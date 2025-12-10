Denis Șova, Partidul Nostru: „Energia electrică ar putea costa 2 lei la prețurile actuale de achiziție a gazului”
10 decembrie 2025
Energia electrică în Moldova ar putea costa mai puțin de 2 lei pe kilowatt. Însă, din cauza formării netransparente a tarifelor în țară și a adaosului exagerat la prețul gazului, populația este obligată să plătească exagerat mai mult. Această opinie a fost exprimată de consilierul Partidului Nostru în Consiliul Municipal Chișinău, membru al comisiei pentru
Un autotren s-a răsturnat astăzi pe o șosea din raionul Hâncești, pe traseul care leagă localitatea Fundul Galbenei de drumul principal. Incidentul s-a petrecut în jurul orei 5:00, când camionul, condus de un bărbat de 49 de ani, a pierdut controlul într-o curbă periculoasă şi a derapat, părăsind carosabilul și căzând într-un canal de scurgere.
Trei persoane s-au ales cu sancțiuni după ce au fost depistate că vânaseră ilegal un iepure. Incidentul a fost descoperit în timpul unei acțiuni de control efectuate de autoritățile de mediu, care monitorizează respectarea legislației privind fauna sălbatică. Inspectorii au constatat că cei trei utilizaseră arme și unelte neautorizate, fără documentele necesare pentru vânătoare, punând
Zeci de pericole pe șosele: raid al poliției scoate la iveală șoferi băuți și inconștienți # BreakingNews
Într-o singură zi, poliția a reținut mai mulți conducători auto care s-au urcat la volan sub influența alcoolului. Controlul de rutină a relevat că unii șoferi aveau o alcoolemie semnificativă, punând astfel în pericol viața lor și a altor participanți la trafic. Oamenii legii au acționat rapid — vehiculele au fost oprite, testele au demonstrat
Omor la azilul pentru vârstnici — autoritățile rețin un suspect după moartea unui bătrân # BreakingNews
Un bătrân a fost ucis în bătaie într-un centru de plasament din raionul Dubăsari. Incidentul a avut loc în curtea instituției, iar victimei i-au fost aplicate lovituri care i-au provocat leziuni fatale. Autoritățile au intervenit rapid și au reținut un suspect considerat responsabil pentru crimă. Victima a fost transportată la spital, însă din cauza
Liderul Partidului Nostru le vorbește studenților: „Ministrul de Interne trebuie să fie din sistem” # BreakingNews
Liderul fracțiunii parlamentare „Partidul Nostru", Renato Usatîi, a avut o întrevedere cu studenții Academiei „Ștefan cel Mare". Aceasta a fost organizată la solicitarea studenților și a avut loc în sala de ședințe plenare a Parlamentului. Renato Usatîi a subliniat că drumul ales de tineri nu este unul ușor și a împărtășit opinia că fiecare om
38 de persoane nu au primit voie să intre în Moldova — poliţia de frontieră ridică restricţii # BreakingNews
În ultimele 24 de ore, în punctele de trecere a frontierei, fluxul de persoane a fost intens, iar autorităţile au refuzat intrarea în Republica Moldova pentru 38 de persoane. Motivul măsurii a fost constatarea mai multor încălcări: printre acestea — documente invalide sau false, nerespectarea regulilor de intrare sau de şedere, dar şi alte abateri
O explozie a avut loc într-o gospodărie din satul Sărăteni, raionul Hâncești, provocând arsuri unui bărbat de 62 de ani. Incidentul s-a produs după ce o butelie de gaz a explodat în interiorul casei, provocând pagube materiale și rănirea proprietarului. Victima a fost transportată de urgență la spital, cu arsuri la față și la
Marcă de neprezentare: 27 de martori ai apărării pentru Plahotniuc şi niciunul în instanţă # BreakingNews
Procesul intentat lui Vladimir Plahotniuc în dosarul „frauda bancară" continuă cu întârzieri, din cauza absenței martorilor apărării. Deși instanța a aprobat lista a 27 de persoane propuse de avocați pentru a depune mărturie în favoarea fostului lider democrat, niciunul dintre aceștia nu s-a prezentat până acum la audieri. Avocații susțin că situația este determinată
Primarul Ion Ceban anunță o inițiativă menită să protejeze tinerii din școlile din Chișinău: introducerea testelor antidrog în școli. Oficialul atrage atenția că problema consumului de droguri în rândul elevilor a devenit una extrem de periculoasă pentru viața și sănătatea copiilor și adolescenților. „Am tras alarma acum o lună și am propus să unim eforturile pentru
Bulevardul Dacia a trecut printr-o transformare spectaculoasă! Ce odinioară era un bulevard degradat și neprietenos pentru pietoni, cărucioare sau bicicliști, astăzi a devenit un spațiu modern, sigur și plin de verdeață, unde comunitatea se poate bucura de plimbări, relaxare și transport public eficient. ÎMPREUNĂ DEZVOLTĂM CHIȘINĂUL!Bulevardul Dacia: înainte și acum ÎNAINTE:Bulevardul Dacia era într-o
La punctul de trecere a frontierei Albiţa, poliţiştii de frontieră au reţinut un bărbat de cetăţenie moldovenească, urmărit penal pentru comiterea unui act sexual cu un minor. Omul a fost depistat în momentul în care încerca să părăsească ţara. Autorităţile îl cautau anterior pentru faptele respective, iar capturarea sa la frontieră i-a închis posibilitatea
La Nisporeni au fost semnalate tăieri suspecte de arbori, ceea ce a determinat autoritățile să demareze verificări amănunțite. Inspectorii de mediu se află la fața locului pentru a stabili dacă intervențiile asupra fondului forestier respectă legea sau dacă este vorba despre defrișări ilegale. Verificările vizează analiza documentației de autorizare, modul în care s-au desfășurat lucrările
Republica Moldova se confruntă cu o creștere semnificativă a cazurilor de pneumonie în rândul copiilor, ceea ce pune presiune tot mai mare pe spitalele pediatrice. În mai multe unități medicale, secțiile pentru copii sunt deja aproape pline, motiv pentru care s-au suplimentat paturile pentru a putea interna toți micuții care necesită tratament de urgență. Medicii
Procesul în care Nicanor Ciochină este judecat pentru accidentul tragic soldat cu moartea unui copil de 14 ani capătă noi complicații. În fața instanței a fost audiat complicele său, medicul stomatolog acuzat că l-ar fi ajutat după producerea tragediei. Dacă inițial acesta ar fi recunoscut implicarea în ascunderea dovezilor, în ședința de astăzi și-a schimbat
Cadouri de sezon sau riscuri ascunse? Sfaturi pentru a depista articole false înainte de a cumpăra # BreakingNews
Pe fondul creşterii vânzărilor de cadouri ieftine — deseori tentante prin preţ — autorităţile şi experţii avertizează populaţia să fie atentă: unele dintre aceste oferte pot ascunde produse contrafăcute. Aceste bunuri „la preţ redus" pot părea atractive, dar adesea vin cu riscuri: calitate slabă, siguranţă scăzută — sau chiar pericol pentru sănătate în cazul cosmeticelor,
Depozit cu fân mistuit de flăcări la Dezghingea — cinci echipaje de pompieri în intervenţie # BreakingNews
Un depozit cu fân din localitatea Dezghingea, raionul Comrat, a luat foc în seara zilei de 8 decembrie. La apelul de urgență au răspuns cinci echipaje de pompieri și salvatori, care s‑au deplasat imediat la locul incidentului. La sosire, salvatorii au constatat că în depozit se aflau aproximativ 800 de baloți de fân care
O mamă cu doi copii din raionul Soroca este judecată după ce a înjunghiat un bărbat în abdomen, în urma unui conflict izbucnit în iunie 2025. Victima a suferit răni grave care i-au pus viața în pericol. În fața instanței, femeia a declarat că nu și-a propus să-l omoare, ci doar să-l sperie. Ea a
Fără costume de scenă și opincile — Gabriel Nebunu devastat după furtul bagajului în autocar # BreakingNews
Cântărețul Gabriel Nebunu a devenit victimă a hoților în Italia: i-a fost furată valiza în autocar, chiar după ce revenea de la un concert. În valiză se aflau costumele sale tradiționale, opincile, haine, bani și accesoriile artistice — lucruri de o valoare sentimentală ridicată. Nebunu a declarat că nu poate să-și explice cum s-a întâmplat
Permis suspendat și amendă de 20 000 lei pentru șofer care a ignorat semnalul poliției # BreakingNews
Un șofer din raionul Florești a fost sancționat sever după ce a ignorat semnalul unui echipaj de patrulare și a refuzat să oprească automobilul la indicația polițistului. În urma examinării cazului, bărbatul a fost declarat vinovat de neîndeplinirea indicațiilor legale ale agentului și a primit o amendă de 20.000 de lei. Pe lângă sancțiunea financiară,
Alertă falsă la 112 nu e glumă: autorităţile intensifică sancţiunile după statistica alarmantă # BreakingNews
Autorităţile din Republica Moldova au decis să introducă pedepse mai dure pentru apelurile false la numărul de urgență Serviciul 112. Constatările recente arată că un procent semnificativ — circa 36% — din apelurile recepționate în 2025 nu au reprezentat cazuri reale de urgență, mulți sunând "doar ca să afle cât e ora". Apelurile
Bălți fără buget pentru 2026? Boicot politic, apel la responsabilitate și riscuri pentru oraș # BreakingNews
Bugetul municipiului Bălți pentru 2026, boicotat de PAS și PSRM. Eduard Pleșca face apel la responsabilitatea consilierilor față de bălțeni Proiectul bugetului municipiului Bălți pentru anul 2026 a fost boicotat de fracțiunile PAS și PSRM în Consiliul Municipal Bălți. Consilierii Partidului Nostru fac apel la responsabilitate și colaborare. „Haideți să colaborăm și să privim cu
Un moldovean căutat pentru tentativă de omor, reţinut de poliţiştii de frontieră români la PTF Stânca # BreakingNews
Poliţiştii de frontieră români din Punctul de Trecere a Frontierei Stânca au reţinut un cetăţean din Republica Moldova care era dat în urmărire internaţională pentru tentativă de omor. Cazul a fost anunţat oficial de autorităţile de la Bucureşti, care au intervenit imediat după ce suspectul s-a prezentat la formalităţile de control. După identificarea sa în
În noaptea recentă, în raionul Cahul, un autoturism de model Dodge Ram a intrat în coliziune frontală cu o autospecială de ambulanță, provocând un accident grav. În urma impactului, membrii echipajului medical au suferit multiple traume și au fost transportați la spital. Autoritățile de la Cahul au anunțat iniţierea unui proces penal, deoarece șoferul maşinii
Mită la graniță: suspect prins în flagrant, imaginea postată chiar de Ziua Anticorupției” # BreakingNews
Un bărbat a fost reținut după ce a încercat să ofere mită la frontieră, într-un caz semnalat public chiar de Ziua Anticorupției. Incidentul — surprins într-un clip publicat online — a atras atenția autorităților, iar suspectul a fost prins în flagrant de ofițerii anticorupție, care investighează circumstanțele faptei și implicarea altor persoane. Conform materialelor
Primarul municipiului Chiș
Caz şocant în nordul ţării: un bărbat este acuzat de multiple abuzuri sexuale asupra unei minore # BreakingNews
Într-o localitate din nordul Republicii Moldova, un bărbat a fost reţinut sub suspiciunea că a abuzat sexual, de mai multe ori, o minoră — un caz care a şocat comunitatea și ridică semne de întrebare privind siguranța copiilor. Ancheta este în derulare, iar autoritățile transmit că riscă pedepse severe pentru infracțiunile comise. Conform verificărilor preliminare, … Articolul Caz şocant în nordul ţării: un bărbat este acuzat de multiple abuzuri sexuale asupra unei minore apare prima dată în BreakingNews.
Autorităţile au destrămat o reţea de trafic de droguri, reuşind să scoată din circulaţia ilegală substanţe narcotice cu o valoare estimată la peste 1,2 milioane lei. În cadrul operațiunii, au fost reţinute două persoane suspectate de transport și comercializare de droguri. Cazul a fost documentat de către ofiţerii de investigaţie / antidrog care, urmărind piste … Articolul Droguri de peste 1,2 milioane lei scoase din circuit — doi suspecți reținuți apare prima dată în BreakingNews.
Transnistria oprește cheltuielile noi: Măsuri dure pentru a face față dificultăților economice # BreakingNews
Administrația regiunii transnistrene a anunțat introducerea unor noi restricții privind utilizarea fondurilor bugetare, justificând măsura prin deteriorarea situației economice și pregătirea pentru următorul an financiar. La Tiraspol se subliniază că schimbările vizează în primul rând termenele de depunere a documentelor și posibilitatea de a angaja noi obligații financiare, transmite corespondentul IPN din regiune, transmite breakingnews.md cu referire … Articolul Transnistria oprește cheltuielile noi: Măsuri dure pentru a face față dificultăților economice apare prima dată în BreakingNews.
Prins cu bunuri de lux contrafăcute în valoare de 1,8 milioane lei — un moldovean cercetat pentru trafic de mărfuri falsificate # BreakingNews
Un cetăţean moldovean a fost reţinut de autorităţi după ce a fost găsit în posesia unor bunuri de lux suspecte de contrafacere, cu o valoare estimată la 1,8 milioane lei. Descoperirea a avut loc în cadrul unei operațiuni de verificare a articolelor de marcă, sensibile la falsificări și comerţ ilegal. În urma percheziţiilor, anchetatorii au … Articolul Prins cu bunuri de lux contrafăcute în valoare de 1,8 milioane lei — un moldovean cercetat pentru trafic de mărfuri falsificate apare prima dată în BreakingNews.
Partidul Mișcarea Alternativă Națională critică modul în care actuala guvernare invocă „războiul hibrid” în confruntarea politică internă. Liderii formațiunii afirmă că, în prezent, orice voce critică la adresa PAS este imediat etichetată drept propagandă ostilă sau parte a unui atac informațional. Reprezentanții MAN acuză majoritatea parlamentară că limitează libertatea de exprimare, menționând în special noua … Articolul MAN cere explicații și măsuri concrete privind combaterea dezinformării apare prima dată în BreakingNews.
Un seism puternic, cu magnitudinea preliminară 7,2 (posibil revizuit la 7,6), a zguduit în noaptea aceasta nordul Japoniei, la o adâncime de circa 50-54 km, cu epicentrul în largul Prefecturii Aomori. În urma cutremurului, autoritățile au emis o alertă de tsunami, avertizând că valurile pot atinge o înălțime de până la 3 metri. Prefecturile … Articolul Cutremur 7,2 R în Japonia — alertă de tsunami activă pentru coastele nord-estice apare prima dată în BreakingNews.
Un control recent la Ocolul Silvic Scoreni a scos la iveală tăieri neautorizate de arbori într-una din zonele cantonului — o descoperire care a declanșat o anchetă și sancțiuni disciplinare. Verificările au stabilit că volumul masei lemnoase tăiate ilegal este de 2,78 metri cubi, iar prejudiciul estimat se ridică la 11 438 de lei. Ca … Articolul Tăieri ilegale la Scoreni: pădurar concediat și obligat să compenseze prejudiciul apare prima dată în BreakingNews.
Fostul deputat Vladimir Andronachi va rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile, după ce instanța a admis demersul procurorilor. Decizia vine în cadrul dosarului în care politicianul este cercetat pentru spălare de bani în proporții deosebit de mari și alte infracțiuni economice. Magistrații au argumentat că există riscul ca fostul parlamentar să influențeze … Articolul Nicio șansă la libertate: Andronachi mai rămâne o lună în arest preventiv apare prima dată în BreakingNews.
A vrut să arate o problemă, s-a trezit amendat: scandal la Soroca după un video cu gardul cimitirului # BreakingNews
Un bărbat din raionul Soroca a fost amendat de autorităţile locale după ce a publicat un video în care filma gardul deteriorat al unui cimitir — o acțiune considerată de oficiali ca „nesupunere” faţă de prevederile administrative. Potrivit relatărilor, filmarea a avut loc după ce cetățeanul a observat lipsa întreţinerii gardului, care prezenta semne vizibile … Articolul A vrut să arate o problemă, s-a trezit amendat: scandal la Soroca după un video cu gardul cimitirului apare prima dată în BreakingNews.
În acest weekend, poliţia a intensificat controalele pe drumurile din ţară: mii de conducători auto au fost trași pe dreapta și sancționați pentru încălcări grave ale regulilor de circulaţie. Printre cele mai frecvente abateri — depășirea limitei de viteză, conducerea sub influența alcoolului sau a drogurilor, dar și ignorarea semnalelor semaforului ori a indicatoarelor de … Articolul Razie de amploare: sute de sancțiuni pentru abateri grave în trafic apare prima dată în BreakingNews.
Gimnaziul nr. 77 din orașul Cricova a devenit un model de succes în domeniul eficienței energetice, datorită investițiilor realizate de Primăria Chișinău și Primăria Cricova. Proiectul a vizat modernizarea completă a celor trei blocuri ale instituției, pentru a oferi elevilor și personalului condiții mai bune de studiu și muncă. Ca parte a lucrărilor, clădirile … Articolul Școala din Cricova se modernizează: acoperiș nou și izolare termică pentru elevi apare prima dată în BreakingNews.
Pacea s-a spulberat — atacuri aeriene şi schimb de foc la frontieră între Thailanda și Cambodgia # BreakingNews
Thailanda și Cambodgia au lansat bombardamente reciproce luni, deși recent au semnat un acord de pace în prezența președintelui SUA, Donald Trump. Potrivit presei internaționale, în timpul atacului artileristic asupra bazei thailandeze Anupong a murit un militar, alți trei au fost răniți. În replică, Thailanda a folosit avioane de vânătoare F-16, care au lovit artileria … Articolul Pacea s-a spulberat — atacuri aeriene şi schimb de foc la frontieră între Thailanda și Cambodgia apare prima dată în BreakingNews.
Un pasager nerezident a fost reținut la Aeroportul Internațional Chișinău după ce autoritățile au descoperit asupra lui sume importante în valută — dolari și euro — pe care nu le declarase. Banii au fost depistați în bagajul de mână în timpul controlului vamal. Conform reglementărilor, orice sumă ce depășește plafonul admis fără declarație trebuie anunțată … Articolul Cash ascuns în bagaj: pasager reținut la Chișinău cu valută neautorizată apare prima dată în BreakingNews.
Un accident puternic s-a produs în această dimineață chiar în centrul Chișinăului, în fața sediului Primăriei. Un Ford și un Mercedes s-au ciocnit violent într-una dintre cele mai aglomerate intersecții ale orașului, rezultând avarii serioase la ambele vehicule. În urma impactului, traficul a fost îngreunat minute în șir, iar șoferii au fost nevoiți să ocolească … Articolul Accident în inima Capitalei — două maşini distruse după impactul din fața Primăriei apare prima dată în BreakingNews.
Autorităţile au descins astăzi la mai multe adrese din raionul Briceni într-o operațiune de amploare împotriva traficului de droguri. În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat mai mulți saci plini de canabis, indicând o potenţială reţea de distribuţie ilegală. Surse apropiate anchetei spun că substanțele erau pregătite pentru a fi vândute pe piața neagră, iar … Articolul Percheziţii la Briceni: poliţia a ridicat saci întregi de canabis apare prima dată în BreakingNews.
Oamenii vin în Chișinău nu pentru vremuri bune, ci în căutarea condițiilor adecvate pe care le oferă capitala, inclusiv în domeniul educației. Numărul copiilor înscriși în instituțiile de învățământ din Chișinău a crescut considerabil în ultimii ani — cu peste 20.000, ceea ce reprezintă o majorare de aproximativ 25%. Această creștere se datorează faptului că în localitățile … Articolul Școlile din Chișinău se extind și se modernizează pentru elevii veniți din sate apare prima dată în BreakingNews.
Un tânăr din raionul Soroca a ajuns în atenția poliției după ce a fost agresat fizic, amenințat cu armă și jefuit. Agresorii l-au lăsat fără bani și pistol — un incident care a declanșat o anchetă penală. Potrivit cercetărilor, victima a fost atacată în stradă în timpul unei altercații, iar agresorii nu s-au limitat … Articolul Tânăr atacat la Soroca: bătut, jefuit și lăsat fără pistol apare prima dată în BreakingNews.
Primarul Ceban solicită responsabilitate consilierilor pentru salariile angajaților municipiului # BreakingNews
Astăzi are loc o nouă ședință a Consiliului Municipal Chișinău (CMC), iar primarul Ion Ceban a făcut apel la consilierii municipali să participe activ, să-și respecte obligațiile și să nu blocheze activitatea Consiliului. „Bugetul municipal a fost propus deja de opt ori în cadrul ședințelor, dar a fost blocat intenționat. Totuși, conform legii, trebuie să aprobați … Articolul Primarul Ceban solicită responsabilitate consilierilor pentru salariile angajaților municipiului apare prima dată în BreakingNews.
O scheme periculoasă de falsificare și distribuție de bani a fost destructurată: doi tineri din Chișinău au fost reținuți de poliție, suspectați că au pus în circulație bancnote contrafăcute. La perchezițiile din locuințele acestora au fost ridicate bancnote falsificate în diverse cupiuri, precum și mijloace utilizate pentru falsificare — ceea ce indică o activitate organizată … Articolul Doi tineri din Chişinău, arestați pentru circulaţie de bancnote false apare prima dată în BreakingNews.
Primarul Ion Ceban a lansat oficial Târgul de Crăciun în Piața Marii Adunări Naționale și toate decorațiunile festive din oraș. Evenimentul aduce lumină, magie și voie bună pentru toți chișinăuienii și oaspeții capitalei. „Mulțumesc tuturor colegilor și celor implicați în pregătirea sărbătorilor de iarnă. Eforturile noastre fac ca centrul și sectoarele orașului să strălucească, iar Chișinăul … Articolul Târgul de Crăciun din PMAN deschis: distracție, lumină și bucurie pentru toți apare prima dată în BreakingNews.
Explozie la Curătura: un bărbat s-a ales cu arsuri după ce a încercat să aprindă focul cu benzină # BreakingNews
O locuință din satul Curătura, raionul Șoldănești, a fost scena unei deflagraţii, după ce proprietarul a turnat benzină în sobă pentru a aprinde focul. Bărbatul de aproximativ 46 de ani a suferit arsuri la membrele superioare și coapse și a fost transportat de urgență la spital, iar starea lui este calificată ca medie-stabilă. … Articolul Explozie la Curătura: un bărbat s-a ales cu arsuri după ce a încercat să aprindă focul cu benzină apare prima dată în BreakingNews.
Trafic intens la hotarele Republicii Moldova: peste 60.000 de traversări ale frontierei au fost înregistrate în doar 24 de ore. Situația a generat un flux semnificativ atât la intrarea, cât și la ieșirea din țară, punând presiune pe infrastructura de control. Cele mai aglomerate puncte de trecere rămân aeroportul din Chișinău și vămile rutiere cu … Articolul Peste 60.000 de traversări în 24 de ore: Aglomerație record la frontierele Moldove apare prima dată în BreakingNews.
Un bărbat a fost reținut de oamenii legii după ce a fost prins conducând un Mercedes în stare avansată de ebrietate și fără permis de conducere. În urma verificărilor, polițiștii au descoperit că acesta nu doar că nu avea dreptul legal de a șofa, dar și că punea în pericol viața participanților la trafic. Testul … Articolul Beat şi fără permis: bărbatul a rămas fără Mercedes şi va face închisoare apare prima dată în BreakingNews.
În noaptea de sâmbătă spre duminică, un incendiu devastator a izbucnit la un club de noapte din Arpora, în statul Goa — tragedia s-a soldat cu cel puțin 25 de morți și mai mulți răniți. Printre victime se numără atât angajați ai clubului, cât și turiști. Flăcările au pornit, se pare, după o explozie … Articolul Incendiu mortal într-un club din India: cel puțin 25 de oameni au pierit apare prima dată în BreakingNews.
