cimitirului # BreakingNews
Un bărbat din raionul Soroca a fost amendat de autorităţile locale după ce a publicat un video în care filma gardul deteriorat al unui cimitir — o acțiune considerată de oficiali ca „nesupunere” faţă de prevederile administrative. Potrivit relatărilor, filmarea a avut loc după ce cetățeanul a observat lipsa întreţinerii gardului, care prezenta semne vizibile … Articolul A vrut să arate o problemă, s-a trezit amendat: scandal la Soroca după un video cu gardul cimitirului apare prima dată în BreakingNews.
